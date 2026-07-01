КРЕСТОВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ
КРЕСТОВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ - русский писатель.
Дворянин. Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета (1857-1861 годы). С 1868 года на военной службе, принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. С 1892 года редактор газеты «Варшавский дневник».
Дебютировал как поэт в 1857 году; сотрудничал в журналах. Ранняя поэзия Крестовского (антологические и любовно-эротические стихи, фольклорные стилизации) носит заметный отпечаток влияния А.Н. Майкова, Л.А. Мея, А.А. Фета (сборник «Стихи», тома 1-2, 1862). Широкую популярность Крестовскому принёс авантюрно-бытовой, в духе «Парижских тайн» Э. Сю, роман «Петербургские трущобы: (Книга о сытых и голодных)» (части 1-6, 1864-1866 годы), сочетавший натурализм описаний с мелодраматическими эффектами и ловко закрученной интригой, в котором Крестовский изобразил жизнь погрязшего в грехах и пороках великосветского общества, а также преступления обитателей социального дна. Автор антинигилистических романов «Панургово стадо» (1869) и «Две силы» (1874), составляющих дилогию «Кровавый пуф», где Крестовский, уподобив движение «шестидесятников» Смутному времени, вывел образы реальных людей (в частности, дал карикатуру на Н.Г. Чернышевского); романной трилогии антисемитской направленности («Тьма Египетская», 1888; «Тамара Бендавид», 1889-1890 годы; «Торжество Ваала», 1891); повестей («Погибшее, но милое создание», «Бесёнок», обе 1861; «Пчельник», 1862, и др.), физиологических очерков (сборники «Петербургские типы», «Петербургские золотопромышленники», «Фотографические карточки петербургской жизни», 2-е издание; все 1865) и др.; либретто оперы «Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова по одноименной драме Мея.
Сочинения:
Собрание сочинений. СПб., 1899-1900 годы. Т. 1-8;
Петербургские трущобы: (Книга о сытых и голодных). М., 1990. Книги 1-2.