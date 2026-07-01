КРИСТИАН V
КРИСТИАН V - король Дании и Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштейна.
Из династии Ольденбургов, сын короля Фредерика III. Стремился укрепить основы датского абсолютизма, в ущерб старой аристократии опирался на мелкое дворянство и горожан, которых возводил в дворянство, давая им новые для Дании титулы графов и баронов. Подражал Людовику XIV, двор которого посетил в 1660-х годах. При Кристиане V была осуществлена унификация законов, введены в действие Датский закон 1683 года и Норвежский закон 1687 года, в 1688 году составлен земельный кадастр. Во время Сконской войны 1675-1679 годов (смотри в статье Датско-шведские войны XVI-XIX веков) пытался вернуть захваченные Швецией южно-скандинавской провинции Сконе, Блекинге и Халланд, однако высадка датской армии под команд. Кристиан V в Сконе, несмотря на первоначальные успехи и победы на море, закончилась неудачей.
После войны взял курс на сближение со Швецией, выдал замуж за шведского короля Карла XI свою сестру Ульрику Элеонору. Однако к конце 1680-х годов отношения Дании со Швецией ухудшились из-за поддержки шведами герцогов Готторпов, стремившихся освободиться из вассальной зависимости от датской короны.