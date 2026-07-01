КРИСТИАН VIII
КРИСТИАН VIII - король Дании.
Из династии Ольденбургов, внук короля Фредерика V. С 1813 года штатгальтер Норвегии. Отказался признать её переход под власть Швеции по условиям Кильских мирных договоров 1814 года. 19.5.1814 года избран королём Норвегии под именем Кристиана Фредерика, но не получил признания великих держав. После вторжения в Норвегию шведских войск в августе 1814 года и заключения Мосской конвенции 1814 года отказался (10.10.1814 года) от норвежской короны. В 1815-1818 годах губернатор острова Фюн. В 1818-1831 годах не участвовал в государственных делах. В 1831-1839 годах член Тайного совета.
После смерти своего двоюродного брата Фредерика VI унаследовал датский престол. Активно противодействовал крестьянскому и либерально-буржуазному движению в Дании и национально-освободительному движению в Шлезвиг-Гольштейне. В 1843 году восстановил альтинг в Исландии. Незадолго до смерти в условиях нарастания в Дании революционного движения пообещал даровать стране конституцию (принята в 1849 году).