КРЕВЕ ВИНЦАС
КРЕВЕ ВИНЦАС (псевдоним; настоящая фамилия Мицкявичюс) - литовский писатель.
Общественный и государственный деятель, первый президент АН Литововской ССР (1941). Родился в крестьянской семье. Окончил Львовский университет (1908). Работал учителем в Киеве и в Баку. С 1919 года консул Литовской республики в Азербайджанской Демократической Республике. После провозглашения Азербайджанской ССР вернулся в Литву (1920). В 1922-1940 годах профессор Университета Витовта в Каунасе. В 1940 году входил в состав Народного правительства. В 1944 году эмигрировал в Австрию; с 1947 года жил в США, преподавал славистику, литовский язык и литературу в Пенсильванском университете.
Дебютировал в печати в 1909 году. В сборнике легенд «Предания Дайнавской старины» («Dainavos šalies senų žmonių padavimai», 1912, русский перевод 1973), в исторических драмах «Шарунас» («Šaru̅nas», 1911; поставлена в 1924 году), «Скиргайла» («Skirgaila»; издана в 1922 году на русском языке; поставлена в 1924 году), «Смерть Миндаугаса» («Mindaugo mirtis», 1935) Креве обратился к национальному прошлому, в духе неоромантизма изобразив борьбу литовцев с крестоносцами. В повести «Колдун» («Raganius», 1939, русский перевод 1963) выступил бытописателем сельской жизни; в сборнике «Восточные сказки» («Rytų pasakos», 1930) стилизовал персидские и индийские легенды; сборник прозы и драматических диалогов «Сыны неба и земли» («Dangaus ir žemės su̅nu̅s», 1987; не окончен) посвятил осмыслению различных религиозных и философских учений, истории христианства, интерпретации библейских сюжетов. В центре многих произведений Креве - коллизия чувства и долга, тема гражданской ответственности, стремление к свободе. Составил и издал несколько сборников литовского народного творчества.
Сочинения:
Raštai. Bostonas, 1956-1961. T. 1-6;
Колдун. Рассказы и повесть. М., 1963;
Rinktiniai raštai. Vilnius, 1982. T. 1-3.