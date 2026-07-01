КРИНИЦКИЙ ЕВЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Из потомственных дворян Херсонской губернии. Учился в Николаевском Александровском реальном училище. 15.9.1881 поступил в Морское училище. 16.9.1884 получил звание гардемарина. 1.10.1885 окончил училище с премией адмирала Нахимова и произведен в мичманы. В 1885–1886 гг. служил на фрегате «Дмитрий Донской». 23.9.1888 зачислен в минный офицерский класс. 18.9.1889 окончил класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда В 1888–1889 гг. служил на броненосной батарее «Первенец» и крейсере «Африка». 8.3.1890 назначен минным офицером клипера «Пластун». 11.10.1890 отчислен от должности. 4.3.1891 переведен в Сибирский флотский экипаж. 25.10.1891 назначен на миноносец «Сучена». 1.1.1892 произведен в лейтенанты. 27.2.1893 назначен минным офицером канонерской лодки «Сивуч» 5.8.1894 назначен минным офицером миноносца «Сунгари». 11.11.1894 переведен в Балтийский флот. 1.3.1895 назначен минным офицером эскадренного броненосца «Петр Великий». 21.3.1896 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. 22.10.1896 назначен командиром 2-й роты эскадренного броненосца «Петр Великий». В 1898–1902 г. минный офицер миноносца № 102 («Выборг»), заведующий миноноской № 14,командующий миноносцами № 122, 108, 116, 136, 131. 25.9.1902 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Ослябя». В 1903 г. командующий миноносцами № 133, 132. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 19.1.1904 назначен командиром эскадренного миноносца «Сильный». 14.3.1904 в бою ранен в кисть правой руки осколками снаряда. 28.3.1904 произведен в капитаны 2-го ранга. 8.5.1904 назначен временно заведующим, под брейд-вымпелом, миноносцами 2-го отряда. 10.6.1904 назначен заведующим 1-м отрядом миноносцев. 16.06.1904 списан по болезни в госпиталь для лечения с назначением после выздоровления командующим 5-м морским батальоном на сухопутном фронте обороны крепости. 7.7.1904 назначен заведующий 2-м отрядом миноносцев. 13.8.1904 назначен заведующим соединенным отрядом эскадренных миноносцев. 18.12.1904 назначен в распоряжение начальника отряда броненосцев и крейсеров. После капитуляции Порт-Артура дал честное слово о неучастии в войне. 12.2.1905 переведен в Балтийский флот с зачислением во 2-й флотский экипаж. 31.3.1905 назначен членом портовой приемной комиссии в Кронштадте. 21.6.1905 отчислен от должности при увольнении в отпуск. 19.4.1906 назначен помощником командира 2-го Балтийского флотского экипажа. 7.5.1906 назначен и. д. флаг-капитана 2-й флотской дивизии. 4.11.1906 назначен председателем строительной комиссии Санкт- Петербургского порта. 10.08.1909 назначен командиром минного заградителя «Ладога». 28.12.1909 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 27.08.1912 назначен командиром крейсера «Богатырь». Участник Первой мировой войны. 24.12.1914 произведен в контр-адмиралы за боевые отличия. 23.3.1915 отчислен от должности и прикомандирован к Свеаборгской отдельной флотской роте для денежного довольствия. Числился в 1-м Балтийском флотском экипаже. 23.10.1918 уволен со службы. Проживал в Ленинграде, последние годы жизни работал на заводе "Электрик" на Петроградской стороне.

Жена (с 9.8.1895): дочь коллежского советника Александра Алексеевна (урожденная Павлова). Дети: Надежда (род. 15.9.1896), Елена (род. 26.1.1898), Иоанн (род. 27.4.1899), Татьяна (род. 9.10.1900), София (род. 18.9.1902), Георгий (род. 17.9.1904), Тамара (род. 1.3.1907).