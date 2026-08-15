КРЕСТЬЯНСКИЕ КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

КРЕСТЬЯНСКИЕ КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ - массовые общественно-государственные крестьянские организации в РСФСР и СССР, образованные для оказания поддержки экономически слабым хозяйствам крестьян , инвалидов, вдов, сирот, семей красноармейцев.

Уч­ре­ж­де­ны с на­ча­лом про­ве­де­ния но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки Дек­ре­том СНК РСФСР от 14.5.1921 года. Кре­ст­ко­мы долж­ны бы­ли, опи­ра­ясь на об­щин­ные тра­ди­ции, пе­ре­не­сти на са­мих кре­сть­ян ре­ше­ние про­блем их со­циаль­но­го обес­пе­че­ния. Пер­во­на­чаль­но на­хо­ди­лись в под­чи­не­нии Нар­ко­ма­та со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, за­тем так­же и Нар­ко­ма­та зем­ле­де­лия. Ру­ко­во­дство дея­тель­но­стью крест­ко­мов осу­ще­ст­в­лял ЦК ККОВ. Ему под­чи­ня­лись гу­берн­ские и об­ла­ст­ные ко­ми­те­ты, ко­то­рые ру­ко­во­ди­ли уезд­ны­ми, а те, в свою оче­редь, - во­ло­ст­ны­ми и сель­ски­ми ко­ми­те­та­ми. Рас­по­ла­га­лись в по­ме­ще­ни­ях ме­ст­ных Со­ве­тов и ис­поль­зо­ва­ли в сво­ей дея­тель­но­сти их тех­нический ап­па­рат. ККОВ долж­ны бы­ли соз­да­вать на­ту­раль­ные и де­неж­ные фон­ды, при­вле­кать эко­но­ми­че­ски бо­лее силь­ные хо­зяй­ст­ва для тру­до­вой по­мо­щи бо­лее сла­бым. Во вре­мя го­ло­да 1921-1922 годов в По­вол­жье крест­ко­мы в этих рай­онах за­ни­ма­лись рас­пре­де­ле­ни­ем государственной и иностранной по­мо­щи на­се­ле­нию. ККОВ от­но­си­тель­но бла­го­по­луч­ных рай­онов пе­ре­во­ди­ли часть сво­их фон­дов ко­ми­те­там го­ло­даю­щих гу­бер­ний и об­лас­тей. Партийное ру­ко­во­дство стра­ны счи­та­ло ККОВ «в выс­шей сте­пе­ни важ­ны­ми бес­пар­тий­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми», ко­то­ры­ми на­до «ов­ла­деть», что­бы они не пре­вра­ти­лись в чис­то кре­сть­ян­ские сою­зы.

По­ло­же­ни­ем ВЦИК и СНК РСФСР «Об об­ще­ст­вах взаи­мо­по­мо­щи» от 25.9.1924 года ККОВ бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в кре­сть­ян­ские об­ще­ст­ва взаи­мо­по­мо­щи (КОВ). По По­ло­же­нию, все жи­те­ли се­ле­ний, не ли­шён­ные гражданских прав, ста­но­ви­лись чле­на­ми КОВ и бы­ли обя­за­ны при­ни­мать уча­стие в их дея­тель­но­сти. КОВ ока­зы­ва­ли раз­но­об­раз­ные ви­ды по­мо­щи ма­ло­мощ­ным кре­сть­ян­ским хо­зяй­ст­вам, вклю­чая ор­га­ни­за­цию про­кат­ных и случ­ных пунк­тов, по­зво­ляв­ших ра­цио­наль­но ис­поль­зо­вать не­мно­го­чис­лен­ную сельскохозяйственную тех­ни­ку и улуч­шать ка­че­ст­во до­маш­не­го ско­та. Им, как и всем другим сель­ским ор­га­ни­за­ци­ям, вме­ня­лось в обя­зан­ность раз­ви­вать кол­лек­ти­ви­ст­ские на­ча­ла в хо­зяйственной дея­тель­но­сти кре­сть­ян. Со 2-й половины 1920-х годов КОВ пре­вра­ти­лись в про­вод­ни­ков государственной по­ли­ти­ки со­циа­ли­стической ре­кон­ст­рук­ции сельского хозяйства, ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в про­ве­де­нии хле­бо­за­го­то­вок и кол­лек­ти­ви­за­ции. Фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ли дея­тель­ность в свя­зи с соз­да­ни­ем кол­хо­зов, вме­сто них в кол­хо­зах об­ра­зо­ва­ны кас­сы взаи­мо­по­мо­щи.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)