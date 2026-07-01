КРИСТЕНСЕН УИЛЬЯМ БРЕДЕ

КРИСТЕНСЕН УИЛЬЯМ БРЕДЕ - норвежский религиовед.

Ро­дил­ся в се­мье лю­те­ран­ско­го пас­то­ра. В 1884-1894 годах изу­чал бо­го­сло­вие и древ­ние язы­ки в университетах Кри­стиа­нии (ны­не Ос­ло), Лей­де­на и Па­ри­жа. В 1896 году за­щи­тил в Кри­стиа­нии дисератцию «Пред­став­ле­ние древ­них егип­тян о за­гроб­ной жиз­ни», на­пи­сан­ную на ба­зе ма­те­риа­лов Британского му­зея в Лон­до­не. В 1901-1937 годах профессор ис­то­рии и фе­но­ме­но­ло­гии ре­ли­гии Лей­ден­ско­го университета, сме­нил на этой долж­но­сти сво­его учи­те­ля К.П. Ти­ле.

Ра­бо­ты Кристенсена по­свя­ще­ны ис­сле­до­ва­нию древ­них ре­ли­гий Егип­та, Гре­ции, Ри­ма и Ближ­не­го Вос­то­ка. Наи­бо­лее зна­чи­мые из них бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны в двух сборниках на голландском языке: «Со­б­ра­ние со­чи­нений по ис­сле­до­ва­нию древ­них ре­ли­гий» («Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten», 1947) и «Сим­вол и дей­ст­ви­тель­ность: со­б­ра­ние ра­бот по ис­то­рии ре­ли­гии» («Symbool en wer­ke­lijkheid: een bundel godsdiensthisto­rische studi ̈en», 1954). При жиз­ни Кристенсен был прак­ти­че­ски не­из­вес­тен за пре­де­ла­ми Скандинавских стран и Ни­дер­лан­дов. Его под­ход к изу­че­нию ре­ли­гий при­об­рёл ши­ро­кую из­вест­ность толь­ко по­сле пуб­ли­ка­ции в 1960 году английского перевода его лек­ций по фе­но­ме­но­ло­гии ре­ли­гии.

Кристенсен от­ка­зал­ся от эво­люционной тео­рии ре­лигиозного раз­ви­тия К.П. Ти­ле, со­глас­но ко­то­рой ис­то­рическая сме­на форм ре­ли­гий обу­слов­ле­на по­сле­до­ва­тель­ным про­грес­сив­ным раз­ви­ти­ем са­мо­соз­на­ния че­ло­ве­ка, а так­же ука­зал на ог­ра­ни­чен­ность срав­ни­тель­но­го и ис­то­ри­че­ско­го ме­то­дов изу­че­ния ре­ли­гий. По­ла­гая, что ка­ж­дая из древ­них ре­ли­гий име­ет свою осо­бую при­роду, Кристенсен пы­тал­ся при­бли­зить­ся к их понима­нию пу­тём «фе­но­ме­но­ло­ги­че­ско­го вчув­ст­во­ва­ния» на ос­но­ве изу­че­ния письменных до­ку­мен­тов этих ре­ли­гий и кон­крет­ных ре­лигиозных обы­ча­ев. При этом он счи­тал, что пол­ное по­ни­ма­ние древ­них ре­ли­гий ни­ко­гда не мо­жет быть дос­тиг­ну­то в ка­те­го­ри­ях современного мыш­ле­ния, по­сколь­ку ис­сле­до­ва­тель ре­ли­гии все­гда от­де­лён от объ­ек­та сво­его ис­сле­до­ва­ния и при­ро­да ре­лигиозного фак­та не от­кры­ва­ет­ся ему пол­но­стью.

Сочинения:

Religionshistorisk studuim. Oslo, 1954;

The meaning of religion: lectures in the phenomenology of religion. The Hague, 1960;

Life out of death. Studies in the religions of Egypt and Ancient Greece. Louvain, 1992.