«КРИСТЕРОС» ВОССТАНИЕ 1926-1929

«Кристерос» восстание 1926—1929 — религиозный конфликт в Мексике, разразившийся между правительством и повстанцами «кристерос» (от исп. Cristo — Христос).

Длился с февраля 1926 по июнь 1929. Возник как следствие разработки и введения в силу правительственного закона, регламентировавшего ст. 130 конституции 1917 о деятельности и порядке отправления религиозного культа. Также восставшие выступали против ст. 27 конституции, вторая часть которой запрещала религиозным организациям приобретать недвижимое имущество и владеть им. В соответствии с Конституцией упразднялись монастыри, запрещалось религиозное образование, религиозные службы могли проводиться в специально отведенных местах. В стране фактически устанавливался контроль государства над деятельностью религиозных институтов. В начале 1926 правительство Плутарко Элиаса Кальеса (1924—1928) приступило к осуществлению положений конституции о деятельности церкви и в июне ввело уголовное преследование для церковнослужителей, нарушивших запреты. В ответ духовенство объявило о прекращении с 1 августа 1926 всех актов богослужения и призвало к проведению кампании гражданского неповиновения. В ряде районов страны возникли вооруженные партизанские отряды «кристерос». Мексиканскую католическую церковь поддерживал Ватикан и католическая церковь США. Военные силы «кристерос» к 1929 насчитывали 50 тыс. человек, были созданы женские бригады «кристерос», которые собирали денежные средства, оружие и провиант для восставших. Движение возглавляло около 200 лидеров, среди которых наиболее известны Энрике Горостьета, Хесус Дегольядо, Викторио Рамирес, Аристео Педроса, Хосе Рейес Вега. Правительство Кальеса, проводя антиклерикальную политику, стремилось отвлечь население от нерешенных социально-экономических проблем в стране. В результате длительного вооруженного конфликта с обеих сторон погибло около 90 тыс. человек. Урегулировать конфликт удалось при следующем президенте Эмилио Портесе Хиле (1928—1930), пошедшем на некоторые уступки церкви. Прежде всего церковь получила возможность контролировать находящееся в ее распоряжении недвижимое имущество, хотя юридически оно оставалось государственной собственностью. Отдельные выступления сторонников «кристерос» имели место и позже, священники подвергались преследованиям во время президентства Ласаро Карденаса (1934—1940) и Мануэля Авила Камачо (1940—1946).

Гонения на священников в Мексике стали сюжетом романа Г. Грина «Сила и слава» (1940), экранизированного Дж. Фордом в 1947.

Лит.:Очерки новой и новейшей истории Мексики / Под ред. М. С. Альперовича, Н. М. Лаврова. М., 1960; Ларин Н. С. Борьба церкви с государством в Мексике (Восстание «кристерос» 1926—1929 гг.). М., 1965; История Латинской Америки, 1918—1945. М., 1999; Calles Plutarco E. Correspondencia personal (1919—1945). México, 1991; Del conflicto a la conciliación:Iglesia y Estado en México / Ed. F. Savarino, M.Andrea. México, 2006; González MorfínJ. La guerra de los cristeros: hitos y mitos, Panorama. México, 2012; Lara y Torres L. Documentos para la historia de la persecución religiosa en México. México, 1972; Meyer J. La Cristiada. 3. Los cristeros. IV ed. México, 1979;Idem. La Cristiada. 2. El conflicto entre la Iglesia y el Estado 1926—1929. VI ed. México, 1980; Idem. La cuestión religiosa en México. México, 1989.