КРИСПИ ФРАНЧЕСКО

КРИСПИ ФРАНЧЕСКО - государственный и политический деятель Италии.

Из си­ци­лий­ской се­мьи, имев­шей албанские кор­ни (ар­бе­ре­ши). По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние на Си­ци­лии, в 1846 году пе­ре­ехал в Не­аполь, за­нял­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. В 1848-1849 годах при­нял ак­тив­ное уча­стие в ав­то­но­ми­ст­ском ре­во­люционном дви­же­нии на Си­ци­лии. В 1849 году по­сле рес­тав­ра­ции аб­со­лю­тиз­ма в Ко­ро­лев­ст­ве обе­их Си­ци­лий эмиг­ри­ро­вал, до 1859 года жил в Пье­мон­те, на Маль­те, во Фран­ции, со­труд­ни­чал с рес­пуб­ли­кан­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми и оп­по­зиционными из­да­ния­ми. В 1859-1861 годах вклю­чил­ся в ос­во­бо­дительную борь­бу, в 1860 году уча­ст­во­вал в по­хо­де «Ты­ся­чи» Дж. Га­ри­баль­ди на Си­ци­лию и Юг Ита­лии, министр Временного пра­ви­тель­ст­ва, со­з­дан­но­го Га­ри­баль­ди на Си­ци­лии. Вме­сте с Дж. Мад­зи­ни рас­счи­ты­вал с по­мо­щью ре­во­лю­ционно-де­мо­кра­ти­ческого ре­жи­ма пре­вра­тить Юг Ита­лии в опо­ру рес­пуб­ли­кан­ско­го дви­же­ния и ос­но­ву для объ­е­ди­не­ния стра­ны, что про­ти­во­ре­чи­ло пла­нам ко­ро­ля Пье­мон­та Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла II и К.Б. Ка­ву­ра. С 1861 года депутат итальянского пар­ламен­та . В 1864 году при­нял уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии «Ле­вой», от­ка­зал­ся от рес­пуб­ли­кан­ских идеа­лов ра­ди един­ст­ва стра­ны. Криспи при­над­ле­жит афо­ризм «Мо­нар­хия нас объ­е­ди­ня­ет, а рес­пуб­ли­ка разъ­е­ди­ня­ет», ко­то­рый спро­во­ци­ро­вал его по­ле­ми­ку с Га­ри­баль­ди и Мад­зи­ни. Кри­ти­ко­вал по­ли­ти­ку «Пра­вой» по от­но­ше­нию к Югу Ита­лии и Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

С при­хо­дом «Ле­вой» к вла­сти в 1876-1877 годах председатель Па­ла­ты де­пу­та­тов, в 1877 году со специальной ди­пло­ма­тической мис­си­ей по­се­тил Ве­ли­ко­бри­та­нию, Фран­цию и Гер­ма­нию. В 1877-1878 и 1887-1891 и 1893-1896 годах министр внутренних дел, в 1887-1891 министр иностранных дел, в 1887-1891 и 1893-1896 годах пре­мьер-ми­нистр. В 1880-х - 1-й половине 1890-х годов со­дей­ство­вал фор­ми­ро­ва­нию в ли­бе­раль­ном дви­же­нии ав­то­ри­тар­но­го им­пер­ско­го на­прав­ле­ния, поль­зо­вав­ше­го­ся под­держ­кой ко­ро­ля Ум­бер­то I. В ка­че­ст­ве гла­вы пра­ви­тель­ст­ва Криспи со­дей­ст­во­вал рас­ши­ре­нию пол­но­мо­чий ис­пол­нительной вла­сти и уп­ро­че­нию лич­ной дик­та­ту­ры. Управ­лял с по­мо­щью чрез­вы­чай­ных ука­зов, не про­шед­ших об­су­ж­де­ния в пар­ла­мен­те, со­вме­щал несколько ми­ни­стер­ских по­стов. В 1887-1889 годах бы­ли при­ня­ты но­вые уго­лов­ный и са­ни­тар­ный за­ко­ны, про­ве­де­на административная ре­фор­ма, рас­ши­рив­шая пол­но­мо­чия про­вин­ций и роль пре­фек­тов, ог­ра­ни­че­ны цер­ков­ная соб­ст­вен­ность и дея­тель­ность ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций. Ак­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­вал ра­бо­че­му, кре­сть­ян­ско­му и со­циа­ли­стическому дви­же­нию. По ини­циа­ти­ве Криспи в 1889 году при­нят за­кон об об­щественной безо­пас­но­сти, рас­ши­рив­ший административные санк­ции про­тив не­бла­го­на­дёж­ных лиц. Сто­рон­ник жё­ст­ких мер (вве­де­ние осад­но­го по­ло­же­ния, во­енных три­бу­на­лов, ис­поль­зо­ва­ние ар­мии и др.) про­тив уча­ст­ни­ков кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния на Си­ци­лии в 1893-1894 годах. В 1894 году ввёл в дей­ст­вие за­кон об ох­ра­не об­щественного по­ряд­ка, по ко­то­ро­му бы­ла за­пре­ще­на дея­тель­ность Итальянской пар­тии тру­дя­щих­ся (смотри Италь­ян­ская со­циа­ли­сти­че­ская пар­тия), проф­со­юз­ных и про­све­тительских ас­со­циа­ций, касс взаи­мо­по­мо­щи и других ор­га­ни­за­ций, за­крыт ряд со­циа­ли­стических и ка­то­лических пе­чат­ных ор­га­нов. Эти ме­ры уси­ли­ли оп­по­зи­цию по­ли­ти­ке Криспи и спо­соб­ст­во­ва­ли оформ­ле­нию Ли­бе­раль­ной пар­тии во гла­ве с Дж. Дза­нар­дел­ли и Дж. Джо­лит­ти и ра­ди­каль­ной «Край­ней ле­вой».

Про­во­дил ак­тив­ную внеш­нюю и ко­ло­ни­аль­ную по­ли­ти­ку, сто­рон­ник за­клю­че­ния Трой­ст­вен­но­го сою­за 1882 года и во­енной кон­вен­ции 1888 года с Гер­ма­ни­ей и Ав­ст­ро-Венг­ри­ей. В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния Криспи во гла­ве пра­ви­тель­ст­ва на­ча­лась мно­го­лет­няя фран­ко-итальянская та­мо­жен­ная вой­на, ещё боль­ше обо­ст­рив­шая от­но­ше­ния Ита­лии и Фран­ции; бы­ли соз­да­ны ко­ло­нии в Со­ма­ли (1889) и Эрит­рее (1890). По­пыт­ка Ита­лии ут­вер­дить­ся в Эфио­пии за­кон­чи­лась 1.3.1896 года раз­гро­мом её экс­пе­диционного кор­пу­са в бит­ве при Адуа, что при­ве­ло к ост­ро­му по­ли­тическому кри­зи­су в стра­не и от­став­ке Криспи (5.3.1896 года). В по­след­ние го­ды жиз­ни Криспи ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти, вёл жизнь за­твор­ни­ка. Его воз­зре­ния ока­за­ли боль­шое влия­ние на идео­ло­гов итальянского на­цио­на­лиз­ма, он был объ­яв­лен Б. Мус­со­ли­ни пред­вест­ни­ком фа­ши­ст­ско­го дви­же­ния.

Сочинения:

Scritti e discorsi politici (1849-1890). Ro­ma, 1890;

Politica estera. Mil., 1912;

Dis­cor­si parlamentari. Roma, 1915. Vol. 1-3;

Po­li­tica interna: diario e documenti. Mil., 1924.