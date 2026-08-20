КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861
КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 года - система законодательных актов, в результате которых в Российской империи отменено крепостное право и введено крестьянское самоуправление.
Кестьянская реформа - ключевое звено т. н. Великих реформ 1860-1870-х годов. Социально-экономические и общественно-политические предпосылки реформы, а также осознание необходимости её проведения складывались постепенно (в историографии принято считать, что непосредственным поводом к проведению Кестьянской реформы стало поражение России в Крымской войне 1853-1856 годов). Идея отмены крепостного права разрабатывалась в Секретных комитетах (первый учреждён в 1826 году), два из которых (в 1846 и 1848 годах) возглавлял наследник престола великий князь Александр Николаевич (будущий император Александр II).
Подготовка реформы.
Впервые о необходимости аграрных преобразований император Александр II открыто заявил в своей речи перед представителями дворянства Московской губернии 30.3(11.4).1856 года. По его словам, «лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели ожидать времени, когда оно начнёт само уничтожаться снизу». В 1857 году Александр II возглавил последний Секретный к-т по крестьянскому делу [образован 3(15) января; преобразован императорским указом от 21.2(5.3).1858 года в Главный комитет по крестьянскому делу; в отсутствие императора возглавлялся А.Ф. Орловым, с 25.9(7.10).1860 года - великим князем Константином Николаевичем]. При подготовке и проведении Кестьянской реформы император Александр II опирался на группу «либеральных бюрократов», которым покровительствовали великий князь Константин Николаевич и великая княжна Елена Павловна, предоставившая императору в октябре 1856 года проект освобождения крестьян в её имении Карловка в Полтавской губернии, специально разработанный Н.А. Милютиным.
В октябре 1857 года императором был получен всеподданнейший адрес от дворянства 3 северо-западных губерний (Виленской, Гродненской и Ковенской) с просьбой отменить крепостное право при условии сохранения всей земельной собственности за помещиками. В ответ был направлен Высочайший рескрипт от 20.11(2.12).1857года на имя виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора В.И. Назимова (активного сторонника Кестьянской реформы), в котором излагалась первая правительственная программа реформы - личное освобождение крестьян, их право пользоваться землёй за повинности. Рескрипт носил локальный характер, однако его содержание сразу же было официально предано гласности: текст разослан всем губернаторам и губернским предводителям дворянства для ознакомления и опубликован в газете «Le Nord» (Брюссель), специально созданной по инициативе МВД, и в «Журнале Министерства внутренних дел». Аналогичный рескрипт направлен санкт-петербургскому генерал-губернатору П.Н. Игнатьеву [5(17).12.1857 года]. После этого правительством инициированы адреса от дворянства остальных европейских губерний России, в ответ на них даны рескрипты губернаторам (по образцу рескриптов Назимову и Игнатьеву). К обсуждению вопросов правительственной политики впервые были привлечены широкие круги дворянства: открыты 46 губернских комитетов по крестьянскому делу (1858-1859 годы) и две Общие комиссии для северо-западных и юго-западных губерний, которые должны были разработать свои проекты реформы. В губернских комитетах сложились два противостоявших лагеря помещиков: консервативное большинство (И.В. Гагарин, Д.Н. Шидловский, П.П. Шувалов и др.; отстаивало право помещиков на землю и вотчинную власть) и либеральное меньшинство (А.И. Кошелёв, А.М. Унковский, В.А. Черкасский, А Г. Шретер и др.; выступало за упразднение вотчинной власти и выкуп крестьянами надельной земли в собственность).
Разработка реформы.
Императором Александром II 18(30).10.1858 года были даны «руководящие основы» для разработки реформы - защита интересов помещиков при безусловном «улучшении быта крестьян» и сохранении незыблемости власти. Это помогло либеральному меньшинству в губернских комитетах одержать верх. Главным комитетом 4(16).12.1858 года была принята новая правительственная программа отмены крепостного права, которая предусматривала выкуп надельной земли крестьянами в собственность, ликвидацию вотчинной власти помещиков и создание органов крестьянского общественного самоуправления. Для рассмотрения проектов губернских комитетов 4(16).3.1859 года было создано новое вневедомственное учреждение - Редакционные комиссии из представителей бюрократии и общественных деятелей (председатель - Я.И. Ростовцев, с 1860 года - В.Н. Панин), большинство которых являлись сторонниками либеральных проектов реформы. Их общепризнанным лидером был Н.А. Милютин, именно его проект освобождения крестьян с землёй за выкуп выдвинут в качестве единого предложения представителями либеральной бюрократии. Он послужил основой официальной модели для общероссийского законодательства. В обсуждении проекта реформы в Редакционных комиссиях участвовали представители губернских комитетов (по 2 от каждого комитета). Они подвергли критике разработанный Редакционными комиссиями проект, но его основные начала остались без изменений. К сентябрю 1859 года подготовлен окончательный проект Редакционных комиссий. Он был принят Главным комитетом по крестьянскому делу и 28.1(9.2).1861 года передан в Государственный совет, где он утверждён под нажимом императора Александра II и великого князя Константина Николаевича.
Проведение реформы.
Император Александр II 19.2(3.3).1861 года, в день 6-й годовщины своего пребывания на престоле, подписал Манифест об отмене крепостного права [«О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей»; обнародован 5(17).3.1861 года], «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и 17 дополнительных документов. Согласно им, помещичьи крестьяне (около половины всего российского крестьянства) получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. Помещики сохраняли собственность на всю принадлежавшую им землю, но были обязаны предоставить крестьянам усадьбу за выкуп (смотри Выкупная операция), а также полевой надел в постоянное пользование (отказаться от него крестьяне не имели права в течение 9 лет). За пользование землёй крестьяне отбывали барщину или платили оброк. Размеры полевого надела и повинностей должны были фиксироваться в уставных грамотах, для составления которых отводился двухлетний срок. Составление уставных грамот поручалось помещикам, их проверка - мировым посредникам. Крестьяне имели право выкупить полевой надел по требованию помещика или по соглашению с ним. Крестьяне, выкупившие свои земли, назывались крестьянами-собственниками, не перешедшие на выкуп, - временнообязанными крестьянами. Крестьяне могли перейти на дарственный надел (1/4 от положенного, но без выкупа), в этом случае они назывались крестьянами-дарственниками. Многие крестьяне так и поступали, т. к. стоимость земли по выкупу фактически превышала её действительную цену. Крестьянская община сохранялась. Надельная земля передавалась крестьянам на правах общинного пользования, а после выкупа - общинной собственности.
В 4 «Местных положениях» определялись размеры земельных наделов и повинностей за пользование ими в 44 губерниях Европейской России. «Местное положение о поземельном устройстве крестьян... в губерниях: Великороссийских, Новороссийских и Белорусских» распространялось на 29 великорусских губерний, 3 новороссийские (Екатеринославскую, Таврическую, Херсонскую), 2 белорусские (Могилёвскую, часть Витебской) губернии и на часть Харьковской губернии. Размеры душевого надела определялись в зависимости от полос (нечернозёмной, чернозёмной, степной). В нечернозёмной полосе высший размер душевого надела составлял от 3 до 7 десятин (от 3,3 до 7,6 га), низший - 1/3 высшего. В чернозёмной полосе: высший - от 23/4 до 6 десятин (от 2,5 до 6,5 га), низший - менее 1 десятины (1,1 га). В степной полосе: в великорусских губерниях - от 6 до 12 десятин (от 6,5 до 13,1 га), в украинских - от 3 до 6,5 десятин (от 3,3 до 7,1 га). Если надел был больше высшего, излишек мог быть отрезан, если же меньше низшей нормы, то помещик обязан был прирезать недостающее количество земли. Оброк устанавливался от 3 до 12 рублей в год за душевой надел. Барщина за высший душевой надел составляла 40 мужских и 30 женских рабочих дней в год. Остальные «Местные положения» в основном повторяли «Местное положение о поземельном устройстве крестьян … в губерниях: Великороссийских, Новороссийских и Белорусских», но с учётом специфики каждого района. Так, «Местное положение» для Черниговской, Полтавской и части Харьковской губерний, в которых отсутствовало общинное землевладение, предусматривало наделение крестьян землёй на основе наследственно-семейного принципа. Каждая губерния подразделялась на несколько местностей, для которых устанавливалась высшая норма душевого надела: от 23/4 до 41/2 десятин (от 2,5 до 4,9 га). Низшая норма составляла 1/2 высшей. Повинности на Левобережной Украине были меньше, чем в великорусских губерниях (оброк - от 1 рубля 40 копеек до 2 рублей 80 копеек за 1 десятину; барщина - от 12 до 21 мужского рабочего дня за 1 десятину). «Местное положение» для 3 губерний Правобережной Украины (Киевской, Волынской, Подольской) закрепляло за крестьянами всю землю, которой они пользовались по Инвентарным правилам 1847-1848 годов. Повинности здесь были несколько ниже, чем на Левобережной Украине. По «Местному положению» для Виленской, Гродненской, Ровенской, Минской и части Витебской губерний за крестьянами закреплялась вся земля, которой они пользовались до Кестьянской реформы. Повинности определялись в несколько уменьшенном размере по сравнению с теми, которые были зафиксированы в инвентариях имений. Под влиянием Польского восстания 1863-1864 годов произошли изменения в условиях Кестьянской реформы в западных губерниях и на Правобережной Украине. Здесь вводился обязательный выкуп, выкупные платежи уменьшались на 20%, был пересмотрен размер крестьянского надела (крестьяне, утратившие часть своего землевладения в 1857-1861 годах, получили свои наделы обратно полностью, обезземеленные раньше - частично). Наделы крестьян по сравнению с количеством земли, зафиксированным в уставных грамотах, значительно увеличились.
Реализация Кестьянской реформы началась с составления уставных грамот. Этот процесс в основном завершился к середине 1863 года. Всего было составлено около 113 тысяч грамот (в целом от крепостной зависимости освобождено 22,5 миллионов помещичьих крестьян обоего пола).
«Положение об устройстве дворовых людей» от 19.2(3.3).1861 года предусматривало освобождение без земли, но в течение 2 лет дворовые люди оставались в полной зависимости от владельцев. Особенности Кестьянской реформы для отдельных категорий крестьян и специфических районов определялись 8 дополнительными правилами от 19.2(3.3).1861 года («Об устройстве крестьян, водворённых в имениях мелкопоместных владельцев, и о пособии сим владельцам», «О приписанных к частным горным заводам людях ведомства Министерства финансов» и др.).
Кестьянская реформа коснулась также удельных крестьян, которые по указу от 26.6(8.7).1863 года переводились в разряд крестьян-собственников путём обязательного выкупа на условиях «Общего положения...». Законом от 24.11(6.12).1866 года началась реформа государственных крестьян (составляли 45% российского крестьянства, были лично свободны). За ними сохранялись земли, находившиеся в их пользовании. По закону от 12(24).6.1886 года государственные крестьяне были переведены на выкуп.
Крепостное право было отменено также на национальных окраинах Российской империи: на Кавказе, в Закавказье, в Бессарабии. Условия реформ в этих местах были более тяжёлыми (вся земля оставалась за помещиками, выкуп не только полевого надела, но и усадьбы зависел от их воли).
Кестьянская реформа 1861 года положила начало серии реформ - судебной реформе 1864 года, земской реформе 1864 года, военным реформам 1860-1870-х годов, получившим название «Великие реформы». Они означали перестройку государственной системы в целом, способствовали развитию капитализма и процессов модернизации в России, создание предпосылок для перехода от сословного к гражданскому обществу. Воспринимались большинством современников как поворотный пункт российской истории, а император Александр II вошёл в историю как «царь-освободитель». Вместе с тем Кестьянская реформа 1861 года была подвергнута критике революционными демократами за недостаточный, по их мнению, размер земельных наделов, полученных крестьянами.