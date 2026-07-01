КРИСТИАН II
КРИСТИАН II (Христиан II) - король Дании, Норвегии, Швеции.
Из династии Ольденбургов, внук Кристиана I, сын короля Йохана I [Ханса (1455-1513 годы, правил с 1481 года)]. В 1506-1512 годах вице-король Норвегии. После избрания на датский престол в 1514 году (официально в 1515 году) женился на Изабелле из дома Габсбургов (младшая сестра будущего императора Карла V). Стремясь усилить королевскую власть, опирался на мелкое дворянство и горожан. Направил основные усилия на восстановление Кальмарской унии 1397-1523 годов и на подчинение Швеции, где пользовался поддержкой архиепископа Тролле. В 1520 году покорил Швецию, принудив к сдаче Стокгольм. Шведы признали Кристиана II королём в обмен на обещание полной амнистии. Однако во время праздника после коронации в ноябре 1520 года Кристиан II, нарушив клятву, захватил многих бывших противников, которые были обвинены в ереси и казнены (смотри «Стокгольмская кровавая баня»).
Возвратившись в Данию, Кристиан II предпринял попытки ослабить власть дворян и провести реформы в интересах бюргерства. В 1523 году его стремление усилить роль Дании в торговле привело к конфликту с Ганзой, поддержавшей восстание в Швеции под руководством Густава I Вазы, и окончательному разрыву Кальмарской унии. Усиление налогового бремени вызвало в том же году восстание в Ютландии. Кристиан II был вынужден бежать в Нидерланды, где провёл в изгнании 7 лет. Королём Дании был избран его дядя Фредерик I. В 1531-1532 годах при поддержке императора Карла V попытался военным путём вернуть власть, но был пленён и оставшуюся часть жизни находился в заключении в Дании.