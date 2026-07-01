КРИСТЕНСЕН АРТУР

КРИСТЕНСЕН АРТУР - датский востоковед- иранист .

Ис­сле­до­ва­тель ис­то­рии и ли­те­ра­ту­ры древ­не­го и средневекового Ира­на, а так­же современных иранских язы­ков. Окон­чил в 1899 году Ко­пен­га­ген­ский университет, впо­след­ст­вии пре­по­да­вал там же (с 1919 года про­фессор). Наи­бо­лее зна­чительные ра­бо­ты Кристенсена по­свя­ще­ны ис­то­рии государства Са­са­ни­дов. Ему так­же при­над­ле­жат ис­сле­до­ва­ния по древнеиранской ми­фо­ло­гии, эпо­су и ис­то­рии зо­ро­а­ст­риз­ма . Кристенсен - ав­тор тру­да о ре­лигиозно-фи­лософском уче­нии маз­да­киз­ма, ко­то­рый он рас­смат­ри­вал как од­но из пер­вых ком­му­ни­стических дви­же­ний.

Сочинения:

L’Empire des Sassanides. Kbh., 1907;

Le règne du roi Kawa̅dh I et le com­mu­nisme Mazdakite. Kbh., 1925;

L’Iran sous les Sas­sa­nides. 2 ed. Kbh., 1944