КРИМИНОЛОГИЯ
КРИМИНОЛОГИЯ - относительно самостоятельная комплексная социолого-правовая наука об изучении закономерностей и тенденций преступности, её причин и условий, личности преступника и его преступного поведения.
Об изыскании адекватных методов их исследования и прогнозирования в целях разработки эффективных направлений социально-правового контроля преступных проявлений, их предупреждения и минимизации.
Криминология как одно из направлений более общих наук о выживании и безопасности в общественно опасной среде формировалась в течение столетий и имела разные названия, но лишь в 1879 году французский антрополог П. Топинар употребил термин «Криминология», а в 1885 году итальянский юрист Р. Гарофало впервые издал книгу под таким названием. В дореволюционной России проблемы Криминологии изучались в рамках доктрины уголовного права. В советский период до 1960-х годов Криминология не развивалась.
Традиционно Криминология разрабатывалась в различных системах общих и частных знаний (теологической, антропологической, биологической, психологической, социологической и т. д.), которые ввиду особой сложности причинности криминальных явлений нередко взаимопроникали друг в друга, образуя конгломерат в виде теории множественности факторов. В начале XXI века при существовании многочисленных научных течений в Криминологии доминирует социологическое направление. Преступность не исчезает, но видоизменяется качественно, оперативно используя все достижения науки и технологии. Человеческое общество не в состоянии учесть все случаи и формы криминала и отреагировать на них. Поэтому изучение проблем криминологического выживания сохраняет свою актуальность и в новом тысячелетии.
Криминология подразделяется на общую часть (понятие Криминологии, история, методы исследования, преступность, причины преступности, личность преступника, мотивация преступного поведения, жертвы и иные последствия преступности, общая цена преступности, прогнозирование преступности и индивидуального преступного поведения, планирование борьбы с преступностью, предупреждение преступности и индивидуального преступного поведения, социально-правовой контроль преступности) и особенную часть (политическая, террористическая, корыстная, коррупционная, насильственная, неосторожная, организованная, профессиональная, рецидивная, латентная, а также женская, ювенальная преступность и т. д.). Ключевыми положениями современной криминологической науки являются закономерности и тенденции развития преступности и других элементов. Криминология устанавливает социальные, криминологически значимые повторяемости. Статистическая повторяемость значимых явлений и процессов может оцениваться эмпирическим законом, научным фактом, а точнее - статистическими тенденциями и закономерностями, изучение которых позволяет криминологам опереться на математику, юридическую и иную социально-экономическую статистику, теорию вероятностей и закон больших чисел значительного ряда показателей, что, в свою очередь, даёт возможность перейти от случайного и единичного к устойчивому и массовому и уже на этой основе вырабатывать адекватные меры борьбы с преступностью и её предупреждения.
Криминология, возникнув на стыке уголовного права и социологии, является наукой комплексной. Она опирается на достижения экономики, демографии, политологии, науки управления, статистики, общей и социальной психологии, педагогики, а также уголовно-процессуального, исполнительного, административного, гражданского, финансового, налогового, банковского и других отраслей права, а также биологии и генетики. Криминология тесно связана с девиантологией в понимании, описании, объяснении, прогнозировании и разработке адекватных мер по минимизации отклоняющегося общественно опасного поведения и преступности как явления.
В связи со сложностью криминологической проблематики в последние годы самоопределяются военная, экологическая, семейная, экономическая, педагогическая, политическая, богословская (криминотеология) Криминология, а также Криминология массовых коммуникаций, Криминология закона, правоохранительной деятельности, судебной деятельности и т. д.; развиваются виктимология, биокриминология, криминопенология.