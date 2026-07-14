КРЕЙН УОЛТЕР

КРЕЙН (Крэн) УОЛТЕР - английский график , дизайнер, живописец .

Сын ми­ниа­тю­ри­ста То­ма­са Крей­на (1808-1859 годы). Учил­ся в Лон­до­не у гра­вё­ра У.Дж. Лин­то­на (1859-1862 годы). Ис­пы­тал влия­ние идей Дж. Рёс­ки­на и твор­че­ст­ва пре­ра­фа­эли­тов. С 1862 года вы­пол­нял ри­сун­ки для со­циа­ли­стических жур­на­лов «Com­mon­weal» и «Justice», пла­ка­ты, ри­сун­ки для шпа­лер, обо­ев, вит­ра­жей. Во вре­мя пу­те­ше­ст­вий по Ита­лии (1871, 1888) изу­чал искусство кват­ро­чен­то. Ис­пол­нял ил­лю­ст­ра­ции к собственным по­эмам, книж­кам-иг­руш­кам (1869-1875 годы), сказ­кам братьев Гримм (1882), по­эме «Ко­ро­ле­ва фей» Э. Спен­се­ра (1894-1897 годы, совместно с У. Мор­ри­сом) и др. Сре­ди жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний - «Ле­ди из Ша­лотт» (по мо­ти­вам по­эмы А. Тен­ни­со­на, 1862, Йель­ский центр британского искусства, Нью-Хей­вен), «Ро­ж­де­ние Ве­не­ры» (1877, га­ле­рея Тейт, Лон­дон), кар­ти­ны ал­ле­го­рического со­дер­жа­ния.

Один из ос­но­ва­те­лей Гиль­дии ра­бот­ни­ков искусства (пер­вый пре­зи­дент с 1884 года), участ­ник ху­дожественного дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» (пре­зи­дент вы­ста­воч­но­го общества в 1888-1890 годах и с 1895 года). Ди­рек­тор Ху­дожественной шко­лы в Ман­че­сте­ре (1893-1896 годы), с 1898 года Ко­ро­лев­ско­го кол­лед­жа искусства в Лон­до­не. Ав­тор ря­да тео­ре­тических ра­бот. Его сын - архитектор Лай­о­нел Фрэн­сис Крейн (1876-1943 годы).

Сочинения:

The claims of decorative art. L., 1892; Of

the decorative illustration of books old and new. L., 1896. L., 1994;

The basis of design. L., 1898;

Line and form. L., 1900;

An artist’s re­mi­niscences. L., 1907.