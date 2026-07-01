КРЕСТОВНИКОВЫ
КРЕСТОВНИКОВЫ - hоссийский купеческий род, благотворители.
Переславский купец 1-й гильдии Козьма Васильевич [29.6(10.7).1753-6(18).1.1814], коммерции советник (1812), переселился из Переславля-Залесского в Москву, торговал свечами; в Москве ему принадлежали заводы сахарорафинадный и свинцовых белил. Во время Отечественной войны 1812 года он с семьёй пожертвовал 50 тысяч рублей на нужды народного ополчения. В 1826 году его сыновья Александр Козьмич [1794 - 26.11(8.12).1850], близнецы Ксенофонт Козьмич [3(14).1.1796-22.10 (3.11).1832] и Константин Козьмич [3(14).1.1796-27.2(11.3).1841] перешли из переславских купцов в 1-ю гильдию московского купечества (с 1832 года потомственные почётные граждане); в 1830 году они владели ситцевой фабрикой в Москве, в 1831 году основали товарищество на вере «Братья Крестовниковы» (с 1849 года «А. Крестовников с племянниками», с 1851 года вновь «Братья Крестовниковы», с 1855 года «Братья Крестовниковы и Ко», с 1870 года паевое Фабрично-торговое товарищество братьев Крестовниковых). Товарищество имело конторы более чем в 20 губернских городах. А.К. Крестовникову принадлежала также бумагокрасильная фабрика в Москве и ткацкая и прядильная (выстроена в 1849-1850 годах) фабрика в селе Поляна Московского уезда (ныне город Лобня; производились миткаль, нанка, полубархат, кашемировые платки). Продукция Крестовниковых получила золотые медали на выставках российских мануфактурных произведений в 1835 году в Москве и в 1839 году в Санкт-Петербурге. Крупнейшим семейным предприятием Крестовниковых был стеариновый и мыловаренный (затем химический) завод в Казани (основан в 1855 году). В 1859 году они учредили также паевое Товарищество Казанского кожевенного завода (в 1866 году продали его И.И. Алафузову).
Из сыновей Константина К. Крестовникова наиболее известны Александр Константинович [5(17).5.1825-14(26).6.1881], гласный Московской городской думы (1863-1876 годы), выборный Московского биржевого общества (1870-1876, 1879-1881 годы); Николай Константинович [10(22).10.1831 - около 1907], пожертвовал в 1905-1908 годах Московскому городскому общественному управлению 12 тысяч рублей для заведений попечительства о бедных Хамовнической части, был членом попечительного совета Усачёвско-Чернявского училища в Москве; Иосиф Константинович (около 1836 - после 1914), мануфактур-советник (1902), пожертвовал 44 тысяч рублей в 1914 году Московскому городскому общественному управлению на нужды раненых. Г.А. Крестовников, сын А. Константиновича Крестовникова, - наиболее известный представитель рода. Его жена Юлия Тимофеевна [6(18).6.1858-29.1.1920], урождённая Морозова, пожертвовала 80 тысяч рублей в 1906-1915 годах на строительство, оборудование и содержание корпуса для хронических больных (открыт в 1908 году), амбулатории и родильного приюта (открыты в 1906 году) Староекатерининской больницы, на устройство кабинетов в Яузской больнице, на постройку ночлежного дома и биржи труда (открыты в 1914 году) в попечительстве о бедных Хитрова рынка (член совета этого попечительства); по поручению матери, М.Ф. Морозовой, и брата, Сергея Т. Морозова, распоряжалась средствами Морозовых на благотворительность и руководила строительством благотворительных учреждений, переданных затем Московскому городскому общественному управлению.