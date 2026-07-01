КРЕЙН СТИВЕН

КРЕЙН СТИВЕН - американский писатель , публицист.

Из мно­го­дет­ной се­мьи свя­щен­ни­ка ме­то­ди­ст­ской церк­ви. Ра­но ли­шил­ся от­ца, что на­шло от­ра­же­ние в те­ма­ти­ке и то­наль­но­сти его ху­дожественного твор­че­ст­ва. Учил­ся в американских кол­лед­жах. С начала 1890-х годов со­труд­ни­чал с нью-йорк­ски­ми га­зе­та­ми (ко­мические за­ри­сов­ки, очер­ки).

Литературную из­вест­ность при­шла к Крейну с пуб­ли­ка­ци­ей ро­ма­на «Мэг­ги, де­вуш­ка с ули­цы» («Maggie: a girl of the streets», 1893) о тра­гической судь­бе мо­ло­дой аме­ри­кан­ки, во­лей об­стоя­тельств вы­ну­ж­ден­ной тор­го­вать со­бой. На­пи­сан­ная под влия­ни­ем французского на­ту­ра­лиз­ма, кни­га по­лу­чи­ла вы­со­кую оцен­ку в литературных кру­гах США, од­на­ко вы­зва­ла об­ви­не­ния Крейна в без­нрав­ст­вен­но­сти. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность при­нёс Крейну ро­ман «Алый знак доб­ле­сти» («The red badge of courage», 1895, русский перевод 1930) о взрос­ле­нии юно­ши, ока­зав­ше­го­ся в цен­тре со­бы­тий Гражданской вой­ны в США (1861-1865 годы) . Соз­дан­ный под воз­дей­ст­ви­ем «Се­ва­сто­поль­ских рас­ска­зов» Л.Н. Тол­сто­го, ро­ман был при­знан од­ним из луч­ших про­из­ве­де­ний о вой­не в американской литературе. Во­енная кор­рес­пон­ден­ция и очер­ки Крейна о гре­ко-турецкой (1897) и ис­па­но-американской (1898) вой­нах за­ло­жи­ли ос­но­ву американского во­енного ре­пор­та­жа.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сборник рас­ска­зов [«Шлюп­ка и дру­гие при­клю­чен­че­ские рас­ска­зы» («The open boat and other tales of adventure», 1898), «Чу­до­ви­ще и дру­гие рас­ска­зы» («The Monster and other stories», 1899)] и сти­хов [«Чёр­ные всад­ни­ки и дру­гие стро­ки» («The black riders, and other lines», 1895), «До­б­рая вой­на» («War is kind», 1899)]. Твор­че­ст­во Крейна, со­че­таю­щее в се­бе эле­мен­ты на­ту­ра­лиз­ма, нео­ро­ман­тиз­ма и им­прес­сио­низ­ма, сыг­ра­ло за­мет­ную роль в раз­ви­тии современной американской ли­те­ра­ту­ры.

Сочинения:

[The works]. Charlottesville, 1969-1976. Vol. 1-10;

The correspondence. N. Y., 1988. Vol. 1-2;

Пол­ное со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний. Че­бок­са­ры, 1994