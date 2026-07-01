КРЕЙЧИ ФРАНТИШЕК ВАЦЛАВ

Чешский литературный критик, журналист, писатель, переводчик, политик, депутат и сенатор от чехословацкой социал-демократической партии.

Ранние годы

Родился 10 октября 1867 г. в семье учителя в городе Ческа-Тршебова на востоке исторической области Богемии. В 1880-1881 гг. учился в Славянской гимназии в городе Оломоуц в Моравии, в 1882-1886 гг. - в педагогическом училище в Градце Кралове. Он решил пойти по стопам отца и по окончании училища стал преподавать в родном городе. Крейчи активно занимался самообразованием, изучая труды писателей, поэтов, философов. Он в частном порядке изучал французскую литературную науку (труды теоретика искусства и литературы Ипполита Тэна, критика Эмиля Эннекена, эссеиста Шарля Мориса), немецкую философию (произведения Иммануила Канта , Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше). В 90-е годы XIX века, на переломе эпох, когда в Чехии появлялись своя литературная наука и литературная критика, Крейчи решил всерьёз заняться творчеством – журналистикой, публицистикой, критикой. Рубеж XIX – XX вв. в силу многих творческих инициатив стал плодотворной основой для всей чешской литературы ХХ в., достигшей больших высот и обогатившей мировое искусство своими достижениями.

Становление

В 1895 г. Крейчи переселился в Прагу, где работал редактором сначала в чешской газете, а в 1896-1897 гг. - в знаковом для своего времени журнале «Розгледы». К концу XIX в. он был вовлечен в социал-демократическое движение, где изначально был студенческим активистом, близким к течению так называемых реалистов Т.Г. Масарика и Партии прогрессивных социалистов , бывшей частью студенческого прогрессистского движения . В 1895 г. Крейчи стал одним из тех, кто подписал и опубликовал «Манифест чешской модерны» - документ, вокруг которого объединились молодые деятели искусств, готовые создавать новую, независимую ни от чьего мнения чешскую культуру. В 1896 г. Крейчи участвовал в создании Рабочей академии, учреждение которой было вдохновлено Масариком. Левые взгляды реформаторского толка связали его с социал-демократической газетой «Право Лиду» (чеш. Рrávo lidu). С 1897 г. по 1933 гг. он возглавлял отдел культуры этого ежедневного издания. Также он переводил иностранные научные труды и художественные произведения, в частности, сочинения Гюстава Флобера, Анатоля Франса, Виктора Гюго , Августа Стриндберга, философскую и эстетическую литературу, писал собственные литературно-исторические, философские очерки и эссе.

В конце 1890-х гг. Ф.В. Крейчи вступил в ряды Чехословацкой социал-демократической рабочей партии. В качестве представителя чешских социал-демократов он несколько раз выезжал за границу, побывал в Польше, Германии, Австрии, Франции, участвовал в культурной и образовательной деятельности партии. В 1918-1920 гг. Крейчи был членом Национального собрания, с 1920 по 1935 гг. - сенатором. В 1937 г. Франтишек Вацлав Крейчи получил почетную докторскую степень в Карловом университете в Праге.

Творчество

Как один из представителей индивидуалистски настроенного поколения модернистов 1890-х годов, он в основном занимался литературной историей и критикой, а также культурно-политической журналистикой и эссе. Позже он также пробовал себя в художественной литературе, беллетристике и драматургии. В чешской литературной жизни рубежа веков он занимал обособленную позицию, редко вмешиваясь в полемики и споры. Но убеждения сделали из него защитника социально значимого искусства, выполняющего нравственно-воспитательную функцию. Яркий пример его позиции в этом вопросе – эссе «Художественное произведение в литературе и в воспитании» (1903). Однако, он не упрощал и не схематизировал эту функцию. Рассматривая литературу как социальное явление, исследуя проблемы взаимоотношения художника с обществом в таких работах, как, «Юлиус Зейер» (1901), «Ян Неруда» (1902), «Карел Гинек Маха» (1907) и др., Крейчи подчеркивал субъективную природу творчества и решающую роль индивидуальности в искусстве. В его лекции «Вечное утро в искусстве» (1903) изложены абсолютно современные мысли об отсутствии прогресса в искусстве, где, по его мнению, есть лишь развитие технических средств, что, однако, не мешает искусству в целом способствовать духовному прогрессу человечества.

В отличие от своих антагонистов в «Модерни ревю», для которых была характерна тенденциозность оценок, Крейчи проявлял себя как один из самых беспристрастных критиков, стремившихся к объективности суждений. Так, например, он сумел сказать немало добрых слов о чешском декадансе, позиции которого не разделял.

Франтишек Вацлав Крейчи умер 30 сентября 1941 г. в Праге.

Сочинения

Dnešní otázka mravní, 1894

Jak vznikal moderní názor světový, 1899

Deset let mladé literatury, 1901

Věčné jitro v umění, 1903

Umělecké dílo v literatuře a jeho výchovná funkce, 1903

Náboženství a moderní ideál člověka, 1905

Výchova nových lidí, 1906

Karel Havlíček, první politický vychovatel českého lidu, 1906

Pozitivismus a výchova, 1906

Sen nové kultury, 1906

František Palacký, 1912

Světový názor náboženský a moderní, 1914

Jan Hus, 1915

Doba, 1916

Naše osvobození, 1919

Návrat sibiřských legií, 1920

Rozluka církve od státu a reforma práva manželského, 1921

Náboženství v demokracii, 1924

Nové češství, 1924

České vzdělání, 1924

Do lepšího světa, 1926

Češství a evropanství, 1931

Včera a dnes, 1936

Konec století, ed. B. Svozil, 1989