КРЕСТЬЯНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КРЕСТЬЯНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - в России система сословных органов самоуправления крестьянства.

Об­щин­ное Крестьянское самоуправление воз­ник­ло с по­яв­ле­ни­ем со­сед­ской об­щи­ны. Ком­пе­тен­ция и функ­ции Крестьянского самоуправления ре­гу­ли­ро­ва­лись нор­ма­ми обыч­но­го пра­ва. За­ко­но­дательная рег­ла­мен­та­ция взаи­мо­от­но­ше­ний ор­га­нов Крестьянского самоуправления и государственного управ­ле­ния впер­вые осу­ще­ст­в­ле­на в хо­де зем­ской ре­фор­мы 1555-1556 годов, вво­див­шей в чер­но­сош­ных зем­лях зем­ское управ­ле­ние. Рас­по­ря­дительным ор­га­ном в кре­сть­ян­ской об­щи­не яв­лял­ся сель­ский сход (мир­ской сход), со­сто­яв­ший из до­мо­хо­зя­ев (глав се­мей). Он ре­шал во­про­сы зе­мель­но­го раз­вер­ста­ния, тяг­ло­во­го об­ло­же­ния (за не­до­им­ки сво­их чле­нов об­щи­на до 1903 года от­ве­ча­ла по прин­ци­пу кру­го­вой по­ру­ки), оп­ре­де­ле­ния мир­ских рас­хо­дов, рас­по­ря­жал­ся мир­ски­ми об­роч­ны­ми стать­я­ми, с XVIII века оп­ре­де­лял оче­рёд­ность при вы­пол­не­нии рек­рут­ской по­вин­но­сти. Сход вы­би­рал долж­но­ст­ных лиц: сель­ско­го ста­рос­ту, сот­ских и де­сят­ских для вы­пол­не­ния по­ли­цей­ских функ­ций в пре­де­лах об­щи­ны, сбор­щи­ков по­да­тей, рек­рут­ских от­дат­чи­ков (со­про­во­ж­да­ли рек­ру­тов до сбор­но­го пунк­та), це­ло­валь­ни­ков (за­ве­ря­ли при­ня­тые схо­дом «при­го­во­ры», ве­ли след­ст­вие по зе­мель­ным и другим спо­рам). Рас­смот­ре­нием внут­ри­об­щин­ных тяжб и мел­ких про­ступ­ков за­ни­мал­ся «суд ста­ри­ков» (су­деб­ные функ­ции по­ме­щи­ки обыч­но изы­ма­ли из ком­пе­тен­ции Крестьянского самоуправления). Для про­вер­ки дея­тель­но­сти ста­рост из­би­ра­лись «счёт­чи­ки», а для рас­пре­де­ле­ния по­вин­но­стей по тяг­лам - «ок­лад­чи­ки». Ис­пол­не­ние обя­зан­но­стей долж­но­ст­ных лиц Крестьянского самоуправления, как пра­ви­ло, не оп­ла­чи­ва­лось и по­это­му ог­ра­ни­чи­ва­лось оп­ре­де­лён­ным сро­ком (1-2 го­да). Наи­бо­лее раз­ви­тые фор­мы Крестьянское самоуправление при­об­ре­ло на Русском Се­ве­ре.

В 1797 году сре­ди ка­зён­ных и удель­ных кресть­ян за­ко­но­да­тель­но вве­де­но так­же и во­ло­ст­ное Крестьянское самоуправление. На во­ло­ст­ном схо­де пред­ста­ви­те­ли всех об­щин во­лос­ти, на­се­лён­ной ка­зён­ны­ми кре­стья­на­ми, ре­ша­ли об­щие во­про­сы, из­би­ра­ли во­ло­ст­но­го го­ло­ву и во­ло­ст­ного пи­са­ря, ко­то­рые вме­сте со ста­рос­той се­ла - цен­тра во­лос­ти со­став­ля­ли во­ло­ст­ное прав­ле­ние. Де­рев­ни удель­ных кре­сть­ян объ­е­ди­ня­лись в «при­ка­зы» (со­от­вет­ст­во­ва­ли во­лос­тям ка­зён­ных кре­сть­ян); ор­га­ны управ­ле­ния ими так­же име­но­ва­лись «при­ка­зами» и со­стоя­ли из 4 долж­но­ст­ных лиц, пер­во­на­чаль­но из­би­рав­ших­ся сро­ком на 3 го­да на об­щем схо­де пред­ста­ви­те­ля­ми всех се­ле­ний при­ка­за: при­каз­ной вы­бор­ный, или го­ло­ва; ка­зён­ный и при­каз­ной ста­росты, пи­сарь (при от­сут­ст­вии гра­мот­ных кре­сть­ян пи­са­ри на­ни­ма­лись из чис­ла лиц, не при­над­ле­жав­ших к на­се­ле­нию при­ка­за). С 1808 года го­ло­ва, ка­зён­ный и при­каз­ной ста­рос­ты (ста­ли на­зы­вать­ся так­же за­се­да­те­ля­ми при­ка­за) из­би­ра­лись бес­сроч­но пу­тём слож­ной про­це­ду­ры; го­ло­ва ут­вер­ждал­ся в долж­но­сти Депутатом уде­лов, а ста­ро­сты - управ­ляю­щи­ми удель­ны­ми кон­то­ра­ми; при­каз­ные пи­са­ри ста­ли на­зна­чать­ся управ­ляю­щи­ми удель­ны­ми кон­то­ра­ми и чис­ли­лись в шта­те Депутата уде­лов, пред­став­ляя его ин­те­ре­сы. Во­ло­ст­ной го­ло­ва в ка­зён­ных во­ло­стях и при­каз­ной вы­бор­ный в удель­ных при­ка­зах яв­ля­лись выс­ши­ми долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми во­ло­ст­но­го (при­каз­но­го) Крестьянского самоуправления; они от­ве­ча­ли за свое­вре­мен­ный сбор по­да­тей во всех се­ле­ни­ях во­лос­ти или при­ка­за, до­во­ди­ли до све­де­ния кре­сть­ян за­ко­ны и рас­по­ря­же­ния, раз­би­ра­ли мел­кие про­ступ­ки и кон­тро­ли­ро­ва­ли дея­тель­ность других долж­но­ст­ных лиц Крестьянского самоуправления. На прак­ти­ке не­ред­ко пре­об­ла­даю­щее зна­че­ние в во­ло­ст­ном прав­ле­нии или при­ка­зе имел пи­сарь, знав­ший за­ко­но­да­тель­ст­во и по­ря­док де­ло­про­из­вод­ст­ва. В 1808 году в ка­ж­дом удель­ном се­ле­нии вве­де­ны две долж­но­сти су­дей, или «доб­ро­со­ве­ст­ных»; су­дьи из­би­ра­лись кре­сть­я­на­ми еже­год­но для раз­бо­ра всех кре­сть­ян­ских «тя­жеб и спо­ров» в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми обыч­но­го пра­ва, их главной за­да­чей бы­ло скло­нить тя­жу­щих­ся к при­ми­ре­нию; с 1827 года два доб­ро­со­ве­ст­ных су­дьи из­би­ра­лись для все­го при­ка­за бес­сроч­но, со­став­ляя од­ну при­каз­ную су­деб­ную ин­стан­цию. При реа­ли­за­ции Ки­се­лё­ва ре­фор­мы 1837-1841 годов в се­ле­ни­ях государственных кре­сть­ян вве­де­ны ана­ло­гич­ные низ­шие вы­бор­ные су­деб­ные ор­га­ны - сель­ские и во­ло­ст­ные рас­пра­вы. Дея­тель­ность об­щин­ных и во­ло­ст­ных (при­каз­ных) ор­га­нов Крестьянского самоуправления на­хо­ди­лась под жё­ст­ким кон­тро­лем по­ме­щи­ка или ор­га­нов управ­ле­ния ка­зён­ны­ми и удель­ны­ми кре­сть­я­на­ми.

По­сле кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года и из­да­ния По­ло­же­ния о кре­сть­я­нах, во­дво­рён­ных на зем­лях име­ний го­су­даре­вых, двор­цо­вых и удель­ных [26.6(8.7).1863 года], сис­те­ма са­мо­управ­ле­ния государственных и удель­ных кре­сть­ян с не­боль­ши­ми из­ме­не­ния­ми рас­п­ро­ст­ра­не­на на всё кре­сть­ян­ст­во. Главное зве­но Крестьянского самоуправления - об­щи­на по­лу­чи­ла официальное название «сель­ское об­ще­ст­во». Оно со­стоя­ло у бывших го­су­дар­ст­вен­ных и бывших удель­ных кре­сть­ян из до­мо­хо­зя­ев од­но­го се­ле­ния, а у бывших по­ме­щичь­их кре­сть­ян - из до­мо­хо­зя­ев, «во­дво­рён­ных на зем­лях од­но­го по­ме­щи­ка» (час­то вклю­ча­ло од­ну или несколько де­ре­вень или, на­обо­рот, несколько об­ществ мог­ли на­хо­дить­ся в од­ном се­ле). Прак­ти­че­ски все хо­зяй­ст­вен­ные, об­ще­ст­вен­ные и по­ли­цей­ские де­ла кре­сть­ян­ст­ва ре­ша­лись на сель­ских схо­дах (зна­че­ние во­ло­ст­но­го схо­да бы­ло не­ве­ли­ко). Сель­ский сход вы­би­рал сель­ско­го ста­рос­ту, пи­са­ря, сбор­щи­ка на­логов, де­сят­ских и сот­ских (по­след­ние с 1903 года по­сте­пен­но за­ме­ня­лись на­ём­ны­ми по­ли­цей­ски­ми страж­ни­ка­ми - од­ним на 2 тысячи жителей), а так­же, при не­об­хо­ди­мо­сти, других долж­но­ст­ных лиц - смот­ри­те­лей за­пас­ных хлеб­ных ма­га­зи­нов, лес­ных и по­ле­вых сто­ро­жей и др. Во­ло­ст­ной го­ло­ва и при­каз­ной го­ло­ва по­лу­чи­ли название во­ло­ст­но­го стар­ши­ны, во­ло­ст­ная рас­пра­ва и суд «до­бро­со­вест­ных» - во­ло­ст­ного су­да [сель­ские рас­пра­вы уп­разд­не­ны 22.12.1866(3.1.1867) года]. Долж­но­ст­ные ли­ца Крестьянского самоуправления пе­ре­из­би­ра­лись че­рез 3 го­да (сбор­щи­ки по­да­тей и чле­ны во­лост­но­го су­да - че­рез 1 год; с 1889 года су­дьи наз­на­ча­лись зем­ски­ми на­чаль­ни­ка­ми сро­ком на 3 го­да из чис­ла выб­ран­ных кре­стья­на­ми кан­ди­да­тов). Они не име­ли пра­ва ук­ло­нять­ся от из­бра­ния. На­зна­че­ние жа­ло­ва­нья долж­но­ст­ным ли­цам за­ви­се­ло от ус­мот­ре­ния сель­ско­го или во­ло­ст­но­го схо­да. С 1861 года Крестьянское самоуправление на­хо­ди­лось под над­зо­ром ми­ро­вых по­сред­ни­ков, с 1874 года - при­сут­ст­вий по кре­сть­ян­ским де­лам, в 1889-1917 годах - зем­ских на­чаль­ни­ков. Бу­ду­чи под­чи­не­ны ме­ст­ной по­ли­ции и ад­ми­ни­ст­ра­ции, долж­но­ст­ные ли­ца Крестьянского самоуправления фак­ти­че­ски вхо­ди­ли в сис­те­му ме­ст­но­го государственного управ­ле­ния; их функ­ции как пред­ста­ви­те­лей государственной вла­сти ста­но­ви­лись всё бо­лее об­шир­ны­ми. С 1864 года Крестьянское самоуправление со­су­ще­ст­во­ва­ло с все­со­слов­ным уезд­ным и гу­берн­ским зем­ским са­мо­управ­ле­ни­ем (смотри в статье Зем­ст­ва ).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в свя­зи с соз­да­ни­ем во­ло­ст­ных земств во­ло­ст­ное Крестьянское самоуправление уп­разд­не­но. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года во­ло­ст­ное Крестьянское самоуправление вновь ста­ло дей­ст­во­вать в из­ме­нён­ных фор­мах и су­ще­ст­во­ва­ло вплоть до ук­руп­не­ния во­лос­тей в 1918 - начале 1920-х годов. Не­смот­ря на уч­ре­ж­де­ние сель­ских со­ве­тов кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов (смотри в статье Со­ве­ты ме­ст­ные), ре­аль­ная власть на сель­ском уров­не вплоть до конца 1920-х годов про­дол­жа­ла при­над­ле­жать тра­диционным об­щин­ным ор­га­нам Крестьянского самоуправления. Сель­ские со­ве­ты фак­ти­че­ски яв­ля­лись ис­пол­нительными ор­га­на­ми сель­ских схо­дов (по-преж­не­му со­стоя­ли из до­мо­хо­зя­ев) и, по край­ней ме­ре в 1917 - начала 1920-х годов, из­би­ра­лись ими. Крестьянское самоуправление пе­ре­ста­ло су­ще­ст­во­вать вме­сте с ли­к­ви­да­ци­ей об­щи­ны в хо­де кол­лек­ти­ви­за­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)