КРЕТЬЕН ДЕ ТРУА
КРЕТЬЕН ДЕ ТРУА - французсский поэт.
Скудные сведения о жизни Кретьена де Труа можно почерпнуть из немногих автобиографических отступлений в его произведениях. Вероятно, он был клириком. Расцвет творческой деятельности Кретьена де Труа связывается со двором графини Марии Шампанской (дочери Алиеноры Аквитанской и Людовика VII). Очевидно, в конце жизни Кретьен де Труа находился при дворе графа Филиппа Фландрского.
Кретьен де Труа вошёл в историю литературы как создатель жанра рыцарского романа. Сохранились стихотворные романы «Эрек и Энида» («Erec et Enide», около 1170, русский перевод 1980), «Клижес» («Cligès», около 1176, русский перевод 1980), «Ланселот, или Рыцарь телеги» («Lancelot, ou Le chevalier de la charrette», между 1177-1181 годами), «Ивейн, или Рыцарь со львом» («Yvain, ou Le Chevalier au Lion», между 1177-1181 годами, русский перевод 1914), «Персеваль, или Повесть о Граале» («Perceval, ou Le Conte du Graal», 1181-1185 годы, не завершён, русский перевод 2006). Кретьену де Труа приписываются также роман-житие о святом Вильгельме Английском, куртуазные песни. В прологе к роману «Клижес» Кретьен де Труа упомянул о своих ранних произведениях - о романе, пересказывающем легенду о Тристане и Изольде, с предположительным названием «О короле Марке и Белокурой Изольде» («Del roi Marc et d’Ysalt la blonde»; утрачен), а также о переложениях сюжетов «Метаморфоз» и «Искусства любви» Овидия, из которых сохранилась только повесть о Филомене (между 1165-1170 годами).
Романы Кретьена де Труа, объёмом около 7000 стихов каждый (за исключением «Персеваля», который даже в незаконченном виде насчитывает св.ыше 9000 стихов), написаны восьмисложником с парной рифмой. Материалом для них послужили существовавшие в устной традиции артуровские легенды, в поэтических пересказ которых Кретьен де Труа вводил и элементы других сказаний (кельтских, античных, византийских). Комбинируя разнородные повествовательные мотивы в соответствии со своим творческим принципом «прекрасного соединения» («une molt bele conjointure» - из пролога к роману «Эрек и Энида»), Кретьен де Труа создал цельный романный универсум, подчинённый правилам современной ему куртуазной доктрины (смотри Куртуазная литература). Центром этого универсума является двор короля Артура - средоточие рыцарства; он же становится отправной точкой и конечным пунктом странствий героя, который через ряд испытаний («авантюр») приходит к гармоничному разрешению конфликта между любовным чувством и рыцарским долгом, доказывая в итоге свою верность куртуазному идеалу. В романе «Персеваль, или Повесть о Граале» тема самоидентификации героя получает религиозное осмысление в контексте легенды о святом Граале. Для романов Кретьена де Труа характерно фантастическое начало, а также активное привлечение фольклорных источников; женские образы нередко сохраняют мифологические черты: в Лодине («Ивейн») угадывается хозяйка зачарованного источника, Энида («Эрек и Энида») напоминает фею кельтских сказаний. Рыцарский мир представлен у Кретьена де Труа с некоторой долей иронии, которая является одной из особенностей его стиля.
Творчество Кретьена де Труа послужило источником и образцом для куртуазных переложений артуровских сюжетов в немецкой, английской и скандинавской литературе (Рауль де Уденк, Гартман фон Ауэ и др.), материалом для новых переработок легенды о святом Граале (Вольфрам фон Эшенбах и др.) и позднейших прозаических повествований о рыцарях Круглого стола в европейской словесности.
Сочинения:
Romans. P., 2005