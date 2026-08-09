КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1653
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1653 года - в Швейцарии. Вызвана ухудшением положения сельского населения в результате Тридцатилетней войны 1618-1648 годов.
А также усилением налогового гнёта со стороны городских властей кантонов. Началась в феврале 1653 года с выступления крестьян кантона Люцерн, в марте - апреле распространилась на соседние кантоны Берн, Базель и Золотурн. В конце апреля представители сельских общин четырёх кантонов создали т. н. Хутвильскую лигу, главой которой был избран зажиточный крестьянин Н. Лёйенбергер. Повстанцы требовали сокращения налогов, арендных и залоговых платежей, разрешения свободной продажи зерна и соли.
Характерной чертой Крестьянской войны стало обращение к патриотической символике, связанной с темой свободы, в т. ч. к образу Вильгельма Телля. В конце мая восставшие осадили города Берн и Люцерн. Стремясь внести раскол в их ряды, кантональные власти обещаниями уступок добились самороспуска многих крестьянских отрядов. В начале июня основные силы повстанцев были разбиты в битвах при Воленшвиле и Херцогенбухзе; Лёйенбергер и другие руководители схвачены и казнены. В целях предотвращения новых выступлений крестьян городские власти пошли на некоторое снижение налогов.
Поражение Крестьянской войны привело к урезанию автономных прав сельских общин и положило начало фактическому исключению крестьянства из политической жизни Швейцарской Конфедерации.