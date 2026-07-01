КРИСТИАН X

КРИСТИАН X - король Дании и Исландии.

Из ди­на­стии Шлез­виг-Голь­штейн-Зон­дер­бург-Глюксбургов. Сын ко­ро­ля Фре­де­ри­ка VIII, пле­мян­ник российской императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны, стар­ший брат норвежского ко­ро­ля Хо­ко­на VII. По­лу­чил во­енное об­ра­зо­ва­ние. С 1906 года крон­принц и член Государственного со­ве­та. При Кристиане Х Северный Шлез­виг и часть Центрального Шлез­ви­га по ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма в 1920 году бы­ли воз­вра­ще­ны в со­став Да­нии. По­пыт­ка Кристиана Х в том же го­ду до­бить­ся при­сое­ди­не­ния к Да­нии все­го Центрального Шлез­ви­га ста­ла при­чи­ной ост­ро­го внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са, соз­дав­ше­го уг­ро­зу су­ще­ст­во­ва­нию датской мо­нар­хии, по­сле че­го Кристиан Х от­ка­зал­ся от по­пы­ток оп­ре­де­лять по­ли­ти­ку стра­ны.

По­сле ок­ку­па­ции Да­нии германскими вой­ска­ми в апреле 1940 года ос­тал­ся в стра­не. Стал сим­во­лом мо­раль­но­го со­про­тив­ле­ния дат­чан за­хват­чи­кам. В 1942 году был фак­ти­че­ски за­клю­чён ок­ку­пационными вла­стя­ми под до­маш­ний арест.