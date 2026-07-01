КРИСТИАН V

КРИСТИАН V - король Дании и Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштейна.

Из ди­на­стии Оль­ден­бур­гов , сын ко­ро­ля Фре­де­ри­ка III. Стре­мил­ся ук­ре­пить ос­но­вы датского аб­со­лю­тиз­ма , в ущерб ста­рой ари­сто­кра­тии опи­рал­ся на мел­кое дво­рян­ст­во и го­ро­жан, ко­то­рых воз­во­дил в дво­рян­ст­во, да­вая им но­вые для Да­нии ти­ту­лы гра­фов и ба­ро­нов. Под­ра­жал Лю­до­ви­ку XIV , двор ко­то­ро­го по­се­тил в 1660-х годах. При Кристиане V бы­ла осу­ще­ст­в­ле­на уни­фи­ка­ция за­ко­нов, вве­де­ны в дей­ст­вие Датский за­кон 1683 года и Норвежский за­кон 1687 года, в 1688 году со­став­лен зе­мель­ный ка­дастр. Во вре­мя Скон­ской вой­ны 1675-1679 годов (смотри в статье Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков) пы­тал­ся вер­нуть за­хва­чен­ные Шве­ци­ей южно-скандинавской про­вин­ции Ско­не, Бле­кин­ге и Хал­ланд, од­на­ко вы­сад­ка датской ар­мии под ко­манд. Кристиан V в Ско­не, не­смот­ря на пер­во­на­чаль­ные ус­пе­хи и по­бе­ды на мо­ре, за­кон­чи­лась не­уда­чей.

По­сле вой­ны взял курс на сбли­же­ние со Шве­ци­ей, вы­дал за­муж за шведского ко­ро­ля Кар­ла XI свою се­ст­ру Уль­ри­ку Эле­о­но­ру. Од­на­ко к конце 1680-х годов от­но­ше­ния Да­нии со Шве­ци­ей ухуд­ши­лись из-за под­держ­ки шве­да­ми гер­цо­гов Гот­тор­пов, стре­мив­ших­ся ос­во­бо­дить­ся из вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от датской ко­ро­ны.