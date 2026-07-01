КРЕТЬЕН ЖАН ЖАК ЖОЗЕФ

КРЕТЬЕН ЖАН ЖАК ЖОЗЕФ - канадский государтсвенный и политический деятель.

Из се­мьи ра­бо­чих. Учил­ся в университете Ла­ва­ля в Кве­бе­ке, с 1958 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. В 1963 году из­бран в фе­де­раль­ный пар­ла­мент (впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но пе­ре­из­би­рал­ся). В пра­ви­тель­ст­вах Л.Б. Пир­со­на и П.Э. Трю­до воз­глав­лял ряд клю­че­вых ми­ни­стерств и фе­де­раль­ных ве­домств: государственный министр (1967), министр до­ходов (1968), министр по де­лам ин­дей­цев и Северных тер­ри­то­рий (1968-1974 годы), министр фи­нан­сов (1977; пер­вый фран­ко­ка­на­дец на этом по­сту), министр юс­ти­ции и ге­не­раль­ный про­ку­рор (1980-1982 годы), министр энер­ге­ти­ки (1982-1984 годы), ви­це-пре­мьер (1984). В пред­две­рии ре­фе­рен­ду­ма 1980 года о су­ве­ре­ни­те­те Кве­бе­ка, ор­га­ни­зо­ван­но­го про­винциальным пра­ви­тель­ст­вом, вы­сту­пил про­тив вы­хо­да Кве­бе­ка из со­ста­ва Ка­на­ды. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке фе­де­раль­ной Кон­сти­ту­ции 1982 года.

В 1990 году из­бран ли­де­ром Ли­бе­раль­ной пар­тии. По­сле по­бе­ды ли­бе­ра­лов в октябре 1993 года на об­ще­на­цио­наль­ных вы­бо­рах за­нял пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра (4.11.1993 года). Про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на со­кра­ще­ние государственных рас­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния со­ци­аль­ных про­грамм. До­бил­ся про­фи­ци­та бюд­же­та, со­хра­нил (во­пре­ки пред­вы­бор­ным обе­ща­ни­ям ли­бе­ра­лов) на­лог на то­ва­ры и ус­лу­ги, вве­дён­ный его пред­ше­ст­вен­ни­ком кон­сер­ва­то­ром Б. Мал­ру­ни. В свя­зи с внут­ри­пар­тий­ны­ми раз­но­гла­сия­ми и пуб­лич­ны­ми об­ви­не­ния­ми в ис­поль­зо­ва­нии бюд­жет­ных средств на про­па­ган­ду пре­иму­ществ на­хо­ж­де­ния Кве­бе­ка в фе­де­ра­ции 12.12.2003 года ушёл в от­став­ку.

Сочинения:

Straight from the heart. Toronto, 1994.