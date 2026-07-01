КРЕСТОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА
КРЕСТОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА - культурно-историческая область финала бронзового и начала раннего железного веков в горно-лесных, лесных и лесостепных районах Приуралья, Зауралья.
Также Западной Сибири. Включает археологические культуры: хэяхиньскую (на юге Ямала), атлымскую (в Нижнем и Сургутском Приобье и на смежных территориях), гамаюнскую культуру, красноозёрскую (в Среднем Прииртышье и Барабинской лесостепи), завьяловскую (в Новосибирском Приобье), молчановскую (в Томско-Нарымском Приобье), тургайскую (в Обь-Енисейском междуречье), карьковский тип памятников (на Ишиме и Тоболе), ортинский и чаркобожский типы памятников (в бассейне Печоры, верховий Вычегды, Камы). Выделена в 1970-е годы М.Ф. Косаревым, названа по характерной орнаментации керамических сосудов. Генезис Крестовой керамики культуры связан с формированием атлымской культуры. Предполагается, что на рубеже бронзового и раннего железного веков в Северном Приуралье и Западной Сибири наступил период увлажнённости, повысился уровень водоёмов, увеличилась площадь болот, что вызвало сокращение охотничьих угодий и относительное перенаселение. Выходу из кризиса способствовала миграция в основном из Нижнего и Сургутского Приобья на юг, запад и восток; её пик пришёлся на X-VIII века до н. э. Результатом стало формирование гибридных культур с «крестовой» керамикой. На большую часть ареала Крестовой керамики культура не имела местных корней, не занимала сплошных территорий, её носители не вытесняли осн. местное население, в среде которого в дальнейшем и растворились.
Селища; малые и средние городища в естественно защищённых местах, круговые бревенчатые стены, невысокие валы (обычно - остатки крепид стен, реже - платформы или следы забутовки двурядных бревенчатых конструкций), рвы-водоотводы и дренажные канавы, не имевшие оборонительного значения; укреплённые входы, башни, эскарпиры, многорядная фортификация и т. п. - редки; с начала железного века появляются городища на более высоких местах. Немногочисленные дома: каркасно-столбовые и срубные со слабо углублёнными котлованами овальной и прямоугольной формы (на севере), полуземлянки с подпрямоугольными и подквадратными котлованами (на юге); полы - земляные или с дерев. настилом, обмазанные глиной; у стен - земляные лежанки, очаги и хозяйственные ямы, которые укреплялись деревянными рамами и обмазывались глиной; 1-2 выхода в виде проёма в стене или коротких крытых тамбуров; иногда жилые комплексы соединялись переходами. Керамика представлена горшковидными формами: низких и средних пропорций с расширением в верхней трети в гамаюнской культуре, более вытянутые, с расширением около середины высоты - в западносибирских. Орнамент очень насыщенный, обычно покрывает две верхние трети сосуда: крестовые штампы сочетаются с ямками, гребенчатыми оттисками, насечками, прочерченными линиями. Преобладают каменные скребки, топоры, абразивы, наконечники стрел и др.; медные и бронзовые орудия и оружие в основном импортные. В основе хозяйства - охота и рыболовство, у южных групп (красноозёрская и завьяловская культуры) начинает развиваться скотоводство и цветная металлообработка. Предполагается принадлежность Крестовой керамики культуры кругу предков угро-самодийских народов. Вероятно, Крестовой керамики культура явилась одним из компонентов в сложении ананьинской культуры, иткульской культуры, саргатской культуры, большереченской культуры, синдейской, богочановской и других культур.