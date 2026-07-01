КРЕСТЬЯНСКИЙ КОДЕКС 1675

Крестьянский кодекс 1675 — документ, содержавший требования крестьян во время антисеньориального восстания в Нижней Бретани (уложение, принятое благородными жителями 14 соединившихся приходов).

В К. к., составленном 2 июля 1675, зафиксировано требование уничтожения основных сеньориальных повинностей и поборов (отработочной ренты «корве» и натурального сбора «шампар»), мельничных баналитетов, преимущественного права дворян на охоту, замены сеньориальных судов крестьянскими. В случае принятия К. к. провинциальными штатами Бретани крестьяне соглашались соблюдать трехмесячное перемирие. Восстание было жестоко подавлено правительственными войсками. Требования К. к. воспроизведены в наказах Генеральным штатам 1789 от Бретани накануне Французской революции XVIII в .

Лит.: Поршнев Б. Ф. Цели и требования крестьян в Бретонском восстании 1675 года // К 150-летию французской революции 1789—1794. М., 1940. С. 42—118; Garlan Y., Nières Cl. Les révoltes bretonnes de 1675. Paris, 1975.