КРЕТОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1948).

Биография

Родился 25 декабря 1919 года в селе Малая Ничка (ныне — Минусинский район Красноярского края). В четырнадцатилетнем возрасте переехал с семьёй в Минусинск. После окончания семи классов школы работал в колхозе, учился в сельхозтехникуме, но окончил только один курс. В 1939 году окончил аэроклуб в городе Канске.

В феврале 1939 года был призван на службу в РККА . В 1940 году окончил Балашовскую ВАШЛ, после чего служил лётчиком в дальнебомбардировочной авиации.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил лётчиком 21-го авиационного полка дальнего действия. Участвовал в боях в Молдавской и Украинской ССР, на Донбассе, под Ростовом, на Кавказе и Кубани. Проявил себя как самоотверженный и умелый лётчик. Имея физический недостаток — отсутствие обоняния — он мог бы отказаться участвовать в боевой работе, но не пожелал этим воспользоваться. Летал в любых метеорологических условиях и в любое время суток, не теряя ориентировки. Отлично овладел техникой пилотирования. При выполнении боевых задач не раз подвергался атакам истребителей, но неизменно выходил победителем.

Выполнял боевые задачи с высокой эффективностью. Так, 30 ноября 1941 года к западу от Ростова-на-Дону он, несмотря на тяжёлые погодные условия, произвёл бомбометание, уничтожив до 15 автомашин с живой силой врага. Во время второго вылета в тот же день его самолёт был подбит и получил повреждение бензопровода, но лётчику на одном моторе удалось дотянуть до своего аэродрома. 2 декабря 1941 года при нападении истребителей над Таганрогским заливом Азовского моря самолёт Кретова был сбит, но лётчик, получивший ожоги рук, сумел выпрыгнуть с парашютом из горящей боевой машины.

В дальнейшем воевал командиром звена, заместителем командира, командиром эскадрильи того же полка. Продолжал выполнять свои обязанности с исключительной эффективностью. Так, в ночь с 24 на 25 сентября 1942 года он со своим экипажем совершил налёт на железнодорожный узел и станцию Батайск. Во взаимодействии с экипажем ещё одного лётчика, осуществлявшего прикрытие, лётчики уничтожили 6 вражеских эшелонов с большим количество вооружения, боеприпасов и прочего имущества. Узел Батайска был практически полностью уничтожен, пламя от возникших пожаров было заметно из Сальска, находящегося на расстоянии 150 километров.

В дальнейшем продолжал бомбить важные опорные пункты противника, транспортные узлы, места скоплений боевой техники и живой силы врага, многие из которых находились в глубоком тылу противника. Среди них — Харьков, Константиновка, Запорожье, Мелитополь, Николаев, Кривой Рог, Минеральные Воды, Пятигорск, Прохладный, Моздок, Богучар.

По состоянию на 27 сентября 1943 года, совершил 306 боевых вылетов, 264 из которых — в тёмное время суток, нанеся врагу большие потери. За это Кретов был удостоен звания Героя Советского Союза.

В июне 1944 года был переведён в 24-й гвардейский авиационный полк дальнего действия, который в декабре того же года был преобразован в 240-й гвардейский бомбардировочный). Участвовал в освобождении Белорусской ССР, Польши, Молдавской ССР, Румынии, Венгрии, боях в Восточной Пруссии. В общей сложности за время войны совершил 400 боевых вылетов, 369 из которых — ночью. По итогам войны Кретов во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на командных и штабных должностях в различных авиационных частях. В 1958 году заочно окончил ВВА. С 1961 года — на преподавательской работе сначала в Ростовском ВВКИУ, затем в ВИА им. Ф. Э. Дзержинского. В апреле 1974 года в звании полковника вышел в отставку. Скончался 19 января 1975 года.