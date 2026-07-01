КРЕСТЬЯНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КРЕСТЬЯНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - в России система сословных органов самоуправления крестьянства.
Общинное Крестьянское самоуправление возникло с появлением соседской общины. Компетенция и функции Крестьянского самоуправления регулировались нормами обычного права. Законодательная регламентация взаимоотношений органов Крестьянского самоуправления и государственного управления впервые осуществлена в ходе земской реформы 1555-1556 годов, вводившей в черносошных землях земское управление. Распорядительным органом в крестьянской общине являлся сельский сход (мирской сход), состоявший из домохозяев (глав семей). Он решал вопросы земельного разверстания, тяглового обложения (за недоимки своих членов община до 1903 года отвечала по принципу круговой поруки), определения мирских расходов, распоряжался мирскими оброчными статьями, с XVIII века определял очерёдность при выполнении рекрутской повинности. Сход выбирал должностных лиц: сельского старосту, сотских и десятских для выполнения полицейских функций в пределах общины, сборщиков податей, рекрутских отдатчиков (сопровождали рекрутов до сборного пункта), целовальников (заверяли принятые сходом «приговоры», вели следствие по земельным и другим спорам). Рассмотрением внутриобщинных тяжб и мелких проступков занимался «суд стариков» (судебные функции помещики обычно изымали из компетенции Крестьянского самоуправления). Для проверки деятельности старост избирались «счётчики», а для распределения повинностей по тяглам - «окладчики». Исполнение обязанностей должностных лиц Крестьянского самоуправления, как правило, не оплачивалось и поэтому ограничивалось определённым сроком (1-2 года). Наиболее развитые формы Крестьянское самоуправление приобрело на Русском Севере.
В 1797 году среди казённых и удельных крестьян законодательно введено также и волостное Крестьянское самоуправление. На волостном сходе представители всех общин волости, населённой казёнными крестьянами, решали общие вопросы, избирали волостного голову и волостного писаря, которые вместе со старостой села - центра волости составляли волостное правление. Деревни удельных крестьян объединялись в «приказы» (соответствовали волостям казённых крестьян); органы управления ими также именовались «приказами» и состояли из 4 должностных лиц, первоначально избиравшихся сроком на 3 года на общем сходе представителями всех селений приказа: приказной выборный, или голова; казённый и приказной старосты, писарь (при отсутствии грамотных крестьян писари нанимались из числа лиц, не принадлежавших к населению приказа). С 1808 года голова, казённый и приказной старосты (стали называться также заседателями приказа) избирались бессрочно путём сложной процедуры; голова утверждался в должности Депутатом уделов, а старосты - управляющими удельными конторами; приказные писари стали назначаться управляющими удельными конторами и числились в штате Депутата уделов, представляя его интересы. Волостной голова в казённых волостях и приказной выборный в удельных приказах являлись высшими должностными лицами волостного (приказного) Крестьянского самоуправления; они отвечали за своевременный сбор податей во всех селениях волости или приказа, доводили до сведения крестьян законы и распоряжения, разбирали мелкие проступки и контролировали деятельность других должностных лиц Крестьянского самоуправления. На практике нередко преобладающее значение в волостном правлении или приказе имел писарь, знавший законодательство и порядок делопроизводства. В 1808 году в каждом удельном селении введены две должности судей, или «добросовестных»; судьи избирались крестьянами ежегодно для разбора всех крестьянских «тяжеб и споров» в соответствии с нормами обычного права, их главной задачей было склонить тяжущихся к примирению; с 1827 года два добросовестных судьи избирались для всего приказа бессрочно, составляя одну приказную судебную инстанцию. При реализации Киселёва реформы 1837-1841 годов в селениях государственных крестьян введены аналогичные низшие выборные судебные органы - сельские и волостные расправы. Деятельность общинных и волостных (приказных) органов Крестьянского самоуправления находилась под жёстким контролем помещика или органов управления казёнными и удельными крестьянами.
После крестьянской реформы 1861 года и издания Положения о крестьянах, водворённых на землях имений государевых, дворцовых и удельных [26.6(8.7).1863 года], система самоуправления государственных и удельных крестьян с небольшими изменениями распространена на всё крестьянство. Главное звено Крестьянского самоуправления - община получила официальное название «сельское общество». Оно состояло у бывших государственных и бывших удельных крестьян из домохозяев одного селения, а у бывших помещичьих крестьян - из домохозяев, «водворённых на землях одного помещика» (часто включало одну или несколько деревень или, наоборот, несколько обществ могли находиться в одном селе). Практически все хозяйственные, общественные и полицейские дела крестьянства решались на сельских сходах (значение волостного схода было невелико). Сельский сход выбирал сельского старосту, писаря, сборщика налогов, десятских и сотских (последние с 1903 года постепенно заменялись наёмными полицейскими стражниками - одним на 2 тысячи жителей), а также, при необходимости, других должностных лиц - смотрителей запасных хлебных магазинов, лесных и полевых сторожей и др. Волостной голова и приказной голова получили название волостного старшины, волостная расправа и суд «добросовестных» - волостного суда [сельские расправы упразднены 22.12.1866(3.1.1867) года]. Должностные лица Крестьянского самоуправления переизбирались через 3 года (сборщики податей и члены волостного суда - через 1 год; с 1889 года судьи назначались земскими начальниками сроком на 3 года из числа выбранных крестьянами кандидатов). Они не имели права уклоняться от избрания. Назначение жалованья должностным лицам зависело от усмотрения сельского или волостного схода. С 1861 года Крестьянское самоуправление находилось под надзором мировых посредников, с 1874 года - присутствий по крестьянским делам, в 1889-1917 годах - земских начальников. Будучи подчинены местной полиции и администрации, должностные лица Крестьянского самоуправления фактически входили в систему местного государственного управления; их функции как представителей государственной власти становились всё более обширными. С 1864 года Крестьянское самоуправление сосуществовало с всесословным уездным и губернским земским самоуправлением (смотри в статье Земства).
После Февральской революции 1917 года в связи с созданием волостных земств волостное Крестьянское самоуправление упразднено. После Октябрьской революции 1917 года волостное Крестьянское самоуправление вновь стало действовать в изменённых формах и существовало вплоть до укрупнения волостей в 1918 - начале 1920-х годов. Несмотря на учреждение сельских советов крестьянских депутатов (смотри в статье Советы местные), реальная власть на сельском уровне вплоть до конца 1920-х годов продолжала принадлежать традиционным общинным органам Крестьянского самоуправления. Сельские советы фактически являлись исполнительными органами сельских сходов (по-прежнему состояли из домохозяев) и, по крайней мере в 1917 - начала 1920-х годов, избирались ими. Крестьянское самоуправление перестало существовать вместе с ликвидацией общины в ходе коллективизации.