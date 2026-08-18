«КРЕСТЬЯНКА»

«КРЕСТЬЯНКА» - массовый общественно-политический и литературно-художественный журнал для женщин села в СССР.

На­чал вы­хо­дить в 1922 году в Мо­ск­ве. Реше­ние об из­да­нии «Крестьянки» при­ня­то ЦК ВКП(б) по ини­циа­ти­ве Н.К. Круп­ской. «Крестьянка», на­ря­ду с журналом «Ра­бот­ни­ца», про­па­ган­ди­ро­ва­ла ком­му­ни­стические идеа­лы, нор­мы со­циа­ли­стической куль­ту­ры, мо­ра­ли, бы­та, во­вле­ка­ла жен­щин в об­щественную ра­бо­ту. В раз­ные го­ды на стра­ни­цах жур­на­ла вы­сту­па­ли М.И. Уль­я­но­ва, А.И. Уль­я­но­ва-Ели­за­ро­ва, А.В. Лу­на­чар­ский, М. Горь­кий , Д. Бед­ный, А.С. Се­ра­фи­мо­вич, А.С. Не­ве­ров, А.Т. Твар­дов­ский, Г.Я. Бак­ла­нов и др.

К ка­ж­до­му но­ме­ру жур­на­ла да­ва­лось бес­плат­ное при­ло­же­ние - уро­ки крой­ки и ши­тья, вя­за­ния, мо­ды, что по­вы­ша­ло по­пу­ляр­ность из­да­ния. Ти­раж 5 тысяч экземпляров (1922), 6,3 миллионов экземпляров (1973), свыша 22 миллионов экземпляров (конец 1980-х годов).

Жур­нал на­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1972).

С октября 1991 года при­над­ле­жал издательству «Прав­да», с 1993 года - част­ный.

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