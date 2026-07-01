КРЕВЕ ВИНЦАС

КРЕВЕ ВИНЦАС (псевдоним; настоящая фамилия Миц­кя­ви­чюс) - литовский писатель .

Об­щественный и государственный дея­тель, пер­вый пре­зи­дент АН Ли­тововской ССР (1941). Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Окон­чил Львов­ский университет (1908). Ра­бо­тал учи­те­лем в Ки­е­ве и в Ба­ку. С 1919 года кон­сул Ли­товской рес­пуб­ли­ки в Азербайджанской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ке. По­сле про­воз­гла­ше­ния Азербайджанской ССР вер­нул­ся в Лит­ву (1920). В 1922-1940 годах профессор Университета Ви­тов­та в Кау­на­се. В 1940 году вхо­дил в со­став Народного пра­ви­тель­ст­ва. В 1944 году эмиг­ри­ро­вал в Ав­ст­рию; с 1947 года жил в США, пре­по­да­вал сла­ви­сти­ку, ли­товский язык и литературу в Пен­силь­ван­ском уни­вер­си­те­те.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1909 году. В сборнике ле­генд «Пре­да­ния Дай­нав­ской ста­ри­ны» («Dainavos šalies senų žmonių pa­da­vimai», 1912, русский перевод 1973), в ис­то­рических дра­мах «Ша­ру­нас» («Šaru̅nas», 1911; поставлена в 1924 году), «Скир­гай­ла» («Skirgaila»; из­да­на в 1922 году на русском языке; поставлена в 1924 году), «Смерть Мин­дау­га­са» («Mindaugo mir­tis», 1935) Креве об­ра­тил­ся к национальному про­шлому, в ду­хе нео­ро­ман­тиз­ма изо­бра­зив борь­бу ли­тов­цев с кре­сто­нос­ца­ми. В по­вес­ти « Кол­дун » («Raganius», 1939, русский перевод 1963) вы­сту­пил бы­то­пи­са­те­лем сель­ской жиз­ни; в сборнике «Вос­точ­ные сказ­ки» («Rytų pasakos», 1930) сти­ли­зо­вал персидские и индийские ле­ген­ды; сборник про­зы и дра­ма­тических диа­ло­гов «Сы­ны не­ба и зем­ли» («Dan­gaus ir žemės su̅nu̅s», 1987; не окон­чен) по­свя­тил ос­мыс­ле­нию различных ре­лигиозных и фи­лософских уче­ний, ис­то­рии хри­сти­ан­ст­ва, ин­тер­пре­та­ции биб­лей­ских сю­же­тов. В цен­тре многих про­из­ве­де­ний Креве - кол­ли­зия чув­ст­ва и дол­га, те­ма гражданской от­вет­ст­вен­но­сти, стрем­ле­ние к сво­бо­де. Со­ста­вил и из­дал несколько сбор­ни­ков ли­товского народного твор­че­ст­ва.

Сочинения:

Raštai. Bostonas, 1956-1961. T. 1-6;

Кол­дун. Рас­ска­зы и по­весть. М., 1963;

Rink­tiniai raštai. Vilnius, 1982. T. 1-3.