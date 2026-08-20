КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 года - система законодательных актов, в результате которых в Российской империи отменено крепостное право и введено крестьянское самоуправление.

Кестьянская реформа - клю­че­вое зве­но т. н. Ве­ли­ких ре­форм 1860-1870-х годов. Со­ци­аль­но-эко­но­мические и об­ще­ст­вен­но-по­ли­тические пред­по­сыл­ки ре­фор­мы, а так­же осоз­на­ние не­об­хо­ди­мо­сти её про­ве­де­ния скла­ды­ва­лись по­сте­пен­но (в ис­то­рио­гра­фии при­ня­то счи­тать, что не­по­сред­ст­вен­ным по­во­дом к про­ве­де­нию Кестьянской реформы ста­ло по­ра­же­ние Рос­сии в Крым­ской вой­не 1853-1856 годов). Идея от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва раз­раба­ты­ва­лась в Сек­рет­ных ко­ми­те­тах (пер­вый уч­ре­ж­дён в 1826 году), два из ко­торых (в 1846 и 1848 годах) воз­глав­лял на­след­ник пре­сто­ла великий князь Алек­сандр Ни­колае­вич (бу­ду­щий император Алек­сандр II ).

Под­го­тов­ка ре­фор­мы.

Впер­вые о не­об­хо­ди­мо­сти аг­рар­ных пре­об­ра­зо­ва­ний император Алек­сандр II от­кры­то зая­вил в сво­ей ре­чи пе­ред пред­ста­вите­ля­ми дво­рян­ст­ва Мо­с­ков­ской губернии 30.3(11.4).1856 года. По его сло­вам, «луч­ше на­чать унич­то­жать кре­по­ст­ное пра­во свер­ху, не­же­ли ожи­дать вре­ме­ни, ко­гда оно нач­нёт са­мо унич­то­жать­ся сни­зу». В 1857 году Алек­сандр II воз­гла­вил по­след­ний Сек­рет­ный к-т по кре­сть­ян­ско­му де­лу [об­ра­зо­ван 3(15) января; пре­об­ра­зо­ван императорским ука­зом от 21.2(5.3).1858 года в Глав­ный ко­ми­тет по кре­сть­ян­ско­му де­лу; в от­сут­ст­вие им­пе­ра­то­ра воз­глав­лял­ся А.Ф. Ор­ло­вым, с 25.9(7.10).1860 года - великим князем Кон­стан­ти­ном Ни­ко­лае­ви­чем]. При под­го­тов­ке и про­ве­де­нии Кестьянской реформы император Алек­сандр II опи­рал­ся на груп­пу « ли­бе­ральных бю­ро­кра­тов», ко­то­рым по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли великий князь Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич и великая княжна Еле­на Пав­лов­на, пре­дос­та­вив­шая им­пе­ра­то­ру в октябре 1856 года про­ект ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян в её име­нии Кар­лов­ка в Пол­тав­ской губернии, спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ный Н.А. Ми­лю­ти­ным.

В октябре 1857 года им­пе­ра­то­ром был по­лу­чен все­под­дан­ней­ший ад­рес от дво­рян­ст­ва 3 северо-западных гу­бер­ний (Ви­лен­ской, Грод­нен­ской и Ко­вен­ской) с прось­бой от­ме­нить кре­по­ст­ное пра­во при ус­ло­вии со­хра­не­ния всей зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти за по­ме­щи­ка­ми. В от­вет был на­прав­лен Вы­со­чай­ший ре­ск­рипт от 20.11(2.12).1857года на имя ви­лен­ско­го, ко­вен­ско­го и грод­нен­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра В.И. На­зи­мо­ва (ак­тив­но­го сто­рон­ни­ка Кестьянской реформы), в ко­то­ром из­ла­га­лась пер­вая пра­ви­тельственная про­грам­ма ре­фор­мы - лич­ное ос­во­бо­ж­де­ние кре­сть­ян, их пра­во поль­зо­вать­ся зем­лёй за по­вин­но­сти. Ре­ск­рипт но­сил ло­каль­ный ха­рак­тер, од­на­ко его со­дер­жа­ние сра­зу же бы­ло офи­ци­аль­но пре­да­но глас­но­сти: текст ра­зо­слан всем гу­бер­на­то­рам и гу­берн­ским пред­во­ди­те­лям дво­рян­ст­ва для оз­на­ком­ле­ния и опуб­ли­ко­ван в газете «Le Nord» (Брюс­сель), спе­ци­аль­но соз­дан­ной по ини­циа­ти­ве МВД , и в «Жур­на­ле Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел». Ана­ло­гич­ный ре­ск­рипт на­прав­лен санкт-пе­тербургскому генерал-гу­бер­на­то­ру П.Н. Иг­нать­е­ву [5(17).12.1857 года]. По­сле это­го пра­ви­тель­ст­вом ини­ции­ро­ва­ны ад­ре­са от дво­рян­ст­ва ос­таль­ных ев­ропейских гу­бер­ний Рос­сии, в от­вет на них да­ны ре­ск­рип­ты губер­на­то­рам (по об­раз­цу ре­ск­рип­тов На­зи­мо­ву и Иг­нать­е­ву). К об­су­ж­де­нию во­про­сов пра­ви­тельственной по­ли­ти­ки впер­вые бы­ли при­вле­че­ны ши­ро­кие кру­ги дво­рян­ст­ва: от­кры­ты 46 гу­берн­ских ко­ми­те­тов по кре­сть­ян­ско­му де­лу (1858-1859 годы) и две Об­щие ко­мис­сии для северо-западных и юго-западных гу­бер­ний, ко­то­рые долж­ны бы­ли раз­ра­бо­тать свои про­ек­ты ре­фор­мы. В гу­берн­ских ко­ми­те­тах сло­жились два про­ти­восто­яв­ших ла­ге­ря по­ме­щи­ков: кон­сер­ва­тив­ное боль­шин­ст­во (И.В. Га­га­рин, Д.Н. Шид­лов­ский, П.П. Шу­ва­лов и др.; от­стаи­ва­ло пра­во по­ме­щи­ков на зем­лю и вот­чин­ную власть) и ли­бе­раль­ное мень­шин­ст­во (А.И. Ко­ше­лёв, А.М. Ун­ков­ский, В.А. Чер­кас­ский, А Г. Шре­тер и др.; вы­сту­па­ло за уп­разд­не­ние вот­чин­ной вла­сти и вы­куп кре­сть­я­на­ми на­дель­ной зем­ли в соб­ст­вен­ность).

Раз­ра­бот­ка ре­фор­мы.

Императором Алек­сан­дром II 18(30).10.1858 года бы­ли да­ны «ру­ко­во­дя­щие ос­но­вы» для раз­ра­бот­ки ре­фор­мы - за­щи­та ин­те­ре­сов по­ме­щи­ков при без­ус­лов­ном «улуч­ше­нии бы­та кре­сть­ян» и со­хра­не­нии не­зыб­ле­мо­сти вла­сти. Это по­мог­ло ли­бе­раль­но­му мень­шин­ст­ву в гу­берн­ских ко­ми­те­тах одер­жать верх. Главным комитетом 4(16).12.1858 года бы­ла при­ня­та но­вая пра­ви­тельственная про­грам­ма от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва, ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла вы­куп на­дель­ной зем­ли кре­сть­я­на­ми в соб­ст­вен­ность, ли­к­ви­да­цию вот­чин­ной вла­сти по­ме­щи­ков и соз­да­ние ор­га­нов кре­сть­ян­ско­го об­щественного са­мо­управ­ле­ния. Для рас­смот­рения про­ек­тов гу­берн­ских ко­ми­те­тов 4(16).3.1859 года бы­ло соз­да­но но­вое вне­ве­дом­ст­вен­ное уч­ре­ж­де­ние - Ре­дак­ци­он­ные ко­мис­сии из пред­ста­ви­те­лей бю­ро­кра­тии и об­щественных дея­те­лей (председатель - Я.И. Рос­тов­цев, с 1860 года - В.Н. Па­нин), боль­шин­ст­во ко­то­рых яв­ля­лись сто­рон­ни­ка­ми ли­бе­раль­ных про­ек­тов ре­фор­мы. Их об­ще­при­знан­ным ли­де­ром был Н.А. Ми­лю­тин, имен­но его про­ект ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян с зем­лёй за вы­куп вы­дви­нут в ка­че­ст­ве еди­но­го пред­ло­же­ния пред­ста­ви­те­ля­ми ли­бе­раль­ной бю­ро­кра­тии. Он по­слу­жил ос­но­вой официальной мо­де­ли для об­ще­рос­сий­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. В об­су­ж­де­нии про­ек­та ре­фор­мы в Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­си­ях уча­ст­вова­ли пред­ста­ви­те­ли гу­берн­ских ко­ми­те­тов (по 2 от ка­ж­до­го ко­ми­те­та). Они под­верг­ли кри­ти­ке раз­ра­бо­тан­ный Ре­дакционными ко­мис­сия­ми про­ект, но его основные на­ча­ла ос­та­лись без из­ме­не­ний. К сентябрю 1859 года под­го­тов­лен окон­ча­тель­ный про­ект Ре­дакционных ко­мис­сий. Он был при­нят Главным комитетом по кре­сть­ян­ско­му де­лу и 28.1(9.2).1861 года пе­ре­дан в Государственный со­вет, где он ут­вер­ждён под на­жи­мом императора Алек­сан­д­ра II и великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча.

Про­ве­де­ние ре­фор­мы.

Император Алек­сандр II 19.2(3.3).1861 года, в день 6-й го­дов­щи­ны сво­его пре­бы­ва­ния на пре­сто­ле, под­пи­сал Ма­ни­фест об от­ме­не кре­по­ст­но­го пра­ва [«О все­ми­ло­сти­вей­шем да­ро­ва­нии кре­пост­ным лю­дям прав со­стоя­ния сво­бод­ных сель­ских обы­ва­те­лей»; об­на­ро­до­ван 5(17).3.1861 года], «Об­щее по­ло­же­ние о кре­сть­я­нах, вы­шед­ших из кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти» и 17 до­пол­нительных до­ку­мен­тов. Со­глас­но им, по­ме­щи­чьи кре­сть­я­не (око­ло по­ло­ви­ны все­го российского кре­сть­ян­ст­ва) по­лу­ча­ли лич­ную сво­бо­ду и пра­во рас­по­ря­жать­ся сво­им иму­ще­ст­вом. По­ме­щи­ки со­хра­ня­ли соб­ст­вен­ность на всю при­над­ле­жав­шую им зем­лю, но бы­ли обя­за­ны пре­дос­та­вить кре­сть­я­нам усадь­бу за вы­куп (смотри Вы­куп­ная опе­ра­ция), а так­же по­ле­вой на­дел в по­сто­ян­ное поль­зо­ва­ние (от­ка­зать­ся от не­го кре­сть­я­не не име­ли пра­ва в те­че­ние 9 лет). За поль­зо­ва­ние зем­лёй кре­сть­я­не от­бы­ва­ли бар­щи­ну или пла­ти­ли об­рок. Раз­ме­ры по­ле­во­го на­де­ла и по­вин­но­стей долж­ны бы­ли фик­си­ро­вать­ся в ус­тав­ных гра­мо­тах, для со­став­ле­ния ко­то­рых от­во­дил­ся двух­лет­ний срок. Со­став­ле­ние ус­тав­ных гра­мот по­ру­ча­лось по­ме­щи­кам, их про­вер­ка - ми­ро­вым по­сред­ни­кам. Кре­сть­я­не име­ли пра­во вы­ку­пить по­ле­вой на­дел по тре­бо­ва­нию по­ме­щи­ка или по со­гла­ше­нию с ним. Кре­сть­я­не, вы­ку­пив­шие свои зем­ли, на­зы­ва­лись кре­сть­я­на­ми-соб­ст­вен­ни­ка­ми, не пе­ре­шед­шие на вы­куп, - вре­мен­но­обя­зан­ны­ми кре­сть­я­на­ми. Кре­сть­я­не мог­ли пе­рей­ти на дар­ст­вен­ный на­дел (1/4 от по­ло­жен­но­го, но без вы­ку­па), в этом слу­чае они на­зы­ва­лись кре­сть­я­на­ми-дар­ст­вен­ни­ка­ми. Многие кре­сть­я­не так и по­сту­па­ли, т. к. стои­мость зем­ли по вы­ку­пу фак­ти­че­ски пре­вы­ша­ла её дей­ст­вительную це­ну. Кре­сть­ян­ская об­щи­на со­хра­ня­лась. На­дель­ная зем­ля пе­ре­да­ва­лась кре­сть­я­нам на пра­вах об­щин­но­го поль­зо­ва­ния, а по­сле вы­ку­па - об­щин­ной соб­ст­вен­но­сти.

В 4 «Ме­ст­ных по­ло­же­ни­ях» оп­ре­де­ля­лись раз­ме­ры зе­мель­ных на­де­лов и по­вин­но­стей за поль­зо­ва­ние ими в 44 губер­ни­ях Ев­ропейской Рос­сии. «Ме­ст­ное по­ло­же­ние о по­зе­мель­ном уст­рой­ст­ве кре­сть­ян... в гу­бер­ни­ях: Ве­ли­ко­рос­сий­ских, Но­во­рос­сий­ских и Бе­ло­рус­ских» рас­про­стра­ня­лось на 29 ве­ли­ко­рус­ских гу­бер­ний, 3 но­во­рос­сий­ские (Ека­те­ри­но­слав­скую, Тав­ри­че­скую, Хер­сон­скую), 2 бе­ло­рус­ские (Мо­ги­лёв­скую, часть Ви­теб­ской) гу­бер­нии и на часть Харь­ковской губернии. Раз­ме­ры ду­ше­во­го на­де­ла оп­ре­де­ля­лись в за­ви­си­мо­сти от по­лос (не­чер­но­зём­ной, чер­но­зём­ной, степ­ной). В не­чер­но­зём­ной по­ло­се выс­ший раз­мер ду­ше­во­го на­де­ла со­став­лял от 3 до 7 десятин (от 3,3 до 7,6 га), низ­ший - 1/3 выс­шего. В чер­но­зём­ной по­ло­се: выс­ший - от 23/4 до 6 десятин (от 2,5 до 6,5 га), низ­ший - ме­нее 1 десятины (1,1 га). В степ­ной по­ло­се: в ве­ли­ко­рус­ских гу­бер­ни­ях - от 6 до 12 десятин (от 6,5 до 13,1 га), в ук­ра­ин­ских - от 3 до 6,5 десятин (от 3,3 до 7,1 га). Ес­ли на­дел был боль­ше выс­ше­го, из­ли­шек мог быть от­ре­зан, ес­ли же мень­ше низ­шей нор­мы, то по­ме­щик обя­зан был при­ре­зать не­дос­таю­щее ко­ли­чест­во зем­ли. Об­рок ус­та­нав­ли­вал­ся от 3 до 12 рублей в год за ду­ше­вой на­дел. Бар­щи­на за выс­ший ду­ше­вой на­дел со­став­ля­ла 40 муж­ских и 30 жен­ских ра­бо­чих дней в год. Ос­таль­ные «Ме­ст­ные по­ло­же­ния» в основном по­вто­ря­ли «Ме­ст­ное по­ло­же­ние о по­зе­мель­ном уст­рой­ст­ве кре­сть­ян … в гу­бер­ни­ях: Ве­ли­ко­рос­сий­ских, Но­во­рос­сий­ских и Бе­ло­рус­ских», но с учё­том спе­ци­фи­ки ка­ж­до­го рай­она. Так, «Ме­ст­ное по­ло­же­ние» для Чер­ни­гов­ской, Пол­тав­ской и час­ти Харь­ков­ской гу­бер­ний, в ко­то­рых от­сут­ст­во­ва­ло об­щин­ное зем­ле­вла­де­ние, пре­ду­смат­ри­ва­ло на­де­ле­ние кре­сть­ян зем­лёй на ос­но­ве на­след­ст­вен­но-се­мей­но­го прин­ци­па. Ка­ж­дая гу­бер­ния под­раз­де­ля­лась на несколько ме­ст­но­стей, для ко­то­рых ус­та­нав­ли­ва­лась выс­шая нор­ма ду­ше­во­го на­де­ла: от 23/4 до 41/2 десятин (от 2,5 до 4,9 га). Низ­шая нор­ма со­став­ля­ла 1/2 выс­шей. По­вин­но­сти на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не бы­ли мень­ше, чем в ве­ли­ко­русских гу­бер­ни­ях (об­рок - от 1 рубля 40 копеек до 2 рублей 80 копеек за 1 десятину; бар­щи­на - от 12 до 21 муж­ско­го ра­бо­че­го дня за 1 десятину). «Ме­ст­ное по­ло­же­ние» для 3 гу­бер­ний Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны (Ки­ев­ской, Во­лын­ской, По­доль­ской) за­кре­п­ля­ло за кре­сть­я­на­ми всю зем­лю, ко­то­рой они поль­зо­ва­лись по Ин­вен­тар­ным пра­ви­лам 1847-1848 годов. По­вин­но­сти здесь бы­ли нес­коль­ко ни­же, чем на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не. По «Ме­ст­но­му по­ло­же­нию» для Ви­лен­ской, Грод­нен­ской, Ро­вен­ской, Мин­ской и час­ти Ви­теб­ской гу­бер­ний за кре­сть­я­на­ми за­кре­п­ля­лась вся зем­ля, ко­то­рой они поль­зо­ва­лись до Кестьянской реформы. По­вин­но­сти оп­ре­де­ля­лись в не­сколь­ко умень­шен­ном раз­ме­ре по срав­не­нию с те­ми, ко­то­рые бы­ли за­фик­си­ро­ва­ны в ин­вен­та­ри­ях име­ний. Под влия­ни­ем Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов про­изош­ли из­ме­не­ния в ус­ло­ви­ях Кестьянской реформы в западных гу­бер­ни­ях и на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не. Здесь вво­дил­ся обя­за­тель­ный вы­куп, вы­куп­ные пла­те­жи умень­ша­лись на 20%, был пе­ре­смот­рен раз­мер кре­сть­ян­ско­го на­де­ла (кре­сть­я­не, ут­ра­тив­шие часть сво­его зем­ле­вла­де­ния в 1857-1861 годах, по­лу­чи­ли свои на­де­лы об­рат­но пол­но­стью, обез­земе­лен­ные рань­ше - час­тич­но). На­де­лы кре­сть­ян по срав­не­нию с ко­ли­че­ст­вом зем­ли, за­фик­си­ро­ван­ным в ус­тав­ных гра­мо­тах, зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лись.

Реа­ли­за­ция Кестьянской реформы на­ча­лась с со­став­ле­ния ус­тав­ных гра­мот. Этот про­цесс в основном за­вер­шил­ся к середине 1863 года. Все­го бы­ло со­став­ле­но около 113 тысяч гра­мот (в це­лом от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти ос­во­бо­ж­де­но 22,5 миллионов по­ме­щичь­их кре­сть­ян обое­го по­ла).

«По­ло­же­ние об уст­рой­ст­ве дво­ро­вых лю­дей» от 19.2(3.3).1861 года пре­ду­смат­ри­ва­ло ос­во­бо­ж­де­ние без зем­ли, но в те­че­ние 2 лет дво­ро­вые лю­ди ос­та­ва­лись в пол­ной за­ви­си­мо­сти от вла­дель­цев. Осо­бен­но­сти Кестьянской реформы для отдельных ка­те­го­рий кре­сть­ян и спе­ци­фи­че­ских рай­онов оп­ре­де­ля­лись 8 до­пол­ни­тель­ны­ми пра­ви­ла­ми от 19.2(3.3).1861 года («Об уст­рой­ст­ве кре­сть­ян, во­дво­рён­ных в име­ни­ях мел­ко­по­ме­ст­ных вла­дель­цев, и о по­со­бии сим вла­дель­цам», «О при­пи­сан­ных к ча­ст­ным гор­ным за­во­дам лю­дях ве­дом­ст­ва Ми­ни­стер­ст­ва фи­нан­сов» и др.).

Кестьянская реформа кос­ну­лась так­же удель­ных кре­сть­ян, ко­то­рые по ука­зу от 26.6(8.7).1863 года пе­ре­во­ди­лись в раз­ряд кре­сть­ян-соб­ст­вен­ни­ков пу­тём обя­за­тель­но­го вы­ку­па на ус­ло­ви­ях «Об­ще­го по­ло­же­ния...». За­ко­ном от 24.11(6.12).1866 года на­ча­лась ре­фор­ма государственных кре­сть­ян (со­став­ля­ли 45% российского кре­сть­ян­ст­ва, бы­ли лич­но сво­бод­ны). За ни­ми со­хра­ня­лись зем­ли, на­ходив­шие­ся в их поль­зо­ва­нии. По за­ко­ну от 12(24).6.1886 года государственные кре­сть­я­не бы­ли пе­ре­ве­де­ны на вы­куп.

Кре­по­ст­ное пра­во бы­ло от­ме­не­но так­же на национальных ок­раи­нах Российской им­пе­рии: на Кав­ка­зе, в За­кав­ка­зье, в Бес­са­ра­бии. Ус­ло­вия ре­форм в этих мес­тах бы­ли бо­лее тя­жё­лы­ми (вся зем­ля ос­та­ва­лась за по­ме­щи­ка­ми, вы­куп не толь­ко по­ле­во­го на­де­ла, но и усадь­бы за­ви­сел от их во­ли).

Кестьянская реформа 1861 года по­ло­жи­ла на­ча­ло се­рии ре­форм - су­деб­ной ре­фор­ме 1864 года, зем­ской ре­фор­ме 1864 года, во­ен­ным ре­фор­мам 1860-1870-х годов, по­лу­чив­шим название «Ве­ли­кие ре­фор­мы». Они оз­на­ча­ли пе­ре­строй­ку государственной сис­те­мы в це­лом, спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию ка­пи­та­лиз­ма и про­цес­сов мо­дер­ни­за­ции в Рос­сии, соз­да­ние пред­по­сы­лок для пе­ре­хо­да от сос­лов­но­го к гражданскому об­щест­ву. Вос­при­ни­ма­лись боль­шин­ст­вом со­вре­мен­ни­ков как по­во­рот­ный пункт российской ис­то­рии, а император Алек­сандр II во­шёл в ис­то­рию как «царь-ос­во­бо­ди­тель». Вме­сте с тем Кестьянская реформа 1861 года бы­ла под­верг­ну­та кри­ти­ке ре­во­люционными де­мо­кра­та­ми за не­до­с­та­точ­ный, по их мне­нию, раз­мер зе­мель­ных на­де­лов, по­лу­чен­ных кре­сть­я­на­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)