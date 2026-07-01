КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ
КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ - политическая партия в Латвии.
Основана в мае 1917 года К. Ульманисом. Объединяла зажиточных и средних крестьян, выступала за суверенитет Латвии и проведение умеренных буржуазно-демократических преобразований. С провозглашением независимости Латвии в 1918 году заняла лидирующие позиции в правительстве. После военного переворота 15.5.1934 года была, как и другие партии, запрещена, однако продолжала действовать в подполье вплоть до вхождения Латвии в состав СССР летом 1940 года.
Восстановлена в 1991 году, занимает праволиберальные позиции. С 2002 года входит в блок Союз зелёных и крестьян. Новая программа утверждена на съезде в городе Елгава 11.3.2006 года, с этого времени Крестьянский союз официально именуется Центристская партия Крестьянский союз Латвии (Centriska̅ partija Latvijas Zemnieku savienība, CP LZS). По результатам выборов, прошедших 7.10.2006 года, партия располагает 12 депутатскими мандатами в Сейме и 3 министерскими портфелями. Лидер партии - А. Бригманис.