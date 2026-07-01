КРИМИНАЛИСТИКА
КРИМИНАЛИСТИКА - наука о закономерностях механизма преступления.
Возникновения информации о преступлении и его участниках и о закономерностях собирания (обнаружения, фиксации, изъятия), исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.
Криминалистика возникла и развивалась в рамках уголовного процесса, пока накопленный эмпирический материал и сделанные на его основе научного обобщения не стали противоречить представлениям о предмете науки уголовно-процессуального права, что привело в конце XIX века к образованию самостоятельной науки. Г. Гросс, опираясь на труды плеяды пионеров формирующейся науки - А. Бертильона, Е.Ф. Буринского (Россия), Р.А. Рейсса (Швейцария), У. Гершеля, Г. Фолдса, Ф. Гальтона, Э. Генри (все - Великобритания), Ч. Ломброзо, Э. Локара (Франция) и др., произвёл обобщение средств и приёмов работы с доказательствами, разработал ряд оригинальных рекомендаций по обнаружению, изъятию и исследованию следов и иных вещественных доказательств. Введённый Гроссом термин «Криминалистика» («Руководство для судебных следователей как система криминалистики», 1898) был принят не всеми: в ряде стран и в то время, и ныне популярны термины «научная полиция», «судебные науки».
Объектами Криминалистики являются, с одной стороны, преступность, преступление, а с другой - предварительное расследование, судебное разбирательство, предупреждение преступлений. В гражданском и арбитражном производстве, производстве по делам об административных правонарушениях используются средства и методы собирания и исследования материальных носителей информации, а также криминалистические подходы к оценке результатов исследований и применению этих результатов в доказывании, криминалистич. рекомендации по получению и проверке вербальной информации. Формируется криминалистическое обеспечение, специфическое для каждого из перечисленных производств.
Во многих зарубежных странах под Криминалистикой подразумевают лишь методы, технические средства, приёмы собирания и исследования вещественных доказательств и ряд тактических приёмов осуществления следственных действий. В соответствии с современными представлениями большинства российских учёных-криминалистов система Криминалистики состоит из общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики.
Общая теория Криминалистики - методологическая основа Криминалистики. Это система мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений и терминов, отражающих (в совокупности) весь предмет Криминалистики, его внутренние и внешние связи. В общую теорию входят учения и частные теории (например, о криминалистической идентификации и диагностике, о методах криминалистических научных исследований и их соотношении с методами практической деятельности, о механизме следообразования, о способе преступления, о криминалистической характеристике, о версиях и планировании расследования и др.), отражающие результаты познания тех объективных закономерностей, которые составляют предмет Криминалистики и являются базой для разработки её «продукта» - криминалистических методов, средств, приёмов и рекомендаций. В содержание общей теории Криминалистики входит язык науки (терминологический аппарат), а также криминалистическая систематика (основы систематизации знаний и классификации криминалистически значимых объектов, например признаков письма, следов, тактических приёмов, следственных ситуаций и пр.).
Криминалистическая техника - система научных положений и основанных на них технических (в широком смысле) рекомендаций по применению методов, средств, приёмов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств и осуществления иных мер раскрытия и предупреждения преступлений. Криминалистическая техника состоит из следующих элементов: 1) общие положения, включающие систему и задачи криминалистической техники, элементы частных криминалистических теорий и учений (например, учения о навыках, о механизме следообразования и др.), общую характеристику технико-криминалистических средств, правовые основания их применения; 2) криминалистическая фотография, видеозапись; 3) криминалистическая габитоскопия (изучение внешнего облика человека для целей судопроизводства и розыска); 4) трасология (изучение следов человека, в т. ч. дактилоскопия); 5) криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения; 6) криминалистическое исследование запаховых следов человека; 7) криминалистическая фоноскопия (изучение звуковых следов); 8) криминалистическое исследование документов (судебное почерковедение, судебное автороведение, технико- криминалистическое исследование документов); 9) криминалистическое. исследование веществ, материалов и изделий (в т. ч. наркотических веществ, лакокрасочных материалов и покрытий, волокон и др.); 10) криминалистическая регистрация (формирование и ведение криминалистических учётов, коллекций и картотек, автоматизированных информационно-поисковых систем, содержащих криминалистически значимую информацию).
Криминалистическая тактика - система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приёмов проведения процессуальных (и в первую очередь следственных) действий. В системе криминалистической тактики выделяют две части: общие положения (понятие, сущность и содержание криминалистические тактики, её источники, связь с другими частями Криминалистики и другими науками, сущность и виды тактических приёмов, тактических комбинаций, тактических операций, понятие и классификация следственных ситуаций, криминалистической версии, принципы планирования расследования преступлений и т. п.); тактика отдельных следственных и судебных действий (следственного осмотра, обыска, допроса, предъявления для опознания и др.).
Криминалистическая методика (методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений и групп преступлений) включает научные положения и основанные на них методические указания и рекомендации по расследованию и предотвращению убийств, изнасилований, разбоев, краж, вымогательств, мошенничеств и других видов преступлений и состоит из общих положений и отдельных частных методик расследования. Криминалистические методики классифицируются по видам преступлений, по субъектам преступлений, по времени и месту совершения преступлений, по личности потерпевшего и определяют то типичное, что характерно для расследования преступлений определённого вида или группы. Выбор следователем частной методики - первый этап реализации соответствующих криминалистических рекомендаций. Второй и главный этап использования методики - творческое, нешаблонное применение выбранной методики для расследования конкретного преступления в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Разделы Криминалистики тесно связаны между собой. Криминалистическая техника, тактика и методика опираются на общую теорию Криминалистики и используют положения частных криминалистических теорий. Разработка тактики следственных действий невозможна без учёта специфики использования при их осуществлении технико-криминалистических методов и средств. Средства и приёмы криминалистической техники и тактики аккумулируются в методике в соответствии с особенностями расследования отдельных видов преступлений.