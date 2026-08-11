КРЕСТЬЯНЕ-ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ НОВО-НИКОЛАЕВСКА

В истории Новосибирска сохранились сведения о градоначальниках – крестьянах по происхождению, которые внесли свой вклад в развитие сибирского города, тогда носившего название Ново-Николаевск.

Титлянов Илья Григорьевич

На выборах в пос. Ново-Николаевском 12 августа 1896 г. градоначальником был избран отставной артиллерийский писарь Илья Григорьевич Титлянов, крестьянин по происхождению. Его заместителем стал крестьянин Дмитрий Налимов.

И.Г. Титлянов получил печать и знак старосты. При нем были обустроены «канцелярия» и поселковый морг, проведена перепись населения, взимался налог с питейных заведений на содержание пожарной команды, школ и больницы, проводились ночные сторожевые обходы, принимались меры против содержателей притонов.

Пробыв в должности четыре месяца, Т. не был утвержден губернским правлением Томска. Сам он был обвинен в вымогательстве, помощи разбойникам и др. Власть временно перешла к полицейскому приставу, а самовольные сходы как орган местного самоуправления запрещались.

С 1904 г. пос. Ново-Николаевск при ст. Левая Обь стал безуездным городом. Здесь образовывался всесословный орган местного самоуправления – собрание городских уполномоченных. В результате выборов 12 сентября 1904 г. этот орган был образован (интересно, что был избран и И.Г. Титлянов).

Крюков Захарий Григорьевич

В ходе выборов осенью 1905 г. должность городского старосты перешла зажиточному крестьянину Захарию Григорьевичу Крюкову.

Трудился он подрядчиком при сооружении Сибирской железной дороги; основал торговый дом «З.Г. Крюков и Ко». Исполнял обязанности гласного городской думы. В годы Первой мировой войны занимался кожевенным производством для нужд фронта.

При К. город обзавелся пожарным депо на два «конно-бочечных хода», детским садом, городской больницей, приютом общества «Ясли», реальным училищем. Проведена телефонная связь, появилось городское освещение (керосино-калильных фонари). В феврале 1907 г. К. оставил свой пост по состоянию здоровья.

Беседин Алексей Григорьевич

В июле 1907 г. старостой Ново-Николаевска стал домовладелец Алексей Григорьевич Беседин, по происхождению крестьянин. Работал Б. подрядчиком по заготовке шпал на железной дороге.

При Б. были привлечены иностранные инвестиции. Построены пивоваренный завод «Вена», Бугринский солодовенный завод, первый стационарный синематограф Ф.Ф. Махотина. Спустя год, Ново-Николаевск стал городом, что обусловило необходимость избрания новых органов власти. Б. исполнял должность старосты около двух лет.

Вторичное избрание Б. теперь уже на должность городского головы состоялось 1 апреля 1914 г. Его заместителем стал П.Е. Майлов.

При нем началось строительство первого железобетонного моста, пущена Алтайская железная дорога, приступили к производству кожевенный завод «1915», мясохладобойня, парфюмерно-мыловаренная фабрика. Сооружено здание Богородской мануфактуры.

Второго марта 1917 г. Б. снял свои полномочия, когда в здание городской думы ворвалась толпа революционеров. До выборов новых органов власти он исполнял обязанности градоначальника. Окончательно он сложил полномочия 27 апреля 1917 г.