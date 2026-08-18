КРЕТЬЕН ДЕ ТРУА

КРЕТЬЕН ДЕ ТРУА - французсский поэт .

Скуд­ные све­де­ния о жиз­ни Кретьена де Труа мож­но по­черп­нуть из не­мно­гих ав­то­био­гра­фических от­сту­п­ле­ний в его про­из­ве­де­ни­ях. Ве­ро­ят­но, он был кли­ри­ком. Рас­цвет творческой дея­тель­но­сти Кретьена де Труа свя­зы­ва­ет­ся со дво­ром графини Ма­рии Шам­пан­ской (до­че­ри Алие­но­ры Ак­ви­тан­ской и Лю­до­ви­ка VII). Оче­вид­но, в кон­це жиз­ни Кретьен де Труа на­хо­дил­ся при дво­ре графа Фи­лип­па Флан­д­р­ско­го.

Кретьен де Труа во­шёл в ис­то­рию литературы как соз­да­тель жан­ра ры­цар­ско­го ро­ма­на. Со­хра­ни­лись сти­хотворные ро­ма­ны «Эрек и Эни­да» («Erec et Enide», около 1170, русский перевод 1980), «Кли­жес» («Cligès», около 1176, русский перевод 1980), «Лан­се­лот, или Ры­царь те­ле­ги» («Lancelot, ou Le chevalier de la charrette», ме­ж­ду 1177-1181 годами), «Ивейн, или Ры­царь со львом» («Yvain, ou Le Chevalier au Lion», ме­ж­ду 1177-1181 годами, русский перевод 1914), «Пер­се­валь, или По­весть о Граа­ле» («Perceval, ou Le Conte du Graal», 1181-1185 годы, не за­вер­шён, русский перевод 2006). Кретьену де Труа при­пи­сы­ва­ют­ся так­же ро­ман- жи­тие о святом Виль­гель­ме Анг­лий­ском, кур­ту­аз­ные пес­ни. В про­ло­ге к ро­ма­ну «Кли­жес» Кретьен де Труа упо­мя­нул о сво­их ран­них про­из­ве­де­ни­ях - о ро­ма­не, пе­ре­ска­зы­ваю­щем ле­ген­ду о Три­ста­не и Изоль­де, с пред­по­ло­жи­тель­ным названием «О ко­ро­ле Мар­ке и Бе­ло­ку­рой Изоль­де» («Del roi Marc et d’Ysalt la blonde»; ут­ра­чен), а так­же о пе­ре­ло­же­ни­ях сю­же­тов «Ме­та­мор­фоз» и «Ис­кус­ст­ва люб­ви» Ови­дия, из ко­то­рых со­хра­ни­лась толь­ко по­весть о Фи­ло­ме­не (ме­ж­ду 1165-1170 годами).

Ро­ма­ны Кретьена де Труа, объ­ё­мом около 7000 сти­хов ка­ж­дый (за ис­клю­че­ни­ем «Пер­се­валя», ко­то­рый да­же в не­за­кон­чен­ном ви­де на­счи­ты­ва­ет св.ыше 9000 сти­хов), на­пи­са­ны вось­ми­слож­ни­ком с пар­ной риф­мой. Ма­те­риа­лом для них по­слу­жи­ли су­ще­ст­во­вав­шие в уст­ной тра­ди­ции ар­ту­ров­ские ле­ген­ды, в по­этических пе­ре­сказ ко­то­рых Кретьен де Труа вво­дил и эле­мен­ты других ска­за­ний (кельт­ских, ан­тич­ных, ви­зан­тий­ских). Ком­би­ни­руя раз­но­род­ные по­ве­ст­во­ва­тель­ные мо­ти­вы в со­ответ­ст­вии со сво­им творческим прин­ци­пом «пре­крас­но­го со­еди­не­ния» («une molt bele conjointure» - из про­ло­га к ро­ма­ну «Эрек и Эни­да»), Кретьен де Труа соз­дал цель­ный ро­ман­ный уни­вер­сум, под­чи­нён­ный пра­ви­лам со­вре­мен­ной ему кур­ту­аз­ной док­три­ны (смотри Кур­ту­аз­ная ли­те­ра­ту­ра). Цен­тром это­го уни­вер­су­ма яв­ля­ет­ся двор ко­ро­ля Ар­ту­ра - сре­до­то­чие ры­цар­ст­ва; он же ста­но­вит­ся от­прав­ной точ­кой и ко­неч­ным пунк­том стран­ст­вий ге­роя, ко­то­рый че­рез ряд ис­пы­та­ний («аван­тюр») при­хо­дит к гар­мо­нич­но­му раз­реше­нию кон­флик­та ме­ж­ду лю­бов­ным чув­ст­вом и ры­цар­ским дол­гом, до­ка­зы­вая в ито­ге свою вер­ность кур­ту­аз­но­му идеа­лу. В ро­ма­не «Пер­се­валь, или По­весть о Граа­ле» те­ма са­мо­иден­ти­фи­ка­ции ге­роя по­лу­ча­ет ре­лигиозное ос­мыс­ле­ние в кон­тек­сте ле­ген­ды о святом Граа­ле. Для ро­ма­нов Кретьена де Труа ха­рак­тер­но фан­та­стическое на­ча­ло, а так­же ак­тив­ное при­вле­че­ние фольк­лор­ных ис­точ­ни­ков; жен­ские об­ра­зы не­ред­ко со­хра­ня­ют ми­фо­ло­гические чер­ты: в Ло­ди­не («Ивейн») уга­ды­ва­ет­ся хо­зяй­ка за­ча­рован­но­го ис­точ­ни­ка, Эни­да («Эрек и Эни­да») на­по­ми­на­ет фею кельтских ска­за­ний. Ры­цар­ский мир пред­став­лен у Кретьена де Труа с не­ко­то­рой до­лей иро­нии, ко­то­рая яв­ля­ет­ся од­ной из осо­бен­но­стей его сти­ля.

Твор­че­ст­во Кретьена де Труа по­слу­жи­ло ис­точ­ни­ком и об­раз­цом для кур­ту­аз­ных пе­ре­ло­же­ний ар­ту­ров­ских сю­же­тов в немецкой, английской и скандинавской литературе (Ра­уль де Уденк, Гарт­ман фон Ауэ и др.), ма­те­риа­лом для но­вых пе­ре­ра­бо­ток ле­ген­ды о святом Граа­ле (Вольф­рам фон Эшен­бах и др.) и позд­ней­ших про­за­ических по­ве­ст­во­ва­ний о ры­ца­рях Круг­ло­го сто­ла в ев­ропейской сло­вес­но­сти.

Сочинения:

Romans. P., 2005