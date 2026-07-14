КРЕЙН УОЛТЕР
КРЕЙН (Крэн) УОЛТЕР - английский график, дизайнер, живописец.
Сын миниатюриста Томаса Крейна (1808-1859 годы). Учился в Лондоне у гравёра У.Дж. Линтона (1859-1862 годы). Испытал влияние идей Дж. Рёскина и творчества прерафаэлитов. С 1862 года выполнял рисунки для социалистических журналов «Commonweal» и «Justice», плакаты, рисунки для шпалер, обоев, витражей. Во время путешествий по Италии (1871, 1888) изучал искусство кватроченто. Исполнял иллюстрации к собственным поэмам, книжкам-игрушкам (1869-1875 годы), сказкам братьев Гримм (1882), поэме «Королева фей» Э. Спенсера (1894-1897 годы, совместно с У. Моррисом) и др. Среди живописных произведений - «Леди из Шалотт» (по мотивам поэмы А. Теннисона, 1862, Йельский центр британского искусства, Нью-Хейвен), «Рождение Венеры» (1877, галерея Тейт, Лондон), картины аллегорического содержания.
Один из основателей Гильдии работников искусства (первый президент с 1884 года), участник художественного движения «Искусства и ремёсла» (президент выставочного общества в 1888-1890 годах и с 1895 года). Директор Художественной школы в Манчестере (1893-1896 годы), с 1898 года Королевского колледжа искусства в Лондоне. Автор ряда теоретических работ. Его сын - архитектор Лайонел Фрэнсис Крейн (1876-1943 годы).
Сочинения:
The claims of decorative art. L., 1892; Of
the decorative illustration of books old and new. L., 1896. L., 1994;
The basis of design. L., 1898;
Line and form. L., 1900;
An artist’s reminiscences. L., 1907.