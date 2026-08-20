КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В ПОЛТАВСКОЙ И ХАРЬКОВСКОЙ ГУБ. 1902

Крестьянские волнения в Полтавской и Харьковской губ. 1902 — крупное аграрное выступление украинских крестьян в смежных уездах Харьковской (Валковский, Богодуховский) и Полтавской (Константиноградский, Полтавский) губерниях в марте 1902, вызванное тяжелым экономическим положением крестьян (малоземелье, неурожай 1902 и др.) и агитацией политических партий (в том числе Революционной Украинской партии ).

Участие в волнениях приняли около 40 тыс. крестьян. Нападениям подвергались помещичьи имения (за март — начало апреля разгромлено 105), продовольственные и хозяйственные склады и т. п. В подавлении волнений участвовало около 10 тыс. человек из царской армии. В результате 1 тыс. человек были преданы суду, указом от 11 [24] мая 1902 крестьяне должны были возместить помещикам убытки в сумме 800 тыс. руб. (отменен в 1904).

Лит.: Емелях Л. И. Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г. // Исторические записки. Т. 38. М., 1951; Кабытов П. С. Русское крестьянство в начале ХХ в. Самара, 1999; Кондрашин В. В. Крестьянская революция в России. 1902—1922 гг.: научный проект и научная концепция (предварительные заметки) // Уральский исторический вестник. 2008. № 2 (19); Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губ. в 1902. Сб. документов. Харьков, 1961.