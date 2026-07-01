КРИСТЕНСЕН АРТУР
КРИСТЕНСЕН АРТУР - датский востоковед-иранист.
Исследователь истории и литературы древнего и средневекового Ирана, а также современных иранских языков. Окончил в 1899 году Копенгагенский университет, впоследствии преподавал там же (с 1919 года профессор). Наиболее значительные работы Кристенсена посвящены истории государства Сасанидов. Ему также принадлежат исследования по древнеиранской мифологии, эпосу и истории зороастризма. Кристенсен - автор труда о религиозно-философском учении маздакизма, который он рассматривал как одно из первых коммунистических движений.
Сочинения:
L’Empire des Sassanides. Kbh., 1907;
Le règne du roi Kawa̅dh I et le communisme Mazdakite. Kbh., 1925;
L’Iran sous les Sassanides. 2 ed. Kbh., 1944