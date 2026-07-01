КРИСТЕЛЛЕР ПОЛ ОСКАР

Кристеллер (нем. Kristeller), Пол Оскар (22.05.1905, Берлин — 07.06.1999, Нью-Йорк) — немецкий и американский исследователь итальянского Возрождения , теоретик итальянского гуманизма.

Выходец из еврейской семьи, по окончании классической гимназии учился в университетах Гейдельберга, Берлина и Фрайбурга-ин-Брайсгау, посещая лекции Э. Кассирера, Э. Гуссерля, К. Ясперса , М. Хайдеггера , Э. Мейера и В. Егера. Его соучениками были Г. Гадамер и К. Лёвит. В 1928 защитил диссертацию, посвященную философии Плотина. С 1935 по протекции Дж. Джентиле преподавал в пизанской Скуола Нормале и писал труды, связанные с творчеством Марсилио Фичино .

В 1939, после принятия в Италии расовых законов, эмигрировал в США, где были созданы его главные труды. Вскоре после переезда К. получил место преподавателя философии в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где работал практически до конца жизни — до 1973 как преподаватель, затем как почетный профессор. Он был одним из основателей Американского общества по изучению Ренессанса (RSA) и президентом Американской Академии Средних веков (МАА).

К. создал оригинальную концепцию идеологии Ренессанса, в которой философия и гуманистическое течение были разделены. Гуманизм он понимал как особое явление, связанное с возрождением античной риторики и филологии и обусловленное спросом на услуги придворных поэтов, историков, секретарей, ораторов и педагогов. Философия Ренессанса представлялась ученому как продолжение позднесредневековой традиции, главной чертой которого стало подражание классической древности.

Под руководством К. было опубликовано несколько фундаментальных каталогов по истории средневековых переводов и примечаний к античным авторам до конца XVI в. и по библиотечным и архивным фондам всего мира по истории итальянского гуманизма (Итер италикум).

Соч.: Der Begriff der Seele in der Ethik des Plotin. Tübingen, 1929; Supplementum Ficinianum. Firenze, 1937; The Philosophy of Marsilio Ficino. New York, 1943; The Renaissance Philosophy of Man. Chicago (Ill.), 1948; The Classics and Renaissance Thought. Cambridge, 1955; Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and Other Libraries. 7 vol., London, 1963—1997 (2 ed. Leiden, 1995); Renaissance Thought II. Papers on Humanism and the Arts. New York, 1965; Le Thomisme et la pensée italienne de la Renaissance. Montreal–Paris, 1967; Studies in Renaissance Thought and Letters. 4 vol. Roma, 1956—1996; Humanismus und Renaissance. München, 1980; Studien zur Geschichte der Rhetorik und zum Begriff des Menschen in der Renaissance. Göttingen, 1981; Marsilio Ficino and his work after five hundred years. Firenze, 1987.

Лит.: Bibliographia Kristelleriana. A Bibliography of the Publications of Paul Oskar Kristeller / Ed. by T. Gilbhard. Roma, 2006; Monfasani J. Paul Oskar Kristeller and Philosophy // Bulletin de philosophie médiévale. V. 57. 2017. P. 383—413.