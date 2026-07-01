КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В ОСТЗЕЙСКОМ КРАЕ 1804-1819
КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В ОСТЗЕЙСКОМ КРАЕ 1804-1819 годов - серия реформ, в результате которых было отменено крепостное право, осуществлены аграрные преобразования и введено крестьянское самоуправление.
В Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерниях Российской империи. Непосредственным поводом для проведения реформы стало восстание крестьян в имении Каугуры Лифляндской губернии (осень 1802 года), подавленное войсками. Для подготовки проекта реформы в Санкт-Петербурге был учреждён Лифляндский комитет (весна 1803 года). В его состав входили В.П. Кочубей, П.А. Строганов, О.П. Козодавлев и два представителя лифляндского дворянства (Г. Будденброк и Р. Анреп). Комитет подготовил «Положение о лифляндских крестьянах», утверждённое имп. Александром I 20.2(3.3).1804 года. По нему крестьяне объявлялись прикреплёнными к земле, а не к личности помещика, их запрещалось продавать и покупать без земли. Крестьяне делились на хлебопашцев (дворохозяева и безземельные) и дворовых. Дворохозяева освобождались от рекрутской повинности, телесным наказаниям их можно было подвергнуть только по суду. Они получили право передавать свои усадьбы по наследству, помещикам запрещалось сгонять их с земли, переводить в другие имения, превращать в дворовых. Свой земельный надел дворохозяин мог потерять только при неисполнении своих обязанностей перед помещиком и только по суду. Повинности дворохозяев устанавливались в соответствии с доходностью надела (её определяли специальные ревизионные комиссии, председателями которых были русскими чиновники, а членами - местные дворяне). Размеры и качество крестьянских наделов, их доходность, виды и нормы повинностей заносились в описи (вакенбухи). Барщина составляла 75% общего объёма повинностей, оброк - 25%. Помещикам запрещалось произвольно повышать повинности и расширять свои поля за счёт крестьянских наделов. Положение бобылей, батраков и дворовых осталось прежним. Создавались волостные суды в составе 3 членов: одного назначал помещик, второго избирали дворохозяева, третьего - батраки. Несмотря на это, деятельность волостных судов находилась под контролем помещиков. Суды разбирали споры между крестьянами, обеспечивали исправный платёж дворохозяевами оброка и выполнение барщинных работ, распределяли батраков между дворохозяевами. Второй судебной инстанцией были приходские суды, состоявшие из председателя (помещика) и 3 заседателей, избираемых из числа дворохозяев.
В 1809 году изданы «Дополнительные статьи», по которым помещики получили право самим определять доходность крестьянских наделов, заменять оброк барщиной при 12-часовой продолжительности барщинного дня.
На Эстляндскую губернию «Положение о лифляндских крестьянах» было распространено в 1804 году и дополнено «Положением о крестьянских судах Эстляндии» в 1805 году. Описи доходности крестьянских наделов, виды и нормы повинностей составлялись по договорённости между помещиком и крестьянами. Однако крестьяне могли потребовать проведения обмера и оценки земли.
В 1811 году дворяне Эстляндской губернии представили императору Александру I проект отмены крепостного права. Последующая разработка проекта была приостановлена Отечественной войной 1812 года и заграничными походами российской армии 1813-1814 годов. 23.5(4.6).1816 года императором Александром I утверждён ряд документов («Учреждение для эстляндских крестьян», «Положение об эстляндских крестьянах» и др.), по которым крестьяне получали личную свободу, но без земли (она оставалась собственностью помещиков). Лично свободный крестьянин (освобождение происходило в течение установленного 14-летнего срока) становился арендатором земли у помещика. По закону крестьяне могли при согласии помещика выкупить свой прежний надел. Также они получили право заключать сделки (в т. ч. приобретать движимое и недвижимое, за исключением имений, имущество). Однако при этом перемена места жительства и получение паспорта зависели от помещика.
Вводилось крестьянское самоуправление. Крестьяне помещичьего имения составляли волостную общину. Они избирали на три года волостное правление (отвечало за исправный платёж крестьянами гос. податей, рекрутский набор, призрение нетрудоспособных членов общины и т. д.) во главе с волостным старшиной, которого утверждал в должности помещик. За ними же сохранялись полицейская власть в их имениях и надзор за крестьянскими судами.
По настоянию императора Александра I ландтаги курляндского и лифляндского дворянства также согласились на отмену крепостного права в своих губерниях. Были утверждены аналогичные эстляндскому Положения для крестьян Курляндской губернии от 25.8(6.9).1817 года и Лифляндской губ. от 26.3(7.4).1819 года.
Окончательную свободу эстляндское крестьянство получило фактически к 1831 году, курляндское и лифляндское - к 1832 году, когда им было дано право свободного передвижения, но только в пределах собственной губернии и с запретом селиться в городах.