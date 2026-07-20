КРЕЙСЛЕР ФРИЦ

КРЕЙСЛЕР (Крайс­лер) ФРИЦ - австрийский и американский скрипач и композитор.

В 1885 году окон­чил Вен­скую консерваторию по клас­су скрип­ки Й. Хель­мес­бер­ге­ра (млад­ше­го), в 1887 году Па­риж­скую консерваторию по клас­су скрип­ки Л.Ж. Мас­са­ра. В 1889-1890 годах га­ст­ро­ли­ро­вал с пиа­ни­стом М. Ро­зен­та­лем в США. Ми­ро­вую сла­ву ему при­нес­ли вы­сту­п­ле­ния в Бер­ли­не (1899). Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах, в т. ч. не­од­но­крат­но в Рос­сии (1893-1913 годы). В 1905 году мис­ти­фи­ци­ро­вал музыкальную об­ще­ст­вен­ность, опуб­ли­ко­вав «Клас­си­че­ские ру­ко­пи­си» - се­рию пьес для скрип­ки с фортепиано под ви­дом об­ра­бо­ток про­из­ве­де­ний ком­по­зи­то­ров XVII-XVIII веков: Ф. Ку­пе­ре­на, Л. Фран­кё­ра, Дж.Б. Мар­ти­ни, Г. Пунь­я­ни, Л. Бок­ке­ри­ни и др. (в 1935 годупри­знал своё ав­тор­ст­во). В 1915-1924 годах жил главным образом в США, в 1924-1932 годах - в Бер­ли­не; в 1933-1939 годах (по­сле за­хва­та вла­сти на­цис­та­ми) - в Па­ри­же, с 1939 года - в Нью-Йор­ке. В 1947 году ос­та­вил кон­церт­ную эс­т­ра­ду.

Иг­ра Крейслера от­ли­ча­лась осо­бой пе­ву­че­стью (ин­тен­сив­ное виб­ра­то не толь­ко в кан­ти­ле­не, но и при ис­пол­не­нии пас­са­жей, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние приё­ма пор­та­мен­то), ред­кой тем­бро­вой кра­соч­но­стью, свое­об­раз­ной тан­це­валь­но­стью и ост­ро­той ак­цен­ти­ров­ки, аго­гической сво­бо­дой, дек­ла­мационной припод­ня­то­стью. Со­хра­нив­шие­ся ау­дио­запи­си (1928) Крейслера в ду­эте с С.В. Рах­ма­ни­но­вым (со­на­ты для скрип­ки с фортепиано G-dur op. 30 № 3 Л. ван Бет­хо­ве­на, A-dur D. 574 Ф. Шу­бер­та и c-moll op. 45 Э. Гри­га) - ше­дев­ры ан­самб­ле­во­го ис­пол­ни­тель­ст­ва. Как ком­по­зи­тор Крейслер - мас­тер музыкальной ми­ниа­тю­ры. Пре­тво­рил об­ра­зы вен­ско­го валь­са, рит­мы джа­за , испанских и венгерских тан­цев, сти­ли­зо­вал ста­рин­ную французскую и итальянскую му­зы­ку. Ми­ниа­тю­рам Крейслера («Вен­ский ка­прис», валь­сы «Ра­дость люб­ви» и «Му­ки люб­ви», «Пре­крас­ный роз­ма­рин», «Ки­тай­ский там­бу­рин», «Си­ци­лиа­на и Ри­го­дон», «Пре­люд и Ал­лег­ро») свой­ст­вен­ны ме­ло­дическая све­жесть, изя­ще­ст­во, изы­скан­ность гар­мо­нии, тон­кая раз­ра­бот­ка скри­пич­ной фак­ту­ры и фортепианного со­про­во­ж­де­ния. В сво­их ре­дак­ци­ях, об­ра­бот­ках клас­сических про­из­ве­де­ний, вир­ту­оз­ных ка­ден­ци­ях Крейслер стре­мил­ся к уп­ро­ще­нию тех­нических труд­но­стей без ущер­ба для пол­но­ты и бле­ска зву­ча­ния ин­ст­ру­мен­та, к обо­га­ще­нию гар­мо­нии и фак­ту­ры. Ми­ниа­тю­ры, транс­крип­ции пьес В.А. Мо­цар­та , Ф. Шу­бер­та, Р. Шу­ма­на и др., вы­пол­нен­ные Крейслером, по­ло­жи­ли на­ча­ло об­нов­ле­нию кон­церт­но­го ре­пер­туа­ра скри­па­чей, по­влия­ли на современное скри­пич­ное искусство. Ав­тор опе­ретт «Яб­ло­не­вый цвет» (вме­сте с В. Яко­би; 1920, Нью-Йорк) и «Си­си» (1932, Ве­на), струн­но­го квар­те­та.

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