КРЕУСА, дочь Эрехфея

КРЕУСА (др.-греч. Κρέουσα) - в древнегреческой мифологии дочь афинского царя Эрехфея, жена Ксуфа .

Ксуф прибыл в Афины из Фессалии, от него Креуса родила двух сыновей – Ахея и Иона. После смерти отца Ахей правил в Фессалии, Ион – в северном Пелопоннесе, а потом получает царскую власть в Афинах, в благодарность за помощь, которую оказал им в одной из войн (Apollod., I, 7, 3; Paus., VII, 1, 2-5).

Однако, по афинской версии предания, Ион был сыном Аполлона (эту версию подробно излагает Еврипид в трагедии «Ион»). Креуса, вынужденная оставить новорожденного сына в пещере, где она сошлась с Аполлоном, через много лет находит сына; Ксуф становится его приемным отцом.