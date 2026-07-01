КРИСТЕНСЕН УИЛЬЯМ БРЕДЕ
КРИСТЕНСЕН УИЛЬЯМ БРЕДЕ - норвежский религиовед.
Родился в семье лютеранского пастора. В 1884-1894 годах изучал богословие и древние языки в университетах Кристиании (ныне Осло), Лейдена и Парижа. В 1896 году защитил в Кристиании дисератцию «Представление древних египтян о загробной жизни», написанную на базе материалов Британского музея в Лондоне. В 1901-1937 годах профессор истории и феноменологии религии Лейденского университета, сменил на этой должности своего учителя К.П. Тиле.
Работы Кристенсена посвящены исследованию древних религий Египта, Греции, Рима и Ближнего Востока. Наиболее значимые из них были опубликованы в двух сборниках на голландском языке: «Собрание сочинений по исследованию древних религий» («Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten», 1947) и «Символ и действительность: собрание работ по истории религии» («Symbool en werkelijkheid: een bundel godsdiensthistorische studi ̈en», 1954). При жизни Кристенсен был практически неизвестен за пределами Скандинавских стран и Нидерландов. Его подход к изучению религий приобрёл широкую известность только после публикации в 1960 году английского перевода его лекций по феноменологии религии.
Кристенсен отказался от эволюционной теории религиозного развития К.П. Тиле, согласно которой историческая смена форм религий обусловлена последовательным прогрессивным развитием самосознания человека, а также указал на ограниченность сравнительного и исторического методов изучения религий. Полагая, что каждая из древних религий имеет свою особую природу, Кристенсен пытался приблизиться к их пониманию путём «феноменологического вчувствования» на основе изучения письменных документов этих религий и конкретных религиозных обычаев. При этом он считал, что полное понимание древних религий никогда не может быть достигнуто в категориях современного мышления, поскольку исследователь религии всегда отделён от объекта своего исследования и природа религиозного факта не открывается ему полностью.
Сочинения:
Religionshistorisk studuim. Oslo, 1954;
The meaning of religion: lectures in the phenomenology of religion. The Hague, 1960;
Life out of death. Studies in the religions of Egypt and Ancient Greece. Louvain, 1992.