КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В ОСТЗЕЙСКОМ КРАЕ 1804-1819

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В ОСТЗЕЙСКОМ КРАЕ 1804-1819 годов - серия реформ, в результате которых было отменено крепостное право, осуществлены аграрные преобразования и введено крестьянское самоуправление .

В Лиф­лянд­ской, Эс­т­лянд­ской и Кур­лянд­ской гу­бер­ни­ях Российской им­пе­рии. Не­по­сред­ст­вен­ным по­во­дом для про­ве­де­ния ре­фор­мы ста­ло вос­ста­ние кре­сть­ян в име­нии Кау­гу­ры Лиф­лянд­ской губернии (осень 1802 года), по­дав­лен­ное вой­ска­ми. Для под­го­тов­ки про­ек­та ре­фор­мы в Санкт-Пе­тер­бур­ге был уч­ре­ж­дён Лиф­лянд­ский комитет (вес­на 1803 года). В его со­став вхо­ди­ли В.П. Ко­чу­бей , П.А. Стро­га­нов, О.П. Ко­зо­дав­лев и два пред­ста­ви­те­ля лиф­лянд­ско­го дво­рян­ст­ва (Г. Буд­ден­брок и Р. Ан­реп). Ко­ми­тет под­го­то­вил «По­ло­же­ние о лиф­лянд­ских кре­сть­я­нах», ут­вер­ждён­ное имп. Алек­сан­дром I 20.2(3.3).1804 года. По не­му кре­сть­я­не объ­яв­ля­лись при­кре­п­лён­ны­ми к зем­ле, а не к лич­но­сти по­ме­щи­ка, их за­пре­ща­лось про­да­вать и по­ку­пать без зем­ли. Кре­сть­я­не де­ли­лись на хле­бо­паш­цев (дво­ро­хозяе­ва и без­зе­мель­ные) и дво­ро­вых. Дво­ро­хо­зяе­ва ос­во­бо­ж­да­лись от рек­рут­ской по­вин­но­сти, те­лес­ным на­ка­за­ни­ям их мож­но бы­ло под­верг­нуть толь­ко по су­ду. Они по­лу­чи­ли пра­во пе­ре­да­вать свои усадь­бы по на­след­ст­ву, по­ме­щи­кам за­пре­ща­лось сго­нять их с зем­ли, пе­ре­во­дить в другие име­ния, пре­вра­щать в дво­ро­вых. Свой зе­мель­ный на­дел дво­ро­хо­зя­ин мог по­те­рять толь­ко при не­ис­пол­не­нии сво­их обя­зан­но­стей пе­ред по­ме­щи­ком и толь­ко по су­ду. По­вин­но­сти дво­ро­хозя­ев ус­та­нав­ли­ва­лись в со­от­вет­ст­вии с до­ход­но­стью на­де­ла (её оп­ре­де­ля­ли специальные ре­ви­зи­он­ные ко­мис­сии, пред­се­да­те­ля­ми ко­то­рых бы­ли русскими чи­нов­ни­ки, а чле­на­ми - ме­ст­ные дво­ря­не). Раз­ме­ры и ка­чест­во кре­сть­ян­ских на­де­лов, их до­ход­ность, ви­ды и нор­мы по­вин­но­стей за­но­си­лись в опи­си (ва­кен­бу­хи). Бар­щи­на со­став­ля­ла 75% об­ще­го объ­ё­ма по­вин­но­стей, об­рок - 25%. По­ме­щи­кам за­пре­ща­лось про­из­воль­но по­вы­шать по­вин­но­сти и рас­ши­рять свои по­ля за счёт кре­сть­ян­ских на­де­лов. По­ло­же­ние бо­бы­лей, бат­ра­ков и дво­ро­вых ос­та­лось преж­ним. Соз­да­ва­лись во­ло­ст­ные су­ды в со­ста­ве 3 чле­нов: од­но­го на­зна­чал по­ме­щик, вто­ро­го из­би­ра­ли дво­ро­хо­зяе­ва, третье­го - бат­ра­ки. Не­смот­ря на это, дея­тель­ность во­ло­ст­ных су­дов на­хо­ди­лась под кон­тро­лем по­ме­щи­ков. Су­ды раз­би­ра­ли спо­ры ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми, обес­пе­чи­ва­ли ис­прав­ный пла­тёж дво­ро­хо­зяе­ва­ми об­ро­ка и вы­пол­не­ние бар­щин­ных ра­бот, рас­пре­де­ля­ли бат­ра­ков ме­ж­ду дво­ро­хо­зяе­ва­ми. Вто­рой су­деб­ной ин­стан­ци­ей бы­ли при­ход­ские су­ды, со­сто­яв­шие из пред­се­да­те­ля (по­ме­щи­ка) и 3 за­се­да­те­лей, из­би­рае­мых из чис­ла дво­ро­хо­зя­ев.

В 1809 году из­да­ны «До­пол­ни­тель­ные ста­тьи», по ко­то­рым по­ме­щи­ки по­лу­чи­ли пра­во са­мим оп­ре­де­лять до­ход­ность кре­сть­ян­ских на­де­лов, за­ме­нять об­рок бар­щи­ной при 12-ча­со­вой про­дол­жи­тель­но­сти бар­щин­но­го дня.

На Эст­лянд­скую губернию «По­ло­же­ние о лиф­лянд­ских кре­сть­я­нах» бы­ло рас­про­стра­не­но в 1804 году и до­пол­не­но «По­ло­же­ни­ем о кре­сть­ян­ских су­дах Эс­т­лян­дии» в 1805 году. Опи­си до­ход­но­сти кре­сть­ян­ских на­де­лов, ви­ды и нор­мы по­вин­но­стей со­став­ля­лись по до­го­во­рён­но­сти ме­ж­ду по­ме­щи­ком и кре­сть­я­на­ми. Од­на­ко кре­сть­я­не мог­ли по­тре­бо­вать про­ве­де­ния об­ме­ра и оцен­ки зем­ли.

В 1811 году дво­ря­не Эс­т­лянд­ской губернии пред­ста­ви­ли императору Алек­сан­д­ру I про­ект от­мены кре­по­ст­но­го пра­ва. По­сле­дую­щая раз­ра­бот­ка про­ек­та бы­ла при­ос­та­нов­ле­на Оте­че­ст­вен­ной вой­ной 1812 года и за­гра­нич­ны­ми по­хо­да­ми рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов. 23.5(4.6).1816 года императором Алек­сан­дром I ут­вер­ждён ряд до­ку­мен­тов («Уч­ре­ж­де­ние для эс­т­лянд­ских кре­сть­ян», «По­ло­же­ние об эс­т­лянд­ских кре­сть­я­нах» и др.), по ко­то­рым кре­сть­я­не по­лу­ча­ли лич­ную сво­бо­ду, но без зем­ли (она ос­та­ва­лась соб­ст­вен­но­стью по­ме­щи­ков). Лич­но сво­бод­ный кре­сть­я­нин (ос­во­бо­ж­де­ние про­ис­хо­ди­ло в те­че­ние ус­та­нов­лен­но­го 14-лет­не­го сро­ка) ста­но­вил­ся арен­да­то­ром зем­ли у по­ме­щи­ка. По за­ко­ну кре­сть­я­не мог­ли при со­гла­сии по­ме­щи­ка вы­ку­пить свой преж­ний на­дел. Так­же они по­лу­чи­ли пра­во за­клю­чать сдел­ки (в т. ч. при­об­ре­тать дви­жи­мое и не­дви­жи­мое, за ис­клю­че­ни­ем име­ний, иму­ще­ст­во). Од­на­ко при этом пе­ре­ме­на мес­та жи­тель­ст­ва и по­лу­че­ние пас­пор­та за­ви­се­ли от по­ме­щи­ка.

Вво­ди­лось кре­сть­ян­ское са­мо­управ­ле­ние. Кре­сть­я­не по­ме­щичь­е­го име­ния со­став­ля­ли во­ло­ст­ную об­щи­ну. Они из­би­ра­ли на три го­да во­ло­ст­ное прав­ле­ние (от­ве­ча­ло за ис­прав­ный пла­тёж кре­сть­я­на­ми гос. по­да­тей, рек­рут­ский на­бор, при­зре­ние не­тру­до­спо­соб­ных чле­нов об­щи­ны и т. д.) во гла­ве с во­ло­ст­ным стар­ши­ной, ко­то­ро­го ут­вер­ждал в долж­но­сти по­ме­щик. За ни­ми же со­хра­ня­лись по­ли­цей­ская власть в их име­ни­ях и над­зор за кре­сть­ян­ски­ми су­да­ми.

По на­стоя­нию императора Алек­сан­д­ра I ланд­та­ги кур­лянд­ско­го и лиф­лянд­ско­го дво­рян­ст­ва так­же со­гла­си­лись на от­ме­ну кре­по­ст­но­го пра­ва в сво­их гу­бер­ни­ях. Бы­ли ут­вер­жде­ны ана­ло­гич­ные эс­т­лянд­ско­му По­ло­же­ния для кре­сть­ян Кур­лянд­ской губернии от 25.8(6.9).1817 года и Лиф­лянд­ской губ. от 26.3(7.4).1819 года.

Окон­ча­тель­ную сво­бо­ду эс­т­лянд­ское кре­сть­ян­ст­во по­лу­чи­ло фак­ти­че­ски к 1831 году, кур­лянд­ское и лиф­лянд­ское - к 1832 году, ко­гда им бы­ло да­но пра­во сво­бод­но­го пе­ре­дви­же­ния, но толь­ко в пре­де­лах собственной гу­бер­нии и с за­пре­том се­лить­ся в го­родах.

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