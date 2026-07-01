КРЕВСКАЯ УНИЯ 1385

КРЕВСКАЯ УНИЯ 1385 года - соглашение о политическом объединении Польского королевства и Великого княжества Литовского, заключённое 14.08.1385 года в Кревском замке.

Пред­по­сыл­ки за­клю­че­ния Кревской унии име­лись как с поль­ской, так и с ли­товской сто­ро­ны. Польские пра­вя­щие кру­ги (пре­ж­де все­го в ли­це ма­ло­поль­ской шлях­ты) стре­ми­лись устра­нить уг­ро­зу ли­товских на­бе­гов на восточные гра­ни­цы Поль­ши, за­дей­ст­во­вать ли­товские во­енные си­лы для экс­пан­сии на русские зем­ли и борь­бы с Тев­тон­ским ор­де­ном. Ли­товскому бо­яр­ст­ву не­об­хо­ди­мо бы­ло опе­реть­ся на Поль­шу, что­бы ус­пеш­но про­ти­во­сто­ять аг­рес­сии Тев­тон­ско­го ор­де­на при од­но­вре­мен­ном про­дол­же­нии экс­пан­сии на русские зем­ли. Обе сто­ро­ны вы­ска­зы­ва­ли за­ин­те­ре­со­ван­ность в кре­ще­нии ли­тов­цев-языч­ни­ков по ка­то­лическому об­ря­ду: с од­ной сто­ро­ны, ли­товские пра­вя­щие кру­ги стре­ми­лись таким образом ли­шить Тев­тон­ский ор­ден воз­мож­но­сти ар­гу­мен­ти­ро­вать на­па­де­ния на тер­ри­то­рию ВКЛ же­ла­ни­ем об­ра­тить языч­ни­ков в ка­то­ли­цизм ; с другой сто­ро­ны, польская Цер­ковь в ли­це ар­хиепископа Гнез­нен­ско­го бы­ла за­ин­те­ре­со­ва­на в рас­про­стра­не­нии сво­ей юрис­дик­ции на зем­ли Лит­вы. Эти пред­по­сыл­ки Кревской унии вы­ра­зи­лись в поль­ско-ли­товском сбли­же­нии в XIV веке (ди­на­стические бра­ки Ге­ди­ми­но­ви­чей и Пяс­тов; про­ек­ты кре­ще­ния ВКЛ с од­но­вре­мен­ным под­чи­не­ни­ем соз­да­вае­мой ли­товской цер­ков­ной про­вин­ции ар­хи­епископу Гнез­нен­ско­му). Не­по­сред­ст­вен­но за­клю­че­нию Кревской унии пред­ше­ст­во­ва­ли поль­ско-ли­товские пе­ре­го­во­ры, наи­бо­лее ран­ние дос­то­вер­ные све­де­ния о ко­то­рых от­но­сят­ся к январю 1385 года. На них ре­шал­ся во­прос о бра­ке великого князя ли­тов­ско­го Ягай­ло и ма­ло­лет­ней польской ко­ро­ле­вы Яд­ви­ги. По ус­ло­ви­ям Кревской унии Ягай­ло в слу­чае же­нить­бы на Яд­ви­ге дол­жен был при­нять кре­ще­ние и кре­стить по ка­то­лическому об­ря­ду ли­тов­цев-языч­ни­ков (в т. ч. не­кре­щё­ных пред­ста­ви­те­лей ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей), объ­е­ди­нить си­лы Поль­ши и ВКЛ для воз­вра­ще­ния ут­ра­чен­ных ими зе­мель, а так­же «на­веч­но при­сое­ди­нить» зем­ли ВКЛ к Поль­ше (т. е. осу­ще­ст­вить их ин­кор­по­ра­цию в со­став Польского ко­ро­лев­ст­ва).

Польская шлях­та 2.2.1386 года офи­ци­аль­но из­бра­ла Ягай­ло польским ко­ро­лём. 15.2.1386 года Ягай­ло был кре­щён в Кра­ко­ве под име­нем Вла­ди­слав, 18 февраля со­стоя­лась его свадь­ба с Яд­ви­гой, 4 мар­та - ко­ро­на­ция. В том же го­ду при­ня­ли кре­ще­ние его бра­тья, а в 1387 году - боль­шин­ст­во ли­товцев (кро­ме же­май­тов). Пря­мым след­ст­ви­ем Кревской унии бы­ли: воз­вра­ще­ние Га­ли­ции Поль­ше (в ре­зуль­та­те по­хо­да поль­ско-ли­товских войск про­тив Венг­рии в 1387 году), Же­май­тии - ВКЛ (в ре­зуль­та­те войн с Тев­тон­ским ор­де­ном в начале XV века), со­вме­ст­ные поль­ско-ли­товские по­хо­ды на русские зем­ли в конце XIV - 1-й тре­ти XV веков.

Не­смот­ря на со­хра­не­ние юри­дической си­лы Кревской унии (по­ло­же­ния ко­то­рой бы­ли раз­ви­ты и до­пол­не­ны Ви­лен­ско-Ра­дом­ской уни­ей 1401 года и Го­ро­дель­ской уни­ей 1413 года), великому кязю ли­тов­ско­му Ви­тов­ту к кон­цу 1420-х годов фак­ти­че­ски уда­лось све­сти на нет ус­та­но­вив­шую­ся по­ли­тическую за­ви­си­мость от польского ко­ро­ля.

Ре­зуль­та­та­ми Кревской унии ста­ли: из­ме­не­ние рас­ста­нов­ки сил в Восточной Ев­ро­пе, куль­тур­ное сбли­же­ние ВКЛ со стра­на­ми ка­то­лического ми­ра (пре­ж­де все­го с Поль­шей), ли­к­ви­да­ция уг­ро­зы Поль­ше и ВКЛ со сто­ро­ны Тев­тон­ско­го ор­де­на, ак­ти­ви­за­ция польской и ли­товской экс­пан­сии на русские зем­ли, рас­хо­ж­де­ние ис­то­рических су­деб раз­ных вет­вей восточно-славянской общ­но­сти, ко­то­рое в даль­ней­шем спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию украинского и бе­ло­русского на­ро­дов.

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