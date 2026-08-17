КРЕТИНИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился 04.03.1948. Окончил Калининградское военно-инженерное командное училище в 1970, Военно-инженерную академию в 1977 г.
Кандидатская диссертация: Оперативное искусство и все виды обеспечения (в том числе инженерное обеспечение) (Военно-инженерная академия, Москва, 1982).
Докторская диссертация: Восточная Пруссия в российско-прусских отношениях (конец XVII в. – середина XVIII в.) (Институт всеобщей истории РАН, 1999).
Профессор кафедры истории Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, Руководитель Балтийского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований.
Область интересов: Региональная история, история Восточной Пруссии, россияне в Восточной Пруссии.
Сочинения: Восточная Пруссия с древнейших времен до конца Второй мировой войны. Калининград, 1996 (рук. автор. колл.);
Прусские маршруты Петра I. Калининград, 1996; Под Российской короной, или Русские в Кёнигсберге. 1758 – 1762. Калининград, 1996;
Петровское начало. Кёнигсбергский университет и российское просвещение в XVIII веке. Калининград, 1999 (в соавт. с Ю.В. Костяшовым);
Очерки истории Вост. Пруссии. Калининград, 2002 (рук. авт. колл.).
"Военное дело в средней школе: история и современность. Преподавание начальной военной подготовки в школах Калининградской области в 1945-2007 годах" (Калининград, 2011, в соавт.),
"История Западной России. Калининградская область" (Учебники для школьников 6-7 и 8-9 классов, а также для 10-11 классов (в соавт.), М., 2007).