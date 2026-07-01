КРИСТИАН VI
КРИСТИАН VI - король Дании и Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштейна.
Из династии Ольденбургов, сын короля Фредерика IV. Отличался чрезвычайной набожностью, поклонник пиетизма и приверженец строгих нравов [при нём была введена конфирмация (1736), преследовались нарушения религиозной обрядности, запрещались увеселения и т. д.]. В 1733 году в условиях кризиса в сельском хозяйстве и массового исхода крестьян из деревни ввёл под давлением помещиков для крестьян в возрасте от 14 до 36 лет военно-приписную систему (дат. ставносбонд - stavnsbånd) - своего рода крепостную зависимость. Для поддержания высоких цен на хлеб установил запрет на импорт зерна.
При Кристиане VI Дания в 1734 году заключила оборонительный союз со Швецией.