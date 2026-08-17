КРЕСТЬЯНСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 1928‒1932

Крестьянские выступления 1928—1932 — волнения (массовые невооруженные выступления) и восстания крестьян, вызванные насильственным изъятием продовольствия и коллективизацией .

Начались во время Кризиса хлебозаготовок 1928 , когда И. В. Сталин и его сторонники в Политбюро приняли решение о чрезвычайных хлебозаготовках, обязательном изъятии «излишков» хлеба. Количество массовых выступлений выросло с 36 в апреле до 185 в мае и 225 в июне. В январе—ноябре 1928 количество террористических актов на селе выросло с 21 до 216. В ноябре почти вдвое выросло обнаруженное ОГПУ количество листовок против коммунистов, распространявшихся среди крестьян.

С началом форсированных индустриализации и коллективизации волнения и восстания затронули почти всю территорию России и Украины. Толпы выступающих насчитывали тысячи человек, вооруженных вилами, топорами, кольями, в отдельных случаях обрезами и охотничьими ружьями. В 1930 произошло более 1300 волнений и восстаний, в которых приняло участие более 2,5 млн крестьян. Однако волнения и восстания не переросли в полномасштабную крестьянскую войну, так как коммунистический режим с помощью репрессий и раскулачивания смог дезорганизовать крестьянское сопротивление и предотвратить возникновение его устойчивых очагов. После 1930 число выступлений пошло на спад, и во время голода в СССР 1932—1933 они почти прекратились.

Лит.: Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917—1933. М., 2001; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939. Т. 1—4. М., 1999—2002; Кооперативный план: иллюзии и действительность. Великий перелом: трагедия крестьянства. Судьбы Российского крестьянства. М., 1996; Шубин А. В. Великая депрессия и будущее России. М., 2009.