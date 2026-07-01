КРИСТИАН X
КРИСТИАН X - король Дании и Исландии.
Из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов. Сын короля Фредерика VIII, племянник российской императрицы Марии Фёдоровны, старший брат норвежского короля Хокона VII. Получил военное образование. С 1906 года кронпринц и член Государственного совета. При Кристиане Х Северный Шлезвиг и часть Центрального Шлезвига по результатам референдума в 1920 году были возвращены в состав Дании. Попытка Кристиана Х в том же году добиться присоединения к Дании всего Центрального Шлезвига стала причиной острого внутриполитического кризиса, создавшего угрозу существованию датской монархии, после чего Кристиан Х отказался от попыток определять политику страны.
После оккупации Дании германскими войсками в апреле 1940 года остался в стране. Стал символом морального сопротивления датчан захватчикам. В 1942 году был фактически заключён оккупационными властями под домашний арест.