КРИСТИАН-ЖАК
КРИСТИАН-ЖАК (настоящие имя и фамилия Кристиан Альбер Франсуа Моде) - французский кинорежиссёр.
В начале 1920-х годов учился в Школе изящных искусств и в Школе декоративных искусств в Париже. Работал в кинокомпании «Gaumont», создавал рекламные плакаты. Художник-декоратор в фильмах А. Югона, Р. Эрвиля, А. Русселя и Ж. Дювивье. Один из основателей журнала «Cinégraph» (1928). С середины 1920-х годов монтажёр во французском филиале американской компании «Paramount Pictures». Как режиссёр в игровом кино дебютировал фильмом «Золотой сосуд» (1931). В 1930-х годах снял серию комедий с участием Фернанделя («Один из легиона», 1936; «Франциск I», 1937; «Татуированный Рафаэль», 1939). Широкую известность принесли фильмы о детях «Беглецы из Сент-Ажиля» (по роману П. Вери, 1938), «Ад ангелов» (1940), в которых формировался изящный, динамичный почерк режиссёра, его эффектная и живописная манера повествования.
В годы немецкой оккупации - один из ведущих мастеров французского кино, успешно игнорировавший требования цензуры (психологическая драма «Первый бал», 1941; детектив «Убийство папаши Ноэля», 1941; романтический фильм «Фантастическая симфония» о Г. Берлиозе, 1942). Среди фильмов 2-й половины 1940-х годов: «Пышка» (по новелле Г. де Мопассана, 1945), «Привидение» (1946), «Пармская обитель» (по одноименному роману Стендаля, 1947), «Человек - людям» (1948). Самые яркие режиссёрские удачи Кристиан-Жака пришлись на 1950-е годы: «Фанфан-Тюльпан» (1952, призы Мкф в Канне, Западном Берлине), «Если парни всего мира» (1955, главный приз Мкф в Карлови-Вари), «Закон есть закон» (1958), «Бабетта идёт на войну» (1959). Для актрисы М. Кароль Кристиан-Жак создал фильмы «Лукреция Борджиа» (1953), «Мадам Дюбарри» (1954), «Лисистрата» (1954), «Нана» (1955).
Среди других фильмов: «Чёрный тюльпан» (1964), «Джентльмен из Кокоди» (1964), «Марсель Карне» (1981). Снимал фильмы и сериалы для ТВ («Вам играть, милорд», 1971, «Джо Гайар», 1975, и др.). Кристиан-Жак сотрудничал с ведущими французскими сценаристами (Ж. Превер, А. Жансон, Ш. Спаак) и литераторами (П. Вери), с актёрами Ж.Л. Барро, Л. Жуве, Фернанделем, Ж. Филипом, М. Казарес, Б. Бардо и др., добиваясь в лучших своих работах гармоничного ансамбля, зрелищности, достоверности атмосферы, остроты диалогов.