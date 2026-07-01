КРИСТИАН IX
КРИСТИАН IX - rороль Дании.
Из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов. В 1847 году провозглашён Кристианом VIII наследным принцем, который должен был взойти на престол по завершении царствования бездетного принца Фредерика (будущий король Фредерик VII). После разрешения в пользу Дании шлезвиг-гольштейнского кризиса 1848-1850 годов (смотри в статье Датско-германские войны 1848-1850, 1864 годов) по рекомендации российского императора Николая I признан великими державами наследным принцем Дании (решение закреплено Лондонским протоколом от 8.5.1852 года).
Короновался в ноябре 1863 года. В 1863 году под давлением национал-либералов одобрил новую конституцию, по которой Шлезвиг был включён в состав Дании. Это стало причиной датско-германской войны 1864 года, которая закончилась поражением Дании и привела к утрате ею как Шлезвига, так и Гольштейна. Во внутренней политике опирался на партию Хёйре и её лидера Я.Б. Эструпа (премьер-министр в 1875-1894 годах). В 1874 году даровал конституцию и самоуправление Исландии. При Кристиане IX в Дании началась разработка социального законодательства, в 1891 году были введены пенсии по старости. Получил от современников прозвище Тесть Европы, поскольку его старшая дочь Александра была замужем за королём Великобритании Эдуардом VII, а средняя дочь Мария София Фредерика Дагмар - за российским императором Александром III (смотри Мария Фёдоровна).