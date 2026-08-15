КРЕСТЬЯНСКИЕ КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ
КРЕСТЬЯНСКИЕ КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ - массовые общественно-государственные крестьянские организации в РСФСР и СССР, образованные для оказания поддержки экономически слабым хозяйствам крестьян, инвалидов, вдов, сирот, семей красноармейцев.
Учреждены с началом проведения новой экономической политики Декретом СНК РСФСР от 14.5.1921 года. Кресткомы должны были, опираясь на общинные традиции, перенести на самих крестьян решение проблем их социального обеспечения. Первоначально находились в подчинении Наркомата социального обеспечения, затем также и Наркомата земледелия. Руководство деятельностью кресткомов осуществлял ЦК ККОВ. Ему подчинялись губернские и областные комитеты, которые руководили уездными, а те, в свою очередь, - волостными и сельскими комитетами. Располагались в помещениях местных Советов и использовали в своей деятельности их технический аппарат. ККОВ должны были создавать натуральные и денежные фонды, привлекать экономически более сильные хозяйства для трудовой помощи более слабым. Во время голода 1921-1922 годов в Поволжье кресткомы в этих районах занимались распределением государственной и иностранной помощи населению. ККОВ относительно благополучных районов переводили часть своих фондов комитетам голодающих губерний и областей. Партийное руководство страны считало ККОВ «в высшей степени важными беспартийными организациями», которыми надо «овладеть», чтобы они не превратились в чисто крестьянские союзы.
Положением ВЦИК и СНК РСФСР «Об обществах взаимопомощи» от 25.9.1924 года ККОВ были преобразованы в крестьянские общества взаимопомощи (КОВ). По Положению, все жители селений, не лишённые гражданских прав, становились членами КОВ и были обязаны принимать участие в их деятельности. КОВ оказывали разнообразные виды помощи маломощным крестьянским хозяйствам, включая организацию прокатных и случных пунктов, позволявших рационально использовать немногочисленную сельскохозяйственную технику и улучшать качество домашнего скота. Им, как и всем другим сельским организациям, вменялось в обязанность развивать коллективистские начала в хозяйственной деятельности крестьян. Со 2-й половины 1920-х годов КОВ превратились в проводников государственной политики социалистической реконструкции сельского хозяйства, активно участвовали в проведении хлебозаготовок и коллективизации. Фактически прекратили деятельность в связи с созданием колхозов, вместо них в колхозах образованы кассы взаимопомощи.