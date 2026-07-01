КРИСТИАН II

КРИСТИАН II (Хри­сти­ан II) - король Дании, Норвегии, Швеции.

Из ди­на­стии Оль­ден­бур­гов, внук Кри­стиа­на I, сын ко­ро­ля Йо­ха­на I [Хан­са (1455-1513 годы, пра­вил с 1481 года)]. В 1506-1512 годах ви­це-ко­роль Нор­ве­гии. По­сле из­бра­ния на датский пре­стол в 1514 году (офи­циально в 1515 году) же­нил­ся на Иза­бел­ле из дома Габс­бур­гов (млад­шая се­ст­ра бу­ду­щего императора Кар­ла V). Стре­мясь уси­лить ко­ро­лев­скую власть, опи­рал­ся на мел­кое дво­рян­ст­во и го­ро­жан. На­пра­вил основные уси­лия на вос­ста­нов­ле­ние Каль­мар­ской унии 1397-1523 годов и на под­чи­не­ние Шве­ции, где поль­зо­вал­ся под­держ­кой ар­хи­епископа Трол­ле. В 1520 году по­ко­рил Шве­цию, при­ну­див к сда­че Сток­гольм. Шве­ды при­зна­ли Кристиана II ко­ро­лём в об­мен на обе­ща­ние пол­ной ам­ни­стии. Од­на­ко во вре­мя празд­ни­ка по­сле ко­ро­на­ции в но­ябре 1520 года Кристиан II, на­ру­шив клят­ву, за­хва­тил многих бывших про­тив­ни­ков, ко­то­рые бы­ли об­ви­не­ны в ере­си и каз­не­ны (смотри «Сток­гольм­ская кро­ва­вая ба­ня»).

Воз­вра­тив­шись в Да­нию, Кристиан II пред­при­нял по­пыт­ки ос­ла­бить власть дво­рян и про­вес­ти ре­фор­мы в ин­те­ре­сах бюр­гер­ст­ва. В 1523 году его стрем­ле­ние уси­лить роль Дании в тор­гов­ле при­ве­ло к кон­флик­ту с Ган­зой , под­дер­жав­шей вос­ста­ние в Шве­ции под руководством Гус­та­ва I Ва­зы, и окон­чательному раз­ры­ву Каль­мар­ской унии. Уси­ле­ние на­ло­го­во­го бре­ме­ни вы­зва­ло в том же го­ду вос­ста­ние в Ют­лан­дии. Кристиан II был вы­ну­ж­ден бе­жать в Ни­дер­лан­ды, где про­вёл в из­гна­нии 7 лет. Ко­ро­лём Да­нии был из­бран его дя­дя Фре­де­рик I. В 1531-1532 годах при под­держ­ке императора Кар­ла V по­пы­тал­ся во­енным пу­тём вер­нуть власть, но был пле­нён и ос­тав­шую­ся часть жиз­ни на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в Да­нии.