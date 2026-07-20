КРЕЙСЛЕР ФРИЦ
КРЕЙСЛЕР (Крайслер) ФРИЦ - австрийский и американский скрипач и композитор.
В 1885 году окончил Венскую консерваторию по классу скрипки Й. Хельмесбергера (младшего), в 1887 году Парижскую консерваторию по классу скрипки Л.Ж. Массара. В 1889-1890 годах гастролировал с пианистом М. Розенталем в США. Мировую славу ему принесли выступления в Берлине (1899). Гастролировал во многих странах, в т. ч. неоднократно в России (1893-1913 годы). В 1905 году мистифицировал музыкальную общественность, опубликовав «Классические рукописи» - серию пьес для скрипки с фортепиано под видом обработок произведений композиторов XVII-XVIII веков: Ф. Куперена, Л. Франкёра, Дж.Б. Мартини, Г. Пуньяни, Л. Боккерини и др. (в 1935 годупризнал своё авторство). В 1915-1924 годах жил главным образом в США, в 1924-1932 годах - в Берлине; в 1933-1939 годах (после захвата власти нацистами) - в Париже, с 1939 года - в Нью-Йорке. В 1947 году оставил концертную эстраду.
Игра Крейслера отличалась особой певучестью (интенсивное вибрато не только в кантилене, но и при исполнении пассажей, широкое использование приёма портаменто), редкой тембровой красочностью, своеобразной танцевальностью и остротой акцентировки, агогической свободой, декламационной приподнятостью. Сохранившиеся аудиозаписи (1928) Крейслера в дуэте с С.В. Рахманиновым (сонаты для скрипки с фортепиано G-dur op. 30 № 3 Л. ван Бетховена, A-dur D. 574 Ф. Шуберта и c-moll op. 45 Э. Грига) - шедевры ансамблевого исполнительства. Как композитор Крейслер - мастер музыкальной миниатюры. Претворил образы венского вальса, ритмы джаза, испанских и венгерских танцев, стилизовал старинную французскую и итальянскую музыку. Миниатюрам Крейслера («Венский каприс», вальсы «Радость любви» и «Муки любви», «Прекрасный розмарин», «Китайский тамбурин», «Сицилиана и Ригодон», «Прелюд и Аллегро») свойственны мелодическая свежесть, изящество, изысканность гармонии, тонкая разработка скрипичной фактуры и фортепианного сопровождения. В своих редакциях, обработках классических произведений, виртуозных каденциях Крейслер стремился к упрощению технических трудностей без ущерба для полноты и блеска звучания инструмента, к обогащению гармонии и фактуры. Миниатюры, транскрипции пьес В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Р. Шумана и др., выполненные Крейслером, положили начало обновлению концертного репертуара скрипачей, повлияли на современное скрипичное искусство. Автор оперетт «Яблоневый цвет» (вместе с В. Якоби; 1920, Нью-Йорк) и «Сиси» (1932, Вена), струнного квартета.
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