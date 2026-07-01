КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ

КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ - политическая партия в Латвии.

Ос­но­ва­на в мае 1917 года К. Уль­ма­ни­сом. Объ­еди­ня­ла за­жи­точ­ных и сред­них кре­сть­ян, вы­сту­па­ла за су­ве­ре­ни­тет Лат­вии и про­ве­де­ние уме­рен­ных бур­жу­аз­но- де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний. С про­воз­гла­ше­ни­ем не­за­ви­си­мо­сти Лат­вии в 1918 году за­ня­ла ли­ди­рую­щие по­зи­ции в пра­ви­тель­ст­ве. По­сле во­енного пе­ре­во­ро­та 15.5.1934 года бы­ла, как и другие пар­тии, за­пре­ще­на, од­на­ко про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать в под­по­лье вплоть до вхо­ж­де­ния Лат­вии в со­став СССР ле­том 1940 года.

Вос­ста­нов­ле­на в 1991 году, за­ни­ма­ет пра­во­ли­бе­раль­ные по­зи­ции. С 2002 года вхо­дит в блок Со­юз зе­лё­ных и кре­сть­ян . Но­вая про­грам­ма ут­вер­жде­на на съез­де в городе Ел­га­ва 11.3.2006 года, с это­го вре­ме­ни Крестьянский союз офи­ци­аль­но име­ну­ет­ся Цен­три­ст­ская пар­тия Кре­сть­ян­ский со­юз Лат­вии (Centriska̅ partija Latvijas Ze­m­nieku sa­vienība, CP LZS). По ре­зуль­татам вы­бо­ров, про­шед­ших 7.10.2006 года, пар­тия рас­по­ла­га­ет 12 де­пу­тат­ски­ми ман­да­та­ми в Сей­ме и 3 ми­ни­стер­ски­ми порт­фе­ля­ми. Ли­дер пар­тии - А. Бриг­ма­нис.

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