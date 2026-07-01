КРИСТИАН VII
КРИСТИАН VII - король Дании и Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштейна.
Из династии Ольденбургов, сын короля Фредерика V. С 1769 года был психически болен; вся полнота власти фактически находилась в руках министра Ю.Х.Э. Бернсторфа, а затем личного врача короля Й.Ф. Струэнсе, который в 1770-1772 годах провёл ряд реформ в духе просвещённого абсолютизма. В 1772 году Струэнсе был свергнут группой придворных, сумевших внушить Кристиану VII, что тот готовит его убийство. После казни Струэнсе управление государством перешло к вдовствующей королеве-матери и профессору теологии У. Хёг- Гульдбергу, которые отменили проведённые реформы.
В 1784 году в результате дворцового переворота власть взял в свои руки кронпринц Фредерик (будущий король Фредерик VI), ставший принцем-регентом. Он осуществил ряд либеральных преобразований: учредил Государственный совет, в 1788 году ограничил, а в 1800 году полностью отменил крепостное право. При Кристиане VII Дания проводила политику нейтралитета, но после нападения британского флота на Копенгаген (смотри Англо-датская война 1807- 1814 годов) вступила в союз с Наполеоном I Бонапартом.