КРИСТЕЛЬ СИЛЬВИЯ МАРИЯ

Нидерландская киноактриса и художница. Прославилась главной ролью в серии эротических фильмов «Эммануэль».

Биография и творчество

После развода родителей, в 11 лет Сильвию отдали в католический интернат. Затем она начала свою карьеру в качестве модели. В дальнейшем ей помогало владение английским, немецким, французским и даже итальянским языками. В 1973 г. завоевала титул «Мисс телевидение Европы», после чего снялась в нескольких фильмах. Чуть позже Кристель заметил французский фотограф Жюст Жакен и предложил ей роль в своей первой картине «Эммануэль» (1974). За фильм Сильвия Кристель получила гонорар в размере 18 тыс. франков (порядка 3 тыс. долларов). Он имел головокружительный успех во всем мире, несмотря на все цензурные ограничения. Стала любовницей президента Франции Валери Жискара д’Эстена. Вся страна знала про их роман. Более того, Сильвия ходила на дипломатические приемы и сопровождала д'Эстена в поездках. Продолжала сниматься в кино. Среди достойных внимания работ фильмы «Любовник леди Чаттерлей» (1981), «Частные уроки» (1981), «Мата Хари» (1985). Кристель играла с Шарлем Ванелем, Филиппом Нуаре, Жан-Луи Трентиньяном.

Личные взаимоотношения связывали актрису с бельгийским детским писателем Хюго Клаусом, от которого в 1975 г. она родила сына Артура. Но семейная жизнь не задалась, Кристель постоянно звали сниматься. Затем у нее случился роман с британским актёром Иэном Макшейном, с которым они жили и работали в США (вместе они сыграли в фильме 1979 г. «Пятый мушкетёр»).

Впоследствии вышла замуж за режиссёра Филиппа Бло, у которого снялась в трёх патологических триллера (1988-1990), не только провалившихся, но и разоривших актрису: ей пришлось продать недвижимость и драгоценности за оплату долгов режиссера. Подобная ситуация вынудила Кристель вновь сниматься в гораздо менее известных фильмах на тему Эммануэль.

Последние годы своей жизни Сильвия зарабатывала, продавая свои картины и участвуя в различных телевизионных передачах. В 2006 г. актриса написала автобиографию «Обнажённая».

Скончалась от рака гортани 17 октября 2012 года в Утрехте.