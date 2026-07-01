КРИСТИАН VIII

КРИСТИАН VIII - король Дании.

Из ди­на­стии Оль­ден­бур­гов , внук ко­ро­ля Фре­де­ри­ка V. С 1813 года штат­галь­тер Нор­ве­гии. От­ка­зал­ся при­знать её пе­ре­ход под власть Шве­ции по ус­ло­ви­ям Киль­ских мир­ных до­го­во­ров 1814 года. 19.5.1814 года из­бран ко­ро­лём Нор­ве­гии под име­нем Кри­сти­ана Фре­де­ри­ка, но не по­лу­чил при­зна­ния ве­ли­ких дер­жав. По­сле втор­же­ния в Нор­ве­гию шведских войск в августе 1814 года и за­клю­че­ния Мос­ской кон­вен­ции 1814 года от­ка­зал­ся (10.10.1814 года) от норвежской ко­ро­ны. В 1815-1818 годах гу­бер­на­тор острова Фюн. В 1818-1831 годах не уча­ст­во­вал в государственных де­лах. В 1831-1839 годах член Тай­но­го со­ве­та.

По­сле смер­ти сво­его двою­род­но­го бра­та Фре­де­ри­ка VI уна­сле­до­вал датский пре­стол. Ак­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­вал кре­сть­ян­ско­му и ли­бе­раль­но -бур­жу­аз­но­му дви­же­нию в Да­нии и национально-ос­во­бо­дительному дви­же­нию в Шлез­виг-Голь­штей­не. В 1843 году вос­ста­но­вил аль­тинг в Ис­лан­дии. Не­за­дол­го до смер­ти в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния в Да­нии ре­во­люционного дви­же­ния по­обе­щал да­ро­вать стра­не кон­сти­ту­цию (при­ня­та в 1849 году).