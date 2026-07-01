КРЕЙН СТИВЕН
КРЕЙН СТИВЕН - американский писатель, публицист.
Из многодетной семьи священника методистской церкви. Рано лишился отца, что нашло отражение в тематике и тональности его художественного творчества. Учился в американских колледжах. С начала 1890-х годов сотрудничал с нью-йоркскими газетами (комические зарисовки, очерки).
Литературную известность пришла к Крейну с публикацией романа «Мэгги, девушка с улицы» («Maggie: a girl of the streets», 1893) о трагической судьбе молодой американки, волей обстоятельств вынужденной торговать собой. Написанная под влиянием французского натурализма, книга получила высокую оценку в литературных кругах США, однако вызвала обвинения Крейна в безнравственности. Широкую популярность принёс Крейну роман «Алый знак доблести» («The red badge of courage», 1895, русский перевод 1930) о взрослении юноши, оказавшегося в центре событий Гражданской войны в США (1861-1865 годы). Созданный под воздействием «Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого, роман был признан одним из лучших произведений о войне в американской литературе. Военная корреспонденция и очерки Крейна о греко-турецкой (1897) и испано-американской (1898) войнах заложили основу американского военного репортажа.
Среди других произведений: сборник рассказов [«Шлюпка и другие приключенческие рассказы» («The open boat and other tales of adventure», 1898), «Чудовище и другие рассказы» («The Monster and other stories», 1899)] и стихов [«Чёрные всадники и другие строки» («The black riders, and other lines», 1895), «Добрая война» («War is kind», 1899)]. Творчество Крейна, сочетающее в себе элементы натурализма, неоромантизма и импрессионизма, сыграло заметную роль в развитии современной американской литературы.
Сочинения:
[The works]. Charlottesville, 1969-1976. Vol. 1-10;
The correspondence. N. Y., 1988. Vol. 1-2;
Полное собрание стихотворений. Чебоксары, 1994