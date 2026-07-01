КРЕСТОВО-КУПОЛЬНАЯ СИСТЕМА

КРЕСТОВО-КУПОЛЬНАЯ СИСТЕМА - конструктивная система в сакральной архитектуре восточного христианства.

Воз­ник­ла в Ви­зан­тии. Во­прос о вре­ме­ни по­яв­ле­ния Крестово-купольной системы ос­та­ёт­ся спор­ным. По мне­нию А.И. Ко­ме­ча, Крестово-купольная система су­ще­ст­во­ва­ла уже в V веке (церковь Оси­ос-Да­вид в городе Фес­са­лони­ки, пе­ре­ст­рое­на), сфор­ми­ро­вав­шись на ос­но­ве кре­сто­об­раз­ных в пла­не куль­то­вых цен­трических по­стро­ек (бап­ти­сте­ри­ев, мар­ти­ри­ев). Со­глас­но другой точ­ке зре­ния, она скла­ды­валась на про­тя­же­нии VII-IX веков в хо­де эво­лю­ции ку­поль­ной ба­зи­ли­ки, не­ко­то­рое вре­мя со­су­ще­ст­вуя с этим архитектурным ти­пом, впо­след­ст­вии вы­шед­шим из упот­реб­ле­ния. Пер­вый из­вест­ный кре­сто­во- ку­поль­ный храм этой ли­нии раз­ви­тия - церковь Ус­пе­ния в Ни­кее (конец VII века, не сохранилась). К хра­мам зре­лой Крестово-купольной системы от­но­сят­ся церковь Святой Со­фии в городе Фесса­ло­ни­ки (VIII век), северная цер­ковь монастыря Кон­стан­ти­на Лип­са (907-908 годы) и Ми­ре­лей­он (Буд­рум-джа­ми; около 920 года) в Стам­бу­ле, и др. Кре­сто­во -ку­поль­ные хра­мы бы­ли так­же рас­про­стра­не­ны в ар­хи­тек­ту­ре Древ­ней Ру­си (Со­фий­ский со­бор в Кие­ве, 1030-1040-е годы), Бал­кан, Кав­ка­за и других ре­гио­нов ви­зантийского влия­ния.

Квад­рат­ный (ино­гда - слег­ка вы­тя­ну­тый по оси за­пад-вос­ток) план кре­сто­во-ку­поль­но­го хра­ма раз­де­лён на 9 яче­ек 4 опо­ра­ми (пря­мо­уголь­ны­ми или квад­рат­ны­ми стол­ба­ми, ко­лон­на­ми, ино­гда - вы­сту­па­ми стен), об­ра­зую­щи­ми уг­лы центрального под­ку­поль­но­го квад­ра­та. Эти опо­ры свя­за­ны под­пруж­ны­ми ар­ка­ми, про­стран­ст­во ме­ж­ду ко­то­ры­ми за­пол­ня­ют па­ру­са, и не­сут вы­со­кий ба­ра­бан, за­вер­шаю­щий­ся ку­по­лом - ком­по­зиционным и сим­во­лическим цен­тром зда­ния. Рас­хо­дя­щие­ся от не­го 4 ру­ка­ва «кре­ста» кон­ст­рук­ции пе­ре­кры­ты ци­лин­д­рическими сво­да­ми. Рас­по­ло­жен­ные ме­ж­ду ни­ми уг­ло­вые ком­пар­ти­мен­ты пе­ре­кры­ты сво­да­ми или мень­ши­ми ку­по­ла­ми.

Па­рал­лель­но с воз­ник­но­ве­ни­ем Крестово-купольной системы раз­ра­ба­ты­ва­лась ка­но­ническая сис­те­ма де­ко­ра­ции внутреннего про­стран­ст­ва хра­ма: по­верх­но­сти стен и сво­дов ис­поль­зо­ва­лись для раз­ме­ще­ния мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си с чёт­ко вы­ра­бо­тан­ной свя­зью ме­ж­ду сю­же­та­ми и их рас­по­ло­же­ни­ем в ин­терь­е­ре. Соз­даю­щий­ся таким образом ар­хитектурно-ху­дожественный ком­плекс от­ли­ча­ет­ся сим­мет­ри­ей, про­сто­той и яс­но­стью чле­не­ний, вы­сту­пая сим­во­лом хри­сти­ан­ско­го кос­мо­са.

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