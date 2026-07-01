КРИМИНАЛИСТИКА

КРИМИНАЛИСТИКА - наука о закономерностях механизма преступления .

Воз­ник­но­ве­ния ин­фор­ма­ции о пре­сту­п­ле­нии и его уча­ст­ни­ках и о закономерностях со­би­ра­ния (об­на­ру­же­ния, фик­са­ции, изъ­я­тия), ис­сле­до­ва­ния, оцен­ки и ис­поль­зо­ва­ния до­ка­за­тельств и ос­но­ван­ных на по­зна­нии этих за­ко­но­мер­ностей сред­ст­вах и ме­то­дах су­деб­но­го ис­сле­до­ва­ния и пре­дот­вра­ще­ния пре­сту­п­ле­ний.

Криминалистика воз­ник­ла и раз­ви­ва­лась в рам­ках уго­лов­но­го про­цес­са, по­ка на­ко­п­лен­ный эм­пи­рический ма­те­ри­ал и сде­лан­ные на его ос­но­ве на­учного обоб­ще­ния не ста­ли про­тиво­ре­чить пред­став­ле­ни­ям о пред­ме­те нау­ки уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го пра­ва, что при­ве­ло в конце XIX века к об­ра­зо­ванию са­мо­сто­ятельной нау­ки. Г. Гросс, опи­ра­ясь на тру­ды плея­ды пио­не­ров фор­ми­рую­щей­ся нау­ки - А. Бер­тиль­о­на, Е.Ф. Бу­рин­ско­го (Россия), Р.А. Рейс­са (Швейцария), У. Гер­ше­ля, Г. Фолд­са, Ф. Галь­то­на, Э. Ген­ри (все - Вели­ко­бри­тания), Ч. Лом­бро­зо, Э. Ло­ка­ра (Фран­ция) и др., про­из­вёл обоб­ще­ние средств и приё­мов ра­бо­ты с до­ка­за­тель­ст­ва­ми, раз­ра­бо­тал ряд ори­ги­наль­ных ре­ко­мен­да­ций по об­на­ру­же­нию, изъ­я­тию и ис­сле­до­ва­нию сле­дов и иных ве­ще­ст­вен­ных до­ка­за­тельств. Вве­дён­ный Грос­сом тер­мин «Криминалистика» («Ру­ко­во­дство для су­деб­ных сле­до­ва­те­лей как сис­те­ма кри­ми­на­ли­сти­ки», 1898) был при­нят не все­ми: в ря­де стран и в то вре­мя, и ны­не по­пу­ляр­ны тер­ми­ны «на­уч­ная по­ли­ция», «су­деб­ные нау­ки».

Объ­ек­та­ми Криминалистики яв­ля­ют­ся, с од­ной сто­ро­ны, пре­ступ­ность, пре­сту­п­ле­ние, а с дру­гой - пред­ва­рительное рас­сле­до­ва­ние, су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во, пре­ду­пре­ж­де­ние пре­сту­п­ле­ний. В гра­ж­дан­ском и ар­бит­раж­ном про­из­вод­ст­ве, про­из­вод­ст­ве по де­лам об административных пра­во­на­ру­ше­ни­ях ис­поль­зу­ют­ся сред­ст­ва и ме­то­ды со­би­ра­ния и ис­сле­до­ва­ния ма­те­ри­аль­ных но­си­те­лей ин­фор­ма­ции, а так­же кри­ми­на­ли­стические под­хо­ды к оцен­ке ре­зуль­та­тов ис­сле­дова­ний и при­ме­не­нию этих ре­зуль­та­тов в до­ка­зы­ва­нии, кри­ми­на­ли­стич. ре­ко­мен­да­ции по по­лу­че­нию и про­вер­ке вер­баль­ной ин­фор­ма­ции. Фор­ми­ру­ет­ся кри­ми­на­ли­стическое обес­пе­че­ние, спе­ци­фи­че­ское для ка­ж­до­го из пе­ре­чис­лен­ных про­из­водств.

Во мно­гих за­ру­беж­ных стра­нах под Криминалистикой подразумевают лишь ме­то­ды, тех­нические сред­ст­ва, приё­мы со­би­ра­ния и ис­сле­до­ва­ния ве­ще­ст­вен­ных до­ка­за­тельств и ряд так­тических приё­мов осу­ще­ст­в­ле­ния след­ст­вен­ных дей­ст­вий. В со­от­вет­ст­вии с современными пред­став­ле­ния­ми боль­шин­ст­ва российских учё­ных-кри­ми­на­ли­стов сис­те­ма Криминалистики со­сто­ит из об­щей тео­рии кри­ми­на­ли­сти­ки, кри­ми­на­ли­стической тех­ни­ки, кри­ми­на­ли­стической так­ти­ки и кри­ми­на­ли­стической ме­то­ди­ки.

Об­щая тео­рия Криминалистики - ме­то­до­ло­гическая ос­но­ва Криминалистики. Это сис­те­ма ми­ро­воз­зренческих прин­ци­пов, тео­ре­тических кон­цеп­ций, ка­те­го­рий, по­ня­тий, ме­то­дов, оп­ре­де­ле­ний и тер­ми­нов, от­ра­жаю­щих (в со­во­куп­ности) весь пред­мет Криминалистики, его внут­рен­ние и внеш­ние свя­зи. В об­щую тео­рию вхо­дят уче­ния и ча­ст­ные тео­рии (например, о кри­ми­на­ли­стической иден­ти­фи­ка­ции и ди­аг­но­сти­ке, о ме­то­дах кри­ми­на­ли­стических на­учных ис­сле­до­ва­ний и их со­от­но­ше­нии с ме­то­да­ми прак­тической дея­тель­но­сти, о ме­ха­низ­ме сле­до­об­ра­зо­ва­ния, о спо­со­бе пре­сту­п­ле­ния, о кри­ми­на­ли­стической ха­рак­те­ри­сти­ке, о вер­си­ях и пла­ни­ро­ва­нии рас­сле­до­ва­ния и др.), от­ра­жаю­щие ре­зуль­та­ты по­зна­ния тех объ­ек­тив­ных за­ко­но­мер­но­стей, ко­то­рые со­став­ля­ют пред­мет Криминалистики и яв­ля­ют­ся ба­зой для раз­ра­бот­ки её «про­дук­та» - кри­ми­на­ли­стических ме­то­дов, средств, приё­мов и ре­ко­мен­да­ций. В со­дер­жа­ние об­щей тео­рии Криминалистики вхо­дит язык нау­ки (тер­ми­но­ло­гический ап­па­рат), а так­же кри­ми­на­ли­стическая сис­те­ма­ти­ка (ос­но­вы сис­те­ма­ти­за­ции зна­ний и клас­си­фи­ка­ции кри­ми­на­ли­сти­че­ски зна­чи­мых объ­ек­тов, например при­зна­ков пись­ма, сле­дов, так­тических приё­мов, след­ст­вен­ных си­туа­ций и пр.).

Кри­ми­на­ли­сти­че­ская тех­ни­ка - сис­те­ма на­учных по­ло­же­ний и ос­но­ван­ных на них тех­ни­че­ских (в ши­ро­ком смыс­ле) ре­ко­мен­да­ций по при­ме­не­нию ме­то­дов, средств, приё­мов и ме­то­дик, пред­на­зна­чен­ных для со­би­ра­ния и ис­сле­до­ва­ния до­ка­за­тельств и осу­ще­ст­в­ле­ния иных мер рас­кры­тия и пре­ду­пре­ж­де­ния пре­сту­п­ле­ний. Кри­ми­на­ли­стическая тех­ни­ка со­сто­ит из следую­щих эле­мен­тов: 1) об­щие по­ло­же­ния, вклю­чаю­щие сис­те­му и за­да­чи кри­ми­на­ли­стической тех­ни­ки, эле­мен­ты ча­ст­ных кри­ми­на­ли­стических тео­рий и уче­ний (например, уче­ния о на­вы­ках, о ме­ха­низ­ме сле­до­об­ра­зо­ва­ния и др.), об­щую ха­рак­те­ри­сти­ку тех­ни­ко-кри­ми­на­ли­стических средств, пра­во­вые ос­но­ва­ния их при­ме­не­ния; 2) кри­ми­на­ли­стическая фо­то­гра­фия, ви­део­за­пись; 3) кри­ми­на­ли­стическая га­би­то­ско­пия (изу­че­ние внеш­не­го об­ли­ка че­ло­ве­ка для це­лей су­до­про­из­вод­ст­ва и ро­зы­ска); 4) тра­со­ло­гия (изу­че­ние сле­дов че­ло­ве­ка, в т. ч. дак­ти­ло­ско­пия); 5) кри­ми­на­ли­стическое ис­сле­до­ва­ние ору­жия, бо­е­при­па­сов, взрыв­ных уст­ройств и сле­дов их при­ме­не­ния; 6) кри­ми­на­ли­стическое ис­сле­до­ва­ние за­па­хо­вых сле­дов че­ло­ве­ка; 7) кри­ми­на­ли­стическая фо­но­ско­пия (изу­че­ние зву­ко­вых сле­дов); 8) кри­ми­на­ли­стическое ис­сле­до­ва­ние до­ку­мен­тов (су­деб­ное по­чер­ко­ве­де­ние, су­деб­ное ав­то­ро­ве­де­ние, тех­ни­ко- кри­ми­на­ли­с­тическое ис­сле­до­ва­ние до­ку­мен­тов); 9) кри­ми­на­ли­стическое. ис­сле­до­ва­ние ве­ществ, мате­риа­лов и из­де­лий (в т. ч. нар­ко­тических ве­ществ, ла­ко­кра­соч­ных ма­те­риа­лов и по­кры­тий, во­ло­кон и др.); 10) кри­ми­на­ли­стическая ре­ги­ст­ра­ция (фор­ми­ро­ва­ние и ве­де­ние кри­ми­на­ли­стических учё­тов, кол­лек­ций и кар­то­тек, ав­то­ма­ти­зированных ин­фор­ма­ци­он­но-по­ис­ко­вых сис­тем, со­дер­жа­щих кри­ми­на­ли­сти­че­ски зна­чи­мую ин­фор­ма­цию).

Кри­ми­на­ли­сти­че­ская так­ти­ка - сис­те­ма на­учных по­ло­же­ний и ос­но­ван­ных на них ре­ко­мен­да­ций по ор­га­ни­за­ции и пла­ни­ро­ва­нию пред­ва­ри­тель­но­го и су­деб­но­го след­ст­вия, оп­ре­де­ле­нию ли­нии по­ве­де­ния лиц, осу­ще­ст­в­ляю­щих су­деб­ное ис­сле­до­ва­ние, приё­мов про­ве­де­ния про­цес­су­аль­ных (и в пер­вую оче­редь след­ст­вен­ных) дей­ст­вий. В сис­те­ме кри­ми­на­ли­стической так­ти­ки вы­де­ля­ют две час­ти: об­щие по­ло­же­ния (по­ня­тие, сущ­ность и со­дер­жа­ние кри­ми­на­ли­стические так­ти­ки, её ис­точ­ни­ки, связь с другими час­тя­ми Криминалистики и другими нау­ка­ми, сущ­ность и ви­ды так­тических приё­мов, так­тических ком­би­на­ций, так­тических опе­ра­ций, по­ня­тие и клас­си­фи­ка­ция след­ст­вен­ных си­туа­ций, кри­ми­на­ли­стической вер­сии, прин­ци­пы пла­ни­ро­ва­ния рас­сле­до­ва­ния пре­сту­п­ле­ний и т. п.); так­ти­ка отдельных след­ст­вен­ных и су­деб­ных дей­ст­вий (след­ст­вен­но­го ос­мот­ра, обы­ска, до­про­са, предъ­яв­ле­ния для опо­зна­ния и др.).

Кри­ми­на­ли­сти­че­ская ме­то­ди­ка (ме­то­ди­ка рас­сле­до­ва­ния и пре­дот­вра­ще­ния отдельных ви­дов пре­сту­п­ле­ний и групп пре­сту­п­ле­ний) вклю­ча­ет на­учные по­ло­же­ния и ос­но­ван­ные на них ме­то­дические ука­за­ния и ре­ко­мен­да­ции по рас­сле­до­ва­нию и пре­дот­вра­ще­нию убийств, из­на­си­ло­ва­ний, раз­бо­ев, краж, вы­мо­га­тельств, мо­шен­ни­честв и других ви­дов пре­сту­п­ле­ний и со­сто­ит из об­щих по­ло­же­ний и отдельных ча­ст­ных ме­то­дик рас­сле­до­ва­ния. Кри­ми­на­ли­стические ме­то­ди­ки клас­си­фи­ци­ру­ют­ся по ви­дам пре­сту­п­ле­ний, по субъ­ек­там пре­сту­п­ле­ний, по вре­ме­ни и мес­ту со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ний, по лич­но­сти по­тер­пев­ше­го и оп­ре­де­ля­ют то ти­пич­ное, что ха­рак­тер­но для рас­сле­до­ва­ния пре­сту­п­ле­ний оп­ре­де­лён­но­го ви­да или груп­пы. Вы­бор сле­до­ва­те­лем ча­ст­ной ме­то­ди­ки - пер­вый этап реа­ли­за­ции со­от­вет­ст­вую­щих кри­ми­на­ли­стических ре­ко­мен­да­ций. Вто­рой и главный этап ис­поль­зо­ва­ния ме­то­ди­ки - творческое, не­шаб­лон­ное при­мене­ние вы­бран­ной ме­то­ди­ки для рас­сле­до­ва­ния кон­крет­но­го пре­сту­п­ле­ния в со­от­вет­ст­вии с его ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми осо­бен­но­стя­ми.

Раз­де­лы Криминалистики тес­но свя­за­ны ме­ж­ду со­бой. Кри­ми­на­ли­стическая тех­ни­ка, так­ти­ка и ме­то­ди­ка опи­ра­ют­ся на об­щую тео­рию Криминалистики и ис­поль­зу­ют по­ло­же­ния ча­ст­ных кри­ми­на­ли­стических тео­рий. Раз­ра­бот­ка так­ти­ки след­ст­вен­ных дей­ст­вий не­воз­мож­на без учё­та спе­ци­фи­ки ис­поль­зо­ва­ния при их осу­ще­ст­в­ле­нии тех­ни­ко-кри­ми­на­ли­стических ме­то­дов и средств. Сред­ст­ва и приё­мы кри­ми­на­ли­стической тех­ни­ки и так­ти­ки ак­ку­му­ли­ру­ют­ся в ме­то­ди­ке в со­от­вет­ст­вии с осо­бен­но­стя­ми рас­сле­до­ва­ния отдельных ви­дов пре­сту­п­ле­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)