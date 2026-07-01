КРИШТО ДЮЛА
Кришто (венг. Kristó), Дюла (11.07.1939, Орошхаза — 24.01.2004, Сегед) — венгерский историк-медиевист.
Окончил историко-философский факультет Сегедского университета им. Аттилы Йожефа. В 1969 защитил кандидатскую, в 1977 — докторскую диссертации. С 1962 по 2004 преподавал в Сегедском университете, с 1978 — профессор. В 1983—1995 возглавлял кафедру венгерской истории Средних веков и раннего Нового времени; в 1982—1985 — ректор. В 1998 избран академиком Венгерской академии наук. Вел огромную научно-организаторскую работу: создал Бюро научно-исследовательских центров при ВАН (1999), руководил Исследовательской группой по средневековой венгерской истории при Сегедском университете, был членом исполкома Международного общества по хунгарологии, членом редколлегии научного журнала «Историческое обозрение» (Történelmi Szemle) и многих других. Награжден государственными орденами, несколькими престижными премиями; почетный гражданин г. Сегед. В честь К. учреждена премия его имени для поддержки молодых ученых. Сфера научных интересов К. — история средневековой Венгрии (IX—XV вв.) и вспомогательные исторические дисциплины, в том числе — топонимика, ономастика. Автор 54 трудов монографического характера; осуществил критическое издание Хроники Яноши Туроци с обширными комментариями; под его редакцией вышла «Энциклопедия ранней венгерской истории», а также многотомное издание грамот эпохи Анжуйской династии.
Соч.: Magyarország története 895—1301. Budapest, 1987; Adatok „korai” helyneveinek ismeretéhez. 2 köt. Szeged, 1972—1974; Az Aranybullák évszázada. Budapest, 1976; Johannes de Thurocz. Chronica Hungarorum. Budapest, 1985; A vármegyék kkialakulása Magyarországon. Budapest, 1988; Anjou-kori oklevéltár I—IV.köt. Budapest, 1990—1996; Korai magyar történeti lexikon / Főszerk Kristó Gy. Budapest, 1994; Die Arpadendynastie. Die Geschichte Ungarns von 895 bis 1301. Budapest, 1993; Magyar honfoglalás — honfoglaló magyarok. Budapest, 1998; Hungarian History in the Ninth Century. Budapest, 1996; A magyar nemzet megszületése. Budapest, 1997; Magyarország története 1301—1526. Budapest, 1998; Történetírás a középkori Magyarországon. Magyar historiográfia I. Budapest, 2002.
Лит.: Galántai E. Ércnél maradandóbb/ Kristó Gyula emlékezete // Seged: a város folyóirata. 2004, 8. sz.; Mészáros R. Kristó Gyula // Szegedi egyetemi almanach: 1921—1995. I köt. Szeged, 1996; Turul, 2004, 1—2.sz.