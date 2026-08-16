КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 874-901
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 874-901 годов -в Китае. Была вызвана злоупотреблениями чиновников, ростом налогов и перераспределением земли в пользу крупных землевладельцев.
Началась в северо-восточных районах Китая, сильно пострадавших от неурожая 873 года, впоследствии распространилась на центральные и южные провинции страны. Общее число повстанцев составляло свыше 100 тысяч человек. В южной части провинции Шаньдун движение возглавил Хуан Чао, в провинции Хэбэй - Ван Сяньчжи. В 875 году они начали совместные действия. В 876 году армия Хуан Чао попыталась занять столицу империи город Чанъань, но потерпела поражение от имперских войск. Возникшие в 877 году разногласия между Хуан Чао и Ван Сяньчжи значительно ослабили повстанческий лагерь. В 878 году отряды Ван Сяньчжи были разбиты правительственными войсками. Армия Хуан Чао продолжала сражаться в юж. провинциях Чжэцзян и Фуцзянь, в 879 году захватила крупнейший китайский портовый город Гуанчжоу. Провозгласив своей целью свержение правящей династии Тан, Хуан Чао повёл войска на север к столице, в конце 880 года взял город Лоян, а в начале 881 года - Чанъань. Император Си Цзун бежал в провинцию Сычуань, Хуан Чао был провозглашён императором новой династии Ци.
К 883 году среди его сторонников начались разногласия, что позволило приверженцам бывшего императора консолидироваться и захватить столицу. В 884 году армия Хуан Чао была разбита, сам он покончил жизнь самоубийством.
Отдельные повстанческие отряды продолжали оказывать сопротивление до 901 года.