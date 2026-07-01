КРИСТИЕРН ПЕДЕРСЕН (CHRISTIERN PEDERSEN)

Датский богослов, издатель и переводчик. Учился в университете Грайфсвальда. В 1498 году получил степень бакалавра. С 1505 года каноник в кафедральном соборе Лунда.

В 1515 году получил степень магистра искусств и завершил составление латинско-датского словаря. В том же году издал сборник проповедей под названием «Jærtegnspostillen». Его главным достижением считается выпуск первого печатного издания датской хроники Саксона Грамматика , «Деяния данов», основанного на утраченной рукописи.

Поддерживал связи с гуманистами Германии, Франции, Италии и Испании, широко использовал их сочинения. В Лире в 1529 году присоединился к лютеранской Реформации и, перейдя в лютеранство и отрекшись от католичества и сана каноника, подверг критике свои прежние католические издания. В 1532 году вернулся в Данию и открыл типографию в Мальме, а затем перебрался в Копенгаген. Занимался переводом Библии на датский язык, в 1529 году выполнил перевод Нового Завета, к 1531 году закончил псалмы Давида.

Издал несколько лечебников и книжек для народного чтения, а после 1532 года - датскую версию французского романа об Ожье Датчанине и еще ряд легенд из цикла о Карле Великом.

Скончался в Хельсингёре в 1554 году.

Сочинения:

Vocabularium ad usum Dacorum. Paris, 1510;

Danorum Regum heroumque Historiae. Paris, 1514;

Nøttelig Legebog faar Fattige och Rige Unge och Gamle. Malmo, 1533;

Karl Magnus Krønike. Malmo, 1534;

Kong Holger Danskes Krønike. Malmo, 1534.

Иллюстрации:

Титульный лист из Danorum Regum heroumque Historiae. Paris, 1514.

Автор статьи: Перепечкин К. В.