КРЕСТЬЯНСТВО
КРЕСТЬЯНСТВО - социальный слой, занятый производством сельско-хозяйственной продукции и, как правило, связанными с ним промыслами и проживающий в деревне.
Основной производящий класс в аграрном обществе; сословие. Трактовка понятия «Крестьянство» в разные исторические периоды и в различных странах менялась, что нашло отражение в историографии.
Крестьянство в античном мире.
По отношению к населению древних государств, занятому в сельскохозяйственном производстве, неоднородному по происхождению и социальному положению, в источниках и историографической литературе используются разные общие термины (земледельцы, общинники, сельское население) или специальные термины, характерные для различных стран и периодов их истории.
В полисах Древней Греции статус гражданина был тесно связан с правом на землевладение, в силу чего крестьянский труд пользовался уважением в обществе. В условиях преобладания мелкой и средней земельной собственности в V-IV веков до н. э. применение рабского труда в с. х-ве было ограничено. В то же время в некоторых полисах существовали категории зависимого населения, занимавшегося преим. крестьянским трудом и обязанного отдавать часть произведённой продукции полисам (илоты в Спарте, пенесты в Фессалии, мариандины в Гераклее Понтийской). В эпоху эллинизма (в государствах Птолемеев, Селевкидов и др.) значит. часть местного крестьянского населения (царские земледельцы), лишённая собств. земельных участков, а иногда и средств произ-ва (в Египте), оказалась в сильной зависимости от центр. власти.
В Древнем Риме при первых царях, в т. н. царский период (когда осн. занятием было земледелие), автохтонные патриции, или рим. народ (Populus Romanus), составляли К. и одновременно воинство. Ряды свободных земледельцев расширились с сер. 7 в. до н. э. за счёт плебеев. При Сервии Туллии плебс, включая сельский, наравне с патрициями обрёл статус рим. граждан (cives). В период Ранней республики в процессе образования рим. полиса (civitas) и развития социальной дифференциации плебс входил в рим. гражд. общину и стал наиболее многочисленным, но не полноправным классом-сословием.
Сельский плебс представлял собой свободных мелких производителей материальных благ и вместе с тем мелких собственников. Неполноправное положение сельского плебса обусловило его политич. активность в борьбе за свои права с патрициями. Из сельских плебеев комплектовались колонисты, с развитием рабовладельч. отношений в период Поздней республики крестьянский труд стал также уделом фактически бесправной массы рабов (familia rustica). В состав соседских крестьянских общин входили вольноотпущенники, а также свободные арендаторы земли (колоны) из числа граждан и союзников. Они из-за долгов постепенно превращались в зависимое от крупных земельных собственников население и в один из источников колонатных отношений (см. в ст. Колонат). Ветеранское землевладение в известной мере укрепляло в период Поздней республики крестьян, фермеров, общины. Однако товарность рабовладельч. экономики обусловливала дифференциацию сельских тружеников, в результате которой в эпоху Империи увеличивались ряды несостоятельных должников, аддиктов, прекаристов, арендаторов, батраков и др.
Бесправной частью населения в вост. провинциях империи становились члены свободных и зависимых сельских общин, а в североафриканских (особенно в имп. имениях) – зависимые общинники, тоже составлявшие источник колонатных отношений. Начиная со времени правления Марка Аврелия из приграничных варваров (на Дунае) формировался слой крестьян-воинов, не включённый в рим. гражданство. Они защищали за плату (в виде земли) рим. рубежи, что тоже являлось источником колонатных отношений.
Крестьянство в Византии. Кризис 4–5 вв. на востоке Рим. империи был менее тяжёлым, чем на западе. Здесь меньше было развито рабство и шире слой свободного К., объединённого в соседские общины. Частная собственность на пахотную землю сочеталась в них с коллективным владением угодьями.
В эпоху варварских нашествий кон. 6–7 вв. значит. часть земель империи, особенно на Балканах, была заселена славянами и болгарами. Крупные имения сохранились спорадически – они принадлежали в осн. короне, Церкви и монастырям. Мелкое крестьянское землевладение стало в 7–8 вв. осн. формой земельной собственности и с.-х. произ-ва. Местная соседская община укрепилась под влиянием архаичного социального строя новых поселенцев.
Наиболее важные сведения о жизни визант. деревни этой эпохи содержит памятник нач. 8 в. – Земледельческий закон. Подобно зап. варварским правдам, он был записью обычного права в Византии – с учётом и под влиянием норм римского права. Текст Земледельч. закона свидетельствует о том, что соседская община переживала период интенсивной имуществ. дифференциации. К сер. 9 в. был преодолён кризис, вызванный упадком экономики и варварскими нашествиями, но ускорились разложение общины и процесс обезземеливания части общинников.
Социальное положение крестьянина зависело от его прав на обрабатываемую им землю. Свободные собственники своих участков (их размер редко превышал 3 га) платили налоги в казну и несли воинскую повинность. Строго соблюдался древний принцип «солидарной ответственности» общин и соседей перед фиском за уплату налогов за разорившихся поселян. Помимо круговой поруки, всё более губительно (в условиях почти непрерывных войн, которые вела Византия) отражалась на состоянии крестьянского хозяйства воен. служба в фемном ополчении.
Росло число зависимых крестьян. Важнейшей среди них в 10–12 вв. стала категория париков (присельников). Утратив собств. землю, они селились в имении крупного землевладельца, получив от него участок и уплачивая ему ренту частью урожая, деньгами или отработками на господском домене. Рента более чем вдвое превосходила размеры налога со свободного крестьянина. Если же господин получал от императора освобождение своего имения от налогов, он приобретал и право на присвоение податей, вносимых ранее его париками государству. Казённый налог становился также по социальному содержанию феод. рентой.
Византия не знала крепостничества в его классич. форме: согласно действовавшему здесь римскому праву, неправоспособными жителями Византии считались только рабы. Однако юридически свободный парик, оказавшись в сфере частного права, не был полностью свободен и от личной зависимости от господина. Он мог уйти от господина (в канун зимы), но, снова став безземельным, редко обретал хозяйств. самостоятельность.
В ходе восстановления власти империи на территориях, утраченных в период нашествия варваров, императоры утвердили право собственности казны на земли, не входившие в состав общинных и крупных частных имений. Быстрое распространение парикии на рубеже 9–10 вв. привело к сокращению налоговых взносов в казну, к падению численности и боеспособности ополчения. Земельный фонд общины таял, слабели узы крестьянской солидарности. Императоры Македонской династии в течение столетия (с 920-х до 1020-х гг.) издали серию законов, пытаясь помешать динатам захватывать земли сельских общин. Крестьяне получали право на преимущественную покупку земли односельчан, а затем и земли динатов. Крестьянскую землю, проданную динатам менее 30 лет назад, безвозмездно возвращали прежнему собственнику. Участки стратиотов (военнообязанных крестьян) были объявлены неотчуждаемыми. В случае длительного пребывания земельного участка в запустении фиск конфисковывал его в казну.
Контролируя рост крупного землевладения, императоры устанавливали для вотчинников право на приселение в своих имениях лишь фиксированного числа безземельных крестьян, не являвшихся налогоплательщиками казны. «Антидинатские» новеллы, несомненно, замедлили процесс формирования крупного частного землевладения, но они были неспособны его остановить. В конечном счёте они содействовали умножению имений императора и ведомств аппарата центр. власти, в основе которых также лежал труд париков. Императоры раздаривали быв. крестьянские земли своим знатным сторонникам или жаловали их в держание от короны (в пронию) с условием несения воен. службы. На первых порах пронии представляли собой дарование прав на присвоение налоговых сумм с того или иного податного округа. В 11–12 вв. они предоставлялись пожизненно. Однако всё чаще получателю пронии давалось одновременно и освобождение от многих (или важнейших) казённых налогов. В результате пронии быстро приобретали статус наследств. владений. К 12 в. они практически не отличались от родовых имений знати, а свободные налогоплательщики казны на земле проний – от париков. Большинство визант. крестьян оказалось в феод. зависимости.
С кон. 11 в. до падения империи в её аграрном хозяйстве появились две противоположные тенденции: происходил подъём с.-х. произ-ва (это время считают «эпохой экономич. экспансии») и одновременно упадок мелкого крестьянского землевладения. Община была подчинена и поглощена вотчиной, её наличие очевидно и в поздней Византии. Ускорилось сближение социальной структуры визант. общества с западноевропейской.
В 13–14 вв. сельское (в осн. вотчинное) хозяйство продолжало находиться на подъёме, стимулируемое высоким спросом итал. республик на с.-х. продукцию и увеличением числа свободных рабочих рук в результате бегства теснимого османами населения из вост. провинций. Расширялась домениальная запашка и сокращались размеры пахотных участков париков. Их зависимость от собственников земли ещё более возросла. Вотчинники стали шире практиковать свободную аренду. Возникли особые формы субаренды, обнаружившие тенденцию к развитию более прогрессивной организации с.-х. произ-ва, связанные с денежными затратами крупных арендаторов на ирригацию, организацию переработки продуктов с. х-ва. Впервые в Византии появились крупные имения, обладавшие широкими льготами и охватывавшие огромные массивы земель с многоотраслевым земледельч. и скотоводч. хозяйством. Однако обозначившийся прогресс в жизни визант. села был прерван османским завоеванием.
Крестьянство в Западной Европе в средние века и раннее Новое время. Под понятие ср.-век. К. подпадают разные категории сельского населения: от свободных общинников разлагавшегося родо-племенного общества до испомещённых на землю рабов и малоземельных крестьян позднего Средневековья. Наиболее характерна для средних веков фигура феодально-зависимого крестьянина (см. в ст. Феодализм), являвшегося наследственным держателем возделываемой им земли и собственником остальных средств произ-ва: семян, рабочего скота, орудий труда. Будучи самостоятельно хозяйствующим субъектом и организатором произ-ва, он вынужден (в результате внеэкономического принуждения) отдавать собственнику земли – сеньору некоторую часть произведённых продуктов. Обществ. положение крестьянина определялось той или иной формой (или формами) зависимости от сеньора и сословным неравноправием. К. – низшее сословие феод. общества, однако статус его членов был заметно выше статуса стоявших вне сословий, напр. работников по найму.
Средневековое К. возникло в результате взаимодействия более ранних обществ: с одной стороны, посаженные на землю рабы и вольноотпущенники, колоны, прекаристы, др. зависимые категории сельского населения Рим. империи, свободные земледельцы полисного типа, объединённые в общины земледельцев и скотоводов из числа покорённых римлянами иберов, кельтов, бриттов, иллирийцев и др. народов, не знавших полисного строя, с другой – свободные общинники и зависимые от них люди (рабы, литы) из числа варварских народов (прежде всего германцев и славян), обосновавшихся на территории империи или за её пределами в ходе Великого переселения народов. Большую роль в формировании ср.-век. К. сыграло закабаление покорённых народов (бриттов – англосаксами, полабских и поморских славян, позднее прибалтов – немцами и т. д.).
Вовлечение свободных общинников в феод. зависимость обычно происходило путём передачи государством доли своих полномочий частным лицам из числа элиты, реже – в результате закабаления отд. общинников. Этот процесс неотделим от процесса разложения соседской общины и становления относительно свободной формы семейного имущества – аллода. Однако с утратой собственности на землю крестьяне оставались наследственными держателями и пользователями своих наделов. Одним из следствий этого процесса было превращение некогда полноправных людей (не только земледельцев, но и воинов, членов нар. собрания и судебных заседателей) в сословную группу, занятую исключительно с.-х. трудом; др. следствие – возникновение, взамен отдельно стоявших хуторов, деревни – кучевого поселения с устойчивыми аграрными распорядками и иными обычаями.
Средневековое К. было очень неоднородно в экономич., социальном и правовом отношении. В пределах страны, области и даже деревни крестьяне имели разный достаток и статус. Социальная дифференциация К. приняла форму имуществ. расслоения лишь в позднем Средневековье и в раннее Новое время под воздействием рынка и развития капитализма. До этого она зависела во многом от др. факторов: родословной конкретной семьи, её численности и т. д. В раннем Средневековье определяющим было происхождение крестьянина: статус крестьянина, происходившего от рабов, был ущербен, а повинности, как правило, более тяжёлыми (итал. и франц. сервы, англ. вилланы и т. д.). Потомки свободных общинников-варваров и крестьян античного типа обычно находились в лучшем положении, в частности реже и в меньшем объёме несли барщину. Позднее на первый план выдвинулись отношения конкретного крестьянина с его сеньором или сеньорами, а именно объём повинностей, которые он нёс. Общая тенденция истории К. состояла в постепенном улучшении его положения в результате обретения личной свободы и уменьшения эксплуатации. Чаще всего это достигалось выкупом отд. повинностей (крестьянином или целой общиной), реже – путём законодат. ограничения власти сеньоров, что характерно для контадо (округи) городов Ср. Италии в 18 в. Важную роль в ограничении эксплуатации играла аграрная колонизация новых земель (Кастилия, Португалия, нем. поселения в Венгрии, Пруссии, слав. странах), а также сопротивление К., выливавшееся иногда в крупные восстания (см. Жакерия, Уота Тайлера восстание 1381). Однако Европа знала и обратную тенденцию социального развития. В частности, в Центр. Европе в позднем Средневековье положение зависимых крестьян ухудшилось, в некоторых странах они были прикреплены к земле.
Различаются три формы феод. зависимости: личная, поземельная и судебно-административная. Поскольку все они были связаны с рентой, которая дробилась между сеньорами в результате пожалований, передачи по наследству, брачных союзов и т. д., крестьянин нередко находился одновременно в зависимости от нескольких сеньоров. Рента могла делиться как по долям, так и по наименованию повинностей. Понятие «крепостной» неприменимо к формам феод. зависимости раннего, тем более классического Средневековья, поскольку крепостничество предполагает наличие сильной централизов. власти и высокую однородность самого К. Ни тот ни другой феномен не существовал в средние века. Свободные крестьяне (сканд. бонды, англ. фригольдеры) имели достаточно высокий обществ. статус (вплоть до представительства в парламенте, как это было в Норвегии и Швеции), они не несли повинности в пользу частных лиц, но эксплуатировались государством (в некоторых случаях эта эксплуатация не отличалась по тяжести от частновладельческой).
Феод. повинности (отработки и платежи), принимавшие самые разл. экономич. и правовые формы, являлись на практике модификациями феод. земельной ренты. Её осн. формами были барщина (отработочная рента) и оброк (продуктовая и денежная ренты). Они сосуществовали на протяжении всей феод. эпохи, причём крестьянин, как правило, был связан со своим господином всеми формами ренты. Наиболее распространённой была продуктовая рента. Барщина характерна в целом для двух историч. ситуаций: для раннего Средневековья – в тех странах, где феод. строй вырос на основе рабовладельч. общества и крупных централизов. хозяйств, и для позднего Средневековья и раннего Нового времени – для тех стран и областей, развитие которых определялось рынком (региональным и международным). Начиная с 16 в. Центр. и Вост. Европа (Вост. Германия, Польша, Венгрия, позднее Прибалтика) оказалась аграрным придатком всё более урбанизировавшихся стран Зап. Европы, где всё бо́льшую роль играла пром-сть и где уже развивался капитализм. Барщина зафиксирована также в ряде отсталых областей Зап. Европы (Бретань, Сев. Англия), которые и в средние века поставляли зерно, др. натуральные продукты на междунар. рынок. Она наиболее заметна в земледелии, особенно в хлебопашестве, и не играла сколько-нибудь значит. роли в скотоводч., рыболовецких, а также поликультурных хозяйствах (с упором на садоводство, виноградарство, промыслы). Кроме того, барщина нехарактерна для районов с высокой концентрацией свободного К. (Скандинавия, Швейцария, Нидерланды, Кастилия), как и для сильно урбанизиров. регионов (Сев. и Ср. Италия, Рейнская Германия, средиземноморская Франция). Денежная рента встречается почти повсеместно, но особенно важную роль она играла в странах с развитым рынком и денежным хозяйством (в Италии даже в раннем Средневековье). В большинстве стран Зап. Европы денежная рента вышла на первый план в позднем Средневековье (почти всегда в сочетании с продуктовой рентой). Смена форм феод. ренты была многолинейной. Источники не подтверждают гипотезу о последоват. смене отработочной ренты продуктовой, а последней – денежной рентой. С одной стороны, в конкретных природно-географич. и историч. условиях отработочная рента могла вообще не иметь места, а с другой – могла вызываться к жизни новыми обстоятельствами и сменять как продуктовую, так и денежную ренту. Иногда объём и форма повинностей были предметом письм. договора между крестьянином и сеньором (итал. либелярии, англ. копигольдеры). Однако в большинстве стран феод. сеньориальные повинности были определены обычаями вотчины (иногда и целой местности) и фиксированы. Правовой статус К. также нередко оформлялся как памятниками обычного права (кутюмы, фуэрос, вайстюмер), так и законодат. актами.
Крестьянство в Западной Европе в Новое и Новейшее время. В 17–18 вв. К. по-прежнему составляло большинство населения (от 70 до 90%) Зап. Европы, что определяло её как сельское, аграрное общество. С утверждением абсолютных монархий на К. – феодально-зависимое, неполноправное сословие – легло осн. бремя гос. налогов и рекрутирования солдат для армий. Ранее возникшие различия в аграрном строе и положении К. отд. регионов Европы приняли форму аграрного дуализма: возникли два территориально разграниченных типа аграрных отношений, условным рубежом между которыми являлась р. Эльба. В ареале к западу от Эльбы (Франция, зап.-герм. земли, Англия, Нидерланды, австр. области монархии Габсбургов, Испания, Португалия) в деревне шёл процесс разложения феод. отношений и постепенного формирования капиталистич. отношений. Аграрный строй этих стран характеризовали личная свобода крестьян и распространение мелкого крестьянского хозяйства при господстве дворянского и церковного землевладения. Денежные и натуральные платежи крестьян-держателей или арендаторов в целом вытеснили барщину. В сеньориях во Франции и центр. областях Испании, на западе Германии обычными были бессрочные наследств. держания. Крестьяне могли закладывать, дарить и продавать свои земельные участки, но они по-прежнему несли разл. феод. повинности – поземельные и связанные с хозяйств. привилегиями сеньоров. С крестьян взимались большие денежные взносы при вводе в наследство и продаже земельного участка. Сеньориальные платежи, церковная десятина и гос. налоги поглощали до половины всего дохода крестьян, что, как правило, лишало их возможности улучшать хозяйство. Хотя в областях с системой наследств. бессрочного держания крестьянам принадлежала значит. часть земли (во Франции 35–40% в кон. 18 в.), острейшей проблемой зап.-европ. ареала было малоземелье и безземелье крестьян и, как следствие, повсеместное распространение мелкой, чаще всего краткосрочной, крестьянской аренды, при которой земледельцы также были обязаны нести в разном объёме феод. повинности.
Втягивание деревни в товарно-денежные, рыночные отношения повлекло за собой развитие капиталистич. уклада. Этот процесс принял особенно большие размеры в Англии. Начавшееся ранее вытеснение крестьян-держателей (копигольдеров) с их участков крупными землевладельцами усилилось в 17 в. и приняло форсированный характер в 18 в. в виде «парламентских огораживаний». Освободившиеся земли и присвоенные общинные угодья лорды маноров огораживали и сдавали в аренду предпринимателям, которые заводили собств. хозяйство на капиталистич. основе с использованием наёмного труда. Длившиеся неск. столетий огораживания привели в нач. 19 в. к экспроприации К. и глубокой перестройке аграрного строя в Англии: его традиц. структура «землевладелец – крестьянин» сменилась триадой «землевладелец – капиталистич. арендатор – наёмный с.-х. рабочий». В 18 в. капиталистич. аренда получила значит. распространение также на землях дворян и Церкви в сев. районах Франции, Италии и Голландии.
С 17 в. капиталистич. отношения внедрялись в деревне также вследствие перерастания традиц. крестьянского ремесла в надомную кустарную пром-сть. Множество крестьян, имевших собств. средства произ-ва (прялки, ткацкие станки и др.) или получившие их от купцов-предпринимателей, втягивались в созданную ими систему рассеянной мануфактуры. В 18 в. это произ-во (особенно текстильное) достигло таких размеров, что в Англии, Франции, герм. землях, Сев. Италии в сельской местности сложились пром. зоны, охватывавшие десятки и сотни деревень. Занятие пром. трудом превращалось для десятков и сотен тысяч малоимущих крестьян и пауперов в гл. источник существования, а сами они оказывались на положении наёмных работников с крошечными участками земли.
Усиление имуществ. расслоения К., поляризация деревни, выражавшаяся в выделении зажиточной крестьянской верхушки, которая приобщалась к эксплуатации малоимущих односельчан, нуждавшихся в дополнит. заработке, стало в Новое время общей тенденцией аграрной эволюции во всех странах зап.-европ. ареала.
Иначе складывались в 17–18 вв. судьбы крестьян на территориях к востоку от р. Эльба, в вост.-герм. землях, вост. части империи Габсбургов (в Чехии, Венгрии, Силезии) и Дании. Здесь дворянство, используя свою судебную и политич. власть и поддержку государства, добилось прикрепления к земле ранее свободных крестьян. В результате захватов мелких крестьянских наделов и пустошей образовались крупные дворянские имения, все работы в которых выполнялись с помощью барщинного труда крепостных крестьян, владевших собств. рабочим скотом и инвентарём. Дворяне были заинтересованы в существовании таких крепких крестьянских дворов, т. к. они являлись необходимым придатком господского хозяйства. Малоземельные и безземельные крестьяне, превращённые в крепостных батраков и подёнщиков, также отбывали барщину на земле помещика. В дворянских имениях барщина достигала 3–6 дней в неделю, в Пруссии и Дании она была введена и на коронных землях.
Крепостные крестьяне находились в полном личном подчинении помещика: он контролировал их семейную жизнь, вершил суд (допускались телесные наказания), собирал с них гос. подати, назначал сельских старост, без его согласия крестьяне не могли заниматься к.-л. промыслом. Бесправие крестьян находило своё крайнее выражение в случаях продажи крепостных (с землёй или без земли). Барщинно-крепостнич. система, получившая в историч. лит-ре назв. «вторичное закрепощение», достигла своего наибольшего развития во 2-й пол. 18 в.
В 17 в. крестьянские движения представляли собой осн. форму социального протеста нар. масс. Наибольшее распространение получили антифеодальные и антиналоговые восстания, причём эти виды протеста часто сливались воедино и получали поддержку гор. низов. Самые крупные из таких выступлений – вооруж. восстания в Испании (в Каталонии в 1640–52 и 1688–89 и в Валенсии в 1692) и в Италии (крестьянская война во время революции 1647–48 на неаполитанском юге). В Англии происходили многочисл. выступления крестьян, боровшихся с огораживанием общинных земель. В 18 в. большинство участников продовольственных (хлебных) бунтов принадлежало к тем слоям деревни, которые были вынуждены покупать хлеб.
В 18 в. в Зап. Европе начались антифеодальные преобразования, которые осуществлялись посредством реформ или революц. путём. Наиболее значит. реформы были проведены в Дании: отменено крепостное право и резко сокращена барщина, произведён раздел общинных земель между крестьянами-держателями, безземельные крестьяне получили небольшие участки земли (частично за счёт помещичьих владений). Образование слоя крепких крестьян-середняков способствовало капиталистич. эволюции сельского хозяйства.
Наиболее радикальные антифеодальные преобразования имели место во время Французской революции 18 в. Под напором мощного крестьянского движения были безвозмездно упразднены все феод. повинности и платежи, а земельные наделы крестьян-цензитариев перешли в их полную собственность. Была ликвидирована неполноправность крестьян. В большинстве же европ. стран ликвидация феод. отношений растянулась на десятилетия и осуществлялась на условиях, максимально выгодных для землевладельцев-дворян, в ущерб интересам крестьян. В Испании феод. сеньоры стали собственниками земель крестьян-держателей, переведённых на положение арендаторов, обязанных вносить арендную плату в объёме прежних феод. платежей. В др. странах вводился выкуп феод. повинностей и платежей. Особенно тяжёлой эта операция оказалась для крестьян Пруссии, которым пришлось выплатить огромные денежные суммы помещикам и передать им сотни тысяч гектаров земли. Заключение соглашений о выкупе продолжалось до нач. 20 в., а взнос выкупных платежей закончился в 1932. В Пруссии, Испании, вост. землях Австр. империи крестьяне несли феод. повинности, включая барщину, до сер. 19 в.; пережитки феодализма, разл. формы личной зависимости сохранялись в некоторых странах в первые десятилетия 20 в.
В 19 в. распространение в деревне капиталистич. отношений усилило социальную дифференциацию К. Хозяйства верхнего, зажиточного слоя крестьян превращались в капиталистич. фермы, отличавшиеся высоким уровнем товарности и постоянным использованием наёмного труда (помимо труда семьи владельца фермы). Средние слои К. вели своё хозяйство, опираясь на семейный труд, а подавляющая часть производимой продукции предназначалась для собств. потребления. Самая большая и постоянно увеличивавшаяся часть К. включала в себя собственников или арендаторов мелких и мельчайших участков земли, которые выживали только при условии постоянной или периодич. работы по найму. В Германии в кон. 19 – нач. 20 вв. в распоряжении более чем половины всех крестьянских хозяйств находилось менее 6% всей земли, 80% этих хозяйств не имели лошадей. Во Франции уже в нач. 1860-х гг. более половины всего самодеят. населения, занятого в с. х-ве, составляли постоянные или врем. наёмные рабочие. Численность с.-х. пролетариата постоянно увеличивалась.
Малоземелье, хронич. задолженность государству и частным лицам (особенно долги по ипотеке) ослабляли крестьянские хозяйства, делали их легко уязвимыми в условиях колебаний рыночной конъюнктуры. Затяжной аграрный кризис 1880–90-х гг. повлёк за собой разорение сотен тысяч крестьян. Возраставшая перенаселённость и скрытая безработица в деревне лишь частично смягчались оттоком сельского населения в гор. пром-сть. На рубеже веков развилась массовая эмиграция деревенского населения, принявшая особенно большие размеры на юге Италии.
Несмотря на сокращение численности К., оно оставалось осн. трудовой массой населения в большинстве зап.-европ. стран. Во многом сохранялся традиц. крестьянский бытовой уклад, а трудолюбие и глубокая привязанность к земле позволяли мн. крестьянам выдерживать натиск крупного произ-ва. Благодаря правовому уравнению населения в Зап. Европе К. в ряде стран (прежде всего во Франции, а также в Скандинавских государствах) стало оказывать значит. влияние на политич. жизнь.
В Новейшее время на судьбы К. Зап. Европы огромное воздействие оказал технич. переворот в с. х-ве, начавшийся в 1950–60-е гг. Широкомасштабная электрификация, механизация и химизация с.-х. произ-ва, его перестройка на индустриальной основе – эти радикальные преобразования повлекли за собой концентрацию произ-ва, увеличение его капиталоёмкости, резкий рост производительности труда и падение спроса на рабочую силу. Уже к кон. 1960-х гг. вследствие этих сдвигов резко сократилась численность занятых в с. х-ве (от трети до половины в отд. странах). Десятки и сотни тысяч мелких и мельчайших крестьянских хозяйств были ликвидированы, не выдержав конкуренции с крупными капиталистич. фермами. И хотя сохранившиеся карликовые хозяйства (площадью от 1 до 5 га) всё ещё количественно преобладали, они в большинстве случаев превращались в подсобные (подчас приусадебные) хозяйства, т. к. осн. доход их владельцев складывался из разл. дополнит. заработков. В то же время части мелких семейных ферм удалось сохраниться благодаря их технич. переоснащению.
В условиях развернувшегося в с. х-ве аграрного переворота, который сопровождался наступлением крупных аграрно-пром. комплексов и финансового капитала, важным средством выживания мелких и части средних крестьянских и фермерских семейных хозяйств стала кооперация, получившая в 1960–70-е гг. широкое распространение практически во всех странах Зап. Европы. Возникли сотни и тысячи производственных и сбытовых кооперативов разных типов: по совместному ведению хозяйства, по совместной аренде и обработке земли, по совместному использованию с.-х. техники, птицеводч., молочные, по переработке с.-х. продукции и др. Кооперативы, охватывавшие десятки и сотни тысяч мелких крестьянских и фермерских хозяйств, позволяли добиваться рентабельности произ-ва и выдерживать конкуренцию. Однако это не могло изменить осн. тенденции аграрного развития стран Зап. Европы, отчётливо выявившиеся во 2-й пол. 20 в.: прогрессирующее сокращение численности крестьян, верных традиц. методам хозяйств. деятельности, и их неуклонное вытеснение разл. группами с.-х. производителей предпринимательского типа.
Крестьянство в Центральной и Восточной Европе. В землях, заселённых славянами, к 6 в. наблюдался процесс разложения родового строя и перехода к ведению хозяйства силами одной семьи в рамках территориальной общины. Постоянные земельные наделы крестьян, как правило, не подлежали покупке или продаже, но их можно было взять в аренду за долю урожая, чем пользовались обедневшие общинники. К 10 в. б. ч. крестьян оставалась свободными людьми, однако постепенно выделялись, с одной стороны, малоземельные и безземельные, а с другой – крупные собственники, которые селили в своих владениях несвободных людей, гл. обр. из числа военнопленных. В польск., чеш., хорват. землях становление феод. отношений происходило в осн. под влиянием внутр. факторов, в болг. и серб. землях оно было ускорено визант. завоеванием в 11 в. По мере роста крупной собственности в зависимость от светских (можновладцы, паны, бароны, боляры, властели, кнезы и др.) и духовных феодалов попадали бедные крестьяне, искавшие у своих богатых соседей экономич. помощи за отработки и платежи – натуральные и частично деньгами. Определённые обязанности на свободное крестьянское население (починка дорог и мостов, оборонит. сооружений, содержание двора, войск и чиновников и т. д.) налагала и укреплявшаяся гос. власть. В течение 11–12 вв. большинство крестьян попали в разл. формы феод. зависимости, о чём свидетельствует упоминание в источниках таких категорий, как парики, отроки, меропахи, сервы, закупы, дедичи, ратаи и др. Верховное право собственности на землю они были вынуждены уступить феодалу (князю, Церкви, магнату) и обязывались платить феод. ренту (реже отработочную, чаще натуральную). Крестьяне, проживавшие на гос. землях, были обременены многочисл. натуральными повинностями, платили деньгами и натурой налоги и подати; также на них была возложена обязанность уплаты церковной десятины. Наиболее распространёнными формами протеста против феод. эксплуатации были восстания (в 1037–1038 в Польше, во 2-й пол. 12 в. в хорв. Полице, в Болгарии – Ивайла восстание 1277–80 и др.), а также бегство крестьян на свободные земли, что способствовало ускоренной колонизации этих земель. С кон. 12 в. на положении крестьян сказывались предоставляемые магнатам и рыцарям иммунитеты: крестьяне попадали не только в личную, но и в судебную зависимость от феодалов. С 13 в. стихийная колонизация в зап.-слав. и словен. землях стала сменяться колонизацией на немецком праве, в первое время существенно облегчившей положение крестьян. Они были обязаны платить установленный договором чинш (оброк), по мере развития товарно-денежных отношений – всё чаще деньгами, их земли не подлежали отчуждению, им предоставлялось право на самоуправление, на переход к др. феодалу после выполнения своих договорных обязательств на прежнем месте. Однако этот процесс не получил распространения в большинстве сёл в Польше и Чехии.
Улучшение положения крестьян не было длительным. В Польше начало переменам к худшему было положено статутами Казимира III Великого (1346–47), ограничившими право свободного переселения крестьян, а Петрковским статутом (1496) и сеймовыми конституциями нач. 16 в. они практически были прикреплены к земле. В Чехии с кон. 14 в. наряду с ростом налогов и денежного чинша наблюдалось увеличение барщины в отд. крупных владениях, затруднялся свободный переход крестьян. Этот процесс был замедлен гуситским движением, существенно ограничившим церковно-монастырское землевладение в пользу светских феодалов, в т. ч. средней и мелкой шляхты. В словац. землях свободное переселение крестьян законодательно было затруднено уже в 15 в.
В 15 в. происходили существенные перемены в положении К. в слав. землях Балканского п-ова, оказавшихся под властью Османской империи. Была введена военно-ленная система, слав. население (райя) обязали выполнять феод. повинности и платить налоги в пользу государства, ставшего верховным собственником большей части с.-х. угодий. Существенно уменьшились возможности социальной мобильности крестьян, их не допускали к воен. и гос. службе без перехода в ислам. Фактически перестал существовать класс крупных земельных собственников. Со 2-й пол. 16 в. военно-ленная система стала приходить в упадок, резко увеличились гос. налоги, особенно чрезвычайные, а также отработочные повинности крестьян. Нараставший застой в с. х-ве привёл к кризису османской воен.-феод. системы и заметному экономич. отставанию региона от Зап. Европы.
В слав. землях, лежащих к востоку от Эльбы, наблюдался процесс т. н. вторичного закрепощения крестьян. В связи с растущей заинтересованностью шляхты в товарном произ-ве зерна в собств. имениях (фольварках) происходило ограничение размера крестьянских наделов, переселение крестьян на худшие земли и даже их сгон с земли. Если ср. размер крестьянских владений в Польше в 16 в. составлял около половины лана (1 лан – 16–24 га), то в 1-й пол. 17 в. – четверть лана, а во 2-й пол. 17 в. уже преобладали карликовые хозяйства. Одновременно увеличивались феод. повинности, происходил возврат к отработочной ренте. В Польше уже в 1520 была установлена норма барщины – не менее 1 дня в неделю для хозяйства в 1 лан. Со временем она составляла даже 6 дней в неделю с 1 лана. Аналогичный процесс наблюдался в хорв. землях, где барщина с 30–40 дней в год в 14 в. возросла в 16 в. до 3–6 дней в неделю. В 16 в. фольварки (велькостатки) возникали в Чехии, но рост барщины наблюдался лишь с 17 в., после битвы при Белой Горе (1620) она достигла даже 5–6 дней в неделю. В Словакии крестьяне должны были работать на пана 3–4 дня в неделю. Ограничивалось право свободного перехода крестьян. В сёлах, устроенных на немецком праве, ликвидировалось крестьянское самоуправление, судебная власть над крестьянами передавалась помещикам. В Польше Сигизмунд I Старый в 1519 отказался от права вмешиваться в споры между крестьянами и помещиками. Лишь в королевских владениях крестьяне сохранили право жаловаться на старост и арендаторов в спец. суды. Крепостная зависимость крестьян всё больше походила на рабство, появилась практика их продажи или залога без земли. Реакцией крестьян, помимо бегства, стали восстания. В 1573 и 1755 мощные крестьянские восстания потрясли Хорватию, в 1573 – Словению. Крестьянские выступления, возглавленные П. Гжибовским и Косткой Наперским, вспыхнули в 17 в. в Польше. В 1680 крестьянское восстание охватило больше половины территории Чехии и часть Моравии. Не прекращались восстания и в 18 в., особенно мощным было выступление в 1775.
В 18 в. наблюдались признаки осознания правящим классом неэффективности барщинно-фольварочного хозяйства. В Польше наиболее прогрессивные магнаты, а также часть ср. шляхты провели полную или частичную отмену барщины в своих имениях, заменяя её денежными платежами. С сер. 18 в. активно обсуждались программы реформ, направленных на облегчение положения крестьян, однако они так и не были осуществлены до падения Речи Посполитой. Регламентация поземельных отношений в Чехии началась в 1680, когда Леопольд I своим патентом юридически оформил отношения между крепостными и феодалами и ограничил барщину 3 днями в неделю. В Славонии Мария Терезия в 1755 установила тяглую барщину в 24 дня в год с хозяйства. В Хорватии подобная регламентация была проведена в 1780, но годовой размер барщины был определён в 52 дня. В Чехии в 1775 ликвидировали господскую пашню, а землю передали крестьянам в аренду, т. е. отработочную ренту заменили денежной, в 1781 Иосиф II Габсбург отменил личную зависимость крестьян, а также провёл налоговую реформу. В 1767 была регламентирована барщина разл. категорий крестьян в Словакии.
Реальное изменение положения крестьян в слав. землях произошло только в 19 в. В отд. частях Польши сначала ликвидировали личную зависимость, а затем провели аграрные реформы (в прус. части в 1823, в австр. части в 1848, в Царстве Польском в 1864). Наделение крестьян землёй облегчило развитие товарных отношений в с. х-ве. Ответом крестьян на вызовы капиталистич. хозяйства стало развитие разл. форм сбытовой и потребит. кооперации, ссудно-сберегательных касс, а с 1890-х гг. и крестьянских политич. партий. Усилились процессы концентрации крестьянской собственности, избыточное население уходило в города или эмигрировало (в осн. в США, Канаду, Лат. Америку, Австралию). Однако крупное землевладение не было уничтожено, что порождало постоянные конфликты между крестьянами и помещиками.
У славян вост. и центр. части Балкан аграрный переворот был связан с освобождением из-под османского господства в последней четв. 19 – нач. 20 вв. В этом регионе вся земля оказалась в собственности крестьян и государства, а низкий уровень капиталистич. развития не способствовал процессам её концентрации.
Аграрные реформы, проведённые в Польше, Чехословакии и в зап. областях Королевства сербов, хорватов и словенцев в период между двумя мировыми войнами, не покончили с крупным землевладением феод. происхождения, хотя и существенно ограничили его, особенно инонациональное. Это сохраняло почву для социальных конфликтов на селе вплоть до конца Второй мировой войны 1939–45. Окончательно вопрос о земле в пользу крестьян был решён реформами 1940-х гг., когда б. ч. земель перешла в руки крестьян, а меньшая часть – в гос. собственность. На рубеже 1940–50-х гг. в слав. государствах началась коллективизация по сов. образцу. В полном объёме она была проведена в Чехословакии и Болгарии. В Польше и Югославии б. ч. земли осталась в собственности семейных крестьянских хозяйств. После разрушения «реального социализма» в Чехословакии и Болгарии землю вновь передали в частные руки. Тем самым произошла регенерация К. как социальной группы, владеющей собств. средствами произ-ва. С кон. 20 в. наблюдается процесс трансформации семейных крестьянских хозяйств в фермерские, особенно успешный в принятых в Европейский союз Чехии, Словакии, Польше, Болгарии и Словении.
Крестьянство в Латинской Америке. В Америке до прихода европейцев существовало развитое земледелие (в районе Анд к нему прибавлялось и скотоводство), основанное на труде крестьян-общинников. Произ-во в значит. количествах с.-х. продукции (прежде всего маиса) позволило развиться древним цивилизациям (майя, ацтеков, инков, чибча-муисков и др.). С приходом европейцев, уничтоживших государственность индейских народов, крестьянская община сохранилась, но её производств. деятельность была полностью подчинена интересам колонизаторов, которые принесли на амер. землю институты, соответствовавшие нормам феод. отношений (энкомьенда, репартимьенто и др.). На характер этих отношений оказала влияние и расово-этнич. история континента. Индейцы всегда оставались крестьянами, а креолы, впоследствии и метисы – частными землевладельцами. В колониальный период сформировалась крупная земельная собственность, которая приносила её владельцам доход в результате эксплуатации либо рабов, вывезенных из Африки, либо крестьян-индейцев, находившихся в крепостной или полукрепостной зависимости от латифундистов. Война за независимость в Латинской Америке привела к перераспределению собственности, но не изменила социальных отношений в деревне: крестьянин-индеец по-прежнему был лишён земельной собственности и находился на положении бесправного арендатора у земельного магната. В 19 в. аграрный сектор ряда лат.-амер. стран (Аргентина, Уругвай, Парагвай) пополнился эмигрантами из Европы, б. ч. которых стала собственниками фермерских хозяйств, способствовавших наполнению внутреннего и внешнего рынка своей продукцией. Село в Лат. Америке в 20 в. значительно отставало от города в процессе модернизации. В первую очередь это было связано с крестьянским безземельем и малоземельем. Поэтому огромную остроту приобрёл в этих странах аграрный вопрос. Значит. перемены в положении К. произошли в результате Мексиканской революции 1910–17, Гватемальской революции 1944–54, Кубинской революции, оказавших влияние и на др. страны, где были проведены аграрные реформы в пользу крестьянского класса. Однако до сих пор К. в большинстве стран Лат. Америки остаётся самой обездоленной частью населения.
Крестьянство на Древнем Востоке. В Месопотамии о К. как особой социальной группе можно определённо говорить с кон. 3-го тыс. до н. э., когда в связи с кризисом экономич. базиса древнего общества – дворцово-храмовых хозяйств утвердилась аренда царской или храмовой земли земледельцами-общинниками. Эти издольщики обладали относит. хозяйств. самостоятельностью, и труд их был более эффективным, чем принудит. работа людей в огромных царских хозяйствах. Формировались крупные частные земельные владения, собственники которых также прибегали к аренде. Дальнейшая эволюция аграрных отношений в этом регионе приводила, несмотря на разного рода отступления, связанные прежде всего с завоеваниями одних гос. образований другими, к утверждению крестьянского хозяйства как осн. производящей ячейки в деревне, обязанной содержать верховную власть и чиновничество путём выплаты налогов и выполнения разл. повинностей.
В Древнем Египте сельское население также зависело от верховной власти, и гл. фигурой, осуществлявшей жёсткую связь между ними, был сборщик налогов. Крестьянское хозяйство не было самостоятельным на протяжении всей истории страны, включая птолемеевский Египет (в это время вошёл в практику такой полуэкономический, полуадминистративный способ подчинения крестьян власти, как гос. кредитование земледельцев семенами). Эксплуатация крестьян государством со временем дополнилась их эксплуатацией сформировавшимся слоем крупных земельных собственников, занимавших значит. позиции в бюрократич. системе управления. Этот слой существовал как за счёт перераспределения централизов. земельной ренты, так и за счёт присвоения прибавочного продукта, созданного в мелком крестьянском хозяйстве, пользовавшемся известной хозяйств. самостоятельностью. Однако независимое частнособственнич. крестьянское хозяйство здесь так и не возникло.
Формирование К. в Древнем Китае в историографии относят обычно к эпохе Инь (Шан) (1766–1122 или 1600–1027 до н. э.). В это время в аграрных отношениях утвердилась система цзин-тянь («колодезные поля»), которая как некая исходная модель просуществовала с разл. модификациями неск. сотен лет. Это была по сути надельная система, при которой, помимо участков крестьян-общинников, существовала и собственно земля вана (правителя), обрабатывавшаяся барщинным способом. В период Восточной Чжоу (770–256/249 до н. э.) наблюдается имуществ. расслоение среди крестьян, что, вероятно, связано с появлением частной собственности на землю. Рост влияния «сильных домов», добивавшихся признания личной зависимости крестьян, на фоне общего ухудшения экономич. положения страны привёл к широкому участию К. в «жёлтых повязок» восстании 184–205.
В целом эволюция аграрных отношений на Древнем Востоке характеризовалась отходом от изначального господства дворцово-храмового хозяйства, обрекавшего земледельцев-общинников на принудит. труд. Появление крупной земельной собственности ознаменовало переход к аренде, приведшей к укоренению мелкого крестьянского хозяйства. При этом не исчезла зависимость крестьянина ни от крупного частного землевладельца (оброк), ни от государства (строит. и ирригац. работы, налоги), постоянно прибегавшего к принуждению. В др.-вост. государствах частная земельная собственность распространилась лишь на высшие слои общества, в отличие от средиземноморского мира, где охватила и мелкие крестьянские хозяйства, активно участвовавшие в становлении торгового обмена с городом и далёкими краями. Превращение мелкого крестьянского хозяйства на Востоке в осн. элемент экономич. системы аграрного общества обеспечило завершение формирования К. как социального класса и историч. переход к Средневековью.
Крестьянство на средневековом Востоке. Существенным фактором укрепления мелкого крестьянского хозяйства и роста его производительности при переходе к Средневековью на Востоке стало использование железных орудий. Циклы аграрного произ-ва, применяемая агротехника, состав возделываемых культур стали зависеть гл. обр. от выбора крестьянина, скованного в то же время в хозяйств. инициативе требованиями землевладельца и государства. Увеличение массы прибавочного продукта, производившегося в индивидуальном крестьянском хозяйстве, не сопровождалось развитием товарно-денежных отношений, а выливалось в рост частной и гос. ренты, создававший материальные предпосылки для появления значительных по мощи и занимаемому пространству государств – империй. К. явилось и социальной базой для распространения и укоренения осн. мировых религий на Востоке. В самой общине происходила внутр. дифференциация: из крестьянской массы выделялась верхушка, закабалявшая остальных общинников; в то же время в общине долго сохранялся и обычай использования рабского труда. Наиболее активно в ср.-век. период развивалась арабо-мусульм. цивилизация. Важная особенность аграрных отношений в этом мире заключалась в распространении права мульк, фактически узаконивавшего налогооблагаемую частную собственность на землю (часто и на воду), которой могли владеть как крупные земельные собственники, именуемые часто в историографии феодалами, так и крестьяне-общинники. Мульк стимулировал социальную дифференциацию и социальную мобильность в мусульм. странах, в своём развитии обгонявших в этот период государства не только Востока, но и Запада.
В ср.-век. Индии, где ещё в древности образовалась система варн – сословно-кастовых групп, из которых поначалу вайшьи составляли здешнее К., произошёл существенный сдвиг в социальной наполняемости варн, и крестьянский труд был закреплён за низшей из них – шудрами. В 4–5 вв. н. э. в империи Гуптов сложилась система, которую принято называть феодальной: происходили дарения земель вместе с их обитателями, крестьяне оказывались в зависимости от крупных землевладельцев, а община дробилась. Эта система в целом сохранилась позднее, при господстве раджпутов. Однако, несмотря на изменение размеров общины, её внутр. структура оказалась очень устойчивой, что успешно использовалось властью в фискальных целях и в эпоху Могольской империи.
В Китае феод. отношения просматриваются во 2–3 вв., когда страна переживала экономич. и демографич. спад, массы крестьян переходили под опеку крупных землевладельцев и приближались по своему статусу к крепостному состоянию. Возвращение к надельной системе в гос-ве Цзинь (265–419) и распространение её в более поздние периоды не ликвидировало зависимость крестьянской массы от феодалов, но способствовало росту этой массы, поскольку наделы от государства получали новые люди, а в эпоху династии Тан (618–907) – и гос. рабы, фактически превращавшиеся в крестьян, что означало окончат. завершение эпохи существования гос. хозяйства как гл. производителя с.-х. продукции. В эту эпоху надельная система стала заменяться частным землевладением, что привело в эпоху Сун (960–1279) к значит. социальному расслоению и растущему недовольству разорявшихся земледельцев, вылившемуся в крестьянское восстание в Сычуани в 990-х гг. Дальнейшая бюрократизация системы управления в Китае в средние века отразилась и на деревне, испытывавшей растущий налоговый гнёт. В эпоху Мин (1368–1644) состав К. усложнился в связи с широким распространением аренды и даже субаренды земли у частных лиц, что повлекло за собой увеличение слоя частнозависимых крестьян. В связи с внедрением мелкой крестьянской аренды на пустующих землях, объявленных государственными, возродилась надельная система. В конце этой эпохи чиновничество стало усиленно обзаводиться земельной собственностью, добившись для себя налогового иммунитета. Это привело к тому, что одна часть крестьян, чтобы избежать непомерного налогового гнёта, стала либо перебираться на земли такого рода собственников, оказываясь в зависимом положении от них, либо покидала деревню и переселялась в города. Другая часть крестьян пребывала в статусе воен. поселенцев – держателей участков гос. земли на условиях наследств. воен. службы. Гл. тяготы кит. К. несло от постоянно увеличивавшихся налогов, что привело к мощной Крестьянской войне 1628–45, «похоронившей» власть династии Мин. На смену ей в 1644 пришла маньч. династия Цин, начавшая властвовать с подавления крестьянских выступлений. Фискальный гнёт восстановился, но новая власть поначалу несколько смягчила его, т. к. стремилась к укреплению своего положения в чужой стране путём предоставления налоговых льгот населению, в т. ч. и К. В 18 в. ситуация в деревне стабилизировалась, но крестьянское хозяйство по-прежнему оставалось натуральным, чему способствовали власти, требовавшие с крестьян налог, выплачиваемый рисом, а не обесценивавшимся серебром.
Развитие бюрократич. системы, гл. стержнем которой был сбор налогов, тяжким бременем ложившихся на К., характерно и для стран Юго-Восточной Азии (в частности, Камбоджи и Вьетнама, причём в Сев. Вьетнаме власти прибегали и к назначению чиновников, управлявших крестьянскими общинами). В сер. 15 в. в гос-ве Аютия (Сиам) была введена оригинальная система рангов, основанная на размерах территории, принадлежащей землевладельцу. Эта иерархич. система управления и землевладения, в целом характерная для Востока, но в наиболее целостном виде развёрнутая в Аютии, закрепляла за К. место внизу социальной структуры, к которой можно применить понятие «феодализм».
Надельная система поначалу сложилась и в ср.-век. Японии. Предусмотренное законами периодич. перераспределение земли постепенно подменялось закреплением наделов в долговременное, практически пожизненное, пользование. Дальнейшее развитие аграрных отношений в этой стране характеризовалось исчезновением надельной системы (к нач. 10 в.) и замещением её хозяйствами, функционировавшими на принципах частной собственности. Крупной земельной собственностью обзаводились аристократы и чиновники, на землях которых трудились зависимые от них крестьяне. Эти процессы неизбежно приводили к имуществ. дифференциации в деревне. Усложнялась налоговая система, с которой связано появление особого бюрократич. слоя в самой деревне (за сбор налогов отвечал один из хозяев, отчитывавшийся перед гор. властями за выплату налогов крестьянами окрестных селений и постепенно подчинявший их экономич. и адм. методами). К сер. 16 в. феод. земельная собственность укрепилась либо за счёт экспроприации за долги участков мелких крестьян аристократией, либо путём выгодной сдачи в аренду земли разбогатевшими крестьянами своим разорившимся односельчанам. Зажиточные крестьяне завладели управлением общиной и превратились во влиятельную социальную силу, связанную с рынком и способную даже противостоять налоговой агрессии чиновничества.
Особым образом происходило формирование социально-классовой структуры в Османской империи, где складывалась сословная система. Крестьяне в этой системе относились к многочисл. податному сословию – райятам (в 19 в. этот термин относился только к немусульманам) при сохранении внутр. общинной организации. В 17–18 вв. возникает наследственное частнофеодальное поместье (чифтлик), одним из осн. источников формирования которого стало присвоение крестьянских земель чиновниками и разбогатевшими землевладельцами.
Крестьянство на Востоке в Новое время. Новое время для стран Востока означает в первую очередь введение колониального режима, который подчинил экономику этого региона интересам европейцев и в то же время способствовал модернизации социальных и экономич. отношений. С нач. 17 в. европейцы начинают активное проникновение в Азию. Вместе с товарами на континент приходят новые религ. идеи, отразившиеся на сознании разл. слоёв общества, в т. ч. К. (влиянием христианского учения отмечены крестьянские восстания в Японии в 1-й пол. 17 в. и др.). Состав производимой с.-х. продукции всё больше подчинялся интересам колониальной торговли, почти целиком находившейся в руках европейцев. Сокращалась доля традиц. культур, которые производились в осн. в индивидуальных крестьянских хозяйствах. Крестьянин становился объектом эксплуатации не только местных крупных землевладельцев, но и европейцев. Ускорился процесс превращения крестьянина в собственника.
Сельское хозяйство Индии и в условиях англ. колониального господства оставалось малопродуктивным, что в немалой степени объяснялось неподвижной социально-кастовой структурой инд. деревни. Некоторые изменения в неё внесла система землевладения заминдари, которая делала всех землевладельцев равными перед лицом сборщика налогов. Однако даже в Сев. Индии, где земельная собственность заминдаров по своим размерам мало отличалась от участков крестьян, статус последних из-за кастовых различий всегда был несравнимо ниже статуса раджпутов и брахманов, из которых состояли в осн. заминдары. Пользователи земли равно облагались налогами и по системе райятвари, но и она не поколебала кастовые барьеры. Не разрушило их в инд. деревне и Индийское народное восстание 1857–59, объединившее против брит. колониальных властей представителей всех социальных слоёв, религий и каст, но не поставившее под сомнение подчинение нижних слоёв деревни верхним. Эта традиция существовала на протяжении всего колониального периода и делала неразрешимой осн. аграрную проблему – сохранение земли в осн. во владении заминдаров и дефицит земли у крестьян-райятов. Принципиально не изменили ситуацию и законы, принятые колониальными властями, защищавшие некоторые категории арендаторов от произвола землевладельцев.
Господство голландцев на Яве привело к некоторым изменениям в деревне. Здесь была осуществлена земельно-налоговая реформа, напоминавшая систему райятвари в Брит. Индии: крестьяне стали постоянными наследств. арендаторами гос. земель, освобождёнными от натуральных платежей и трудовой повинности и платившими властям налог.
Аграрные отношения в Китае 19 в. характеризуются ростом социальной напряжённости, приведшей к Тайпинскому восстанию 1851–64, отличительная особенность которого – использование восставшими синтеза христианских и конфуцианских идей под общим лозунгом социальной справедливости. Др. специфич. особенность этого крестьянского движения – свойственная его руководителям и участникам тенденция воспроизводить отношения, типичные для укоренившейся бюрократич. традиции.
В Османской империи, на протяжении всей её истории не терявшей суверенитета, модернизация политич. и хозяйств. жизни в сер. 19 в. (см. в ст. Танзимат) затронула аграрные отношения в косвенной форме – через преобразование налоговой сферы (отмена ильтизама, разорявшего К.), но не отразилась на основах феод. строя.
Крестьянство на Востоке в Новейшее время. Застой в аграрных отношениях на Востоке с трудом изживался в 20 в. Колониальный режим в известной степени способствовал их модернизации, но не изменил их сущности. Более того, своё бедственное положение К. в колониальных и зависимых странах связывало с присутствием во власти иноземцев. Поэтому крестьянское движение стало одним из важных факторов нац. освобождения. Само это движение, социальное по своему содержанию, испытывало воздействие разл. политич. сил: от национал-реформистских до коммунистических.
В Индии только с провозглашением независимости в 1947 и с приходом к власти партии Инд. нац. конгресс, в программе которой содержались положения о проведении аграрной реформы и принятии аграрного законодательства, произошёл определённый сдвиг. Однако межкастовое противостояние оказалось весьма живучим, а раздел быв. Брит. Индии на два государства привёл к обострению межэтнических и межконфессиональных противоречий, сопровождавшихся массовым переселением сельского населения. Значительно укрепилось фермерское землевладение, однако осн. массу сельского трудящегося населения составляют малоземельные и безземельные крестьяне, а также с.-х. рабочие.
В Турции процесс модернизации, почти сведённый на нет в годы тиранич. правления Абдул-Хамида II, активизировался после Младотурецкой революции 1908 и выразился прежде всего в отмене феод. натурального налога (ашар) в 1925.
Операции над абзацем: Ликвидация помещичьего землевладения в странах, где произошли социалистич. революции (Китай, Вьетнам, Сев. Корея, Монголия), сопровождалась созданием с.-х. кооперативов, однако крестьяне не получили всех прав на прибавочный продукт, который в разл. форме изымался в пользу государства. Доныне К. в этих странах, хотя его трудовая деятельность и затронута науч.-технич. прогрессом (совр. агротехника, использование машин и т. д.), остаётся самой бедной частью населения.
Крестьянство в России
Сер. 1-го тыс. – сер. 13 в. Сельское население составляло подавляющую часть вост. славян. Его занятия к сер. 1-го тыс. – земледелие, скотоводство, рыболовство, охота, бортничество, а также др. промыслы и деревенские ремёсла. Это подтверждено археологич. раскопками на территории современных Белоруссии, России и Украины. С широким распространением подсечного, а также переложного земледелия было связано продвижение в лесные районы словен, кривичей, вятичей, радимичей и др. Первые признаки перехода от подсеки и перелога к паровой системе (с 2–3-польным севооборотом), прежде всего на ранее освоенных землях, заметны в период становления Древнерусского гос-ва.
Сельские поселения вост. славян в лесостепной полосе, по археологич. данным, первоначально располагались «гнёздами» (по 3–4 поселения в каждом «гнезде», на расстоянии от 1 до 5 км одно от другого). Расстояния между «гнёздами» достигали в ср. 30–40 км, но иногда доходили до 100 км и более. В 12–13 вв. происходило укрупнение поселений в лесостепи, а также в опольях и на близких по ландшафту территориях Сев.-Вост. Руси. При археологич. раскопках обнаружены следы многодворных (в неск. десятков дворов) поселений. В жилищах малых семей пл. 10–20 м2 проживало, видимо, 4–5 чел. В сев.-зап. и сев.-вост. районах Древнерусского гос-ва застройка была по преимуществу прибрежно-рядовой, большинство поселений имело от 1–3 до 7–9 дворов. Сельские поселения до 14 в. назывались весями, сёлами. Сёла в письм. источниках чаще всего упоминаются как княжеские владения и редко как боярские или церковные. Местами сбора дани во время полюдья, а также княжеского суда были погосты – центры волостей-общин (многие из них возникли как общинные центры ещё в догосударств. период).
Община (вервь в Русской правде), основанная первоначально на кровнородственных связях, постепенно трансформировалась в соседскую территориальную общину. Возникновение в 9–10 вв. государства во главе с князьями, складывание социальных верхов (бояр, дружины), с помощью которых князья взимали дань и др. поступления со свободных крестьян-общинников, становление институтов управления и суда (в т. ч. по земельным конфликтам), практика княжеских пожалований постепенно сформировали верховное право собственности князей-правителей на землю и в значит. мере на результаты труда податного населения, прежде всего сельского. В ходе дискуссий 1950–80-х гг. одни учёные считали, что эти процессы свидетельствовали о формировании гос. (феодальной) собственности на землю и отчасти на крестьян, другие видели в них разделение собственности государства и волостей-общин.
Осн. масса К. в 10–13 вв. была лично свободной и обозначалась в источниках термином «люди». Их представители в разных социальных и юридич. ситуациях могли именоваться «мужами». Одновременно формировались категории земледельцев, лично зависимых и полузависимых от князей, с 12 в. – также от бояр и церковных землевладельцев: челядь, рабы, холопы (с 10 в.), смерды (с 11 в.), закупы и др. Челядь – одна из самых ранних в вост.-слав. среде категорий патриархальных рабов – выполняла разл. функции и в сельской жизни, и в гор. обиходе. В связи с переходом определённой части таких рабов на положение земледельцев термин «работа» постепенно стал обозначать повинность барщинного типа (см. Барщина). Закупы как юридически значимая группа оформились к нач. 12 в. Ими становились люди, попавшие в долговую кабалу и обязанные своей работой, в т. ч. и на господской пашне, вернуть долг заимодавцу. Последний предоставлял закупу в качестве ссуды надел земли, с.-х. орудия, рабочий скот. Любой уход закупа от господина, кроме особо оговорённых случаев, квалифицировался законом как «бегство» и превращал закупа в полного холопа. Свидетельства источников о повинностях сельского населения крайне скудны. Главными из них были натуральные и отчасти денежные платежи в пользу государства.
В кон. 12 – 13 вв. произошла существенная перемена социально-политич. условий существования К.: полюдье постепенно преобразовалось в систему кормлений. В обязанности крестьян входили транспортные, строительные и др. отработки. Свободные крестьяне выделяли своих представителей в княжеское ополчение. Барщина на господских землях практиковалась среди сельских холопов, челяди и закупов. Развёрстка платежей, оброков и др. повинностей происходила, вероятно, в рамках волостей, общин, а центрами сбора становились (наряду с погостами) становища и города.
Вытеснение языческих верований христианством в сельской местности происходило медленнее, чем в городах. Утверждение власти Церкви над сельскими прихожанами сопровождалось выступлениями во главе с языч. жрецами-волхвами (11–12 вв.). Церковь закладывала в крестьянской среде представления о божественном характере власти князей-правителей, их авторитете как «милостивых» и справедливых судей.
Сер. 13 – сер. 16 вв. После монголо-татарского нашествия, резко ослабившего экономич. потенциал всех др.-рус. княжеств, изменилась политич. карта Вост. Европы в результате экспансии Польши, Венгрии, Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ) и др. Это прямо повлияло и на судьбы К. Сельское население лесостепи в подавляющем большинстве уходило в междуречье Оки и Волги, а из ополий междуречья – гл. обр. в сев.-зап., северные и сев.-вост. районы Руси. Осваивались требовавшие больших начальных затрат труда земли в лесных массивах и на водоразделах рек. Новая волна крестьянской внутр. колонизации (земледелие возобновлялось на заброшенных пашнях, поблизости закладывались новые росчисти) и внешней колонизации (продвижение в Среднее Поволжье, Вятскую землю, Предуралье и частично в Зауралье; к югу от среднего и нижнего течения Оки) относилась в осн. ко 2-й пол. 15 – сер. 16 вв. Продвижение К. на юг и юго-восток затруднялось частыми ордынскими набегами 13–15 вв., казанских ханов набегами и крымских ханов набегами.
Активно возделывавшиеся земли располагались примерно между 54° и 60°, отчасти 61° с. ш.; с присоединением Северщины в кон. 15 в. рубеж пашни отодвинулся к 51° с. ш. Севернее 60-й параллели вызревали лишь скороспелые сорта ячменя и некоторые огородные культуры. Климат Русской равнины был умеренно континентальным с достаточным уровнем осадков, редкими засухами. С 15 в. и особенно с 16 в. началось изменение климата, сопровождавшееся более частыми и сильными заморозками в конце весны – начале лета и в начале осени. Происходило понижение темп-ры в вегетац. период, увеличение осадков осенью и т. п. Эти изменения климата отрицательно сказывались на урожаях. Годовой цикл с.-х. работ (не считая молотьбы) составлял не более 5–6 мес (2-я пол. апреля – середина сентября). На осн. территории России преобладали тяжёлые почвы с пониженной биологич. активностью. К югу от среднего течения Оки климат, рельеф и почвы благоприятствовали земледелию.
Источники фиксируют термины, обозначавшие типы поселений, которые возникли благодаря колонизации 13–15 вв. Появление слова «деревня» (от «драть») связано с раскорчёвкой нови крестьянами. От глагола «починать» произошло слово «починок», свидетельствовавшее о первых шагах по окультуриванию под пашню неосвоенных или заброшенных земель. По инициативе гос. власти и крупных вотчинников складывался новый тип поселений – слободы, для которых вводилась адм.-судебная обособленность и устанавливались налоговые льготы. Деревни и починки были малодворными поселениями: от 1–3 до 6–9 дворов в зависимости от региона, давности освоения, типа владения. Они располагались на расстоянии 1–5 км и более друг от друга в границах волостей. Центрами княжеских (с нач. 16 в. дворцовых), церковных и др. владений были сёла (реже сельца), в которых обычно находились господский и приказчичий дворы, церковь, дворы причта с церковной пашней, неск. десятков крестьянских дворов (в светских вотчинах также холопские дворы). К сёлам тяготели деревни, починки, пустоши. На землях лично свободных крестьян центрами чёрных волостей обычно были погосты с приходскими церквами или иные пункты, объединявшие десятки и даже сотни деревень. Ряд терминов («пустоши», «селища», «дворища», «печища») свидетельствовал о степени и длительности запустения земель в результате войн, эпидемий и т. п. в осн. в сер. 14 – сер. 15 вв.
В 13–16 вв. паровая система с 3-польным севооборотом стала преобладающей. При этом она нередко сочеталась с применением подсеки (при освоении лесных участков) и перелога. Староосвоенные и близко расположенные к деревне поля нередко дополнялись «пашней наездом» и росчистью, когда последовательность севооборота не соблюдалась. Соотношение ярового и озимого клиньев, размеры парового поля зависели от погодных условий и заметно варьировались.
Осн. промыслами К. в сер. 13 – сер. 16 вв. были рыболовство и бортничество (с 16 в. – пчеловодство), подсобное значение имели охота, собирание ягод, грибов и т. п. На севере и северо-востоке гл. занятиями К. являлись охота на пушного зверя, ловля охотничьих птиц, мор. промысел тюленей, моржей и др. Солеварение на севере, северо-востоке и в отд. районах Центра сочеталось с земледелием или др. промыслами. Производилось сыродутное железо (Устюжна-Железопольская, сев.-зап. районы Новгородской земли и др.). Крестьяне повсеместно занимались обработкой дерева, специализируясь на произ-ве крепостных и жилых срубов, дерев. утвари, лаптей и посуды. В каждом дворе женщины пряли и ткали, с 16 в. известно произ-во грубошёрстных сукон. По заказам односельчан и на рынок работали кузнецы, гончары и др.
Продолжалось совершенствование орудий труда, увеличился набор с.-х. культур, стала более совершенной техника земледелия, в крестьянском хозяйстве расширился круг промысловых и домашних ремесленных занятий. Использовалось неск. типов рал в зависимости от качества почв и характера вспашки. Появились рала с тяжёлыми наральниками, 2–3-зубые сохи с массивными сошниками. Не позднее 14 в. на сохе стали крепить перекладную, а затем и неподвижную полицу, что привело в 16 в. к созданию сохи-косули, т. е. орудия плужного типа, сохранившего при этом все преимущества сохи. Усовершенствовались также плуги, бороны, косы (горбуши и литовки) и др.
В условиях преобладания паровой системы с 3-польным севооборотом осн. зерновыми культурами были озимая рожь и яровой овёс, составлявшие до 75–95% объёма зерновых в оброке крестьян. Резко сократились посевы полбы, уменьшилось произ-во пшеницы и яровой ржи. Продолжали сеять ячмень, просо, гречиху. Возросла в крестьянском хозяйстве роль овощей, особенно капусты, репы, редьки, моркови, увеличилось произ-во технич. культур (лён, конопля). Выращивали плодовые деревья (яблони, груши, вишни) и т. п. Конское поголовье с последней четв. 15 в. регулярно пополнялось табунами из Ногайской Орды и др. В каждой крестьянской семье было в ср. по одной лошади на взрослого работника, 1–2 малорослые коровы, овцы, птица.
Происходила дальнейшая эволюция системы повинностей К. В период зависимости рус. земель и княжеств от Золотой Орды все сельские труженики выполняли не только гос. и частновладельч. повинности, но и выплачивали значит. часть ордынского выхода, ряд категорий сельского населения нёс спец. транспортные, натуральные и иные повинности в пользу ханских представителей.
В кон. 15 – сер. 16 вв. система крестьянских повинностей существенно видоизменилась благодаря отмене ордынского выхода после Стояния на Угре 1480, а также в связи с началом писцовых описаний, которые вводили новую единицу обложения крестьян гос. налогами – соху, и ликвидацией кормлений в ходе реформ правительства Избранной рады (сер. 16 в.). Возросла роль централизов. совокупных сборов (налогов и пошлин), переводившихся с сер. 16 в. преим. в денежную форму, при сохранении отд. натуральных поставок и при увеличении объёма транспортных, воен., строит. и др. работ барщинного типа. Сборы уплачивались в казну, соответствующие дворцы, приказы. У черносошных и владельч. крестьян, по приблизит. подсчётам, изымалось ок. 25–30% совокупного продукта (у первых в пользу государства, у вторых – государства и собственников земли). К кон. 15 в. оформилось разделение гос. чёрных и дворцовых земель, заселённых соответственно черносошными и дворцовыми крестьянами.
Сравнительно быстрый рост в кон. 14 – 15 вв. церковного землевладения и контингента зависимых от Церкви крестьян к сер. 16 в. несколько замедлился. При всех видовых и региональных отличиях в повинностях К. преобладал натуральный оброк, фиксированный или рассчитанный из доли урожая (т. н. издолье); постоянно производились денежные взимания при постепенном увеличении отработок (сенокошение, заготовка дров, строит. работы).
В связи с отсутствием (до кон. 15 в.) статистич. источников перемены в социально-экономич. и юридич. положении К. устанавливаются по косвенным данным и, прежде всего, посредством совокупности терминов, описывавших сельское податное население. В 14 – нач. 16 вв. известно неск. десятков терминов, относившихся к сельским производителям, не являвшимся холопами (к холопам, если они трудились на барщине в хозяйствах почти исключительно светских феодалов, практически всегда относились термины «пашенные», «страдные» люди). Одни из них указывали на место проживания крестьян [«сельчане», «деревенщики», «слободчане» («слобожане») и т. п.], другие – на гос.-адм., а также владельч. принадлежность [люди «великого князя», «княжеские» (в т. ч. великого и удельных князей), «инокняжцы», «волостные», «становые», «погостные» (Новгородская земля), «чёрные», «посадничьи» (Новгородская земля), «митрополичьи», «владычни» («домовые»), «монастырские», «церковные» («поповы») и т. п.]. Имуществ. различия отразились в терминах «добрые», «лучшие», «большие», «меньшие», «худые» («худяки») люди и др. Осн. занятия К. (гл. обр. промыслы) отражены в названиях «бортники», «рыболовы», «огородники» и т. п., при этом в крупных хозяйствах, прежде всего княжеских, эти и некоторые др. группы трудового населения находились в особых формах зависимости и обладали специфич. статусом (см. в ст. Путь). Длительность проживания крестьянина в данном месте отразилась в понятиях «старожильцы», люди «старинные», «давние» или, наоборот, «призванные», «пришлые», «приходцы» и т. п., причём эти характеристики были связаны с разным отношением указанных групп к гос. фиску.
С государевым тяглом связаны также термины «тяглые», «тяглецы», «письменные» и «неписьменные», «данские» люди и т. п. О видах ренты, её размерах свидетельствуют термины «половники» («исполовники»), «третники», «оброчники», «серебряники» и т. п. Их носители получали большие ссуды от землевладельца деньгами, рабочим скотом, орудиями труда; господин мог выкупить их из холопства или плена и предоставить им землю и ссуду. Источники сохранили также свидетельства их самопродажи с земельным наделом. В результате подобных сделок личная зависимость крестьянина преобладала над поземельной. Существовали ограничения на любой его уход от господина, соблюдались права собственника земли и заимодавца на надел и имущество такого крестьянина [ср. также названия: «непохожие», «неотхожие», «юрьевские рядовые», «окупленные» люди; «изорники» (Псковская республика); «закупные наймиты», «закладни» и т. п.].
В 14 в. появился термин «христианин» в значении «крестьянин», который с рубежа 15 и 16 вв. повсеместно применялся к осн. массе сельского трудового люда (исключая холопов) и употреблялся гл. обр. в сочетании с определениями, указывавшими на владельч. принадлежность или имуществ. положение той или иной категории: крестьяне чёрные, государевы оброчные, дворцовые и др.; крестьяне «добрые», «лучшие», «середние» и т. д.
Унификация терминологии отразила сложные социально-экономич., политич. и обществ. перемены, произошедшие в стране и в положении К., в т. ч. распространение христианства в сельских местностях в процессе становления Рус. гос-ва. Осн. социальные и юридич. факторы, определяющие положение К., были закреплены правовыми актами Моск. вел. кн-ва и Рус. гос-ва (см. в ст. Судебники 15–16 вв.). Поземельная и личная зависимость крестьян закреплялась юридически посредством гос. ограничений крестьянских переходов (только в отношении дворохозяев) от одного владельца к другому по срокам и при условии уплаты спец. пошлин («пожилого»). Это заложило фундамент для начального этапа формирования крепостного права (кон. 16 – сер. 17 вв.; традиционно исследователи относят начало его формирования к сер. – кон. 15 в.). Вместе с тем крестьяне ещё оставались в значит. мере субъектами права, отвечая лично и своим имуществом за те или иные нарушения закона. Они обладали совокупностью прав и обязанностей прежде всего в рамках общины и в сфере взаимоотношений с государством, светскими и церковными феодалами.
С последней трети 15 в. наблюдался быстрый рост численности К. В староосвоенных районах Новгородской земли и в междуречье Оки и Волги в кон. 15 в. плотность населения достигала 3–7 чел. на 1 км2. Преобладали средне- и многопосевные дворы с запашкой от 8–10 дес. (8,74–10,9 га) в 3 полях до 15–20 дес. (16,4–21,8 га). В Новгородской земле в кон. 15 в., по разл. источникам, средне- и многопосевные дворы имели запашку от 7–9 дес. (7,6–9,8 га) до 15–20 дес. (16,4–21,8 га). По подсчётам исследователей, урожайность ржи на единицу посева составляла сам-3, реже сам-4, что обеспечивало воспроизводство крестьянского хозяйства и семьи даже без учёта промыслов и неземледельч. занятий. На Рязанщине, наиболее плодородной территории Рус. гос-ва нач. 16 в., по отд. сведениям, урожайность ржи составляла сам-4–5, овса – сам-4–6, ячменя – сам-8–16.
Сер. 16 – 17 вв. С сер. 16 в. резко возросли размеры территории Рус. гос-ва, а соответственно и площади с.-х. угодий. По подсчётам учёных, в сер. 16 в. население страны составляло ок. 6,5 млн. чел., на рубеже 16 и 17 вв. – ок. 7 млн. чел., столько же – в 1648, ок. 9,4 млн. чел. – в 1678.
В Нечернозёмном центре крестьяне возделывали гл. обр. рожь (озимую), овёс (яровой), а также ячмень и гречиху. В юж. районах Чернозёмного центра и в Ср. Поволжье преобладали плодородные почвы и климатич. условия были более благоприятными для земледелия, здесь с.-х. работы продолжались 7–7,5 мес, расширялся набор культур (пшеница, ячмень и др.), сокращался объём трудовых затрат на единицу продукции. В 17 в. насчитывалось ок. 20 плодово-ягодных культур, разводившихся крестьянами, выводились местные сорта яблонь, вишен, слив. Господствовавшее трёхполье дополнялось в лесных районах подсекой с перелогом, в лесостепи и степи – степным и луговым перелогом. Даже в староосвоенных землях Рязанщины, Нечернозёмного центра, Севера перелог постоянно использовался для восстановления плодородия почв. На отд. дворцовых землях крестьяне применяли 5-польный севооборот с кормовыми культурами. Набор пахотных и др. с.-х. орудий продолжал совершенствоваться. Продвижение К. на юг и восток сопровождалось расширением сферы применения плуга, тяжёлых рал; использовались соха с полицей, соха-косуля, коса-литовка и т. п. При приспособлении орудий к новым условиям учитывался опыт местного населения Поволжья, Предуралья и т. д. Крестьянское хозяйство оставалось в целом экстенсивным и натуральным. Относительно высокая урожайность зерновых отмечена в юж. районах, прежде всего в урожайные годы. Напр., в Козельском у. в последней трети 16 в. урожаи ржи были сам-4,5 и выше, овса и пшеницы – сам-5. Такие же урожаи известны в Черноземье (сер. – 2-я пол. 17 в.) и на хорошо возделанных небольших участках пашни в сев. уездах.
В этот период принципиально изменились социально-политич. и юридич. условия жизни К. С 1545 на протяжении почти 100 лет в Европ. части Рус. гос-ва практически непрерывно велись воен. действия в ходе внешних войн (Казанские походы, Ливонская война 1558–1583, Речи Посполитой интервенция начала 17 в., Шведская интервенция начала 17 в., русско-польские войны 17 в.), а также масштабных внутр. социальных конфликтов (опричнина, Хлопка восстание 1603, Болотникова восстание 1606–1607 и др.). В результате были опустошены мн. регионы, отмечены пандемии и длительные неурожаи. Несколько раз (кон. 1570-х – сер. 1580-х гг., 1601–03, 1610–20-е гг., кон. 1650-х – нач. 1660-х гг., кон. 1680-х гг.) страна переживала тяжелейшие хозяйств. кризисы. При этом государство постоянно ужесточало фискальную политику. В кон. 16 в. в большинстве новгородских пятин запустение пашни, положенной в тягло, достигало 90–95%, крестьянское население по сравнению с нач. 16 в. уменьшилось в 4–5 раз, в 7 раз и более сократилось число поселений. Аналогичной была картина во многих центр. уездах страны. Разруха меньше повлияла на положение К. Ср. Поволжья, Заволжья, Вятского края, отд. юж. и сев. уездов. В Смутное время немало крестьян перешло в вольное казачество, на посады, в стрелецкие слободы, в отд. случаях – в состав купечества. На разорённых сельских землях в осн. находились селища и пустоши, б. ч. которых позднее не возобновлялась. При распашке староосвоенных земель к 1660–1670-м гг. число поселений сократилось на 35–60%. Расстояния между сёлами и деревнями увеличились. При этом населённые пункты становились многодворнее, дворы укрупнялись в связи с переменами в налоговой политике и изменениями в способах взимания податей и т. п.
Во 2-й пол. 16 в. в центр., юж. и зап. районах страны почти полностью был исчерпан фонд чёрных земель, перешедших в состав помещичьих или дворцовых владений. Чёрные волости и уезды сохранились в Поморье и Прикамье, Вятском крае, отчасти в Заволжье. Офиц. документы сер. 16 – 17 вв. делили крестьян на владельческих (помещичьих, вотчинных, а также иноземцевых – принадлежавших иностранцам на рус. службе; дворцовых; духовных – патриарших, митрополичьих, владычных, монастырских, церковных) и государственных (черносошных, однодворцев, ясачных людей). С кон. 16 в. в документах упоминаются бобыли, гл. отличием которых от крестьян была, как правило, их хозяйств. маломощность. Они облагались гос. и владельч. повинностями и платежами в половинном размере. Во 2-й четв. 17 в. во многих уездах бобыли составляли 30–40% всего К. По мере преодоления хозяйств. разрухи доля бобылей в К. уменьшалась. По данным за 1678, в светских имениях бобылей было от 11–12 до 31–32% по уездам, в духовных владениях – от 17 до 29–30%. В последней трети 17 в. в светских владениях в связи с подворным обложением зафиксированы «задворные и деловые люди», по происхождению холопы, посаженные на крестьянский надел и имевшие свой двор. Они фактически слились с осн. массой К. и составляли ок. 5%. Владельч. крестьяне (6,8 млн. чел.) составляли ок. 79% всего К. (8,6 млн. чел.), из них ок. 4,6 млн. чел. принадлежало светским феодалам, 1,4 млн. чел. – духовным феодалам, св. 0,8 млн. чел. относилось к дворцовому хозяйству. В составе гос. крестьян (св. 1,8 млн. чел.) преобладали черносошные крестьяне и ясачные люди. Достигнутый к кон. 1560-х гг. уровень налогов, др. сборов и повинностей (в денежном выражении) сохранился и во 2-й трети 17 в. Однако в 17 в. прежние налоги собирались уже с менее состоятельных крестьян. К. платило и новые налоги с высокими и быстро растущими ставками. «Стрелецкий хлеб», взимавшийся натурой или деньгами, к 1680-м гг. увеличился в неск. раз. Крестьяне подвергались и экстраординарным поборам («запрос», «пятая деньга», затем «десятая деньга» – 1610-е гг., 1632–34, 1654–67) и косвенному обложению. Во 2-й трети 17 в. правительство перешло к взиманию некоторых чрезвычайных сборов не по сошному окладу, а по дворам, затем ввело подворную развёрстку всех гос. налогов и др. сборов (указы 1679 и 1681). У монастырских крестьян платежи в пользу государства выросли в последней трети 17 в. по отношению к 1630-м гг. в 2 раза и продолжали расти до кон. 17 в. Самые высокие ставки старых и новых налогов приходились на гос. крестьян, в первую очередь на черносошных. Денежные платежи и повинности (транспортная, военная, строительная, «посошная служба» в армии и т. п.) ограничивали рост владельч. ренты, т. к. господин отвечал перед государством за недоимки своих крестьян. Ещё в 16 в. отмечен постоянный рост господской запашки в светских и духовных имениях с более активным привлечением крестьян к разл. отработкам. При этом осн. роль в полевой барщине на светских землях принадлежала холопам, в духовных владениях – в осн. «детёнышам» (крестьянским сиротам, выросшим в монастырях и кабально от них зависевшим) и монастырским слугам. Натуральные поборы отличались разнообразием и включали практически всю продукцию промыслов и домашних занятий К., покрывая осн. потребности владельцев в пище, напитках, одежде, утвари и т. п. Исследователи установили, что выплаты монастырских крестьян своим владельцам колебались в размерах 0,75–1 руб. в год (при наличии др. видов ренты). Увеличение денежной ренты достигалось переводом на деньги разл. мелких повинностей, пошлин от вотчинного суда и т. п. В целом эволюция гос. и владельч. ренты отражала натурально-потребительский характер поместно-вотчинных и крестьянских хозяйств и укрепляла поземельную, а с кон. 16 в. – и личную зависимость крестьянства.
Хозяйств. кризисы 16–17 вв. привели к невиданным ранее перемещениям рус. К. Во 2-й пол. 16 в. К. центр., сев.-зап., отчасти зап. уездов двинулось в осн. на северо-восток и юг. Волнообразная крестьянская колонизация поэтапно охватывала земли в верховьях Оки, Нижегородско-Арзамасский регион (3-я четв. 16 в.), в кон. 16 в. – юж. пограничье (Елецкий, Курский, Белгородский, Оскольский, Воронежский и др. уезды). Государство гарантировало безопасность переселенцев на юг страны сооружением засечных черт. Юж. регионы в сер. – 2-й пол. 17 в. заселялись крестьянами центр. уездов, из Поочья, а также украинцами. Крестьяне западных и частично центр. районов Поморья переселялись в Вост. Поморье и Сибирь. Колонизация Ср. Поволжья осуществлялась выходцами из Рязанщины и др. уездов.
В последней четв. 16 – сер. 17 вв. преобладали мало- или среднепосевные крестьянские хозяйства (вотчинные, поместные, дворцовые). Резко уменьшились и размеры надела. В кон. 16 в. в монастырских вотчинах он составлял от 3–4 дес. (3,3–4,37 га) до 6–7 дес. (6,6–7,6 га) и лишь в малоразорённых районах – 9–10 дес. В тех же монастырях в 1620–30-х гг. надел равнялся 2–3 дес. (2,05–3,3 га), в редких случаях – 5–6 дес. (5,4–6,6 га) и выше. Восстановление культуры земледелия во 2-й пол. 17 в. привело к росту надела в монастырских вотчинах в центр. уездах от 3–3,8 дес. (3,3–4,15 га) до 6,5–7 дес. (7,1–7,6 га), а в юж. уездах иногда до 9–12 дес. (9,8–13,11 га). В светских владениях в ходе восстановления хозяйства ср. надел составлял 5–6 дес. (5,5–6,6 га).
Фискальная политика рус. правительства ещё во 2-й пол. 16 в. побудила К. прибегать к аренде запустевших земель, а также к их незаконному использованию. Арендовались земли гл. обр. под зерновые культуры, а отчасти под сенокосные угодья. Крестьяне арендовали земли и у своих господ (до 25–30% и более от надельной запашки), что способствовало более эффективному использованию трудового потенциала и позволяло скрывать часть доходов от гос. обложения. Лишь в исключит. случаях (по преимуществу в кон. 16 в.) такая аренда скорее всего имела товарную направленность. Для выполнения денежных обязательств перед государством и владельцами крестьяне отправляли на рынок в первую очередь продукцию промыслов, домашних занятий и ремёсел; занимались отходничеством (с сер. 17 в.) и весьма редко вывозили хлеб на продажу.
В кон. 16 – 1-й трети 17 вв. в светских имениях в одном дворе находилось в ср. от 1,7–1,8 до 2,4–2,5 взрослых мужчин. В 1678 на один крестьянский двор (в т. ч. бобыльский и задворных людей) в ср. приходилось ок. 3,7 душ мужского пола, а в собственно крестьянских дворах – в ср. до 4,25 душ мужского пола.
В крестьянском хозяйстве обычно держали 3–6 лошадей (включая молодняк), крупный рогатый скот, овец, птицу. На юге и в опольях наряду с лошадьми пахали на волах. Источники свидетельствуют о простом воспроизводстве хозяйств. потенциала крестьянского двора. Возможности имуществ. дифференциации были ограничены фискальной политикой правительства и уравнительной практикой помещиков, вотчинников и общины. Расслоение среди К. отмечено исследователями в торговых и пром. сёлах (владения князей Черкасских и др.). С кон. 16 в. известны частичные поравнения наделов и вытного тягла, с сер. 17 в. производились полные земельные переделы в дворцовых владениях и монастырских вотчинах.
С кон. 16 в. ускорился процесс юридич. оформления крепостного права. При этом ещё в сер. 17 в. крепостные крестьяне оставались в немалой степени субъектами в отд. сферах действия права: они вступали в сделки внутри имений и за их пределами, были материально ответственны по суду за свои действия, могли выступать свидетелями, истцами, ответчиками в вотчинном, земском, а отчасти и в гос. суде. Их убийство или увечье в ряде случаев подпадало под уголовное преследование, за их «бесчестье» полагался штраф. В 1680–90-х гг. крестьяне фактически слились в правовом статусе с «задворными и деловыми людьми» (холопами по происхождению). Во 2-й пол. 17 в. расширилась практика прямых обменов крепостных крестьян (она известна с кон. 16 в.) и продаж крестьянских семей.
Ухудшение экономич. и правового положения крестьян с кон. 16 в. привело к специфич. изменениям в их мировоззрении. На рубеже 16 и 17 вв. возникли социально-утопич. представления о праведном «царевиче(царе)-избавителе» и о «незаконном» правителе, борьба с которым, по мнению части К., имела священный характер. Крестьяне мечтали о прямом доступе к новому, «истинному», царю без посредников в лице бояр и приказных. Эта идея охватила широкие слои К. в Смутное время. Социальные потрясения 3-й четв. 17 в. (в частности, Разина восстание 1670–71 и его позднейшие отзвуки в юж. районах государства) сопровождались массовым бегством крестьян, что в т. ч. способствовало рождению в крестьянской среде идеи о «праведной земле – Беловодье». Поиск этой страны повлиял на рост колонизац. движения К. на восток (в Зауралье, на Алтай, в Вост. Сибирь и далее).
18 в. – 1861. В течение 18 – 1-й пол. 19 вв. К. продолжало оставаться преобладающей сословной категорией населения страны. Произошли существенные изменения в составе и численности разл. разрядов крестьян.
Разряд гос. крестьян (казённых) юридически оформлен указами имп. Петра I 1719–24. «Государственными крестьянами» они впервые названы в «плакате» 26.6(7.7).1724 о сборе подушных денег. В этот разряд вошли и позднее включались разл. группы сельского населения как коренных рус. территорий, так и присоединённых земель: быв. черносошные, «экономические» (при осуществлении секуляризации 1764 от монастырей переданы в Коллегию экономии синодального правления, отсюда их название), незакрепощённые крестьяне зап., сев.-зап. и укр. губерний, Закавказья, Поволжья и Сибири, а также однодворцы, половники и т. н. поиезуитские крестьяне (находились на землях, отошедших к Рос. империи после разделов Речи Посполитой, принадлежали ордену иезуитов, переданы в казну после удаления в 1820 иезуитов из страны). В 1830-х гг. у польск. помещиков, участников Польского восстания 1830–31, конфисковано св. 200 тыс. ревизских душ принадлежавших им крестьян, которые также поступили в ведение казны.
Осн. масса гос. крестьян была сосредоточена в сев. и центр. губерниях, Среднем и Нижнем Поволжье, в Приуралье, Малороссии и отчасти в белорус. губерниях. Официально они именовались «свободными сельскими обывателями»; государство предоставляло им в пользование наделы, за которые они были обязаны нести фиксированные законом повинности – оброк, а в Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерниях (вплоть до 19 в.) – барщину. Кроме того, гос. крестьяне, как и др. податные сословия, платили подушную подать и несли прочие денежные и натуральные повинности. Положение гос. крестьян было неустойчивым, т. к. они могли быть подвергнуты разл. формам закрепощения. При Петре I введена практика приписки гос. крестьян к гос. заводам или частным заводам, выполнявшим казённые заказы: к 1765 числилось 142 572 души мужского пола приписных крестьян, в 1795 – 312218 душ мужского пола. В 18 в. широко практиковалась раздача казённых крестьян в частные руки путём «пожалований». При имп. Александре I раздача крестьян в частные руки прекратилась, однако сохранялись др. формы закрепощения: передача в воен. поселения, перевод в удельное ведомство, продажа частным лицам. В зап. губерниях и на Правобережной Украине сотни тысяч гос. крестьян были сданы в аренду (посессию) частным лицам. По «Положению о люстрации» от 28.12.1839 (9.1.1840), предусматривавшему проведение описей имуществ для исчисления доходности казённых имений в этих регионах, в течение 1842–56 с барщины на денежный оброк переведено 680920 ревизских душ гос. крестьян, на барщинной повинности оставалось 26937 душ (ок. 4% общего числа казённых крестьян в зап. губерниях).
Статус частновладельческих помещичьих (крепостных) крестьян окончательно определился при Петре I в результате слияния двух форм феодального земле- и душевладения (поместья и вотчины), а также с ликвидацией в нач. 18 в. кабального холопства. В 18 в. увеличилась численность крепостных крестьян за счёт закрепощения разл. групп податного населения, за время между 1-й (1719–1724) и 10-й (1858) ревизиями она возросла в 3,6 раза, однако доля крепостных крестьян по отношению ко всему К. сократилась с 58,2 до 52,4%. При абсолютном приросте крепостного К. его относительное сокращение происходило за счёт перехода в др. сословия (1017,4 тыс. душ мужского пола крепостных крестьян в 1816–58), бегства на окраины страны, а также вследствие рекрутских наборов. Осн. масса крепостных крестьян приходилась на центр., зап. и укр. губернии (крепостничество на Украине установилось в сер. – 2-й пол. 18 в. в результате захвата войсковой старшиной осн. массы земель с последовавшим в 1783–85 распространением на старшину прав рос. дворянства), где они составляли от 50 до 70% населения. В сев. и юж. (степных) губерниях крепостные крестьяне составляли от 2 до 12%. Крепостных крестьян не было в Архангельской губ.; в Сибири их насчитывалось всего 4,3 тыс. душ мужского пола.
С сер. 18 в. в составе крепостных крестьян заметно возрастала численность дворовых: 362 тыс. душ обоего пола (1737), 915 тыс. душ (1835), 1467 тыс. душ (1858). Они использовались в помещичьих имениях не только в качестве прислуги, но и привлекались к земледелию, торговле, промыслам. Иногда им выделялись земельные угодья и огороды, скот, хозяйств. и жилые постройки, выдавалось денежное жалованье. Преим. из дворовых формировалась «крепостная интеллигенция»: крепостные актёры, музыканты, художники.
Особую (хотя и небольшую по численности) категорию в помещичьих имениях составляли крепостные крепостных крестьян (купленные зажиточными крестьянами на имя своего помещика). Крепостные крепостных использовались на с.-х. и др. работах купивших их крестьян, исполняли за них барщину, посылались на заработки. Так, известные фабриканты с. Иваново Шуйского у. Владимирской губ. Грачёвы в 1835 имели 210 душ мужского и 214 душ женского пола, купленных ещё в кон. 18 в. на имя помещика. Грачёвы использовали их труд на своих фабриках. За купленных на имя помещика крепостных их новый владелец обязан был нести все гос. повинности. В случае нарушения этого обязательства или издевательства над купленными крепостными вотчинная администрация или сельский мир могли отобрать у владельца этих крестьян.
Разряд удельных крестьян образован «Учреждением об императорской фамилии» 1797, которое передало дворцовых крестьян в Деп-т уделов (с 1826 Мин-во имп. двора и уделов). В 1800, по офиц. данным, удельных крестьян насчитывалось 464 тыс., а в 1858 – 826 тыс. душ мужского пола. Их численность увеличивалась как за счёт естеств. прироста, так и покупки крестьян у помещиков, перевода в удел казённых крестьян. В нач. 19 в. удельные крестьяне находились в 37 губерниях. В 1835 проведён т. н. симбирский обмен – перевод 200 тыс. душ мужского пола гос. крестьян Симбирской губ. в разряд удельных. Одновременно в разряд гос. крестьян было переведено такое же число удельных крестьян в 19 губерниях. Удельные крестьяне с этого времени были сосредоточены в 18 губерниях, причём почти половина в Среднем Поволжье. По своему правовому статусу удельные крестьяне занимали «промежуточное» положение между помещичьими и гос. крестьянами и находились в том же отношении к имп. фамилии, как и помещичьи к помещикам. В составе удельных крестьян были «государевы» (принадлежавшие самому императору) и «конюшенные» (приписанные к конюшенному ведомству имп. двора).
В 18 – 1-й пол. 19 вв. крестьянские наделы как сокращались вследствие естеств. прироста населения, наступления на крестьянские наделы помещиков и удельного ведомства, так и увеличивались за счёт переселений, ликвидации барской запашки при переводе К. на оброк, расширения полевых угодий путём распашки пустошей, расчистки лесов, освоения целины и пр. По данным И. Д. Ковальченко, исследовавшего состояние помещичьей деревни в 32 уездах 11 губерний, в 11 уездах наделы увеличились на 3–44%, а в 21 уезде уменьшились на 3,5–48%. По данным описаний помещичьих имений 1858, надел помещичьих крестьян центр. губерний в ср. на одну ревизскую душу составлял 3,7 дес. (4,04 га). В удельной деревне, по данным Л. Р. Горланова, за период с 1797 по 1863 среднедушевой надел сократился с 4,2 до 3,45 дес. (с 4,59 до 3,77 га). В гос. деревне, по данным Н. М. Дружинина, в результате проведения Киселёва реформы 1837–41 в 8 губерниях наделы увеличились, в 8 уменьшились, а в 5 губерниях остались без изменения. Размеры наделов гос. крестьян составляли (в разных губерниях) 2,3–11,4 дес. (2,51–12,45 га) на одну ревизскую душу.
Земля отводилась в надел, как правило, не подворно, а общине. Затем уже каждому двору по количеству в нём ревизских душ или тягол выделялся причитавшийся ему надел. В связи с изменением состава семей и соответственно размеров повинностей происходило периодич. перераспределение надельной земли. К сер. 19 в. удельный вес общинного землепользования составлял в целом по России 80%, при этом в центр. её губерниях – 96%, в южных степных – 80–90%. Лишь в зап. губерниях преобладало подворное землепользование, доля которого составляла: 61% в белорус. губерниях, 67% на Левобережной Украине, 86% на Правобережной Украине.
Владение землёй долгое время являлось монопольным правом дворянства. Лишь указ имп. Александра I от 12(24).12.1801 предоставил право приобретать незаселённые земли в собственность и недворянским сословиям: купцам, мещанам, гос. крестьянам. Помещичьи и удельные крестьяне получили такое право по указу имп. Николая I от 3(15).3.1848. Начало формироваться крестьянское частное землевладение. Покупные земли, в отличие от надельных, не подвергались обложению, на них не распространялись ни передел, ни принудит. севооборот. Однако записанные за помещиками купленные их крестьянами земли не были обеспечены правовой защитой. Этим воспользовались мн. помещики во время проведения реформы 1861, объявив эти земли своими. В 18 – нач. 19 вв. по-прежнему имела место и аренда крестьянами земель. Объектом аренды являлись оставшиеся после наделения крестьян помещичьи угодья, а также надельные и покупные земли самих крестьян. Зажиточные крестьяне стремились арендой расширить своё хозяйство в предпринимательских целях. Аренда земли бедными крестьянами преследовала всецело продовольств. цели, преобладала она в малоземельных имениях и обычно сопровождалась кабальными условиями.
В 18 – 1-й пол. 19 вв. в центр. районах страны господствовала сложная система земледелия, в которой традиц. трёхполье (яровое – озимое – пар) на ближних к деревне удобряемых полях дополнялось периодич. запуском части пахотных земель в залежь, когда после снятия нескольких урожаев землю оставляли на 10 лет и более без обработки для восстановления её плодородия. При обилии лесных угодий вплоть до нач. 20 в. практиковалась подсечно-огневая система земледелия в соединении с трёхпольем. По мере роста населения и сокращения резервов свободной земли севооборот всё больше приближался к правильному трёхпольному. При вспашке вплоть до нач. 20 в. повсеместно в крестьянском хозяйстве применялась соха, приспособленная к разным почвам и видам полевых работ в разл. местностях. В юж. губерниях, где в качестве тягловой силы использовались волы, широкое распространение получил плуг. Для рыхления пашни применялись также разного вида бороны, изготавливаемые из твёрдых пород дерева. Традиц. орудиями уборки и обработки урожая служили коса, серп и цеп. В 1-й пол. 19 в. не только в помещичьем, но и в крестьянском хозяйстве начали применяться, хотя и в ограниченном количестве, молотилки, веялки, льномялки, соломорезки и др. несложные машины, которые обычно изготовляли сами крестьяне-умельцы. Среди с.-х. культур преобладали «серые» хлеба: озимая рожь, овёс, ячмень. Рожь занимала более половины посевов зерновых и была гл. продовольств. культурой. Среди яровых первенствовал овёс (1/3 посевного клина) – осн. фуражная культура. За ним следовал ячмень. Гречиха и горох вместе составляли от 8 до 12% посевов. В 18 в. в центральночернозёмных губерниях, Среднем Поволжье и юж. степной полосе стали внедряться посевы пшеницы, которая в 1-й пол. 19 в. в этих регионах занимала уже значит. объём. В 18 в. урожайность в центральнонечернозёмных губерниях – сам-2, сам-3, в чернозёмных – сам-3, сам-4. В 1-й пол. 19 в. ср. урожайность составляла: сам-3,23 (1802–11), сам-3,2 (1841–50), сам-3,1 (1851–60). Рост произ-ва хлебов происходил не за счёт интенсификации с.-х. произ-ва, а за счёт расширения площади посевов: в 1802–60 посевная площадь увеличилась на 53% – с 38 до 58 млн. дес. (с 41,5 до 63,36 млн. га), а валовые сборы хлебов – со 155 до 220 млн. четвертей (в ср. по 8 пудов в 1 четверти), или с 77,5 до 110 тыс. т. В 1840-х гг. в центр. и зап. губерниях резко увеличились посевы картофеля, который из огородной культуры превратился в полевую, к кон. 19 в. им было занято св. 1,5 млн. га (картофель известен в России со 2-й пол. 17 в., широко внедрялся после указа Сената 1765 и завоза из-за границы партии семенного картофеля, разосланного по стране). На Украине существенно выросли посевы сахарной свёклы. Среднегодовые сборы зерна в Европ. России на душу населения составляли: 22,48 пуда (ок. 368 кг) (1802–11), 21,44 пуда (ок. 351 кг) (1841–50), 20,64 пуда (ок. 338 кг) (1851–60); картофеля – 2,4 пуда (св. 39 кг) (1841–50), 2,16 пуда (св. 35 кг) (1851–60).
В кон. 18 – нач. 19 вв. формировались регионы, очаги и центры товарного земледелия. Центральночернозёмные, степные, средне- и нижневолжские губернии становились осн. производителями товарного хлеба. В центральнонечернозёмных губерниях заметно увеличились площади под технич. и огородными культурами. Во Владимирской, Костромской и Ярославской губерниях произ-во льноволокна за 1-ю пол. 19 в. возросло в 5 раз. Значит. размеры приобрело торговое коноплеводство в Калужской и Нижегородской губерниях. Крупным центром торгового огородничества был Ростовский у. Ярославской губ. (на плодородных пойменных землях близ оз. Неро выведены новые сорта овощей, выращивалось до 500 видов лекарственных растений). Продукция ростовских огородников шла не только на внутренний, но и на внешний рынок. В Богородском и Бронницком уездах Моск. губ. сложился район торгового хмелеводства, которым занимались 142 селения. В Московской, Ярославской, Тверской и Нижегородской губерниях возникли очаги товарного луководства, птицеводства, мясо-молочного хозяйства. Для крестьянского хозяйства 18 – 1-й пол. 19 вв. по-прежнему было характерно соединение земледелия с разл. промысловыми занятиями. Наиболее широко мелкая крестьянская пром-сть была распространена в центральнонечернозёмных губерниях. Земледелие практически отсутствовало в крупных торгово-пром. сёлах – Иванове и Мстёре Владимирской губ., Вичуге, Середе, Сидоровском и Красном Костромской губ., Павлове, Ворсме, Большом Мурашкине и Богородском Нижегородской губ., Кимрах Тверской губ., Уломе Новгородской губ. Эти сёла стали центрами текстильной, кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей пром-сти. Крестьяне этих сёл сдавали свою полевую землю в аренду соседним селениям. Характерно, что крестьянские промыслы получили развитие преим. в крепостной, а не в гос. деревне. Почти все указанные торгово-пром. селения принадлежали крупным помещикам (Шереметевым, Голицыным, Юсуповым, Паниным), знатность, привилегии и влияние которых обеспечивали их крестьянам защиту от вмешательства государства и своеобразное «покровительство» в промыслах. В крепостной промысловой деревне уже в кон. 18 – нач. 19 вв. выделились представители будущей пром. буржуазии: династии фабрикантов Морозовых, Гучковых, Гарелиных, Гандуриных и др. вышли из крепостных крестьян. В 1-й четв. 19 в. крестьяне наиболее активно пополняли состав буржуазии.
В промысловый отход крестьян на заработки в 1760-х гг. в центральнонечернозёмных губерниях уходило от 6 до 24% мужского населения, в центральночернозёмных – 2–4%. В кон. 18 в. из Ярославской, Костромской и Моск. губерний на заработки уходило 15–23% мужского населения, в сер. 19 в. – до 30–40%. Деревня являлась осн. источником роста гор. населения. В сер. 19 в. к крестьянскому сословию относились 52% жителей С.-Петербурга и 58% жителей Москвы (преим. находившиеся на заработках отходники, а также многочисл. дворовые в господских домах).
В центральнонечернозёмных губерниях, с их менее благоприятными почвенно-климатич. условиями и развитием уже в 18 в. разнообразных ремесл. занятий, помещики предпочитали отпускать своих крестьян на оброк. В то же время в центральночернозёмных, белорус. и укр. губерниях помещики считали для себя более выгодным практиковать барщину, расширяя барскую запашку для произ-ва хлеба на продажу. И в оброчных, и в барщинных имениях крестьяне, как правило, несли множество дополнит. натуральных повинностей.
В 1-й пол. 19 в. в целом по России доля барщинных крестьян не только не уменьшилась, но даже увеличилась с 56% до 71,5%. В центральночернозёмных губерниях на барщине находилось 73–80% крепостных крестьян, а в белорус. и укр. губерниях – 92–99%. В то же время в центральнонечернозёмных губерниях 67,5% крестьян находилось на оброке. При этом в губерниях высокого неземледельч. отхода (Ярославской и Костромской) доля оброчных крестьян составляла ок. 90%. Разновидностью барщины и одним из средств её интенсификации являлась месячина (плата натурой в виде месячного продовольств. пайка, который выдавался крепостным крестьянам, лишённым земельных наделов и обязанным всё рабочее время находиться на барщине). Размеры оброка помещичьих крестьян возрастали: 1–2 руб. с ревизской души (1760-е гг.), 2–3 руб. (1770-е гг.), 4 руб. (1780-е гг.), 5 руб. (1790-е гг.). При имп. Павле I ср. оброк составлял 6 руб. с души, к 1805 он возрос до 12–15 руб. Это обусловливалось не только развитием неземледельч. промыслов крестьян и, следовательно, ростом доходности крестьянского хозяйства, но и ростом цен, которые за указанный период поднялись более чем в 3 раза. Возросла и цена ревизской души: в 1760-х гг. она составляла 30 руб., в 1780-х гг. – 80 руб., в 1790-х гг. – 200 руб. В 1813 казённая такса за 1 душу составила 200 руб., в 1833 – 300 руб. (цена женской души обычно составляла половину мужской). Ещё в нач. 18 в. было отмечено развитие смешанной формы повинности – соединение барщины с оброком. Но широкое распространение она получила в 1-й пол. 19 в. и преим. в центральнонечернозёмных губерниях в связи с ростом в них промысловых занятий К. К сер. 19 в. доля крестьян, выполнявших смешанную повинность, составляла (в %): в Калужской губ. – 23, Нижегородской – 25, Костромской – 21, Московской – 30, Тверской – 33, Ярославской – 32; в некоторых уездах этих губерний на смешанной повинности находилось до 2/3 крестьян: в Макарьевском у. Костромской губ. – 61, в Верейском и Волоколамском уездах Моск. губ. – 60 и 61, в Горбатовском у. Нижегородской губ. – 65, в Мологском у. Ярославской губ. – 67. Вплоть до отмены крепостного права в оброчных и барщинных имениях существовал и натуральный оброк, т. н. добавочные сборы: взимались хлеб, скот, птица, масло, яйца, шерсть, лён, грибы, ягоды, иногда овчины, а также сено, солома, дрова, мочало, лес. Этот натуральный оброк предназначался не только для удовлетворения повседневных потребностей помещика, но иногда и реализовывался им на рынке.
Гос. и удельные крестьяне помимо подушной подати платили оброк. Для гос. крестьян он был установлен в размере половины подушной подати: в 1719 – 40 коп., в 1760 – 1 руб., в 1768 – 2 руб., в 1783 – 3 руб.; в 1797 в зависимости от качества земли установлено 4 категории оброка: 5 руб. 10 коп., 4 руб. 59 коп., 4 руб. 8 коп. и 3 руб. 57 коп. В 1810 оброк по 4 категориям гос. крестьян был установлен соответственно 8 руб., 7 руб., 6 руб. и 5 руб. 50 коп. В 1810 по всем этим категориям оброк был увеличен на 3 руб. В 1839 размер оброка гос. крестьян в зависимости от категории плательщиков составлял от 9 руб. 91 коп. до 7 руб. 53 коп. Размер оброка с ревизской души удельных крестьян составлял: в 1800 – 1 руб. 28 коп. серебром, в 1834 – 2 руб. 58 коп., в 1858 – 3 руб. 54 коп. Все категории К., кроме уплаты подушной подати и оброка, несли многочисл. денежные и натуральные (дорожная, мостовая и пр.) повинности. Наиболее тяжёлой была рекрутская повинность. Со времени её введения до манифеста о вступлении имп. Александра II на престол взято со всего податного населения, но в осн. с К., 5157,3 тыс. рекрутов. Тяжёлым бременем на К. ложились разл. косвенные налоги (в т. ч. на соль и водку), сбор которых отдавался на откуп.
1861–1917. Отмена крепостного права в ходе реализации крестьянской реформы 1861 и модернизация страны на капиталистич. основе коренным образом изменили положение К. Быв. помещичьи крестьяне перестали быть собственностью своих хозяев и получили гражд. права: могли покупать на своё имя землю и др. недвижимость, заключать финансовые и торговые сделки, открывать промышленные и иные заведения, решать обществ. вопросы на сельском сходе. Законы о поземельном устройстве удельных [26.6(8.7).1863] и государственных [24.11(6.12).1866] крестьян, также получивших в собственность свои наделы, уравняли в правах осн. категории К. Реформы 1860-х гг., сохранив общину в тех местностях, где она существовала, ввели единую систему крестьянского самоуправления для всего К. (ранее была у гос. и удельных крестьян). С 1864 крестьяне участвовали в выборах гласных земских собраний, могли избираться в состав земских управ.
Вместе с тем К. до 1906 оставалось неполноправным сословием. Крестьяне находились, с одной стороны, в экономич. и юридич. зависимости от своих сельских обществ, с другой – под жёсткой опекой местных адм. властей, которые через сельских и волостных должностных лиц контролировали всю жизнь деревни. Отход крестьян на заработки допускался с согласия сельского общества и требовал оформления паспорта. Внутриобщинные отношения продолжали регулироваться гл. обр. обычным правом. Наделы передавались в общинную собственность, а процесс осуществления выкупной операции, по завершении которой сельские общества становились юридич. владельцами земли, растянулся до нач. 20 в. К. было ограничено в правах на гос. службу.
В результате снижения смертности значительно ускорился рост сельского населения в стране, его среднегодовой естеств. прирост в 1860–1910 составил 13,9%, самым высоким в нач. 20 в. он был на Сев. Кавказе и в Зап. Сибири (22,3%), в Новороссии (20,3%), несколько выше среднего – в Европ. России (16,2%). Ниже прирост был в Ср. Азии (12,8%), Прибалтике (6,9%), Закавказье (3,8%). Снижение смертности было обусловлено улучшением условий жизни К., развитием торговых связей между регионами (что уменьшало или сводило на нет влияние местных недородов хлеба), успехами земской медицины и сокращением сроков воен. службы после введения всеобщей воинской повинности (1874) при реализации военных реформ 1860–70-х гг. Высокая рождаемость при низкой ср. продолжительности жизни (34 года) привела к подавляющему преобладанию в среде К. молодых людей работоспособного возраста: дети до 14 лет составляли 33% населения, лица от 14 до 60 лет – 60%, старше 60 лет – 7%.
Смертность и рождаемость в сельской местности были значительно выше, чем в городах. Поскольку часть К. переселялась в города, доля сельского населения постоянно снижалась: 90,8% (1860), 87,5% (1897), 85,7% (1914). Но абсолютный прирост сельского населения происходил очень быстро. Со 2-й пол. 19 в. развивалось переселенчество К. из центра Европ. России. В 1871–95 миграция крестьян из центр. губерний составила 3815,4 тыс. чел. (106 тыс. чел. в год), в 1896–1916 – 5227,6 тыс. чел. (248 тыс. чел. в год). Наиболее высокими темпами росло сельское население Предкавказья и Новороссии, куда направлялся осн. поток переселенцев в 1860–80-е гг. В эти же годы активно, но несколько медленнее шла миграция населения в Бессарабию, Нижнее Поволжье и Юж. Приуралье. С 1890-х гг. после вложения огромных гос. средств в строительство железных дорог (Транссибирской магистрали, Оренбург – Ташкент и Красноводск – Ташкент) гл. направлениями миграции стали Сибирь, Степной край и Ср. Азия. В нач. 20 в. ср. чистый прирост сельского населения Европ. России превышал 2 млн. чел. в год, что было выше уровня переселения. Доля К. Европ. России в 1858–1914 снизилась с 85% до 79%, соответственно увеличилась доля сельского населения колонизуемых окраин (с 15% до 21% от численности всего К. страны).
Мн. лица, по рождению принадлежавшие к сословию крестьян, фактически переставали быть ими. В 1897 в городах проживало св. 7 млн. крестьян (44% всех горожан), многие совсем потеряли связь с деревней, постоянно работали на фабриках, заводах, на строительстве и т. п. Всё возраставшую часть гор. населения составляли отходники. В сельской местности далеко не все крестьяне занимались с. х-вом. По данным переписи 1897, в Европ. России из 82 млн. сельских жит. 12 млн. чел. (в 1905 – 17 млн. чел.) называли гл. источником своего дохода промыслы, ремёсла, торговлю, извоз и др. деятельность.
В кон. 19 в. в России было ок. 525 тыс. сёл и деревень (в 1914 – ок. 548,5 тыс.), в т. ч. в Европ. России 511,5 тыс. (93%), в Сибири 14,6 тыс. (3%), в Ср. Азии и Казахстане 9,5 тыс. (1,7%), на Кавказе 12,6 тыс. (2,3%). На окраинах сельские поселения были в ср. более крупными: в Ср. Азии по 885 чел., на Кавказе по 671 чел., в Сибири по 418 чел. В Европ. России в ср. на одно поселение приходился 171 чел. При этом в Центральном Черноземье в поселениях в ср. было по 104 двора (ок. 570 чел.), в Центральном Нечерноземье – по 35 дворов (190 чел.). На Юге Европ. России и в Поволжье нередкими были сёла, насчитывавшие 1–5 тыс. чел., на Европ. Севере и в Прибалтике – 10–20 чел.
Крестьянский двор оставался осн. хозяйств. единицей как в общинной, так и в подворной деревне. На протяжении всего пореформенного периода и особенно в нач. 20 в. увеличивалось число семейных разделов, несмотря на противодействие правительства (по закону 1886 для раздела требовалось согласие 2/3 сельского схода). Причиной было стремление молодых пар, и особенно невесток, избежать раздоров на экономической и бытовой почве, что было связано с изменением социальной психологии К., а также с усложнением хозяйств. жизни. Всё имущество двора было общим, но продолжала существовать по нормам обычного права беспрекословная власть домохозяина над членами большой семьи. Это стало вызывать недовольство молодых семей и ссоры. В 1870-х гг. в Европ. России двор насчитывал в ср. ок. 7 чел., в 1897 – 6,4 чел., в 1917 – 6,2 чел. (по 38 губерниям). В центре страны процесс деления дворов шёл быстрее.
В 1860-е гг. крестьянские хозяйства производили 78% хлебов в России, в 1890-е гг. – 85%, в нач. 20 в. – 88%, в 1917 – 92%. В произ-ве совокупного продукта земледелия и животноводства доля крестьянских хозяйств в нач. 20 в. составляла 92,4% (по стоимости). В 1913 с. х-во приносило св. 50% нац. дохода России: по данным С. Г. Струмилина – 54%, по данным англ. исследователя М. Фолкуса – 55,7%. По сведениям Всерос. переписи населения 1897, 3/4 населения занималось с. х-вом. В нач. 20 в. в России проживало ок. 8% нас. мира, она давала св. 1/4 мирового произ-ва хлебов, в т.ч. пшеницы 24,8% (знаменитой была твёрдая пшеница ныне утраченного сорта «таганрог»), ржи 47,5%, ячменя 35,4%, кроме того, св. 80% льна, 17% картофеля. Страна занимала 1-е место в мире по общему объёму с.-х. продукции.
В 1860-х гг. в осн. районах земледелия (29 губерний Европ. России) в крестьянских хозяйствах посевы хлебов увеличились по сравнению с 1850-ми гг. на 3%, посадки картофеля – на 31,9% (у помещиков посевы хлебов сократились на 11%, посадки картофеля остались на прежнем уровне, что привело к уменьшению совокупных посевов хлебов по этим губерниям). Крестьянские хозяйства легче, чем помещичьи, приспособились к новым условиям в первые пореформенные годы. В 1870-е гг. посевы хлебов и картофеля выросли на 6%, в 1880–90-е гг. – на 10,5%, в т. ч. хлебов на 6%, картофеля в 2,2 раза, что означало, с одной стороны, ухудшение питания К., с другой – улучшение агротехники (введение корнеплодов в посевы). Увеличение пашни произошло за счёт чернозёмной полосы, в нечернозёмной полосе производство хлебов сократилось при увеличении доходов от животноводства. Создание сети железных дорог, увеличение гор. населения, рост спроса на с.-х. продукты на зап.-европ. рынке вызвали повышение товарности крестьянского хозяйства.
В 1883–94 в связи с падением хлебных цен на зап.-европ. рынке они снизились в России с 80 до 42 коп. за пуд. С сер. 1890-х гг. рост спроса на хлеб продолжился, что вызвало дальнейшее расширение посевов и сбора хлебов, но гл. обр. за счёт наиболее товарных культур – пшеницы, овса, ячменя. С 1880-х гг. среднегодовые сборы зерновых с надельных земель росли медленнее, чем с частновладельческих (27% против 48,55%), но доля валовых сборов хлебов в крестьянских хозяйствах увеличивалась за счёт посевов на арендованных и купленных крестьянами землях. Ср. чистый сбор зерновых вырос за 1880-е гг. на 22%, за 1890-е гг. на 23,2%, чистые сборы картофеля – на 22 и 100% соответственно. Повысилась производительность труда в земледелии: за 1860–70-е гг. хлебные посевы расширились на 4%, а валовое произ-во хлебов на 19%; в 1880–90-е гг. эти показатели составили 6 и 38% соответственно.
По регионам страны посевы и сборы хлебов росли неравномерно. В чернозёмной полосе происходило заметное смещение центра хлебного произ-ва. В юж. и юго-зап. губерниях посевы увеличились на 69%, а в Центральночернозёмном р-не сократились на 15,8%. В нечернозёмной полосе в 1870–90-е гг. они увеличились в Прибалтике, с 1880-х гг. – также в сев., зап. и сев.-зап. районах. В Центральнонечернозёмном р-не посевы стали меньше дореформенного уровня. Т. о., сокращение посевов произошло в обоих центр. районах, что привело к ухудшению положения К. этих районов и получило в офиц. кругах назв. «оскудение центра». По сравнению с кон. 1860-х гг. число производящих губерний (откуда хлеб вывозился) увеличилось к кон. 19 в. с 22 до 27, здесь проживало 60 млн. чел., или 64% нас. Европ. России; число потребляющих губерний (куда хлеб ввозился постоянно) уменьшилось с 16 до 13, а переходная группа, ввозившая хлеб только в неурожайные годы, сократилась с 12 до 10 губерний. Следовательно, падение хлебных цен на зап.-европ. и рос. рынках в 1880-е – 1-й пол. 1890-х гг. не остановило рост с.-х. произ-ва в крестьянских хозяйствах, но понизило их доходность, что привело к разорению мн. дворов.
Тяжело отражались на положении К. неурожайные годы, особенно 1872, 1880 и 1891. В 1891 собран самый низкий урожай: недород коснулся 17 губерний из 50 в Европ. части страны, сбор был в ср. на 25% меньше среднегодовых сборов. В 1892 смертность в сельской местности превысила показатели предыдущих лет на 400 тыс. чел. В центр. губерниях разорились сотни тысяч крестьянских хозяйств и даже целые деревни. В этих районах в 1860–90-е гг. снизились подушные сборы хлебов с надельных земель с 26 до 21 пуда, или с 425,8 до 344 кг. Но за счёт арендных и купчих земель, а также земель окраинных губерний Европ. части страны произошёл в ср. рост подушных сборов на 4% в 1860–1870-е гг. и на 21,5% в 1880–90-е гг.
С сер. 1890-х гг. цены на с.-х. продукты стали неуклонно расти, что вызвало рост произ-ва и благотворно сказалось на доходах крестьянских дворов в нач. 20 в. Валовые среднегодовые сборы хлебов в 1900–04 составляли 3,5 млрд. пудов (57,3 млн. т), в 1909–13 – 4,9 млрд. пудов (80,2 млн. т), т. е. увеличились в 1,4 раза, как за предыдущие 40 лет. Ещё более высокими темпами увеличивались сборы технич. культур: в 1860–1900 в 5 раз, в 1900–13 в 2 раза. Среднегодовые сборы хлебов на душу населения составляли 28,5 пуда (455 кг) в 1901–10, 30 пудов (480,3 кг) в 1909–13. В 1913 в России собрано 5636,6 млн. пудов (90,2 млн. т), или по 34,4 пуда (550 кг) на душу населения, в т. ч. в Европ. России валовой сбор зерновых достиг 4262 млн. пудов [69,8 млн. т; в 1901–10 – 3208 млн. пудов (52,5 млн. т)], или 33 пуда (529,2 кг) на душу населения.
Более быстрыми темпами развивалось земледелие на юж. и юго-вост. окраинах и в Азиат. части страны. Предкавказье в 1896–99 давало 4,65% общероссийских валовых сборов зерна, в 1913 – 8,6%. В Сибири, где не было помещиков и всё с.-х. произ-во было крестьянским, валовые среднегодовые сборы хлебов составляли 147,8 млн. пудов (2,4 млн. т) в 1901–05, 193,6 млн. пудов (3,17 млн. т) в 1906–10, 236,6 млн. пудов (3,87 млн. т) в 1911–15. В 1893–1913 действовал челябинский «тарифный перелом», удваивавший ж.-д. тариф для перевозки хлеба из Сибири с целью оградить товаропроизводителей Европ. России от конкуренции. Несмотря на это, богатые сибирские крестьяне вывозили в нач. 20 в. 50 млн. пудов (819 тыс. т) высокосортной пшеницы. Вся Азиат. часть России в 1913 произвела 524 млн. пудов (8,58 млн. т), или 9% хлеба страны.
В зерновом произ-ве в кон. 19 – нач. 20 вв. продолжался рост удельного веса наиболее товарных культур. В Европ. России и Сибири увеличилась доля пшеницы. На Сев. Кавказе наибольший удельный вес пшеницы отмечался в кон. 19 в. (св. 56%), в нач. 20 в. доля пшеницы сокращалась из-за роста посевов ячменя, на который предъявляли спрос зап.-европ. страны. Доля ржи во всех регионах уменьшилась, но в Европ. части страны она оставалась гл. хлебной культурой (в 1911–15 – 32,1% посевов), в Сибири её доля стала в 2 раза меньше (15,8%), чем в центре, на Сев. Кавказе – в 13 раз меньше (2,4%). Это объяснялось малонаселённостью двух последних регионов и, следовательно, небольшим внутр. спросом на рожь (на внешний рынок рожь поступала только из зап. районов). Кроме того, на окраинах страны К. было более зажиточным и больше употребляло в пищу белого хлеба, чем в центр. губерниях. В этом же была причина меньшей доли картофеля на окраинах (в 1911–1915 в Сибири 2,0%, на Сев. Кавказе 1,0%, в Европ. России 3,7%). Площади, занятые под овёс, стабилизировались (в 1911–15 в Сибири 29,5%, на Сев. Кавказе 6,1%, в Европ. России 18,2%). В начале пореформенного периода ок. 1/3 овса в крестьянских хозяйствах шло в пищу (крупа и толокно). В нач. 20 в. в связи с ростом цен на овёс крестьяне стали продавать его почти весь. По сравнению с 1870-ми гг. в Европ. России в ср. доля посевов ржи к 1915 сократилась с 40 до 32%, гречихи – с 5,9 до 2,4%, увеличились посевы пшеницы с 16 до 24% и ячменя с 6,6 до 11%. Почти прекратились посевы полбы, весьма распространённые в сер. 19 в. в зажиточных крестьянских хозяйствах.
С 1880-х гг. началась постепенная смена систем земледелия. До этого времени господствовало трёхполье. Введение парового поля способствовало уничтожению сорняков и накоплению в почве удобрений. Но к этому времени в Европ. России, за исключением окраин, были почти исчерпаны возможности расширения посевных площадей. Незначительный их рост шёл только в чернозёмной полосе и очень медленно, поскольку вырубка лесов и кустарников, осушение болот требовали много труда и средств, а распашка пастбищ и сенокосов отрицательно сказывалась на животноводстве. В 1900–1914 посевная площадь России выросла на 10,6 млн. дес. (с 74,8 до 85,4 млн. дес., или с 81,7 до 93,3 млн. га), в т. ч. в Европ. России на 6%, на Сев. Кавказе на 47%, в Азиат. части России на 71%.
Сокращение возможностей экстенсивного земледелия заставляло зажиточное К. переходить к введению посевов трав и кормовых культур, что повышало урожаи. Инициаторами плодосмена стали земские агрономы и грамотные крестьяне, читавшие спец. лит-ру. Сначала вводилось клеверное поле в 3-польную систему, затем устанавливалась 4-польная и многопольная система земледелия. Первоначально агрономич. службы существовали в рамках уезда, в 1901 по инициативе А. Ф. Фортунатова на 1-м Всерос. съезде деятелей агрономич. помощи местному хозяйству решено перейти к разбивке уездов на отд. участки в зависимости от природных условий. К 1914 участковые агрономы были во всех губерниях, заведуя в ср. 2–3 волостями. Земства ввели в каждом уезде опытные поля или участки, закупали зерноочистит. машины для передачи в пользование крестьянам, устраивали пункты проката новых с.-х. машин, проводили их показат. работу, содержали случные пункты для распространения улучшенных пород скота, издавали дешёвую агрономич. лит-ру. Особенно эта деятельность получила широкий размах и гос. денежную помощь в период проведения столыпинской аграрной реформы.
В кон. 19 – нач. 20 вв. быстро увеличивалось применение машин и улучшенных орудий в с.х-ве, их гл. покупателями стали крестьяне. В 1870-х гг. ежегодный ввоз и произ-во в России с.-х. машин оценивались в 2,3 млн. руб., в 1890 – в 5 млн., в 1896 – в 19 млн., в 1906 – в 38 млн., в 1912 – в 131,1 млн. руб. (в т. ч. произ-во составляло 67,5 млн. руб.). В 1890–1912 ежегодное приобретение машин и орудий увеличилось в 26 раз, не считая покупки изделий, выпущенных мелкими и ср. предприятиями, а также изделий, изготовленных в рамках промыслов. Последние были довольно сложными машинами высокого качества, что отмечалось на многих сельскохозяйственных выставках.
Всерос. перепись с.-х. орудий 1910, охватившая 90 губерний и областей, показала, что К. больше всего (по стоимости) покупало машины для наиболее трудоёмких работ – уборки хлеба, сенокоса (жатки, сноповязалки, конные косилки и пр.), которые были довольно дороги (100–550 руб.). Это объяснялось короткими сроками с.-х. работ и возрастанием цен на рабочие руки. Перепись 1910 показала, что дорогие машины были в осн. в хозяйствах зажиточных крестьян, у бедняков кроме сох и дерев. борон изредка встречались железные плуги. Неравномерно распределялись орудия и по районам. Из каждых 100 орудий в Европ. России 51 было усовершенствованное, в Сибири – 77. По данным с.-х. переписи 1917, крестьянские хозяйства в ср. на 100 дес. (109,2 га) посева имели 4,2 орудия и были обеспечены сложными машинами хуже помещичьих (5,6 орудия). Плугами были лучше обеспечены крестьяне (13,1 против 6,8 у помещиков), но помещики имели больше жаток и косилок.
Урожайность хлебов и картофеля в Европ. России за 1860–1910 увеличилась в ср. от сам-3,5 до сам-5. Это было результатом повышения агротехнич. уровня с. х-ва, а также вовлечения в оборот более производит. земель на окраинах. Среднегодовые чистые урожаи на надельных землях были ниже, чем на частновладельческих.
На частновладельч. (крестьянских и помещичьих) землях урожаи росли быстрее, чем на надельных, и разрыв в 1861–1910 увеличился с 4 до 11 пудов (с 65,5 до 182,2 кг) с 1 дес. (1,09 га). В 1861 частновладельч. земли были гл. обр. помещичьими, в нач. 20 в. положение резко изменилось. В 22 центр. губерниях 47% посевов на частновладельч. землях (купленных и арендованных) принадлежало крестьянам. В 1917 в 35 губерниях Европ. России 34% посевов находилось на частных землях, из них 8,4% – на помещичьих. Большинство частновладельч. посевов были крестьянскими, но принадлежали гл. обр. зажиточным крестьянам.
Средние урожаи в России были близки к урожаям в странах с экстенсивным характером земледелия. Урожаи в США, где в нач. 20 в. ещё были свободные земли, ненамного превышали российские, а в Австралии были ниже. В группе осн. производителей хлеба с интенсивным характером земледелия (Австрия, Франция) урожаи были в 1,5 раза, в Германии в 2,5 раза выше, чем в России. При этом отмечается прямая зависимость урожаев от степени интенсификации хозяйства. В Европ. России приходилось 6,9 кг минер. удобрений на 1 га посевов, во Франции – 57,6 кг, в Германии – 166 кг.
Большое влияние на урожайность оказывали природные условия. В Зап. Европе и США период от сева до уборки был в 1,5 раза больше, чем в России, норма осадков в 2–2,5 раза выше, почти не было заморозков, редки были засухи. В пределах России зависимость урожаев от природных условий была весьма заметной. Ср. урожайность по ржи в «самах» в 1890-х гг. была в нечернозёмной полосе 4,5 (при колебаниях от 4,1 в центр. губерниях до 6,1 в Прибалтике), в чернозёмной полосе – 5,5 (при колебаниях от 5,0 в юго-вост. губерниях до 6,0 в нижневолжских губерниях). Непрерывное увеличение урожайности по всем культурам отмечалось с 1880-х гг. повсеместно, что свидетельствовало об огромном труде К. по улучшению техники земледелия.
В большинстве крестьянских хозяйств 2-е место по доходам занимало животноводство. Чисто скотоводч. хозяйств было ок. 4%, гл. обр. на окраинах. Поголовье скота с 1860-х гг. постоянно возрастало.
Наибольшими темпами роста отличалось поголовье крупного рогатого скота, с ним связано развитие мясо-молочного животноводства. В 1916 коровы составляли 46% всего скота, в маслодельч. районах – до 60%. Стадо лошадей и поголовье свиней выросло в 1,5 раза. Согласно с.-х. переписи 1916, хозяйствам крестьянского типа (велись либо самим крестьянином и членами его семьи, либо крестьянином и членами его семьи с привлечением наёмных рабочих) Европ. России принадлежало 94,4% общего количества скота, частновладельч. хозяйствам (велись исключительно наёмным трудом), среди которых были и крестьянские, – 5,6% скота. Всего в России насчитывалось 201,8 млн. голов скота, из них в Европ. части – 68,6%, в Сибири и Степном крае – 21,9%, на Кавказе – 9,5%. Обеспеченность скотом на 100 жит. по Европ. России в 1894–1913 снизилась с 52,3 голов до 51,8 (в пересчёте на крупный рогатый скот), что объясняется сокращением извоза и гужевых перевозок с развитием ж.-д. транспорта. Повышалась продуктивность скотоводства. В разных регионах были созданы гл. обр. в результате нар. селекции породы молочного (холмогорская, ярославская, тагильская, красная степная и др.) и мясного (серая украинская, симментальская и др.) скота. Однако продуктивность животноводства в России была в 1,5–2 раза ниже, чем в зап. странах. Ср. надои составляли 900–1000 кг (в Дании 2,6 т), во многих зажиточных хозяйствах – 2–3 т.
На окраинах обеспеченность скотом была выше, чем в центр. губерниях. На 100 жит. Европ. части страны приходилось 18 лошадей, 26 голов крупного рогатого скота, в Сибири 55 и 70 соответственно. В разных группах К. значительной была разница в обеспеченности лошадьми. В кон. 19 в. в Европ. части было 29% безлошадных дворов и 30,3% однолошадных (в 1912 соответственно 31,3 и 31%). В этот же период доля дворов с 4 и более лошадьми уменьшилась с 9,1 до 6%. В 1914 в Европ. России было 24% хозяйств, не имевших коров. В 1917 в 34 центр. губерниях в крестьянских хозяйствах на 100 дес. (109 га) посева приходилось 35 голов рабочего и 55,8 голов продуктивного скота, у помещиков – намного меньше: 18 и 6,6 голов соответственно. Доход от животноводства в 50 губерниях Европ. России в 1900–13 вырос в 2 раза.
С 1860-х гг. под влиянием рынка возрастала специализация с.-х. произ-ва. Зерновое произ-во концентрировалось в чернозёмной полосе с явным перемещением его центра в юго-вост. губернии. К нач. 20 в. Таврическая, Херсонская, Бессарабская, Екатеринославская, Саратовская, Самарская, Оренбургская губернии и Область войска Донского давали св. 1/4 сбора зерновых. На севере и северо-западе выделились районы льноводства. В 1913 в России был выращен 91% льна от всего, собранного в Европе (51,5 из 56,4 млн. пудов, или 0,84 из 0,92 млн. т.). В Курской губ., укр. губерниях и Предкавказье было сосредоточено произ-во сахарной свёклы. Прибалтийские, зап. и сев. губернии производили 60% молочных продуктов. Сибирь давала ок. 90% экспорта сливочного масла. На Сев. Кавказе 75% площадей занимали посевы пшеницы и ячменя (40% общероссийского сбора), здесь же выращивалось 90% семян подсолнечника, 15% табака. Дон и Сев. Кавказ обеспечивали 40% экспорта хлеба. Сложились районы коноплеводства, луководства, табаководства, садоводства, огородничества, картофелеводства, крахмального промысла и др. Закавказье поставляло на рынок виноград и фрукты, в Ср. Азии с помощью государства было налажено в крупных размерах хлопководство, в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа – виноделие.
В пореформенный период на новой основе возник и стал всё более обостряться земельный вопрос, заключавшийся в том, что для многих крестьянских дворов их земельный надел не обеспечивал прожиточного минимума. Для некоторых земельный вопрос был обусловлен первоначально недостаточными размерами надела, полученного по крестьянской реформе 1861. Для большинства К. он неизбежно должен был возникнуть при значит. росте сельского населения и обычае делить землю между всеми сыновьями (в странах Зап. Европы и Японии участок передавался только старшему сыну). Надел делился между 2–3 и более сыновьями в каждом поколении, которых в 1860–1917 сменилось, по крайней мере, три.
При огромных пространствах России под с. х-во была пригодна далеко не вся земля. По обследованию землевладения, проведённому в 1905, в России (без Царства Польского и Вел. кн-ва Финляндского) было 1955 млн. дес. (2135,9 млн. га) земли, в т. ч. в Европ. России 440 млн. дес. (480,7 млн. га). В с.-х. фонд входили полностью крестьянские надельные земли (138,7 млн. дес., или 151,5 млн. га) и частновладельч. земли (101,8 млн. дес., или 111,2 млн. га). Из остальных, гл. обр. казённых, земель в с.-х. оборот могли быть включены только те земли, на освоение которых можно было рассчитывать в ближайшее время: 25 млн. дес. (27,3 млн. га, по подсчётам А. А. Кауфмана) или 40 млн. дес. (43,7 млн. га, по подсчётам В. И. Ленина). Т. о., весь фонд пригодных для с. х-ва земель насчитывал в 1905 в Европ. России ок. 265–280 млн. дес. (289,5–305,9 млн. га). Остальные казённые земли (110–125 млн. дес., или 120,1–136,5 млн. га) были заняты лесами (69%), болотами, горами и т. п. и для ведения с.-х. произ-ва требовали огромных вложений средств.
Полученные по реформе 1861 ср. наделы равнялись 4,8 дес. (5,2 га) на душу мужского пола, или по 14,4 дес. (15,7 га) на двор. По данным экономиста Ю. Э. Янсона, в 1870-х гг. для прожиточного минимума семьи в 6 чел. в чернозёмной полосе необходимо было иметь 10,5 дес. земли (11,4 га), в нечернозёмной полосе – 11,5 дес. (12,5 га), т. е. ср. крестьянские наделы в 1860-х гг. были достаточны, если не учитывать их распределения. По земельной переписи 1877, ср. размеры наделов равнялись 13,2 дес. (14,4 га), в 1905 – 11,1 дес. (12,1 га). Но ср. показатели не отражали реального распределения земли. Согласно переписи землевладения 1905, у быв. помещичьих крестьян (5,7 млн. дворов, или 47,7% от всех, имевших наделы) ср. наделы составляли 6,7 дес. (7,3 га) на двор, у быв. гос. крестьян (5,3 млн. дворов, или 44,2%) – 12,5 дес. (13,6 га), у быв. удельных крестьян (0,4 млн., или 3,6%) – 9,5 дес. (10,3 га). Остальные 4,5% дворов принадлежали сельским жителям, приравненным по правам состояния к крестьянам: колонистам разных национальностей (наделы в ср. по 20,2 дес., или 22 га), башкирам и тептярям (переселенцы в Башкирию с Урала и Поволжья, или новобашкиры; 28,3 дес., или 30,9 га), чиншевикам (крестьяне, платившие чинш за бессрочно наследственную аренду земли её собственнику; гл. обр. в Прибалтике, Зап. Белоруссии и Зап. Украине; 3,1 дес., или 3,3 га), прибалтийским крестьянам (36,9 дес., или 40,3 га), казакам (52,7 дес., или 57,5 га), царанам и резешам (мелкие земельные собственники в Бессарабии; 5,3 дес., или 5,8 га).
Величина крестьянских наделов значительно отличалась в разных регионах. В 1905 у быв. помещичьих крестьян в сев. и сев.-зап. районах ср. наделы были по 10–10,5 дес. (10,9–11,4 га), в Центральном и Средневолжском районах – по 7 дес. (7,6 га), на Левобережной Украине – по 5 дес. (5,4 га). У быв. гос. крестьян наделы по этим районам составляли соответственно 26–30, 9–18 и 7–8 дес. (28,4–32,7, 9,8–19,6, 7,6–8,7 га). Внутри общин земли делились по числу душ мужского пола и существовали переделы, поэтому распределение земли было более пропорционально населению, но многосемейные дворы имели наделы в 2–3 раза больше, чем малосемейные.
Всего в деревне в 1905 было 14,7 млн. дворов, из них 12,5 млн. имели наделы, 2,2 млн. наделов не имели. Из первых половина (6,2 млн.) владела участками менее 8 дес. (8,7 га) на двор, в т. ч. 23% (2,9 млн.) – даже менее 5 дес. (5,4 га). Т. о., у половины дворов наделы не позволяли получать от земледелия прожиточный минимум для семьи. По данным с.-х. переписи 1917, в 38 губерниях Европ. России ср. размеры наделов уменьшились до 8 дес. (8,7 га) на двор, что ещё более обострило проблему малоземелья.
С др. стороны, 2,2 млн. домохозяев (18%) в 1905 имели св. 15 дес. (16,3 га) земли на двор, в т. ч. 617,7 тыс. (5%) – даже св. 30 дес. (32,7 га). Им принадлежало 63,9 млн. дес. (69,8 млн. га), или почти половина (46,7%) всей надельной земли, в ср. по 29 дес. (31,6 га) на двор. Они могли не только прокормиться со своего надела, но и получить чистую прибыль для расширения произ-ва. Между этими полярными группами была прослойка середняков – ок. 1/3 дворов с наделами 8–15 дес. (8,7–16,3 га), которые также позволяли прокормиться.
Мн. крестьянские хозяйства (30–50% по разным районам) арендовали помещичью, казённую или крестьянскую землю. Осн. массу арендаторов составляли бедняки и середняки, но они арендовали небольшие участки гл. обр. за обязательство отработать у арендодателя определённое число дней (отработки) или за часть урожая (издольщина). Такая аренда была в 2 раза дороже денежной, при ней крестьянин получал кредит (земля весной, оплата осенью) под огромные проценты. По мере развития сельской кооперации, особенно кредитной, и гос. системы мелкого кредита возрастала доля денежной аренды. У зажиточных крестьян было сосредоточено 50–80% арендованной земли. Бедняки арендовали из нужды, зажиточные крестьяне – для предпринимательства.
После 1861 К. широко пользовалось правом покупать частные земли. Первоначально землю покупали только богатые крестьяне. Возможность покупать земли с рассрочкой платежа через Крестьянский поземельный банк сделала покупки крестьянами земли массовыми. К 1915 в 50 губерниях Европ. России К. купило 33,6 млн. дес. (36,7 млн. га) частных земель, в т. ч. 16,6 млн. дес. (18,1 млн. га) было куплено отд. домохозяевами, 17,06 млн. дес. (18,6 млн. га) – обществами и товариществами (иногда всей общиной). В последнем случае земля делилась между дворами в зависимости от суммы внесённых денег и использовалась единолично, но продавать её можно было только с разрешения товарищества. В товариществах происходил частый переход паёв от небогатых крестьян к зажиточным. У зажиточного К. было до 80–90% купчей земли.
Таким образом, аренда и покупка земель не уравнивали реальное землепользование К., они увеличивали земли зажиточных, частично средних и в ничтожно малой степени бедных крестьян. Малоземелье половины К. (а среди быв. помещичьих крестьян – большинства) чрезвычайно обострило земельные отношения. Если в 1870-х гг. 27,7% дворов имели наделы, недостаточные для обеспечения прожиточного минимума семьи, то в 1905 их доля в Европ. России увеличилась в ср. до 50%, а в центр. губерниях чернозёмной и нечернозёмной полосы – до 60–70%. Ситуация осложнялась тем, что пром-сть и торговля не могли поглотить весь демографич. прирост К., что вело к избытку «свободных рабочих рук».
Положение К. усугублялось чересполосицей, дальноземельем и мелкополосицей. В меньшей степени эти недостатки были в сёлах с подворным землевладением, распространённым в зап. губерниях. В Зап. крае сами крестьяне в кон. 19 – нач. 20 вв. по своему почину стали создавать хутора и отруба, где все полосы сводились вместе. В 1906–17 улучшением землевладения и землепользования крестьян занимались землеустроительные комиссии.
Большинство дореволюц. исследователей и земских статистиков считало малоземелье К. центр. губерний не абсолютным, а относительным. По их мнению, при более интенсивном земледелии с имеющихся у крестьян наделов можно было получать доход, достаточный для прокормления семей, ведения хозяйства. Но это потребовало бы огромных гос. субсидий для кредитования К., усиления агрономич. помощи, строительства дорог.
На окраинах обеспеченность К. землёй была гораздо лучше, имелись свободные, удобные для с. х-ва земли, хотя в заселённых районах на окраинах были и бедняцкие дворы из-за неравномерного распределения земель. В Ставропольской губ. ср. душевые наделы крестьян составляли 16,7 дес. (18,2 га) в 1881, 8 дес. (8,7 га) в 1903, что было в 3 раза больше, чем в центр. губерниях. В Самарской губ. у быв. гос. крестьян на двор приходилось 30 дес. (32,7 га) в 1877, 23 дес. (25,1 га) в 1905. На севере Европ. России ср. наделы равнялись 22,4 дес. (24,4 га) в 1905, в Заволжском р-не – 18,3 дес. (20 га), т. е. были в 2–1,5 раза больше, чем в центр. губерниях.
Ср. наделы сибирских крестьян, по данным с.-х. переписи 1917, составляли 64 дес. (69,9 га) на двор, в т. ч. 11,6 дес. (12,6 га) пашни и 6,6 дес. (7,2 га) сенокоса, остальное – пастбища, луга, лесные и пр. угодья. Мн. крестьяне Сибири засевали по 100–300 дес. (109–327 га), имели сотни голов скота. Однако и в Сибири были малоземельные и безземельные дворы, но слой этот был меньше и жили они лучше, чем в центре. Безлошадные и однолошадные хозяйства даже при обилии земли не могли выбиться в число середняков, т. к. не имели средств для ведения хозяйства.
Расслоение К. по количеству земли привело к его быстрой дифференциации по всем показателям. У зажиточных крестьян было больше посевов, лошадей, скота, инвентаря, усовершенствованных машин и т. п. Сравнение земских описей 1890–1900-х гг. по 22 чернозёмным уездам Европ. России (обработка И. Д. Ковальченко, Т. Л. Моисеенко, Н. Б. Селунской) с данными 1880-х гг. по этим уездам (обработка В. И. Ленина) выявило особенности расслоения и его динамику. У 20% зажиточных дворов, выделенных по размеру надела, в 1880-е гг. было 47% посевов, в нач. 1900-х гг. – 50,1%. За это же время доля посевов у 50% бедных дворов понизилась с 21,1 до 17,5%. В 1-й период у зажиточных дворов посевы на душу населения были в 3,1 раза больше, чем у бедных, во 2-й период – в 3,9 раза. В кон. 19 – нач. 20 вв. у зажиточных крестьян на двор приходилось 20 дес. (21,8 га) земли, находившейся в пользовании, у бедных крестьян 3,5 дес. (3,8 га), посевы соответственно были 21,8 и 3,1 дес. (23,8 и 3,38 га), голов рабочего скота 3,5 и 0,6, голов крупного рогатого скота 1,8 и 0,6; дворов с купчей землёй было соответственно 17,9 и 5%. Рабочих нанимали 36,3% зажиточных крестьян и 2,85% бедных крестьян.
В зажиточных хозяйствах быстрее происходил рост населения. В 1858–78 у быв. помещичьих крестьян население выросло в ср. на 20,8%, в т. ч. в семьях с наделами до 4 дес. (4,37 га) – на 18%, с 4–6 дес. (4,37–6,5 га) – на 23,5%, св. 6 дес. – на 29,5%. У общинников рост составил 20,8%, у подворников – 26,1%. Расслоение привело к изменениям в жизненном укладе деревни. Бедняки вынужденно расширяли сферы приложения труда: нанимались на заработки, уходили в города. В зажиточных хозяйствах покупались земля, машины, удобрения, изменялись системы земледелия, увеличивалось применение наёмного труда. Росло число батраков: 3,5 млн. в 1897; 4 млн. постоянных наёмных работников и 12 млн. сроковых в 1914.
Материальное положение К. на окраинах в целом было гораздо лучше, чем в центр. губерниях. Переписи хозяйств переселенцев и старожилов за Уралом и выборочное обследование их бюджетов 1911–15 показали, что переселенцы-новосёлы жили лучше, чем в местах прежнего проживания, но гораздо хуже сибирских старожилов.
Хозяйства зажиточных крестьян во всех районах получали более высокие урожаи хлебов и картофеля (в 1,5–2 раза), были более товарными. Зажиточное К. давало половину товарного хлеба страны накануне 1-й мировой войны. Середняки и бедняки производили 28,4% товарного хлеба, но гл. обр. за счёт большого числа хозяйств, т. к. они продавали всего 14,7% собранного хлеба. Продажа хлеба у них часто была вынужденной (для уплаты налогов), в то время как зажиточные хозяйства продавали хлеб для получения прибыли. Процент товарности в зажиточных хозяйствах был в 2,3 раза больше, чем у остального К. На окраинах и в Сибири товарность зажиточных крестьянских хозяйств достигала 40%.
Расслоению К. способствовала и налоговая система, т. к. налоги распределялись не соответственно доходам, а раскладывались по числу душ мужского пола. Бедные крестьяне были не в состоянии платить налоги полностью, о чём свидетельствует постоянный рост недоимок по платежам. В нач. 1880-х гг. правительство провело податную реформу, в ходе которой отменён соляной налог (1880), снижены выкупные платежи (1881); указом от 28.12.1881 (9.1.1882) установлен обязат. перевод с 1883 на выкуп всех быв. помещичьих крестьян. В 1886–87 в Европ. России отменена подушная подать. Отмена подушной подати с быв. гос. крестьян (19 млн. руб.) сопровождалась увеличением (на 16 млн. руб.) их оброчной подати, которую переименовали в выкупные платежи.
Уменьшение платежей не остановило роста недоимок, тем более что земские и мирские сборы на содержание земств и местных крестьянских учреждений не сокращались. В 1896 по случаю коронации имп. Николая II гос. поземельный налог уменьшен вдвое, дана отсрочка по выкупным платежам. Но земские и мирские сборы продолжали расти. В 1891 объём крестьянских платежей составил 1 руб. 33 коп. с 1 дес. (1,09 га) надела, в 1899 – 1 руб. 57 коп. К 1901 недоимки по выкупным платежам достигли 120 млн. руб. Манифестом имп. Николая II от 11(24).8.1904 списаны все недоимки по выкупным платежам, а в период Революции 1905–07 манифестом от 3(16).11.1905 выкупные платежи отменены (с нач. 1906 наполовину, с нач. 1907 полностью). Несмотря на рост земских, мирских и страховых сборов, прямые налоги с К. в 1900–12 понизились на 1/5. Но с кон. 19 в., когда была введена винная монополия, осн. налогами стали косвенные, которые постоянно росли и составляли 60–70% всех налогов с К. (из них половина за водку). Всех налоговых платежей на душу сельского населения в 1901 приходилось 8,7 руб., в 1912 – 10,18 руб. Однако доля налогов в процентах к доходу за эти годы понизилась с 28,7 до 23,7, что свидетельствовало о более быстром росте доходности крестьянских хозяйств.
Значит. изменения в пореформенный период произошли в культуре К. Развитие рыночных отношений подрывало мн. старые устои патриархальной деревни, меняло быт и нравы К. Семьи зажиточных крестьян имели хорошую одежду, более высокий уровень грамотности, лучшее убранство жилищ. Мн. бедные дворы нищали, дома их ветшали. Деревни центр. губерний разительно отличались от деревень окраинных губерний своим внешним обликом, неказистостью домов, состоянием дворов. Большое воздействие на разрушение традиц. ценностей и моделей поведения К. оказывало отходничество. Это проявлялось в падении в деревне дисциплины, в покушении на помещичью собственность, в неуважении к старшим и др. Среди православного сельского населения падал престиж Церкви, сельских священников, но абсолютное большинство крестьян соблюдало церковные обряды, хотя по своей занятости не могло посещать все церковные службы. В пореформенный период повысилась культура семейного быта.
Для распространения грамотности большое значение имело Положение о начальных нар. училищах 1864, разрешившее открывать и содержать их частным лицам, органам местного самоуправления, обществам и т. п. Во 2-й пол. 19 в. государством при участии земств была создана система начального образования для К. (3–4 года обучения или 5–6 лет обучения), в которую входили земские училища (см. в ст. Земства), школы грамоты, церковно-приходские школы, а также т. н. министерские (находились в непосредств. ведении Мин-ва нар. просвещения), или «образцовые», сельские училища. Расширился доступ К. к среднему образованию: увеличивалась доля крестьян среди учащихся мужских и женских гимназий, реальных училищ, откуда мн. выходцы из крестьян поступали в ун-ты, высшие технич. учебные заведения и на высшие женские курсы. Ещё больше крестьян было в неполных средних учебных заведениях – прогимназиях. В нач. 20 в. неск. средних и неполных средних учебных заведений было открыто по инициативе сельских обществ в крупных сёлах. В 1860 грамотного населения в стране было 7%, в 1897 – 21%, к 1914 среди лиц старше 8 лет – 60%; грамотных среди сельского населения в Европ. России старше 9 лет в 1897 насчитывалось 25,9%, в 1917 – 37,4%. В деревне открывались обществ. и нар. библиотеки (св. 10 тыс. в 1904), библиотеки при земских и др. школах (76 тыс. в 1914). Во многих сёлах усилиями интеллигенции, кооперативов и земств велись нар. чтения, устраивались воскресные школы для детей и взрослых, создавались нар. дома (клубы), занимавшиеся разнообразной просветительной деятельностью. Всё больше издавалось дешёвых (по 1–3 коп.) книг специально для народа (издания И. Д. Сытина, А. С. Суворина, Ф. Ф. Павленкова и др.) как религиозных, так и светских. В крестьянскую среду проникала обществ.-политич. периодич. печать. Быстро росла доля выходцев из крестьян в составе интеллигенции и буржуазии (в этой группе К. преобладало), офицерства и чиновничества.
В 1900–13 доход К. от зерновых хлебов и технич. культур вырос на 86% (до 3426 млн. руб.), от скотоводства – на 108% (до 1729,7 млн. руб.). Массовым стало участие К. в сельской кооперации, которая объединяла 80–90% хозяйств зажиточных крестьян, 55–80% середняцких и 20–40% бедняцких хозяйств (численно преобладали две последние категории). Общее положение К. в кон. 19 – нач. 20 вв. постоянно улучшалось. Доход от с. х-ва на душу населения в деревне вырос с 30 до 43 руб., чистый доход (за вычетом налогов и платежей) – с 22 до 33 руб. Расходы К. на потребительские товары в 1900–10 возросли в 2 раза. Значительно выросли вклады К. в сберегат. кассы и др. кредитные учреждения: ок. 350 тыс. вкладов (на сумму ок. 65,7 млн. руб.) в 1896; 1,2 млн. вкладов (на сумму 228,6 млн. руб.) в 1905; 2,5 млн. вкладов (на сумму 480 млн. руб.) в 1914. Только учреждения мелкого кредита, обслуживавшие в осн. крестьян, мобилизовали в 1896 вклады на сумму 19,6 млн. руб., в 1914 – на сумму 460,1 млн. руб.
Однако ср. данные скрывают факт обеднения значит. части К. Расчёты по величине посева и числу рабочих лошадей показывают, что в центр. губерниях 30–50%, а на окраинах 20–40% крестьянских дворов не могли обеспечить свои потребности, занимаясь с. х-вом. С учётом сторонних заработков, доходов от животноводства эту долю следует понизить: группа бедняков, постоянно живших впроголодь даже в урожайные годы, по разным регионам достигала 15–30%; самой большой она была в центр. губерниях. Бедняки составляли ядро крестьянского движения, хотя лозунг раздела помещичьих земель поддерживался всеми слоями крестьянства.
В 1861–1917 постоянно происходили крестьянские волнения – ок. 140 выступлений в год. При наличии в стране св. 500 тыс. сёл охват был небольшим. Но в отд. годы в ряде регионов движение приобретало массовый характер. Самый крупный всплеск был в 1861–63 (3242 выступления), сразу после крестьянской реформы, когда произошло св. половины всех выступлений крестьян за период 1861–1900 (5502 выступления). Наибольшую известность приобрели волнения в Казанской губ. с центром в с. Бездна Спасского у. и выступление в Пензенской и Тамбовской губерниях с центром в с. Кандиевка (Кандевка) Керенского у. Пензенской губ. Со 2-й пол. 1860-х гг. начался спад движения. Повышение активности К. в 1880-х гг. отразило понижение его жизненного уровня после падения хлебных цен. С сер. 1890-х гг. исследователи отмечают повышение влияния на К. революц. организаций. Наиболее активными были быв. помещичьи крестьяне (51% участников выступлений в 1890–1900), затем быв. гос. крестьяне (28%) (о крестьянском движении в 1796–1917 см. сб-ки документов «Крестьянское движение в России…», изданные в 1959–68).
В 1861–80 осн. формой крестьянского движения был отказ подписать уставные грамоты. У крестьян было два гл. требования: увеличение земельных наделов (30,7% крестьянских выступлений в 1864–69, 43,1% в 1870–80, 67,5% в 1881–87, 80,8% в 1895–1900) и уменьшение податей и повинностей (соответственно 42,7, 34,3, 16, 10%). Т. о., преобладала борьба за землю. В нач. 20 в. после отмены выкупных платежей и всех недоимок эта тенденция ещё более усилилась. Среди остальных выступлений наиболее активной была борьба против действий местных властей.
В нач. 20 в. число крестьянских выступлений возросло. Особенно массовым было движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902, охватившее 165 сёл с населением св. 150 тыс. чел. Волнения перекинулись на ряд соседних губерний и продолжались в 1903. В Революцию 1905–07 крестьянские выступления происходили по всей стране: ок. 9,5 тыс. за три года – по сводке Деп-та полиции, св. 22–25,8 тыс. – по подсчётам исследователей. Часто выступления крестьян происходили под воздействием рабочего движения. Особенно большое влияние на крестьянское движение оказала Октябрьская всеобщая политическая стачка 1905. В ходе Революции 1905–07 действовала политич. организация К. – Крестьянский союз. Значит. влиянием среди К. пользовалась социалистов-революционеров партия (эсеры). В 1906 крестьяне получили право избирать и быть избранными в депутаты Государственной думы, где мн. депутаты-крестьяне объединились в Трудовую группу.
Указ имп. Николая II «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний» от 5(18).10.1906 завершил уравнение К. в правах с др. сословиями. Крестьянам были предоставлены равные права на гос. службу, они освобождались от обязанности получать согласие сельских обществ при поступлении в учебные заведения и на гос. службу, получали право беспрепятственно увольняться из сельских обществ, свободно выбирать своё местопребывание и др.
В 1-ю мировую войну в армию мобилизовано св. 15 млн. чел., в осн. из деревни. Женщины, подростки, вернувшиеся с фронта раненые солдаты и привлекавшиеся к работе военнопленные не могли полностью заменить мобилизованных на фронт крестьян. Посевы в целом по стране сократились с 82,4 млн. дес. (90 млн. га) в 1914 до 75,9 млн. дес. (82,9 млн. га) в 1916, т. е. на 11,4%, но в Сибири увеличились на 60%. Не коснулось сокращение посевов и окраин Европ. России. Валовой сбор хлебов был меньше среднего по сравнению с довоенным периодом и составил за 3 года 13,5 млрд. пудов (221 млн. т). Однако этого было достаточно для удовлетворения продовольств. потребностей населения и хозяйств. нужд К., включая корм скота, поскольку в годы войны почти полностью прекратился экспорт зерна и, в связи с введением «сухого закона», использование его для винокурения и пивоварения. Все правительств. закупки хлеба были меньше довоенного экспорта. Ср. урожаи по стране сохранились на прежнем уровне. По данным с.-х. переписи 1917, сбор зерна в стране составил 3,777 млрд. пудов (61,8 млн. т) и был на 24% меньше ср. сбора 1909–13. По ряду районов (Сибирь, центр. земледельч. губернии и др.) были отмечены излишки после удовлетворения всех нужд, в то же время в Среднем и Нижнем Поволжье, в Центральнопромышленном регионе отмечался недостаток хлеба. В целом по Европ. России излишков хлеба было 615,5 млн. пудов (10 млн. т), недостатков – 318,9 млн. пудов (5,2 млн. т). Трудность заключалась в перераспределении излишков, а главное – в сложности перевозки огромного количества хлеба с окраин в центр при крайне загруженных воен. перевозками железных дорогах.
Положение К., как и др. категорий населения, ухудшилось в связи с инфляцией. Зажиточные крестьяне и помещики не были заинтересованы в продаже хлеба, держали его большие запасы и прибегали к натуральному обмену. Правительство попыталось в 1916 ввести по 31 губернии Европ. России твёрдые цены на хлеб и с янв. 1917 продразвёрстку поставок хлеба для армии. В кон. 1916 – нач. 1917 уменьшился подвоз хлеба в города, особенно в Петроград и Москву. Значит. часть хлеба скупали спекулянты. Не хватало хлеба и бедным хозяйствам всех районов, т. к. излишки хлеба были только у зажиточных крестьян. Гораздо хуже обстояло дело с продуктами животноводства, с произ-вом сахара, растит. масла. Поголовье скота уменьшилось по Европ. России на 5–7 млн. голов; для армии было реквизировано 2 млн. лошадей. После Февр. революции 1917 Врем. правительство попыталось вновь ввести почти повсеместно продразвёрстку и твёрдые цены, но также безрезультатно.
В начале войны крестьянские выступления почти прекратились, возобновились в 1916, а после Февр. революции 1917 приняли массовый характер. По данным Врем. правительства, в марте – октябре 1917 зарегистрировано 4246 выступлений. По материалам местных архивов, за этот период произошло не менее 16,3 тыс. выступлений К. Крестьяне захватывали земли, усадьбы помещиков, произвольно занижали стоимость аренды. Они жгли усадьбы, но, в отличие от 1905–06, не уничтожали имущество, зерно, скот, а делили их, считая, что Учредит. собрание узаконит захваты. Движение охватывало в осн. центр. губернии, где было много частновладельч. имений. Крестьяне втягивались в политич. борьбу. В марте 1917 возродился Крестьянский союз, повсеместно возникали советы крестьянских депутатов, состоялся 1-й Всерос. съезд советов крестьянских депутатов [Петроград, 4(17).5–28.5(10.6).1917], на котором был избран его исполком, поддерживавший Врем. правительство. В крестьянских обществ.-политич. организациях преобладали эсеры.
1917–1991. На решение земельного вопроса были направлены первые мероприятия сов. власти после Окт. революции 1917. Декретом о земле и Основным законом о социализации земли от 27.1(9.2).1918, которые в целом соответствовали аграрной программе эсеров, ликвидировалась частная собственность на землю, земля передавалась в безвозмездное трудовое пользование крестьянам на принципах уравнит. перераспределения. Норма наделения землёй крестьянской семьи определялась её продовольств. потребностями и рабочими силами, учитывались местные условия. Эти мероприятия во многом обеспечили сов. власти лояльность К., т. к. основывались на популярных в общинной деревне идеях о «чёрном переделе земли». К 1919 в Европ. России было распределено приблизительно 17215926 дес. (18765359 га) земли, включая быв. помещичьи, купеческие, монастырские, церковные и надельные крестьянские земли, а также превышавшие установленную норму частные крестьянские земли – купчие, отрубные и хуторские, в незначит. степени – казённые земли. Из всей распределённой земли 16413886 дес. (17891136 га; 95,3%) перешли единоличным крестьянам, 145736 дес. (158852 га; 0,8%) – коммунам и артелям и 656755 дес. (715863 га; 3,9%) – совхозам, фабрично-заводским коллективам, больницам, школам и пр. В результате прирост крестьянского землепользования составил 29,8% и оно достигло в общей сложности 93373190 дес. (101776777 га). После уравнит. передела 1918–19 доля не имевших посева крестьян сократилась почти вдвое: с 11,5 до 6,9%. Число малоземельных крестьянских хозяйств (до 2 дес., или 2,2 га посева) возросло с 6 млн. до 8–9 млн., составив 43%. Группа ср. хозяйств (от 2 до 8 дес., или от 2,2 до 8,8 га) понизилась с 50,7 до 45,8%. Доля дворов, сеявших св. 8 дес. (8,8 га), упала с 9 до 3,8%. Однако значит. часть безземельных и малоземельных крестьян, получив землю, оказалась не в состоянии справиться с её возделыванием, поскольку эти крестьяне не имели или почти не имели инвентаря, скота, семян.
Уравнит. перераспределение земли сгладило социальные различия, повысив долю ср. К., но привело к исчезновению более или менее крупных хозяйств, наиболее производительных и товарных, и измельчанию аграрного произ-ва, натурализации и снижению производительности крестьянского хозяйства. В условиях обострения продовольств. кризиса весной 1918 власти расширили применение чрезвычайных насильственных мер изъятия хлебных запасов у К., опираясь на его неимущие и беднейшие слои. С этой целью декретом ВЦИК и СНК от 11.6.1918 образованы комитеты бедноты, что привело к разжиганию классовой борьбы в деревне. Осенью В. И. Ленин, осознав опасность усилившегося социального раскола в крестьянской среде, призвал партию отказаться от ставки на бедную часть К. и установить союз с середняками. Смена политики, а также решения съезда РКП(б) 1919 по воен. вопросам, направленные на ликвидацию добровольч. методов строительства армии и переход к регулярной армии, позволили в кратчайшие сроки сформировать из К. многомиллионную Красную Армию.
В 1918–20 ресурсы крестьянского хозяйства истощились в результате политики «военного коммунизма» (продовольств. диктатуры и резко возросших натуральных повинностей, прежде всего продразвёрстки). К 1921 тяжесть налогообложения составила не менее 25% условного чистого дохода крестьянского хозяйства – вдвое больше по сравнению с периодом до 1-й мировой войны (подсчёты А. Л. Вайнштейна). В результате хозяйств. жизнь деревни пришла в упадок. За 1917–21 посевные площади сократились в полтора раза, урожайность снизилась на 40%, валовые сборы составили лишь 1/3 довоенного уровня. В 1921 по России и Украине поголовье лошадей сократилось до 76% от довоенного уровня, крупного рогатого скота – до 76,4%, овец – до 56%, коз – до 78,7%, свиней – до 72,7%. Значит. усиление налогового бремени, усугубляемого репрессивными мерами и произволом чрезвычайных органов, привело к вооруж. сопротивлению крестьян, достигшему наибольшей активности и масштабов в губерниях Центр. России (Тамбовская, Воронежская), Поволжья, Южной и Зап. Украины, Сев. Кавказа, Урала, Зап. Сибири и др. (напр., Тамбовское восстание 1920–21, Западносибирское восстание 1921), которое сопровождалось антибольшевистскими выступлениями пролетариата и армии. В то же время осн. ставку на К. начинают делать антибольшевистские политич. силы внутри страны и за рубежом.
Угроза крестьянской войны против сов. власти стала решающей причиной отказа большевистского руководства от режима «военного коммунизма» и принятия решения о переходе в марте 1921 к новой экономической политике (НЭП). Однако фактически этого перехода тогда не произошло, а в смягчённой форме сохранялась система воен.-коммунистич. регулирования социально-экономич. отношений, продразвёрстка была заменена на натуральный продуктообмен между городом и деревней, с. х-вом и пром-стью. Причиной была катастрофическая по масштабам засуха, поразившая весной – летом 1921 (второй год подряд) зерновые регионы Поволжья, а также Приуралье, часть Сев. Кавказа, Юж. Украины и Крыма (всего 22 губернии), она усугубила бедственное положение К. и привела к массовому голоду. По сравнению с предшествующим годом валовой сбор хлебов сократился с 2,1 млн. пудов (ок. 34,4 тыс. т) до 1,7 млн. пудов (ок. 28 тыс. т), составив ок. 44% от среднегодового уровня 1909–13. Численность голодающих в сельской местности приблизилась к 30 млн. чел., от голодного истощения и связанных с ним заболеваний погибло, по разным оценкам, от 1 до 3 млн. чел. Несмотря на продовольств. помощь, оказанную государством и междунар. организациями пострадавшему населению, голод продлился вплоть до лета 1923.
В первые годы НЭПа постепенно возобновлялись рыночные отношения. Были значительно снижены и ограничены объёмы гос. заготовок. Введённый правительством продналог оказался ниже отменённой продразвёрстки по зерну на 43,3%, масличным семенам – вдвое, мясу – на 74,5%, маслу – на 36,1%, льноволокну – в 15 раз. Но для зажиточных хозяйств предусматривалось резкое повышение прогрессивности налогообложения, достигавшее 35% доходности. Одновременно крестьянам возвращалось право свободной торговли своей продукцией. Земельный кодекс 1922 ограничивал уравнит. функции общины и расширял возможности для индивидуализации крестьянского землепользования (выделение хуторов и отрубов из общинной земли). Допускались аренда земли в случае «временной ослабленности» хозяйства и наём рабочей силы при условии личного труда нанимателя «наравне с рабочими». Изменение аграрной политики создало благоприятные условия для экономич. возрождения деревни.
С 1923 начался рост посевных площадей, которые в 1925 достигли 99,3% от уровня 1913, а урожайность важнейших культур превысила среднегодовые показатели 1901–13 на 10–11%, что во многом объяснялось также относительно благоприятными погодными условиями. Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, свиней в 1924 уже существенно превзошло довоенный уровень. Но крестьянская агротехника оставалась примитивной. Абсолютно преобладала консервативная паровая 3-польная система земледелия. В 1924 многополье с плодосменом и травосеянием охватывало 3664 тыс. га (7,2% посевной площади РСФСР), оно почти целиком было сосредоточено в губерниях пром. центра, запада и северо-запада России. К 1927 площадь под многопольем выросла до 17740 тыс. га в РСФСР (17,3% посевов), до 6778 тыс. га в УССР и до 334 тыс. га в БССР.
Валовая продукция с. х-ва страны в 1921–27 увеличилась почти вдвое и составила 98,6% относительно 1913. Но товарность с.-х. произ-ва в условиях НЭПа оказалась значительно ниже, чем в 1913. Согласно данным Госплана, норма товарности всей с.-х. продукции (без учёта внутридеревенского оборота) в 1923/24 достигла 16% от довоенного уровня, в 1926/27 поднялась до 18,3%, но всё ещё уступала довоенной почти в полтора раза. При этом среднедушевое потребление хлебопродуктов самим крестьянским населением в сер. 1920-х гг. достигло уровня 1913, превысило его по мясу на 15%, молоку – на 43%, яйцам – на 28%. Росту производительности и товарности с. х-ва во многом препятствовала ценовая политика гос-ва. По данным Наркомфина СССР, производителю доставалось 50–60% цены, уплаченной потребителем за хлеб (до 1-й мировой войны – 70–75%). В 1927 крестьяне теряли на неблагоприятном соотношении индексов пром. и с.-х. цен до 1 млрд. руб. Это снижало их покупательную способность, к тому же резко сужало внутр. рынок для гос. промышленности.
Противоречивость экономич. курса вновь вызвала рост недовольства в деревне. В 1924 разразился политич. кризис во взаимоотношениях К. и власти. Его непосредств. причинами стали резкое (на 25%) повышение сельхозналога в условиях неурожая в ряде хлебопроизводящих регионов, очередной скачок цен на промтовары и массовые увольнения крестьян-отходников на пром. предприятиях в связи с ограничением бюджетного финансирования. Негативные явления в экономике усугубила кончина В. И. Ленина, после которой распространились слухи о разногласиях в руководстве страны. Всплеск политич. радикализма среди крестьянского населения проявился в антисоветских выступлениях, повсеместных призывах к воссозданию Крестьянского союза (такие попытки пресекались органами ВЧК – ГПУ – ОГПУ), к перевыборам «снизу доверху» при всеобщем, прямом, тайном голосовании и равных избират. нормах представительства от города и деревни и др. [неравенство прав городского и сельского населения было закреплено в Конституции РСФСР (1918) и Конституции СССР (1924)]. В некоторых районах (напр., в Зап. Грузии) вспыхнули крестьянские восстания. Нараставший кризис вынудил правительство проводить аграрную политику под лозунгом «лицом к деревне» весной 1925. Был снижен почти вдвое (с 470 до 280 млн. руб.) сельхозналог, разрешены долгосрочная аренда и предпринимательский наём рабочей силы в земледелии, предоставлены значит. льготы в налогообложении и кредитовании крестьянского хозяйства, стало поощряться хуторское и отрубное землепользование, а также расширились полномочия сельсоветов. В результате социально-экономич. положение К. существенно улучшилось.
Восстановление пром. произ-ва благоприятствовало возобновлению крестьянами отхожих промыслов, традиционно игравших важную роль в хозяйств. жизни села. К сер. 1920-х гг. масштабы отходничества из сельской местности на заработки значительно расширились (ок. 1,7 млн. чел. в 1923–24, св. 3,1 млн. чел. в 1926–27), опережая спрос на рабочую силу в пром-сти и усиливая безработицу в городах.
Преобладающим стал краткосрочный или сезонный отход, ср. продолжительность которого в РСФСР, по данным статистич. отдела Наркомата труда (1926/27), составила 5,03 мес в неземледельч. промыслах и 4,21 мес в с.-х. промыслах. Наиболее интенсивно отходничество развивалось в губерниях Центральнопромышленного района и Европ. Севера России, где доходность с.-х. произ-ва была относительно низкой. К сер. 1920-х гг. на эти регионы приходилось свыше половины всех отходников в СССР и ок. 60% – в РСФСР. Направления отхода зависели прежде всего от уровня оплаты промыслового труда. Наряду со столичными губерниями, самыми привлекательными для отходников традиционно считались индустриально развитые районы Центр. России (Владимирская, Калужская, Костромская, Нижегородская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Рязанская, Ярославская губернии), а также север и северо-запад страны (Архангельская и Новгородская губернии, Карельская АССР), где пришлые крестьяне трудились на лесозаготовках. Неземледельч. промыслы, как и в дореволюц. период, оставались одной из важнейших отраслей крестьянского хозяйства, нередко определяя его социальный статус во внутридеревенской иерархии.
В условиях НЭПа сложилась относительно стабильная социальная структура К., в которой преобладали середняцкие слои. Их доля за 1924/25 – 1926/27 выросла с 61,1 до 62,7%. Доля наиболее зажиточного К. за тот же период увеличилась с 3,3 до 3,9%, а малоимущего – сократилась с 25,9 до 22,1%. При этом численность с.-х. рабочих (сельского пролетариата) повысилась с 9,7 до 11,3%. Определяющую роль в аграрной сфере стали играть мелкие натуральные и полунатуральные хозяйства, ресурсы которых не позволяли вести расширенное товарное производство.
Низкая товарность как закономерное следствие «осереднячивания» крестьянства после Окт. революции 1917 и антирыночных ограничений в аграрной сфере (классово дифференцированное прогрессивное налогообложение, дискриминационная ценовая политика, препятствия, чинившиеся зажиточным крестьянам в получении кредитов, приобретении с.-х. техники, аренде земли и др.) приводила к срыву гос. планов заготовки и экспорта с.-х. продукции. В условиях хлебозаготовительного кризиса 1927/28 политич. руководство прибегло к чрезвычайным адм.-принудит. мерам, включая конфискацию зерна. В ответ крестьяне стали сокращать произ-во. К осени 1928 посевная площадь в стране уменьшилась на 6,4%, начался массовый забой скота и процесс самоликвидации высокотоварных крестьянских хозяйств. По данным ЦСУ, их доля уменьшилась с 9,5% в 1927 до 5,5% в 1929. Продолжилось падение сов. хлебного экспорта, который в 1928/29 хозяйств. году сократился в 3,5 раза. Невозможность изъять нужное количество продукции у крестьян методом принуждения в условиях антирыночных ограничений становилась препятствием для гос. курса на форсированную социалистич. индустриализацию, осуществляемую за счёт перекачки средств из сельской экономики в промышленность.
В кон. 1929, в т. ч. на ноябрьском Пленуме ЦК ВКП(б), сов. руководство приняло решение о сплошной коллективизации с. х-ва (началась с янв. 1930), которая сопровождалась политикой раскулачивания. Индивидуальное крестьянское хозяйство как массовая форма организации с.-х. произ-ва было ликвидировано. Ему на смену пришло крупное обобществлённое хозяйство. Была ликвидирована с.-х. кооперация, игравшая большую роль в экономике крестьянского хозяйства. Создание колхозов позволило установить жёсткий контроль над произ-вом и распределением с.-х. продукции, облегчив её изъятие государством. Сложившийся колхозный строй стал составной частью сов. общества. Крестьянская община как адм. единица (земельное общество) в 1930 упразднена, а все её права и обязанности полностью переданы сельским советам.
Численность крестьян вследствие репрессивных конфискационных мер проведения коллективизации и раскулачивания, а также политики индустриализации, подрыва производств. потенциала деревни и вместе с тем роста гос. заготовок и наступившего из-за этого голода 1932/33 сократилась примерно на 25 млн. чел.: 5 млн. чел., по подтверждённым данным, погибли, 15–20 млн. чел. мигрировали в город (подсчёты В. В. Кондрашина). Доля сельского населения в стране понизилась с 82,1% в 1926 до 66,5% в 1939 (с этого времени статистикой учитывались и кооперированные кустари), а собственно К. – с 75 до 49,8% (со 110 до 85 млн. чел.). Введённая в дек. 1932 паспортная система (не распространялась на сельское население) препятствовала массовому наплыву в города голодавших крестьян, которые фактически прикреплялись к колхозам.
Осн. источником существования крестьян оставалось личное подсобное хозяйство. Колхознику разрешалось иметь в пользовании от 0,25 до 0,5 га (в отд. районах – до 1 га) приусадебной земли и в личной собственности 1–3 головы крупного рогатого скота, неограниченное количество птицы, кроликов и т. д. В 1940 личное приусадебное хозяйство обеспечивало крестьянской семье 48,3% её совокупного дохода (работа в колхозе – 39,7%). Ещё ок. 1/8 поступлений в семейный бюджет приносили разл. заработки на стороне. Несмотря на ограниченные ресурсы (до 1% посевных площадей), приусадебное хозяйство играло важную роль в общем произ-ве ряда важнейших видов с.-х. продукции. В 1940 личные приусадебные хозяйства производили 77% молока, 72% мяса, 65% картофеля, 48% овощей, 12% зерна.
Возросшая в условиях индустриализации потребность в квалифицир. кадрах обусловила расширение системы общеобразоват. учреждений и активизацию мероприятий государства по ликвидации неграмотности в деревне, привлечение её жителей к получению спец. образования (см. в ст. Культурная революция). Сельских школ в 1928/29 было 112541, учителей – 227,6 тыс. чел., уч-ся – 8667,3 тыс. чел., в 1938/39 – соответственно 153209 школ, 715,3 тыс. учителей, 22087,8 тыс. уч-ся (в 1914/15 – 93770 школ; 152,4 тыс. учителей, 6117,2 тыс. уч-ся). В 1917 среди сельского населения в возрасте от 9 до 49 лет доля грамотных составляла 38% (резко снизилась по сравнению с 1914 из-за потерь в 1-ю мировую войну, а также в связи с тем, что с 1915 пресеклась практика обучения грамоте новобранцев в армии; на разность показателей, возможно, также влияет несопоставимость статистики – различия в диапазоне возрастов, в методике подсчёта, учёт либо неучёт отд. категорий населения), в 1926 – 50,6%, в 1938 повысилась до 84%. Однако качество обучения оставалось невысоким вследствие слабости материальной и проф. базы.
Вел. Отеч. война имела самые тяжёлые последствия для социального и экономич. положения К. Трудоспособное население деревни сократилось с 35,5 млн. чел. в 1940 до 23,9 млн. чел. в 1945 (включая вернувшихся с фронта). Причём доля мужчин снизилась с 47,6% до 27%. Осн. рабочей силой в колхозах стали женщины и подростки. В деревне отсутствовали миним. социальные блага: колхозникам не полагались пенсии, отпуска, пособия по нетрудоспособности, на них не распространялось нормированное гос. снабжение продовольствием. Это усиливало миграцию крестьян (прежде всего молодёжи) в города.
В условиях ухудшения экономич. положения и повышенных объёмов заготовок личное хозяйство становилось не только главным, но зачастую и единственным источником выживания крестьян (в 1950 каждый четвёртый колхоз не выдавал денег по трудодням). Однако непомерное увеличение налогового бремени провоцировало самоограничение индивидуального произ-ва – забой личного скота, вырубку плодовых деревьев и кустарников на приусадебных участках. В целом за годы 1-й послевоенной пятилетки (1946–50) с.-х. налог вырос в 2,5 раза; общая сумма налогов и сборов составляла пятую часть денежных доходов колхозной семьи. В 1946 почти все зерновые области страны (Украину, правобережье Нижней и Средней Волги, Ростовскую обл., Центральное Черноземье), а также Молдавию поразила сильная засуха. Урожайность зерновых в ср. по стране составила вдвое меньше в сравнении с 1940, валовый сбор – в 2,2 раза меньше. Но объём гос. поставок с.-х. продукции существенно не изменился, репрессивные меры в ходе заготовок резко усилились, что привело к изъятию б. ч. продовольств. фонда колхозов. Разразившийся в 1946–47 новый голод унёс жизни 770,7 тыс. чел. (подсчёты В. П. Попова), вызвал рост заболеваний и ещё более усилил массовую миграцию К. в города. Преодолеть паспортные ограничения позволяли оргнабор на восстановление городов и пром-сти, новые производства и промыслы, отъезд на учёбу, служба в армии, замужество и пр. После завершения демобилизации в сер. 1948 началось быстрое сокращение сельского населения. В колхозах оно уменьшилось с 65,9 млн. чел. в 1947 до 62,3 млн. чел. к кон. 1950 (без учёта Молд. ССР, прибалтийских республик и зап. областей УССР и БССР).
Смерть И. В. Сталина (1953) и перемены в политич. руководстве СССР обусловили либерализацию аграрного курса государства. Сократились (в 1958 полностью отменены) обязат. поставки с.-х. продуктов государству крестьянскими подсобными хозяйствами, прежняя задолженность по ним была списана. В 2–5 раз повысили закупочные цены на молоко, масло, картофель, скот, птицу. Новый закон о с.-х. налоге, принятый в авг. 1953, предусматривал двукратное снижение налогового бремени, денатурализацию и унификацию налогообложения (в 1958 с.-х. налог с приусадебных хозяйств крестьян отменён). Увеличивалось гос. финансирование с. х-ва, проведены др. мероприятия.
Значительно улучшилось социальное положение крестьянства. В марте 1956 в Устав с.-х. артели внесены изменения, разрешавшие колхозам устанавливать размеры приусадебных участков и количество домашних животных в личном пользовании, а также определять обязат. минимум трудодней для членов хозяйства. За 1954–58 выдача денег колхозникам на трудодень увеличилась втрое. К сер. 1950-х гг. был достигнут довоенный (1940) уровень питания К. по наиболее калорийным продуктам, а в 1958 потребление сахара по сравнению с 1940 выросло в 6 раз, мяса – вдвое, кондитерских изделий и рыбных продуктов – в 3 раза. С февр. 1958 началась постепенная паспортизация жителей села, в т. ч. крестьян. Колхозникам, выезжавшим из деревни на работу или учёбу в города и др. регионы, стали выдавать врем. паспорта. Это способствовало усилению стихийной миграции из деревни в город, где уровень жизни оставался значительно выше. Только за 1960–64 7 млн. сельских жителей стали горожанами (из них 6 млн. в возрасте до 29 лет). К нач. 1960-х гг. доля сельского населения составила 52%, собственно крестьян – 31,7%. ВС СССР принял закон о пенсиях и пособиях членам колхозов от 15.7.1964, который впервые устанавливал в сов. деревне гос. систему социального обеспечения колхозников. Вводились пенсии по старости, для мужчин – с 65 лет, для женщин – с 60 лет. Выплаты производились из Центр. фонда, созданного за счёт отчислений от доходов колхозов и ассигнований по госбюджету.
В кон. 1950-х – нач. 1960-х гг. руководство страны инициировало мероприятия по сокращению размеров приусадебных участков и численности индивидуального скота крестьян. Особенно широкий размах притеснение владельцев личных приусадебных хозяйств приобрело в Калининской, Калужской, Курской, Кировской, Московской и Рязанской областях и Краснодарском крае. Постановление Президиума ВС РСФСР, принятое в мае 1963, ограничивало произ-во мяса и молока в индивидуальном секторе: на одну семью разрешалось иметь не более одной коровы, овцы или свиньи. В результате поголовье коров в крестьянских личных приусадебных хозяйствах сократилось более чем втрое: с 19 млн. (1959) до 6 млн. (1964). Но индивидуальные хозяйства крестьян оставались осн. производителями картофеля, овощей и яиц; давали около половины молочной и мясной продукции: в 1961–64 соответственно 42–45% и 42–44% (подсчёты И. Е. Зеленина). Вместе с тем доля товарной продукции личных приусадебных хозяйств в 1964 уменьшилась в 2,5 раза (до 19% с.-х. произ-ва). Обострились проблемы со снабжением гор. населения животноводч. продукцией. В мае 1962 правительство повысило закупочные цены на 35% (уже в сер. 1950-х гг. в результате многократного повышения закупочные цены были приведены в соответствие с себестоимостью животноводч. продукции и даже в некоторой степени превысили её). За счёт этого и др. мер государству удалось несколько улучшить ситуацию в животноводстве и стабилизировать положение в земледелии. Но в связи с неурожаем 1963 впервые после войны пришлось прибегнуть к импорту зерна.
Следствием курса на концентрацию с.-х. произ-ва во 2-й пол. 1960-х – нач. 1980-х гг. стала политика ликвидации «неперспективных» сёл и деревень. Таковыми ещё с кон. 1950-х гг. считались селения, которые по размерам и местоположению не отвечали намеченным властями принципам организации аграрного хозяйства. В 1974 к «неперспективным» было отнесено 114 тыс. (св. 80%) населённых пунктов в сельской местности РСФСР. Предполагалось, что их жители в результате свёртывания социальной инфраструктуры и коммуникаций будут переселены в крупные сёла и центр. усадьбы. Но, в конечном счёте, предпринятые мероприятия лишь усугубили отток сельского населения, прежде всего молодёжи, в города. Это привело к быстрому «старению» деревни: в 1959–1979 число лиц в возрасте 20–54 лет в сельской местности сократилось с 49 до 29%, а доля 55-летних и лиц более старшего возраста удвоилась с 16 до 34%. Уменьшение доли молодёжи в половозрастной структуре населения подрывало производств. потенциал села.
Стремясь приостановить нарастание негативных тенденций в развитии аграрной сферы, руководство страны во 2-й пол. 1960-х – нач. 1980-х гг. приняло запоздалые меры к улучшению социального положения К. С июля 1966 введена гарантированная оплата труда колхозников (деньгами и натурой на основе тарифных ставок для работников совхозов). Т. о., колхозники, наряду с работниками совхозов и пром. рабочими, стали получать зарплату из гос. бюджета. Уровень оплаты труда К. с кон. 1960-х гг. систематически повышался. В 1970–80 в ср. на одного работника он вырос в полтора раза – со 101 руб. до 149 руб. 20 коп. В сер. 1970-х гг. доля заработной платы впервые стала абсолютно преобладать в совокупном денежном доходе колхозников и рабочих совхозов, составив 52,2%, а в 1985 уже – 57,3%. Доля доходов от личных приусадебных хозяйств, напротив, резко упала: до 26,1% в 1980, 21,8% в 1985, 20,0% в 1988. При этом рост заработной платы не отвечал динамике производительности труда в с. х-ве, т. к. уже не зависел от его конкретных результатов, а устанавливался в соответствии с действующей тарифной сеткой. Даже в нерентабельных колхозах труд крестьян часто оплачивался сравнительно высоко. В 1965 зарплата колхозника составляла 64% валового дохода колхозов, в 1970 – 66%, в 1978 – 77%, в 1980 – 96%. Но в условиях товарного дефицита возможности существенного улучшения материального благосостояния крестьян за счёт растущих доходов были крайне ограничены. Поэтому увеличение оплаты труда, не связанное с его производительностью, само по себе не могло остановить крестьянскую миграцию в города. За 1959–89 доля сельского населения СССР снизилась вдвое – с 52 до 26,4%, численность колхозного К. сократилась на 40% (с 64 до 38,2 млн. чел.). Низкий уровень механизации с. х-ва (60–70% работ в 1970–80-е гг. приходилось на ручной труд) не позволял компенсировать опережающее сокращение трудовых ресурсов села. С.-х. произ-во отставало от потребностей страны. В результате импорт наиболее дефицитных видов продовольствия (мясо, рыба, масло) в денежном выражении вырос почти в 10 раз. Импортное зерно составило примерно пятую часть потребляемого в стране хлеба.
Первые попытки реформирования основ аграрного строя в стране были предприняты лишь в кон. 1980-х гг. и направлены на децентрализацию и разбюрокрачивание управления, поощрение индивидуального предпринимательства и внедрение арендного подряда в с. х-ве. На основании Указа Президиума ВС СССР «Об аренде и арендных отношениях в СССР» (апр. 1989) вновь стали возрождаться мелкотоварные крестьянские хозяйства, ликвидированные в нач. 1930-х гг. в ходе коллективизации: в 1990 образовалось 4,4 тыс. семейных ферм на арендованной земле, в 1991 возникло ещё 45 тыс. ферм. Однако их роль в развитии с. х-ва страны была незначительна (ок. 2% возделываемых угодий, 3% поголовья скота и менее 1% общего объёма с.-х. продукции). Отчуждение крестьянина от земли в результате огосударствления с.-х. произ-ва и «раскрестьянивания» деревни в предшествующие десятилетия делали невозможным быстрое развитие фермерства в массовых масштабах.
1991–2008. Более широкое распространение фермерские хозяйства получили в постсоветской России, особенно в первые годы её существования. Указ Президента России «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27.12.1991 предоставил крестьянам право выделить свою земельную долю из общего владения и создать самостоятельное (фермерское) хозяйство. Воспользовались такой возможностью 5% лиц, получивших земельные паи. В 1995 численность фермерских хозяйств достигла 280,1 тыс., но к нач. 2000-х гг. гл. обр. по причине разорения она сократилась до 261,7 тыс., в 2005 – до 257,4 тыс. При этом размер землевладения и землепользования в ср. на хозяйство увеличился с 43 га до 58 га и 75 га соответственно, доля в общем объёме произ-ва с.-х. продукции в 2005 составила 5,7%. Но подавляющее большинство крестьян (2,6 млн.) остаётся в составе трудовых коллективов с.-х. предприятий и объединений (акционерных обществ, товариществ, кооперативов, колхозов и др.), которым на правах аренды или пользования передана осн. часть земельных долей крестьянства.
Резкое ограничение гос. поддержки в условиях общего экономич. кризиса 1990-х гг. поставило рос. с.-х. производителей в крайне тяжёлое положение и привело к упадку с. х-ва. Валовой объём с.-х. продукции в 1990-х гг. сократился на 41,7%. Площадь посевов за 1990–1995 уменьшилась с 117705 тыс. га до 102540 тыс. га, а к кон. 1990-х гг. – до 85419 тыс. га. Среднегодовой сбор зерновых снизился со 104,3 млн. т в 1986–90 до 87,9 млн. т в 1991–95 и 65,5 млн. т в 1996–2000. За тот же период сбор льноволокна упал более чем втрое – соответственно со 124 тыс. т до 72 тыс. т и 38 тыс. т, сахарной свёклы – с 33,2 млн. т до 21,7 млн. т и 14 млн. т. Наступил спад в животноводч. отраслях (см. табл.).
Стабилизация и улучшение макроэкономич. положения в нач. 2000-х гг., а также привлечение значит. государственных и частных инвестиций в аграрный сектор позволили приостановить падение с.-х. произ-ва. В ряде отраслей наметился некоторый рост (птицеводство, овцеводство, произ-во зерновых и технич. культур, овощеводство). Однако последствия кризиса в с. х-ве не преодолены в полной мере, не обеспечены достаточные условия для модернизации и дальнейшего прогресса агропромышленного комплекса страны. Решение этих проблем предполагает качественные изменения в социально-экономич. положении К. как основного производителя сельхозпродукции.