КРЕСТОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА

КРЕСТОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА - культурно-историческая область финала бронзового и начала раннего железного веков в горно-лесных, лесных и лесостепных районах Приуралья, Зауралья.

Также Западной Си­би­ри. Вклю­ча­ет ар­хео­ло­гические куль­ту­ры: хэя­хинь­скую (на юге Яма­ла), ат­лым­скую (в Ниж­нем и Сур­гут­ском При­обье и на смеж­ных тер­ри­то­ри­ях), га­ма­юн­скую куль­ту­ру, красноозёрскую (в Среднем При­ир­ты­шье и Ба­ра­бин­ской ле­со­сте­пи), за­вья­лов­скую (в Но­во­си­бир­ском При­обье), мол­ча­нов­скую (в Том­ско-На­рым­ском При­обье), тур­гай­скую (в Обь-Ени­сей­ском ме­ж­ду­ре­чье), карь­ков­ский тип па­мят­ни­ков (на Иши­ме и То­бо­ле), ор­тинский и чар­ко­бож­ский ти­пы па­мят­ни­ков (в бас­сей­не Пе­чо­ры, вер­хо­вий Вы­че­гды, Ка­мы). Вы­де­ле­на в 1970-е годы М.Ф. Ко­са­ре­вым, на­зва­на по ха­рак­тер­ной ор­на­мен­та­ции ке­ра­мических со­су­дов. Ге­не­зис Крестовой керамики культуры свя­зан с фор­ми­ро­ва­ни­ем ат­лым­ской куль­ту­ры. Пред­по­ла­га­ет­ся, что на ру­бе­же брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков в Северном При­ура­лье и Западной Си­би­ри на­сту­пил пе­ри­од увлажнённости, по­вы­сил­ся уро­вень во­до­ёмов, уве­ли­чи­лась пло­щадь бо­лот, что вы­зва­ло со­кра­ще­ние охот­ничь­их уго­дий и от­но­си­тель­ное пе­ре­на­се­ле­ние. Вы­хо­ду из кри­зи­са спо­соб­ст­во­ва­ла ми­гра­ция в основном из Ниж­не­го и Сур­гут­ско­го При­обья на юг, за­пад и вос­ток; её пик при­шёл­ся на X-VIII века до н. э. Ре­зуль­та­том ста­ло фор­ми­ро­ва­ние гиб­рид­ных куль­тур с «кре­сто­вой» ке­ра­ми­кой. На большую часть ареа­ла Крестовой керамики культура не име­ла ме­ст­ных кор­ней, не за­ни­ма­ла сплош­ных тер­ри­то­рий, её но­си­те­ли не вы­тес­ня­ли осн. ме­ст­ное на­се­ле­ние, в сре­де ко­то­ро­го в даль­ней­шем и рас­тво­ри­лись.

Се­ли­ща; ма­лые и сред­ние го­ро­ди­ща в ес­те­ст­вен­но за­щи­щён­ных мес­тах, кру­го­вые бре­вен­ча­тые сте­ны, не­вы­со­кие ва­лы (обыч­но - ос­тат­ки кре­пид стен, ре­же - плат­фор­мы или сле­ды за­бу­тов­ки дву­ряд­ных бре­вен­ча­тых кон­ст­рук­ций), рвы-во­до­от­во­ды и дре­наж­ные ка­на­вы, не имев­шие обо­ро­ни­тель­но­го зна­че­ния; ук­ре­п­лён­ные вхо­ды, баш­ни, эс­кар­пи­ры, мно­го­ряд­ная фор­ти­фи­ка­ция и т. п. - ред­ки; с на­ча­ла же­лез­но­го ве­ка по­яв­ля­ют­ся го­ро­ди­ща на бо­лее вы­со­ких мес­тах. Не­мно­го­численные до­ма: кар­кас­но-стол­бо­вые и сруб­ные со сла­бо уг­луб­лён­ны­ми кот­ло­ва­на­ми оваль­ной и пря­мо­уголь­ной фор­мы (на се­ве­ре), по­лу­зем­лян­ки с под­пря­мо­уголь­ны­ми и под­квад­рат­ны­ми кот­ло­ва­на­ми (на юге); по­лы - зем­ля­ные или с де­рев. на­сти­лом, об­ма­зан­ные гли­ной; у стен - зем­ля­ные ле­жан­ки, оча­ги и хо­зяйственные ямы, ко­то­рые ук­ре­п­ля­лись де­ревянными ра­ма­ми и об­ма­зы­ва­лись гли­ной; 1-2 вы­хо­да в ви­де про­ёма в сте­не или ко­рот­ких кры­тых там­бу­ров; ино­гда жи­лые ком­плек­сы со­еди­ня­лись пе­ре­хо­да­ми. Ке­ра­ми­ка пред­став­ле­на горш­ко­вид­ны­ми фор­ма­ми: низ­ких и сред­них про­пор­ций с рас­ши­ре­ни­ем в верх­ней тре­ти в га­ма­юн­ской куль­ту­ре, бо­лее вы­тя­ну­тые, с рас­ши­ре­ни­ем око­ло се­ре­ди­ны вы­со­ты - в за­пад­но­си­бир­ских. Ор­на­мент очень на­сы­щен­ный, обыч­но по­кры­ва­ет две верх­ние тре­ти со­су­да: кре­сто­вые штам­пы со­че­та­ют­ся с ям­ка­ми, гре­бен­ча­ты­ми от­тис­ка­ми, на­сеч­ка­ми, про­чер­чен­ны­ми ли­ния­ми. Пре­об­ла­да­ют ка­мен­ные скреб­ки, то­по­ры, аб­ра­зи­вы, на­ко­неч­ни­ки стрел и др.; мед­ные и брон­зо­вые ору­дия и ору­жие в основном импорт­ные. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та и ры­бо­лов­ст­во, у южных групп (крас­но­озёр­ская и за­вья­лов­ская куль­ту­ры) на­чи­на­ет раз­ви­вать­ся ско­то­вод­ст­во и цвет­ная ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Пред­по­ла­га­ет­ся при­над­леж­ность Крестовой керамики культуры кру­гу пред­ков уг­ро-са­мо­дий­ских на­ро­дов. Ве­ро­ят­но, Крестовой керамики культура яви­лась од­ним из ком­по­нен­тов в сло­же­нии анань­ин­ской куль­ту­ры, ит­куль­ской куль­ту­ры, сар­гат­ской куль­ту­ры, боль­ше­ре­чен­ской куль­ту­ры, син­дей­ской, бо­го­ча­нов­ской и других куль­тур.

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