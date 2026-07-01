КРИМИНОЛОГИЯ

КРИМИНОЛОГИЯ - относительно самостоятельная комплексная социолого-правовая наука об изучении закономерностей и тенденций преступности, её причин и условий, личности преступника и его преступного поведения.

Об изы­ска­нии аде­к­ват­ных ме­то­дов их ис­сле­до­ва­ния и про­гно­зи­ро­ва­ния в це­лях раз­ра­бот­ки эф­фек­тив­ных на­прав­ле­ний со­ци­аль­но-пра­во­во­го кон­тро­ля пре­ступ­ных про­яв­ле­ний, их пре­ду­пре­ж­де­ния и ми­ни­ми­за­ции.

Криминология как од­но из на­прав­ле­ний бо­лее об­щих на­ук о вы­жи­ва­нии и безо­пас­но­сти в об­ще­ст­вен­но опас­ной сре­де фор­ми­ро­ва­лась в те­че­ние сто­ле­тий и име­ла раз­ные на­зва­ния, но лишь в 1879 году французский ан­тро­по­лог П. То­пи­нар упот­ре­бил тер­мин «Криминология», а в 1885 году итальянский юрист Р. Га­рофа­ло впер­вые из­дал кни­гу по­д таким названием. В до­ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии про­бле­мы Криминологии изу­ча­лись в рам­ках док­три­ны уго­лов­но­го пра­ва . В советский пе­ри­од до 1960-х годов Криминология не раз­ви­ва­лась.

Тра­ди­ци­он­но Криминология раз­ра­ба­ты­ва­лась в различных сис­те­мах об­щих и ча­ст­ных зна­ний (тео­ло­гической, ан­тро­по­ло­гической , био­ло­гической, пси­хо­ло­гической, со­цио­ло­гической и т. д.), ко­то­рые вви­ду осо­бой слож­но­сти при­чин­ности кри­ми­наль­ных яв­ле­ний не­ред­ко взаи­мо­про­ни­ка­ли друг в дру­га, об­ра­зуя конг­ло­ме­рат в ви­де тео­рии мно­же­ст­вен­но­сти фак­то­ров. В начале XXI века при су­щест­во­ва­нии мно­го­численных на­учных те­че­ний в Криминологии до­ми­ни­ру­ет со­цио­ло­гическое на­прав­ле­ние. Пре­ступ­ность не ис­че­за­ет, но ви­до­из­ме­ня­ет­ся ка­че­ст­вен­но, опе­ра­тив­но ис­поль­зуя все дос­ти­же­ния нау­ки и тех­но­ло­гии. Че­ло­ве­че­ское об­ще­ст­во не в со­стоя­нии учесть все слу­чаи и фор­мы кри­ми­на­ла и от­реа­ги­ро­вать на них. По­это­му изу­че­ние про­блем кри­ми­но­ло­гического вы­жи­ва­ния со­хра­ня­ет свою ак­ту­аль­ность и в но­вом ты­ся­че­ле­тии.

Криминология под­раз­де­ля­ет­ся на об­щую часть (по­ня­тие Криминологии, ис­то­рия, ме­то­ды ис­сле­до­ва­ния, пре­ступ­ность, при­чи­ны пре­ступ­но­сти, лич­ность пре­ступ­ни­ка, мо­ти­ва­ция пре­ступ­но­го по­ве­де­ния, жерт­вы и иные по­след­ст­вия пре­ступ­но­сти, об­щая це­на пре­ступ­но­сти, про­гно­зи­ро­ва­ние пре­ступ­но­сти и ин­ди­ви­ду­аль­но­го пре­ступ­но­го по­ве­де­ния, пла­ни­ро­ва­ние борь­бы с пре­ступ­но­стью, пре­ду­пре­ж­де­ние пре­ступ­но­сти и ин­ди­ви­ду­аль­но­го пре­ступ­но­го по­ве­де­ния, со­ци­аль­но-пра­во­вой кон­троль пре­ступ­но­сти) и осо­бен­ную часть (по­ли­тическая, тер­ро­ри­стическая, ко­ры­ст­ная, кор­руп­ци­он­ная, на­сильственная, не­ос­то­рож­ная, ор­га­ни­зо­ван­ная, профессиональная, ре­ци­див­ная, ла­тент­ная, а так­же жен­ская, юве­наль­ная пре­ступ­ность и т. д.). Клю­че­вы­ми по­ложе­ния­ми современной кри­ми­но­ло­гической нау­ки яв­ля­ют­ся за­ко­но­мер­но­сти и тен­ден­ции раз­ви­тия пре­ступ­но­сти и других эле­мен­тов. Криминология ус­та­нав­ли­ва­ет со­ци­аль­ные, кри­ми­но­ло­ги­че­ски зна­чи­мые по­вто­ряе­мо­сти. Ста­ти­стическая по­вто­ряе­мость зна­чи­мых яв­ле­ний и про­цес­сов мо­жет оце­ни­вать­ся эм­пи­рическим за­ко­ном, на­учным фак­том, а точ­нее - ста­ти­стическими тен­ден­ция­ми и за­ко­но­мер­но­стя­ми, изу­че­ние ко­то­рых по­зво­ля­ет кри­ми­но­ло­гам опе­реть­ся на ма­те­ма­ти­ку, юри­ди­че­скую и иную со­ци­аль­но-эко­но­мическую ста­ти­сти­ку, тео­рию ве­ро­ят­но­стей и за­кон боль­ших чи­сел зна­чительного ря­да по­ка­зате­лей, что, в свою оче­редь, да­ёт воз­мож­ность пе­рей­ти от слу­чай­но­го и еди­нич­но­го к ус­той­чи­во­му и мас­со­во­му и уже на этой ос­но­ве вы­ра­ба­ты­вать аде­к­ват­ные ме­ры борь­бы с пре­ступ­но­стью и её пре­ду­пре­ж­де­ния.

Криминология, воз­ник­нув на сты­ке уго­лов­но­го пра­ва и со­цио­ло­гии, яв­ля­ет­ся нау­кой ком­плекс­ной. Она опи­ра­ет­ся на дос­ти­же­ния эко­но­ми­ки, де­мо­гра­фии, по­ли­то­ло­гии, нау­ки управ­ле­ния, ста­ти­сти­ки, об­щей и со­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии, пе­да­го­ги­ки, а так­же уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го, ис­пол­ни­тель­но­го, административного, гражданского, фи­нан­со­во­го, на­ло­го­во­го, бан­ков­ско­го и других от­рас­лей пра­ва, а так­же био­ло­гии и ге­не­ти­ки. Криминология тес­но свя­за­на с де­ви­ан­то­ло­ги­ей в по­ни­ма­нии, опи­са­нии, объ­яс­не­нии, про­гно­зи­ро­ва­нии и раз­ра­бот­ке аде­к­ват­ных мер по ми­ни­ми­за­ции от­кло­няю­ще­го­ся об­ще­ст­вен­но опас­но­го по­ве­де­ния и пре­ступ­но­сти как яв­ле­ния.

В свя­зи со слож­но­стью кри­ми­но­ло­гической про­бле­ма­ти­ки в по­след­ние го­ды са­мо­оп­ре­де­ля­ют­ся во­ен­ная, эко­ло­гическая, се­мей­ная, эко­но­мическая, пе­да­го­гическая, по­ли­тическая, бо­го­слов­ская (кри­ми­но­тео­ло­гия) Криминология, а так­же Криминология мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций, Криминология за­ко­на, пра­во­ох­ра­нительной дея­тель­но­сти, су­деб­ной дея­тель­но­сти и т. д.; раз­ви­ва­ют­ся вик­ти­мо­ло­гия, био­кри­ми­но­ло­гия, кри­ми­но­пе­но­ло­гия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)