КРЕСТОВНИКОВЫ

КРЕСТОВНИКОВЫ - hоссийский купеческий род, благотворители.

Пе­ре­слав­ский ку­пец 1-й гиль­дии Козь­ма Ва­силь­е­вич [29.6(10.7).1753-6(18).1.1814], ком­мер­ции со­вет­ник (1812), пе­ре­се­лил­ся из Пе­ре­славля-За­лес­ско­го в Мо­ск­ву, тор­го­вал све­ча­ми; в Мо­ск­ве ему при­над­ле­жа­ли за­во­ды са­ха­ро­ра­фи­над­ный и свин­цо­вых бе­лил. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года он с семь­ёй по­жерт­во­вал 50 тысяч рублей на ну­ж­ды народного опол­че­ния. В 1826 году его сы­но­вья Алек­сандр Козь­мич [1794 - 26.11(8.12).1850], близ­не­цы Ксе­но­фонт Козь­мич [3(14).1.1796-22.10 (3.11).1832] и Кон­стан­тин Козь­мич [3(14).1.1796-27.2(11.3).1841] пе­ре­шли из пе­ре­слав­ских куп­цов в 1-ю гиль­дию московского ку­пе­че­ст­ва (с 1832 года по­томственные по­чёт­ные гра­ж­да­не); в 1830 году они вла­де­ли сит­це­вой фаб­ри­кой в Мо­ск­ве, в 1831 году ос­но­ва­ли товарищество на ве­ре «Бра­тья Кре­стов­ни­ко­вы» (с 1849 года «А. Кре­стов­ни­ков с пле­мян­ни­ка­ми», с 1851 года вновь «Бра­тья Кре­стов­ни­ко­вы», с 1855 года «Бра­тья Кре­стов­ни­ко­вы и Ко», с 1870 года пае­вое Фаб­рич­но-тор­го­вое то­ва­ри­ще­ст­во брать­ев Кре­стов­ни­ко­вых). Товарищество име­ло кон­то­ры бо­лее чем в 20 гу­берн­ских го­ро­дах. А.К. Кре­стов­ни­ко­ву при­над­ле­жа­ла так­же бу­ма­го­кра­силь­ная фаб­ри­ка в Мо­ск­ве и ткац­кая и пря­диль­ная (выстроена в 1849-1850 годах) фаб­ри­ка в селе По­ля­на Московского уезда (ны­не город Лоб­ня; про­из­во­ди­лись мит­каль, нан­ка, по­лу­бар­хат, ка­ше­ми­ро­вые плат­ки). Про­дук­ция Крестовниковых по­лу­чи­ла зо­ло­тые ме­да­ли на вы­став­ках российских ма­ну­фак­тур­ных про­из­ве­де­ний в 1835 году в Мо­ск­ве и в 1839 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Круп­ней­шим се­мей­ным пред­при­яти­ем Крестовниковых был стеа­ри­но­вый и мы­ло­ва­рен­ный (за­тем хи­ми­че­ский) за­вод в Ка­за­ни (ос­но­ван в 1855 году). В 1859 году они уч­ре­ди­ли так­же пае­вое Товарищество Ка­зан­ско­го ко­же­вен­но­го за­во­да (в 1866 году про­да­ли его И.И. Ала­фу­зо­ву).

Из сы­но­вей Кон­стан­ти­на К. Кре­стов­ни­ко­ва наи­бо­лее из­ве­ст­ны Алек­сандр Кон­стан­ти­но­вич [5(17).5.1825-14(26).6.1881], глас­ный Московской городской ду­мы (1863-1876 годы), вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1870-1876, 1879-1881 годы); Ни­ко­лай Кон­стан­ти­но­вич [10(22).10.1831 - около 1907], по­жерт­во­вал в 1905-1908 годах Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию 12 тысяч рублей для за­ве­де­ний по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных Ха­мов­ни­че­ской час­ти, был чле­ном по­пе­чи­тель­но­го со­ве­та Уса­чёв­ско-Чер­няв­ско­го училища в Мо­ск­ве; Ио­сиф Кон­стан­ти­но­вич (около 1836 - по­сле 1914), ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1902), по­жерт­во­вал 44 тысяч рублей в 1914 году Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию на ну­ж­ды ра­не­ных. Г.А. Кре­стов­ни­ков, сын А. Кон­стан­ти­но­ви­ча Кре­стов­ни­ко­ва, - наи­бо­лее из­вест­ный пред­ста­ви­тель ро­да. Его же­на Юлия Ти­мо­фе­ев­на [6(18).6.1858-29.1.1920], уро­ж­дён­ная Мо­ро­зо­ва, по­жерт­во­ва­ла 80 тысяч рублей в 1906-1915 годах на строи­тель­ст­во, обо­ру­до­ва­ние и со­дер­жа­ние кор­пу­са для хро­нических боль­ных (от­крыт в 1908 году), ам­бу­ла­то­рии и ро­диль­но­го при­юта (от­кры­ты в 1906 году) Ста­ро­ека­те­ри­нин­ской боль­ни­цы, на уст­рой­ст­во ка­би­не­тов в Яуз­ской боль­ни­це, на по­строй­ку ноч­леж­но­го до­ма и бир­жи тру­да (от­кры­ты в 1914 году) в по­пе­чи­тель­стве о бед­ных Хит­ро­ва рын­ка (член со­ве­та это­го по­пе­чи­тель­ст­ва); по по­ру­че­нию ма­те­ри, М.Ф. Мо­ро­зо­вой, и бра­та, Сер­гея Т. Мо­ро­зо­ва, рас­по­ря­жа­лась сред­ст­ва­ми Мо­ро­зо­вых на бла­го­тво­ри­тель­ность и ру­ко­во­ди­ла строи­тель­ст­вом бла­го­тво­рительных уч­ре­ж­де­ний, пе­ре­дан­ных за­тем Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию.

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