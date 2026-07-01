КРЕСТОВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ

КРЕСТОВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ - русский писатель .

Дво­ря­нин. Учил­ся на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1857-1861 годы). С 1868 года на во­енной служ­бе, при­ни­мал уча­стие в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов. С 1892 года ре­дак­тор газеты «Вар­шав­ский днев­ник».

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1857 году; со­труд­ни­чал в жур­на­лах. Ран­няя по­эзия Крестовского (ан­то­ло­гические и лю­бов­но-эро­тические сти­хи, фольк­лор­ные сти­ли­за­ции) но­сит за­мет­ный от­пе­ча­ток влия­ния А.Н. Май­ко­ва, Л.А. Мея, А.А. Фе­та (сборник «Сти­хи», тома 1-2, 1862). Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность Крестовскому при­нёс аван­тюр­но-бы­то­вой, в ду­хе «Па­риж­ских тайн» Э. Сю, ро­ман «Пе­тер­бург­ские тру­що­бы: (Кни­га о сы­тых и го­лод­ных)» (части 1-6, 1864-1866 годы), со­че­тав­ший на­ту­ра­лизм опи­са­ний с ме­ло­дра­ма­тическими эф­фек­та­ми и лов­ко за­кру­чен­ной ин­три­гой, в ко­то­ром Крестовский изо­бра­зил жизнь по­гряз­ше­го в гре­хах и по­ро­ках ве­ли­ко­свет­ско­го об­ще­ст­ва, а так­же пре­сту­п­ле­ния оби­та­те­лей со­ци­аль­но­го дна. Ав­тор ан­ти­ни­ги­ли­сти­че­ских ро­ма­нов «Па­нур­го­во ста­до» (1869) и «Две си­лы» (1874), со­став­ляю­щих ди­ло­гию «Кро­ва­вый пуф», где Крестовский, упо­до­бив дви­же­ние «шес­ти­де­сят­ни­ков» Смут­но­му вре­ме­ни, вы­вел об­ра­зы ре­аль­ных лю­дей (в ча­ст­но­сти, дал ка­ри­ка­ту­ру на Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го); ро­ман­ной три­ло­гии ан­ти­се­мит­ской на­прав­лен­но­сти («Тьма Еги­пет­ская», 1888; «Та­ма­ра Бен­да­вид», 1889-1890 годы; «Тор­же­ст­во Ваа­ла», 1891); по­вес­тей («По­гиб­шее, но ми­лое соз­да­ние», «Бе­сё­нок», обе 1861; «Пчель­ник», 1862, и др.), фи­зио­ло­гических очер­ков (сборники «Пе­тер­бург­ские ти­пы», «Пе­тер­бург­ские зо­ло­то­про­мыш­лен­ни­ки», «Фо­то­гра­фи­че­ские кар­точ­ки пе­тер­бург­ской жиз­ни», 2-е издание; все 1865) и др.; либ­рет­то опе­ры «Пско­ви­тян­ка» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва по од­но­именной дра­ме Мея.

Сочинения:

Собрание сочинений. СПб., 1899-1900 годы. Т. 1-8;

Пе­тер­бург­ские тру­що­бы: (Кни­га о сы­тых и го­лод­ных). М., 1990. Книги 1-2.