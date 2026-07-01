КРИСПИ ФРАНЧЕСКО
КРИСПИ ФРАНЧЕСКО - государственный и политический деятель Италии.
Из сицилийской семьи, имевшей албанские корни (арбереши). Получил юридическое образование на Сицилии, в 1846 году переехал в Неаполь, занялся адвокатской практикой. В 1848-1849 годах принял активное участие в автономистском революционном движении на Сицилии. В 1849 году после реставрации абсолютизма в Королевстве обеих Сицилий эмигрировал, до 1859 года жил в Пьемонте, на Мальте, во Франции, сотрудничал с республиканскими организациями и оппозиционными изданиями. В 1859-1861 годах включился в освободительную борьбу, в 1860 году участвовал в походе «Тысячи» Дж. Гарибальди на Сицилию и Юг Италии, министр Временного правительства, созданного Гарибальди на Сицилии. Вместе с Дж. Мадзини рассчитывал с помощью революционно-демократического режима превратить Юг Италии в опору республиканского движения и основу для объединения страны, что противоречило планам короля Пьемонта Виктора Эммануила II и К.Б. Кавура. С 1861 года депутат итальянского парламента. В 1864 году принял участие в формировании «Левой», отказался от республиканских идеалов ради единства страны. Криспи принадлежит афоризм «Монархия нас объединяет, а республика разъединяет», который спровоцировал его полемику с Гарибальди и Мадзини. Критиковал политику «Правой» по отношению к Югу Италии и Римско-католической церкви.
С приходом «Левой» к власти в 1876-1877 годах председатель Палаты депутатов, в 1877 году со специальной дипломатической миссией посетил Великобританию, Францию и Германию. В 1877-1878 и 1887-1891 и 1893-1896 годах министр внутренних дел, в 1887-1891 министр иностранных дел, в 1887-1891 и 1893-1896 годах премьер-министр. В 1880-х - 1-й половине 1890-х годов содействовал формированию в либеральном движении авторитарного имперского направления, пользовавшегося поддержкой короля Умберто I. В качестве главы правительства Криспи содействовал расширению полномочий исполнительной власти и упрочению личной диктатуры. Управлял с помощью чрезвычайных указов, не прошедших обсуждения в парламенте, совмещал несколько министерских постов. В 1887-1889 годах были приняты новые уголовный и санитарный законы, проведена административная реформа, расширившая полномочия провинций и роль префектов, ограничены церковная собственность и деятельность религиозных организаций. Активно противодействовал рабочему, крестьянскому и социалистическому движению. По инициативе Криспи в 1889 году принят закон об общественной безопасности, расширивший административные санкции против неблагонадёжных лиц. Сторонник жёстких мер (введение осадного положения, военных трибуналов, использование армии и др.) против участников крестьянского движения на Сицилии в 1893-1894 годах. В 1894 году ввёл в действие закон об охране общественного порядка, по которому была запрещена деятельность Итальянской партии трудящихся (смотри Итальянская социалистическая партия), профсоюзных и просветительских ассоциаций, касс взаимопомощи и других организаций, закрыт ряд социалистических и католических печатных органов. Эти меры усилили оппозицию политике Криспи и способствовали оформлению Либеральной партии во главе с Дж. Дзанарделли и Дж. Джолитти и радикальной «Крайней левой».
Проводил активную внешнюю и колониальную политику, сторонник заключения Тройственного союза 1882 года и военной конвенции 1888 года с Германией и Австро-Венгрией. В период нахождения Криспи во главе правительства началась многолетняя франко-итальянская таможенная война, ещё больше обострившая отношения Италии и Франции; были созданы колонии в Сомали (1889) и Эритрее (1890). Попытка Италии утвердиться в Эфиопии закончилась 1.3.1896 года разгромом её экспедиционного корпуса в битве при Адуа, что привело к острому политическому кризису в стране и отставке Криспи (5.3.1896 года). В последние годы жизни Криспи отошёл от политической деятельности, вёл жизнь затворника. Его воззрения оказали большое влияние на идеологов итальянского национализма, он был объявлен Б. Муссолини предвестником фашистского движения.
Сочинения:
Scritti e discorsi politici (1849-1890). Roma, 1890;
Politica estera. Mil., 1912;
Discorsi parlamentari. Roma, 1915. Vol. 1-3;
Politica interna: diario e documenti. Mil., 1924.