КРИСТИАН VII

КРИСТИАН VII - король Дании и Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштейна.

Из ди­на­стии Оль­ден­бур­гов , сын ко­ро­ля Фре­де­ри­ка V. С 1769 года был психи­че­ски бо­лен; вся пол­но­та вла­сти фак­ти­че­ски на­хо­ди­лась в ру­ках министра Ю.Х.Э. Берн­стор­фа, а за­тем лич­но­го вра­ча ко­ро­ля Й.Ф. Стру­эн­се, ко­то­рый в 1770-1772 годах про­вёл ряд ре­форм в ду­хе про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма. В 1772 году Стру­эн­се был сверг­нут груп­пой при­двор­ных, су­мев­ших вну­шить Кристиану VII, что тот го­товит его убий­ст­во. По­сле каз­ни Стру­эн­се управ­ле­ние го­су­дар­ст­вом пе­ре­шло к вдов­ст­вую­щей ко­ро­ле­ве-ма­те­ри и профессору тео­ло­гии У. Хёг- Гульд­бер­гу, ко­то­рые от­ме­ни­ли про­ве­дён­ные ре­фор­мы.

В 1784 году в ре­зуль­та­те двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та власть взял в свои ру­ки крон­принц Фре­де­рик (бу­ду­щий ко­роль Фре­де­рик VI), став­ший прин­цем-ре­ген­том. Он осу­ще­ст­вил ряд ли­бе­раль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний: уч­ре­дил Государственный со­вет, в 1788 году ог­ра­ни­чил, а в 1800 году пол­но­стью от­ме­нил кре­по­ст­ное пра­во . При Кристиане VII Да­ния про­во­ди­ла по­ли­ти­ку ней­тра­ли­те­та, но по­сле на­па­де­ния британского фло­та на Ко­пен­га­ген (смотри Анг­ло-дат­ская вой­на 1807- 1814 годов) всту­пи­ла в со­юз с На­поле­о­ном I Бо­на­пар­том.