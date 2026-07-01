КРИСТЕВА ЮЛИЯ

КРИСТЕВА ЮЛИЯ - французская литературовед, писательница .

Же­на Ф. Сол­лер­са. Окон­чи­ла Со­фий­ский университет (1966). В 1966 году, по­лу­чив сти­пен­дию французского пра­ви­тель­ст­ва, прие­ха­ла на ста­жи­ров­ку в Па­риж. Ра­бо­та­ла ас­си­стент­кой у К. Ле­ви-Стро­са. Профессор университета Па­риж-7. На­ря­ду с М. Фу­ко, Р. Бар­том, Ж. Дер­ри­да и другими пред­ста­ви­те­ля­ми французского струк­ту­ра­лиз­ма, вхо­ди­ла в груп­пу учё­ных, объ­е­ди­нив­ших­ся во­круг журнала «Tel Quel». На фор­ми­ро­ва­ние идей Кристевой боль­шое влия­ние ока­за­ли ме­то­до­ло­гия русской фор­маль­ной шко­лы, идеи М.М. Бах­ти­на , Ж. Ла­кана.

Ис­сле­дуя про­бле­му доя­зы­ко­вых (в т. ч. свя­зан­ных с об­лас­тя­ми бес­соз­на­тель­но­го и те­лес­но­го) ос­нов про­цес­са смыс­ло­по­ро­ж­де­ния, об­ра­ща­лась к ме­то­дам се­ми­оло­гии и пси­хо­ана­ли­за. В ра­бо­тах по се­ми­оло­гическому ана­ли­зу литературного тек­ста [«Séméiôtiké. Ис­сле­до­ва­ния по се­ма­на­ли­зу» («Séméiôtiké. Recherches pour une s ́emanalyse», 1969), «Текст ро­ма­на» («Le texte du roman», 1970)] раз­ви­ла тео­рию смыс­ло­по­ро­ж­даю­щей струк­ту­ры ху­дожественного тек­ста, оп­ре­де­ляе­мой по­ня­тия­ми «фе­но­тек­ста» (про­из­ве­де­ния в его кон­крет­ной дан­но­сти) и «ге­но­тек­ста» (мно­же­ст­вен­но­сти смы­сло­вых ко­дов куль­ту­ры, с ко­то­рой фе­но­текст всту­па­ет в слож­ные от­но­ше­ния). В ис­сле­до­ва­нии «Ре­во­лю­ция по­эти­че­ско­го язы­ка» («La révolution du langage poétique», 1974) Кристева рас­смат­ри­ва­ет взаи­мо­от­но­ше­ние се­мио­тического и сим­во­лического пла­нов по­этического тек­ста (пер­вый свя­зан с функ­ци­ей вы­ра­же­ния же­ла­ний и по­треб­но­стей субъ­ек­та, вто­рой - с про­цес­сом оз­на­чи­ва­ния), де­лая ак­цент на транс­фор­ма­ции смыс­ла сло­ва как ос­нов­ном спо­со­бе по­этического вы­ра­же­ния. Кристева вве­ла в на­учный обо­рот клю­че­вое для ли­тера­ту­ро­ве­де­ния 2-й половины XX века по­ня­тие ин­тер­тек­сту­аль­но­сти. Ав­тор книг по пси­хо­ана­ли­тической те­ма­ти­ке: «Си­лы ужа­са» («Pou­voirs de l’horreur», 1980), «Вна­ча­ле бы­ла лю­бовь: Пси­хо­ана­лиз и ве­ра» («Au commencement était l’amour: psy­ch­analyse et foi», 1985), «Чёр­ное со­лн­це» («Soleil noir», 1987), «Но­вые бо­лез­ни ду­ши» («Les nouvelles maladies de l’âme», 1993) и др.

Ра­бо­ты Кристевой ока­зали воз­дей­ст­вие на постструктурали­cтское мыш­ле­ние, а так­же на фе­ми­низм: в три­ло­гии «Жен­ский ге­ний» («Le génie fémi­nin», 1999-2002 годы) Кристева, ана­ли­зи­руя жизнь и твор­че­ст­во С.Г. Ко­летт, М. Кляйн и Х. Арендт, от­стаи­ва­ет мысль об уни­каль­но­сти ка­ж­дой жен­ской судь­бы. В цен­тре ху­дожественного твор­че­ст­ва Кристевой - жизнь мар­ги­на­лов, те­мы ми­гра­ции, от­чу­ж­де­ния: ро­ма­ны «Смерть в Ви­зан­тии» («Meur­tre à Byzance», 2004, русский перевод 2007), «Те­ре­за, моя лю­бовь» («Thérèse mon amour», 2008) и др.

На­гра­ж­де­на ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1997).

Сочинения:

Из­бран­ные тру­ды: Раз­ру­ше­ние по­эти­ки. М., 2004