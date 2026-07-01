КРИСТИЕРН ПЕДЕРСЕН (CHRISTIERN PEDERSEN)
Датский богослов, издатель и переводчик. Учился в университете Грайфсвальда. В 1498 году получил степень бакалавра. С 1505 года каноник в кафедральном соборе Лунда.
В 1515 году получил степень магистра искусств и завершил составление латинско-датского словаря. В том же году издал сборник проповедей под названием «Jærtegnspostillen». Его главным достижением считается выпуск первого печатного издания датской хроники Саксона Грамматика, «Деяния данов», основанного на утраченной рукописи.
Поддерживал связи с гуманистами Германии, Франции, Италии и Испании, широко использовал их сочинения. В Лире в 1529 году присоединился к лютеранской Реформации и, перейдя в лютеранство и отрекшись от католичества и сана каноника, подверг критике свои прежние католические издания. В 1532 году вернулся в Данию и открыл типографию в Мальме, а затем перебрался в Копенгаген. Занимался переводом Библии на датский язык, в 1529 году выполнил перевод Нового Завета, к 1531 году закончил псалмы Давида.
Издал несколько лечебников и книжек для народного чтения, а после 1532 года - датскую версию французского романа об Ожье Датчанине и еще ряд легенд из цикла о Карле Великом.
Скончался в Хельсингёре в 1554 году.
Сочинения:
Vocabularium ad usum Dacorum. Paris, 1510;
Danorum Regum heroumque Historiae. Paris, 1514;
Nøttelig Legebog faar Fattige och Rige Unge och Gamle. Malmo, 1533;
Karl Magnus Krønike. Malmo, 1534;
Kong Holger Danskes Krønike. Malmo, 1534.
Иллюстрации:
Титульный лист из Danorum Regum heroumque Historiae. Paris, 1514.
Автор статьи: Перепечкин К. В.