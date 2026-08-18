КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ 1864
КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ 1864 года - реформа, в ходе которой в польских губерниях Российской империи были проведены аграрные преобразования, отменено крепостное право и введено крестьянское самоуправление.
Личная зависимость крестьян от помещиков отменена здесь в 1807 году, но при этом сохранялась вотчинная зависимость крестьян (земля, находившаяся в пользовании крестьян, являлась собственностью помещиков, крестьяне были обязаны отбывать барщину или платить оброк - чинш). Реформе непосредственно предшествовал ряд указов императора Николая I и императора Александра II, облегчивших положение польских крестьян: указом от 26.5(7.6).1846 года помещикам было запрещено присоединять к своим фольваркам («барским запашкам») крестьянские хозяйства с наделом свыше 3 моргов (1,68 га), указом от 4(16).5.1861 года барщина была заменена оброком, Положением от 5(17).6.1862 года предусматривался обязательный перевод крестьян на оброк с правом выкупа земли при согласии помещика.
В ходе Польского восстания 1863-1864 годов Центральный национальный комитет восставших издал 2 декрета от 22.1.1863 года (по новому стилю), по которым земля, находившаяся в пользовании крестьян, передавалась им в собственность с условием выплаты государственных податей. Помещикам планировалось выплатить вознаграждение за отнятые у них земли, а безземельным участникам восстания - выделить землю в размере не менее 3 моргов на каждого. Стремясь привлечь крестьян на свою сторону, российское правительство решило провести реформу, которая в большей степени учитывала бы их интересы.
Разработка реформы была поручена Н.А. Милютину, который специально для этого выехал вместе с Ю.Ф. Самариным и В.А. Черкасским в Царство Польское. Подготовленный им проект был рассмотрен в Особом комитете и после внесения небольших поправок одобрен императором Александром II. Положения реформы были опубликованы в указах от 19.2(2.3).1864 года «Об устройстве крестьян», «О ликвидационной комиссии», «Об устройстве сельских гмин» и «О порядке введения в действие новых о крестьянах постановлений». Действие указов распространялось на все имения, в которых проживали крестьяне, в т. ч. и на сданные в аренду. Согласно этим указам, крестьяне в частных, майоратных, институтских и казённых имениях, пользовавшиеся землёй, становились полными собственниками этой земли, а также жилых и хозяйственных построек, усадебного инвентаря (независимо от размера земельного участка, категории крестьян, основания, на котором они пользовались землёй, вида повинностей, которые отбывали в пользу помещика). В собственность крестьян переходили также земли их общего пользования (выгоны для скота и т. п.), общественные постройки, а также земли, подпадавшие под действие указа 1846 года, если к 1864 году они никем не использовались или без обмена были присоединены к фольваркам (равноценный обмен крестьянских и помещичьих земель допускался законодательством). Крестьянам возвращались и земли, подвергшиеся незаконному обмену после 1846 года.
Указом императора Александра II от 28.10 (9.11).1866 года вотчинные отношения были упразднены в городах, действие указов 1864 года распространено на мещан-земледельцев.
В результате Крестьянской реформы 694 тысяч крестьян стали собственниками 8,7 миллионов моргов (4,8 миллионов га) земли. В среднем надел составлял 12 моргов (6,7 га), в ряде губерний - от 8 до 20 моргов (от 4,4 до 11,2 га). Крестьянин мог отдать внаём, заложить или продать свою усадьбу, но для «предупреждения расстройства в хозяйственном быту крестьян» были введены временные ограничения (дом и усадебные постройки нельзя было заложить или отчуждать без земли). Брать в залог или приобретать указные земли (поступившие в собственность крестьян по указу) разрешалось только самим крестьянам. Усадьбу нельзя было делить на участки менее 6 моргов (3,3 га).
Право охоты на крестьянских землях предоставлялось сельскому обществу, как и право пропинации (производства и розничной продажи спиртных напитков на крестьянских землях), однако доходы от последней передавались помещикам в качестве вознаграждения (а после выплаты вознаграждения - сельскому обществу). Упразднённые после 1846 года сервитуты полностью восстанавливались. За крестьянами сохранялось право пользования угодьями (т. е. право на получение строительного материала и дров из помещичьего леса, право пасти скот в лесу и на землях помещиков). Однако сервитуты могли быть отменены по добровольному соглашению сторон.
С 3(15).4.1864 года крестьяне освобождались от всех повинностей в пользу помещика (денежного откупа, хлебного оброка, остатков барщины и т. д.). Упразднялись также другие обязанности и ограничения, вытекавшие из прежних отношений к земле и помещику (платёж помещику ляудемии при переходе усадьбы от одного лица к другому, право владельцев имений в определённые сроки взимать высший чинш и др.). Крестьяне, в чью собственность перешли земли, освобождались от всех обязанностей по отношению к 3-й стороне (банкам, где была заложена земля помещика, учреждениям опеки и т. д.).
Помещики за отменённые повинности крестьян получали вознаграждение от казны в виде ликвидационного капитала. Его размер устанавливался после оценки повинностей крестьян. При этом сумма денежного откупа или стоимость барщины уменьшалась на 1/3, сумма оброка - на 1/4, остаток подлежал выплате помещику, если он не превышал установленного размера поземельной платы, т. е. рассчитанного дохода с земли [0,9-1,2 рубля с 1 морга (0,56 га)]. К 1(13).2.1870 года общая сумма вознаграждения помещикам определялась в размере 64,2 миллионов рублей. Оно выдавалось т. н. ликвидационными листами по нарицательной стоимости, приносившими ежегодно 4% дохода и погашавшимися посредством тиража в течение 42 лет. Потери мелкопоместных землевладельцев, имевших до 60 моргов (33,6 га) земли, компенсировались единовременным пособием, а майоратных владельцев - прирезкой казённой земли или снижением налога с помещиков.
Расходы по проведению реформы покрывались, помимо доходов от пропинации, за счёт особого поземельного налога с крестьян (его размер зависел от вида имения, где крестьянин проживал), части дворского поземельного налога (с помещиков), прибавки к дворскому подымному сбору (с помещичьих хозяйств), увеличения подымной подати в городах и продажи казённого имущества. В 1906 году выплата вознаграждения помещикам была закончена, но взимание поземельного налога продолжалось.
Указом «Об устройстве сельских гмин» вводилось новое гминное и сельское управление. Гмина являлась всесословной единицей административно-территориального деления и местного самоуправления в Царстве Польском. Её делами ведали гминный сход (состоял из домохозяев, владевших на правах личной собственности не менее чем 3 моргами земли), избираемые им войт и лавники, а также избиравшийся на сельском сходе солтыс - глава сельской администрации. Все они утверждались в должности уездным начальником. К компетенции гминного схода относились выборы должностных лиц, хозяйственные и общественные дела, раскладка сборов и повинностей и др. Войт следил за порядком в гмине, мог за маловажные проступки налагать штраф до 1 рубля серебром и назначать провинившегося на общественные работы до 2 дней. Гминный суд в составе войта и лавников рассматривал тяжбы между лицами при иске до 30 рублей (с 1865 года до 100 рублей), имел право за маловажные проступки подвергать провинившегося штрафу до 3 рублей (с 1865 года до 10 рублей).
Сельское общество, состоявшее из совершеннолетних домохозяев, являлось сословной крестьянской единицей самоуправления. Оно ведало землями общего пользования, распоряжалось общественными постройками, школой, богадельней и решало другие общие вопросы. В сельских сходах участвовали крестьяне, владевшие усадебными участками и самостоятельно управлявшие хозяйством.