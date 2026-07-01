КРИСТИАН VI

КРИСТИАН VI - король Дании и Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштейна.

Из ди­на­стии Оль­ден­бур­гов, сын ко­ро­ля Фре­де­ри­ка IV. От­ли­чал­ся чрез­вы­чай­ной на­бож­но­стью, по­клон­ник пие­тиз­ма и при­вер­же­нец стро­гих нра­вов [при нём бы­ла вве­де­на кон­фир­ма­ция (1736), пре­сле­до­ва­лись на­ру­ше­ния ре­лигиозной об­ряд­но­сти, за­пре­ща­лись уве­се­ле­ния и т. д.]. В 1733 году в ус­ло­ви­ях кри­зи­са в сельском хозяйстве и мас­со­во­го ис­хо­да кре­сть­ян из де­рев­ни ввёл под дав­ле­ни­ем по­ме­щи­ков для кре­сть­ян в воз­рас­те от 14 до 36 лет во­ен­но-при­пис­ную сис­те­му (дат. став­нос­бонд - stavnsbånd) - сво­его ро­да кре­пост­ную за­ви­си­мость . Для под­дер­жа­ния вы­со­ких цен на хлеб ус­та­но­вил за­прет на им­порт зер­на.

При Кристиане VI Да­ния в 1734 году за­клю­чи­ла обо­ро­нительный со­юз со Шве­ци­ей.