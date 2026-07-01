КРИСТИАН IX

КРИСТИАН IX - rороль Дании.

Из ди­на­стии Шлез­виг-Голь­штейн-Зон­дер­бург-Глюксбургов. В 1847 году про­воз­гла­шён Кри­стиа­ном VIII на­след­ным прин­цем, ко­то­рый дол­жен был взой­ти на пре­стол по за­вер­ше­нии цар­ст­во­ва­ния без­дет­но­го прин­ца Фре­де­ри­ка (бу­ду­щий ко­роль Фре­де­рик VII). По­сле раз­ре­ше­ния в поль­зу Да­нии шлез­виг-голь­штейн­ско­го кри­зи­са 1848-1850 годов (смотри в статье Дат­ско-гер­ман­ские вой­ны 1848-1850, 1864 годов) по ре­ко­мен­да­ции российского императора Ни­ко­лая I при­знан ве­ли­ки­ми дер­жа­ва­ми на­след­ным прин­цем Да­нии (ре­ше­ние за­кре­п­ле­но Лон­дон­ским про­то­ко­лом от 8.5.1852 года).

Ко­ро­но­вал­ся в но­ябре 1863 года. В 1863 году под дав­ле­ни­ем на­цио­нал- ли­бе­ра­лов одоб­рил но­вую кон­сти­ту­цию, по ко­то­рой Шлез­виг был вклю­чён в со­став Да­нии. Это ста­ло при­чи­ной датско-германской вой­ны 1864 года, ко­то­рая за­кон­чи­лась по­ра­же­ни­ем Да­нии и при­ве­ла к ут­ра­те ею как Шлез­ви­га, так и Голь­штей­на. Во внутренней по­ли­ти­ке опи­рал­ся на пар­тию Хёй­ре и её ли­де­ра Я.Б. Эс­т­ру­па (пре­мьер-министр в 1875-1894 годах). В 1874 году да­ро­вал кон­сти­ту­цию и са­мо­управ­ле­ние Ис­лан­дии. При Кристиане IX в Да­нии на­ча­лась раз­ра­бот­ка со­ци­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, в 1891 году бы­ли вве­де­ны пен­сии по ста­рос­ти. По­лу­чил от со­вре­мен­ни­ков про­зви­ще Тесть Ев­ро­пы, по­сколь­ку его стар­шая дочь Алек­сан­д­ра бы­ла за­му­жем за ко­ро­лём Ве­ли­ко­бри­та­нии Эду­ар­дом VII, а средняя дочь Ма­рия Со­фия Фре­де­ри­ка Даг­мар - за российским императором Алек­сан­дром III (смотри Ма­рия Фё­до­ров­на).