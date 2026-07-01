КРЕТЬЕН ЖАН ЖАК ЖОЗЕФ
КРЕТЬЕН ЖАН ЖАК ЖОЗЕФ - канадский государтсвенный и политический деятель.
Из семьи рабочих. Учился в университете Лаваля в Квебеке, с 1958 года занимался адвокатской практикой. В 1963 году избран в федеральный парламент (впоследствии неоднократно переизбирался). В правительствах Л.Б. Пирсона и П.Э. Трюдо возглавлял ряд ключевых министерств и федеральных ведомств: государственный министр (1967), министр доходов (1968), министр по делам индейцев и Северных территорий (1968-1974 годы), министр финансов (1977; первый франкоканадец на этом посту), министр юстиции и генеральный прокурор (1980-1982 годы), министр энергетики (1982-1984 годы), вице-премьер (1984). В преддверии референдума 1980 года о суверенитете Квебека, организованного провинциальным правительством, выступил против выхода Квебека из состава Канады. Участвовал в разработке федеральной Конституции 1982 года.
В 1990 году избран лидером Либеральной партии. После победы либералов в октябре 1993 года на общенациональных выборах занял пост премьер-министра (4.11.1993 года). Проводил политику, направленную на сокращение государственных расходов и финансирования социальных программ. Добился профицита бюджета, сохранил (вопреки предвыборным обещаниям либералов) налог на товары и услуги, введённый его предшественником консерватором Б. Малруни. В связи с внутрипартийными разногласиями и публичными обвинениями в использовании бюджетных средств на пропаганду преимуществ нахождения Квебека в федерации 12.12.2003 года ушёл в отставку.
Сочинения:
Straight from the heart. Toronto, 1994.