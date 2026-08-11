КРЕЙСЕР АВРОРА, ФИЛИАЛ

Центральный военно-морской музей, филиал Крейсер «Аврора». Филиал Центрального военно-морского музея . Создан в 1956 году.

Экспозиция музея располагается в шести помещениях. Кроме того, открыты для посещения экскурсионных групп боевая рубка, машинное и котельное отделения. Проводятся экскурсии по темам: 100-летняя история крейсера «Аврора» (по залам музея); российская корабельная техника начала XX века (экскурсия в машинное и котельное отделения); артиллерия, боевая рубка и радиостанция крейсера «Аврора» (экскурсия по палубе и этим помещениям).

Иллюстрации:

Центральный военно-морской музей, филиал Крейсер «Аврора».