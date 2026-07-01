КРЕВСКАЯ УНИЯ 1385
КРЕВСКАЯ УНИЯ 1385 года - соглашение о политическом объединении Польского королевства и Великого княжества Литовского, заключённое 14.08.1385 года в Кревском замке.
Предпосылки заключения Кревской унии имелись как с польской, так и с литовской стороны. Польские правящие круги (прежде всего в лице малопольской шляхты) стремились устранить угрозу литовских набегов на восточные границы Польши, задействовать литовские военные силы для экспансии на русские земли и борьбы с Тевтонским орденом. Литовскому боярству необходимо было опереться на Польшу, чтобы успешно противостоять агрессии Тевтонского ордена при одновременном продолжении экспансии на русские земли. Обе стороны высказывали заинтересованность в крещении литовцев-язычников по католическому обряду: с одной стороны, литовские правящие круги стремились таким образом лишить Тевтонский орден возможности аргументировать нападения на территорию ВКЛ желанием обратить язычников в католицизм; с другой стороны, польская Церковь в лице архиепископа Гнезненского была заинтересована в распространении своей юрисдикции на земли Литвы. Эти предпосылки Кревской унии выразились в польско-литовском сближении в XIV веке (династические браки Гедиминовичей и Пястов; проекты крещения ВКЛ с одновременным подчинением создаваемой литовской церковной провинции архиепископу Гнезненскому). Непосредственно заключению Кревской унии предшествовали польско-литовские переговоры, наиболее ранние достоверные сведения о которых относятся к январю 1385 года. На них решался вопрос о браке великого князя литовского Ягайло и малолетней польской королевы Ядвиги. По условиям Кревской унии Ягайло в случае женитьбы на Ядвиге должен был принять крещение и крестить по католическому обряду литовцев-язычников (в т. ч. некрещёных представителей династии Гедиминовичей), объединить силы Польши и ВКЛ для возвращения утраченных ими земель, а также «навечно присоединить» земли ВКЛ к Польше (т. е. осуществить их инкорпорацию в состав Польского королевства).
Польская шляхта 2.2.1386 года официально избрала Ягайло польским королём. 15.2.1386 года Ягайло был крещён в Кракове под именем Владислав, 18 февраля состоялась его свадьба с Ядвигой, 4 марта - коронация. В том же году приняли крещение его братья, а в 1387 году - большинство литовцев (кроме жемайтов). Прямым следствием Кревской унии были: возвращение Галиции Польше (в результате похода польско-литовских войск против Венгрии в 1387 году), Жемайтии - ВКЛ (в результате войн с Тевтонским орденом в начале XV века), совместные польско-литовские походы на русские земли в конце XIV - 1-й трети XV веков.
Несмотря на сохранение юридической силы Кревской унии (положения которой были развиты и дополнены Виленско-Радомской унией 1401 года и Городельской унией 1413 года), великому кязю литовскому Витовту к концу 1420-х годов фактически удалось свести на нет установившуюся политическую зависимость от польского короля.
Результатами Кревской унии стали: изменение расстановки сил в Восточной Европе, культурное сближение ВКЛ со странами католического мира (прежде всего с Польшей), ликвидация угрозы Польше и ВКЛ со стороны Тевтонского ордена, активизация польской и литовской экспансии на русские земли, расхождение исторических судеб разных ветвей восточно-славянской общности, которое в дальнейшем способствовало формированию украинского и белорусского народов.