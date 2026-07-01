КРИСТИАН-ЖАК

КРИСТИАН-ЖАК (настоящие имя и фамилия Кри­сти­ан Аль­бер Фран­суа Мо­де) - французский кинорежиссёр.

В начале 1920-х годов учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств и в Шко­ле де­ко­ратив­ных ис­кусств в Па­ри­же. Ра­бо­тал в ки­но­ком­па­нии «Gaumont», соз­да­вал ре­к­лам­ные пла­ка­ты. Ху­дож­ник-де­ко­ра­тор в филь­мах А. Юго­на, Р. Эр­ви­ля, А. Рус­се­ля и Ж. Дю­ви­вье. Один из ос­но­ва­те­лей журнала «Cinégraph» (1928). С середины 1920-х годов мон­та­жёр во французском фи­лиа­ле американской ком­па­нии «Paramount Pictures». Как ре­жис­сёр в иг­ро­вом ки­но де­бю­ти­ро­вал фильмом «Зо­ло­той со­суд» (1931). В 1930-х годах снял се­рию ко­ме­дий с уча­сти­ем Фер­нан­де­ля («Один из ле­гио­на», 1936; «Фран­циск I», 1937; «Та­туи­ро­ван­ный Ра­фа­эль», 1939). Ши­ро­кую из­вест­ность при­нес­ли филь­мы о де­тях «Бег­ле­цы из Сент-Ажи­ля» (по ро­ма­ну П. Ве­ри, 1938), «Ад ан­ге­лов» (1940), в ко­то­рых фор­ми­ро­вал­ся изящ­ный, ди­на­мич­ный по­черк ре­жис­сё­ра, его эф­фект­ная и жи­во­пис­ная ма­не­ра по­ве­ст­во­ва­ния.

В го­ды немецкой ок­ку­па­ции - один из ве­ду­щих мас­те­ров французского ки­но, ус­пеш­но иг­но­ри­ро­вав­ший тре­бо­ва­ния цен­зу­ры (пси­хо­ло­гическая дра­ма «Пер­вый бал», 1941; де­тек­тив «Убий­ст­во па­па­ши Ноэ­ля», 1941; ро­ман­тический фильм «Фан­та­сти­че­ская сим­фо­ния» о Г. Бер­лио­зе, 1942). Сре­ди филь­мов 2-й половины 1940-х годов: «Пыш­ка» (по но­вел­ле Г. де Мо­пас­са­на , 1945), «При­ви­де­ние» (1946), «Парм­ская оби­тель» (по од­но­именному ро­ма­ну Стен­да­ля, 1947), «Че­ло­век - лю­дям» (1948). Са­мые яр­кие ре­жис­сёр­ские уда­чи Кристиан-Жака при­шлись на 1950-е годы: «Фан­фан-Тюль­пан» (1952, призы Мкф в Кан­не, Западном Бер­ли­не), «Ес­ли пар­ни все­го ми­ра» (1955, главный приз Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри), «За­кон есть за­кон» (1958), «Ба­бет­та идёт на вой­ну» (1959). Для ак­три­сы М. Ка­роль Кристиан-Жак соз­дал филь­мы «Лук­ре­ция Борд­жиа» (1953), «Ма­дам Дю­бар­ри» (1954), «Ли­си­ст­ра­та» (1954), «На­на» (1955).

Сре­ди других филь­мов: «Чёр­ный тюль­пан» (1964), «Джентль­мен из Ко­ко­ди» (1964), «Мар­сель Кар­не» (1981). Сни­мал филь­мы и се­риа­лы для ТВ («Вам иг­рать, ми­лорд», 1971, «Джо Гай­ар», 1975, и др.). Кристиан-Жак со­труд­ни­чал с ве­ду­щи­ми французскими сце­на­ри­ста­ми (Ж. Пре­вер, А. Жан­сон, Ш. Спа­ак) и ли­те­ра­то­ра­ми (П. Ве­ри), с ак­тё­ра­ми Ж.Л. Бар­ро, Л. Жу­ве, Фер­нан­де­лем, Ж. Фи­ли­пом, М. Ка­за­рес, Б. Бар­до и др., до­би­ва­ясь в луч­ших своих ра­бо­тах гар­мо­нич­но­го ан­самб­ля, зре­лищ­но­сти, дос­то­вер­но­сти ат­мо­сфе­ры, ост­ро­ты диа­ло­гов.