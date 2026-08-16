КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 874-901

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 874-901 годов -в Китае. Бы­ла вы­зва­на зло­упот­реб­ле­ния­ми чи­нов­ни­ков, рос­том на­ло­гов и пе­ре­рас­пре­де­ле­ни­ем зем­ли в поль­зу круп­ных зем­ле­вла­дель­цев.

На­ча­лась в северо-восточных рай­онах Ки­тая, силь­но по­стра­дав­ших от не­уро­жая 873 года, впо­след­ст­вии рас­про­стра­ни­лась на центральные и южные про­вин­ции стра­ны. Об­щее чис­ло пов­стан­цев со­став­ля­ло свыше 100 тысяч человек. В южной час­ти провинции Шань­дун дви­же­ние воз­гла­вил Ху­ан Чао, в провинции Хэ­бэй - Ван Сянь­чжи. В 875 году они на­ча­ли со­вме­ст­ные дей­ст­вия. В 876 году ар­мия Ху­ан Чао по­пы­та­лась за­нять сто­ли­цу им­пе­рии город Чанъ­ань, но по­тер­пе­ла по­ра­же­ние от имперских войск. Воз­ник­шие в 877 году раз­но­гла­сия ме­ж­ду Ху­ан Чао и Ван Сянь­чжи зна­чи­тель­но ос­ла­би­ли по­в­станческий ла­герь. В 878 году от­ря­ды Ван Сянь­чжи бы­ли раз­би­ты пра­ви­тельственными вой­ска­ми. Ар­мия Ху­ан Чао про­дол­жа­ла сра­жать­ся в юж. про­вин­ци­ях Чжэц­зян и Фуц­зянь, в 879 году за­хва­ти­ла круп­ней­ший китайский пор­то­вый го­род Гу­ан­чжоу. Про­воз­гла­сив сво­ей це­лью свер­же­ние пра­вя­щей ди­на­стии Тан, Ху­ан Чао по­вёл вой­ска на се­вер к сто­ли­це, в конце 880 года взял город Ло­ян, а в начале 881 года - Чанъ­ань. Император Си Цзун бе­жал в провинцию Сы­чу­ань, Ху­ан Чао был про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром но­вой ди­на­стии Ци.

К 883 году сре­ди его сто­рон­ников на­ча­лись раз­но­гла­сия, что по­зво­ли­ло при­вер­жен­цам бывшего им­пе­ра­то­ра кон­со­ли­ди­ро­вать­ся и за­хва­тить сто­ли­цу. В 884 году ар­мия Ху­ан Чао бы­ла раз­би­та, сам он по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

От­дель­ные пов­станческие от­ря­ды про­дол­жа­ли ока­зы­вать со­про­тив­ле­ние до 901 года.

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