КРИСТЕВА ЮЛИЯ
КРИСТЕВА ЮЛИЯ - французская литературовед, писательница.
Жена Ф. Соллерса. Окончила Софийский университет (1966). В 1966 году, получив стипендию французского правительства, приехала на стажировку в Париж. Работала ассистенткой у К. Леви-Строса. Профессор университета Париж-7. Наряду с М. Фуко, Р. Бартом, Ж. Деррида и другими представителями французского структурализма, входила в группу учёных, объединившихся вокруг журнала «Tel Quel». На формирование идей Кристевой большое влияние оказали методология русской формальной школы, идеи М.М. Бахтина, Ж. Лакана.
Исследуя проблему доязыковых (в т. ч. связанных с областями бессознательного и телесного) основ процесса смыслопорождения, обращалась к методам семиологии и психоанализа. В работах по семиологическому анализу литературного текста [«Séméiôtiké. Исследования по семанализу» («Séméiôtiké. Recherches pour une s ́emanalyse», 1969), «Текст романа» («Le texte du roman», 1970)] развила теорию смыслопорождающей структуры художественного текста, определяемой понятиями «фенотекста» (произведения в его конкретной данности) и «генотекста» (множественности смысловых кодов культуры, с которой фенотекст вступает в сложные отношения). В исследовании «Революция поэтического языка» («La révolution du langage poétique», 1974) Кристева рассматривает взаимоотношение семиотического и символического планов поэтического текста (первый связан с функцией выражения желаний и потребностей субъекта, второй - с процессом означивания), делая акцент на трансформации смысла слова как основном способе поэтического выражения. Кристева ввела в научный оборот ключевое для литературоведения 2-й половины XX века понятие интертекстуальности. Автор книг по психоаналитической тематике: «Силы ужаса» («Pouvoirs de l’horreur», 1980), «Вначале была любовь: Психоанализ и вера» («Au commencement était l’amour: psychanalyse et foi», 1985), «Чёрное солнце» («Soleil noir», 1987), «Новые болезни души» («Les nouvelles maladies de l’âme», 1993) и др.
Работы Кристевой оказали воздействие на постструктуралиcтское мышление, а также на феминизм: в трилогии «Женский гений» («Le génie féminin», 1999-2002 годы) Кристева, анализируя жизнь и творчество С.Г. Колетт, М. Кляйн и Х. Арендт, отстаивает мысль об уникальности каждой женской судьбы. В центре художественного творчества Кристевой - жизнь маргиналов, темы миграции, отчуждения: романы «Смерть в Византии» («Meurtre à Byzance», 2004, русский перевод 2007), «Тереза, моя любовь» («Thérèse mon amour», 2008) и др.
Награждена орденом Почётного легиона (1997).
Сочинения:
Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004