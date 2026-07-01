КРЕСТОВО-КУПОЛЬНАЯ СИСТЕМА
КРЕСТОВО-КУПОЛЬНАЯ СИСТЕМА - конструктивная система в сакральной архитектуре восточного христианства.
Возникла в Византии. Вопрос о времени появления Крестово-купольной системы остаётся спорным. По мнению А.И. Комеча, Крестово-купольная система существовала уже в V веке (церковь Осиос-Давид в городе Фессалоники, перестроена), сформировавшись на основе крестообразных в плане культовых центрических построек (баптистериев, мартириев). Согласно другой точке зрения, она складывалась на протяжении VII-IX веков в ходе эволюции купольной базилики, некоторое время сосуществуя с этим архитектурным типом, впоследствии вышедшим из употребления. Первый известный крестово-купольный храм этой линии развития - церковь Успения в Никее (конец VII века, не сохранилась). К храмам зрелой Крестово-купольной системы относятся церковь Святой Софии в городе Фессалоники (VIII век), северная церковь монастыря Константина Липса (907-908 годы) и Мирелейон (Будрум-джами; около 920 года) в Стамбуле, и др. Крестово-купольные храмы были также распространены в архитектуре Древней Руси (Софийский собор в Киеве, 1030-1040-е годы), Балкан, Кавказа и других регионов византийского влияния.
Квадратный (иногда - слегка вытянутый по оси запад-восток) план крестово-купольного храма разделён на 9 ячеек 4 опорами (прямоугольными или квадратными столбами, колоннами, иногда - выступами стен), образующими углы центрального подкупольного квадрата. Эти опоры связаны подпружными арками, пространство между которыми заполняют паруса, и несут высокий барабан, завершающийся куполом - композиционным и символическим центром здания. Расходящиеся от него 4 рукава «креста» конструкции перекрыты цилиндрическими сводами. Расположенные между ними угловые компартименты перекрыты сводами или меньшими куполами.
Параллельно с возникновением Крестово-купольной системы разрабатывалась каноническая система декорации внутреннего пространства храма: поверхности стен и сводов использовались для размещения монументальной живописи с чётко выработанной связью между сюжетами и их расположением в интерьере. Создающийся таким образом архитектурно-художественный комплекс отличается симметрией, простотой и ясностью членений, выступая символом христианского космоса.